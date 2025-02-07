Епископ Михаил - Толковое Евангелие

Приснопамятный в истории богословской науки в России иерарх, блаженной памяти митрополит московский Филарет, в одном из своих сочинений, изложив основные начала и правила, которыми православный богослов, чтитель и читатель Священных Писаний должны руководствоваться для правильного разумения и истолкования их по оригинальным и переводным текстам их, писал в заключение этого глубокого и осмотрительного исследования: «предложенные правила удобно могут и должны иметь ближайшее действие на образователей и образуемых в духовных академиях и семинариях и на образованное в сих заведениях духовенство, и вообще могут быть употреблены людьми, при образованности знакомыми более или менее с оригинальными языками Священного Писания. Но как распространить сие действие и на тех, которые не могут непосредственно пользоваться пособием оригинальных текстов Священного Писания, каковы вообще люди светского звания и даже сельские священники и диаконы в немалом числе? — На сие правильный церковный ответ есть тот, что всемерно надлежит пользоваться руководством и пособием толкований Св. Отцов. Но, к сожалению, сим воспользоваться могут только немногие, и то с трудом и не вполне. Хотя и есть на нашем отечественном языке в переводах Писания Св. Отцов толкования на многие части Священного Писания, но они составляют столь значительную библиотеку, что не у многих светских образованных людей достанет ревности и времени собрать оную и деятельно употреблять, а большая часть священников не имеют довольно способов на ее приобретение. Каким же удобнейшим образом можно было бы оказать в сем случае потребную помощь? Вопрос сей требует особенного внимания для споспешествования истинному просвещению духовенства и православного народа. Для усмотрения, как трудно уклониться от сего вопроса и как может быть открыт путь к его разрешению, можно здесь (вновь) указать на (вышеупомянутый) немецкий перевод Библии с объяснительными примечаниями, одобренный папским престолом и многими архиепископами и епископами Римской Церкви. — Несмотря на особенное догматическое направление сей Церкви, по которому она удерживает Священное Писание в руках духовенства и неохотно допускает до рук народа, ее иерархия признала однако же нужным одобрить сие краткое и удобное для народа пособие к разумению Священного Писания. Церковь Апостольская 85-м правилом святых апостол предлагает святые книги Ветхого и Нового Завета для всех принадлежащих к клиру и мирян, и со святым Златоустом (на Поел, к Колос. 3, 16) говорит: послушайте, молю, вей жнтёйстТн людТе, и скажите книги цельны душевный: аще множитеино хощете, поне Новый Завет скажите. Если же мирянам, то кольми паче служителям Церкви, обязанным руководствовать мирян, как нужно изучать Священное Писание, так нужно иметь и удобнейшие пособия к разумению оного».2 Таким образом, покойный ревнитель истинного и твердого православного образования русского духовенства, общества и народа выражал добрые желания, чтобы им дано было вновь на русском языке Священное Писание (распространение которого в русском переводе было приостановлено со времени прекращения деятельности Российского Библейского Общества) и хотя краткое толкование оного, простое и удобопонятное.

Одна из указанных приснопамятным архипастырем потребностей теперь удовлетворена, и одно из желаний его пришло ныне в исполнение: книги Священного Писания не только Нового, но и Ветхого Завета вновь предложены русскому народу на русском, вполне понятном ему, языке. Относительно же другой из указанных потребностей и другого желания покойного архипастыря и ныне можно сказать почти то же, что несколько лет тому назад другой ревнитель православного богословского образования (теперь тоже "покойный) говорил в энергической речи перед многочисленным обществом представителей богословской науки, призывая их к совокупному действованию в удовлетворении этой потребности. «Слава Богу, — говорил оратор, — Слово Божие распространяется между нами более и более в доступных переводах. Но не часто ли представляется случай вопрошать читающего: разумеешь ли, что читаешь; и слышать ответ: как могу разуметь, если кто не наставит меня? (Деян 8, 30—31)? Назад тому почти 30 лет положено начало труду истолкования слова Божия изъяснением первой книги Писания,1 и труд остается почти без продолжения. Что тогда признано было нужным, ужели теперь менее нужно? Чем более жажда чтения или слышания слова Божия, тем повиннее будет пред Богом наука, которая, при помощи Божией, могла бы хотя сколько-нибудь удовлетворить этой жажде; и особенно, когда не удовлетворяемые нами будут обращаться к мутным и вредоносным источникам, когда пьющие из этих источников будут отравлять и себя и других. Жестокосердным мы называем богача, который, видя брата и сестру нагих и лишенных дневной пищи, говорит им: «идите С миром, грейтесь и питайтесь,» но не даст им потребного для тела (Иак 2,13—16); как же назовут тех, которые приготовлялись служить братьям от сокровищ, данных для всех в слове Божием, взяли у Церкви ключи от этой сокровищницы, а сами так скупо раздают из нее другим?.. Опасаемся несовершенства наших первых опытов? Но доколе же будет подавлять в нас всякую самодеятельность юношеская робость? Если бы ремесленник, не имея хороших орудий и достаточного навыка в труде, из опасения сделать несовершенное ни за что не принимался, он умер бы с голоду».

Евангелие от Матфея с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила

Минск: «Харвест», 2000. – 593 с.

ISBN 985-13-0126-4

Евангелие от Матфея с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила – Содержание

Предисловие

Сокращение указаний на книги Ветхого и Нового Завета и отечение Писания в настоящем издании Евангелий с примечаниями

I. О Евангелиях вообще

II. О Евангелии от Матфея

Евангелие от Матфея

Глава 1 – 28

Указатель церковных евангельских чтений на все года

Читающий Евангелие от Марка и затем от Луки, по прочтении Евангелия от Матфея не может не заметить, что как в выборе предметов повествования, так и в изложении учения Господа все они-весьма сходны между собою, даже иногда буквально,' тогда как Евангелие от Иоанна весьма заметно отличается от них и в том и в другом отношении. Однако же, это сходство трех первых Евангелий не таково, чтобы исключалось всякое различие между ними, и различие их, действительно, так же легко заметит читатель, как и сходство. Различие это состоит 1) в том, что из обильной и событиями, и учением истории Христа Спасителя они избирают не исключительно одни и те же предметы для повествований, но у каждого из них есть такие сказания, каких нет у других. Так, читающий Евангелие Марково встретит в нем несколько таких повествований, каких он не встречал в Евангелии от Матфея, не находя в свою очередь в нем многих таких сказаний, которые прочитал уже в Евангелии Матфеевом. Точно так же, читая вслед за первыми двумя Евангелиями третье — от Луки, читающий встретится в нем и с такими повествованиями, каких он не читал ни в первом, ни во втором Евангелии, а некоторых из тех, которые он читал там, не встретит в Евангелии от Луки. Большую, впрочем, часть прочитанного им в Евангелии от Матфея он встретит и в двух следующих за ним Евангелиях. 2) Когда все три евангелиста повествуют об одних и тех же предметах, повествования их бывают иногда буквально согласны, или же одни только выражения заменяются другими однозначащими и подобнозначащими; но иногда они и в этом разнятся между собою: у одного евангелиста предметы повествования излагаются полнее, у другого сокращеннее; у одного с такими частными чертами, у другого с другими, у третьего с иными, которыми и восполняются взаимно сказания их. 3) Иногда при повествовании об одном и том же происшествии евангелисты по - видим о м у разногласят между собою в существенных чертах: Марк, например, повествует не так, как повествовал Матфей, но согласно с Лукою, Лука — не так, как Марк, но согласно с Матфеем и т. п., как это заметит читатель при чтении Евангелий от Марка и Луки после Матфеева. 4) В размещении частных событий из жизни Христовой, а равно и при изложении того или другого изречений и речей Христовых, эти три Евангелия также значительно разнятся между собою, будучи совершенно согласны в общем хронологическом порядке событий. Один евангелист о частном каком-либо событии говорит так в одном месте, между таким рядом событий, другой — в другом и между другим; один известное изречение поставляет в связи с таким происшествием, другой с другим; то, что у Матфея стоит в известном порядке, у Марка в другом, а у Луки в ином, или же согласно с Матфеем, но отлично от Марка и т. п. Эти разности, неизбежны потому, что книги эти составлены не одним лицом, а разными, необходимо условливаются разными личными свойствами и особенностями лиц писавших, различными целями писателей соответственно с потребностями и нуждами тех, для кого первоначально назначались книги, и т. п.; и это, как говорит св. Златоуст, некоторое различие их служит сильнейшим доказательством истинности и достоверности сказаний евангелистов (Бесед. на Ев. от Матф. 1. См. Толк. Ев. кн. 1. Предисловие § 2 «Четвероевангелие»). Читающий Евангелие от Марка и затем от Луки, по прочтении Евангелия от Матфея не может не заметить, что как в выборе предметов повествования, так и в изложении учения Господа все они-весьма сходны между собою, даже иногда буквально,' тогда как Евангелие от Иоанна весьма заметно отличается от них и в том и в другом отношении. Однако же, это сходство трех первых Евангелий не таково, чтобы исключалось всякое различие между ними, и различие их, действительно, так же легко заметит читатель, как и сходство. Различие это состоит 1) в том, что из обильной и событиями, и учением истории Христа Спасителя они избирают не исключительно одни и те же предметы для повествований, но у каждого из них есть такие сказания, каких нет у других. Так, читающий Евангелие Марково встретит в нем несколько таких повествований, каких он не встречал в Евангелии от Матфея, не находя в свою очередь в нем многих таких сказаний, которые прочитал уже в Евангелии Матфеевом. Точно так же, читая вслед за первыми двумя Евангелиями третье — от Луки, читающий встретится в нем и с такими повествованиями, каких он не читал ни в первом, ни во втором Евангелии, а некоторых из тех, которые он читал там, не встретит в Евангелии от Луки. Большую, впрочем, часть прочитанного им в Евангелии от Матфея он встретит и в двух следующих за ним Евангелиях. 2) Когда все три евангелиста повествуют об одних и тех же предметах, повествования их бывают иногда буквально согласны, или же одни только выражения заменяются другими однозначащими и подобнозначащими; но иногда они и в этом разнятся между собою: у одного евангелиста предметы повествования излагаются полнее, у другого сокращеннее; у одного с такими частными чертами, у другого с другими, у третьего с иными, которыми и восполняются взаимно сказания их. 3) Иногда при повествовании об одном и том же происшествии евангелисты по - видим о м у разногласят между собою в существенных чертах: Марк, например, повествует не так, как повествовал Матфей, но согласно с Лукою, Лука — не так, как Марк, но согласно с Матфеем и т. п., как это заметит читатель при чтении Евангелий от Марка и Луки после Матфеева. 4) В размещении частных событий из жизни Христовой, а равно и при изложении того или другого изречений и речей Христовых, эти три Евангелия также значительно разнятся между собою, будучи совершенно согласны в общем хронологическом порядке событий. Один евангелист о частном каком-либо событии говорит так в одном месте, между таким рядом событий, другой — в другом и между другим; один известное изречение поставляет в связи с таким происшествием, другой с другим; то, что у Матфея стоит в известном порядке, у Марка в другом, а у Луки в ином, или же согласно с Матфеем, но отлично от Марка и т. п. Эти разности, неизбежны потому, что книги эти составлены не одним лицом, а разными, необходимо условливаются разными личными свойствами и особенностями лиц писавших, различными целями писателей соответственно с потребностями и нуждами тех, для кого первоначально назначались книги, и т. п.; и это, как говорит св. Златоуст, некоторое различие их служит сильнейшим доказательством истинности и достоверности сказаний евангелистов (Бесед. на Ев. от Матф. 1. См. Толк. Ев. кн. 1. Предисловие § 2 «Четвероевангелие»).

Евангелие от Марка и Луки с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила

Минск: «Харвест», 2000. – 625 с.

ISBN 985-13-0127-2

Епископ Михаил - Толковое Евангелие от Марка и Луки – Содержание

Предисловие

Сокращение указаний на книги Ветхого и Нового Завета и отеческие Писания в настоящем издании Евангелий с примечаниями

Евангелие от Марка

О Евангелии от Марка

Глава 1 – Глава 16

Евангелие от Луки

О Евангелии от Луки

Глава 1 – Глава 24

Приснопамятный в истории богословской науки в России иерарх, блаженной памяти митрополит московский Филарет, в одном из своих сочинений, изложив основные начала и правила, которыми православный богослов, чтитель и читатель Священных Писаний должны руководствоваться для правильного разумения и истолкования их по оригинальным и переводным текстам их, писал в заключение этого глубокого и осмотрительного исследования: «предложенные правила удобно могут и должны иметь ближайшее действие на образователей и образуемых в духовных академиях и семинариях и на образованное в сих заведениях духовенство, и вообще могут быть употреблены людьми, при образованности знакомыми более или менее с оригинальными языками Священного Писания. Но как распространить сие действие и на тех, которые не могут непосредственно пользоваться пособием оригинальных текстов Священного Писания, каковы вообще люди светского звания и даже сельские священники и диаконы в немалом числе? — На сие правильный церковный ответ есть тот, что всемерно надлежит пользоваться руководством и пособием толкований Св. Отцов. Но, к сожалению, сим воспользоваться могут только немногие, и то с трудом и не вполне. Хотя и есть на нашем отечественном языке в переводах Писания Св. Отцов толкования на многие части Священного Писания, но они составляют столь значительную библиотеку, что не у многих светских образованных людей достанет ревности и времени собрать оную и деятельно употреблять, а большая часть священников не имеют довольно способов на ее приобретение. Каким же удобнейшим образом можно было бы оказать в сем случае потребную помощь? Вопрос сей требует особенного внимания для споспешествования истинному просвещению духовенства и православного народа. Для усмотрения, как трудно уклониться от сего вопроса и как может быть открыт путь к его разрешению, можно здесь (вновь) указать на (вышеупомянутый) немецкий перевод Библии с объяснительными примечаниями, одобренный папским престолом и многими архиепископами и епископами Римской Церкви.— Несмотря на особенное догматическое направление сей Церкви, по которому она удерживает Священное Писание в руках духовенства и неохотно допускает до рук народа, ее иерархия признала однако же нужным одобрить сие краткое и удобное для народа пособие к разумению Священного Писания. Церковь Апостольская 85-м правилом святых апостол предлагает святые книги Ветхого и Нового Завета для всех принадлежащих к клиру и мирян, и со святым Златоустом (на Поел, к Колос. 3, 16) говорит: послушайте, молю, вей житёйст'ш людТе, и скажите книги цёльвы душёвныя: аще множитеино хощете, поне Новый Завет скажите. Если же мирянам, то кольми паче служителям Церкви, обязанным руководствовать мирян, как нужно изучать Священное Писание, так нужно иметь и удобнейшие пособия к разумению оного».2 Таким образом, покойный ревнитель истинного и твердого православного образования русского духовенства, общества и народа выражал добрые желания, чтобы им дано было вновь на русском языке Священное Писание (распространение которого в русском переводе было приостановлено со времени прекращения деятельности Российского Библейского Общества) и хотя краткое толкование оного, простое и удобопонятное. Приснопамятный в истории богословской науки в России иерарх, блаженной памяти митрополит московский Филарет, в одном из своих сочинений, изложив основные начала и правила, которыми православный богослов, чтитель и читатель Священных Писаний должны руководствоваться для правильного разумения и истолкования их по оригинальным и переводным текстам их, писал в заключение этого глубокого и осмотрительного исследования: «предложенные правила удобно могут и должны иметь ближайшее действие на образователей и образуемых в духовных академиях и семинариях и на образованное в сих заведениях духовенство, и вообще могут быть употреблены людьми, при образованности знакомыми более или менее с оригинальными языками Священного Писания. Но как распространить сие действие и на тех, которые не могут непосредственно пользоваться пособием оригинальных текстов Священного Писания, каковы вообще люди светского звания и даже сельские священники и диаконы в немалом числе? — На сие правильный церковный ответ есть тот, что всемерно надлежит пользоваться руководством и пособием толкований Св. Отцов. Но, к сожалению, сим воспользоваться могут только немногие, и то с трудом и не вполне. Хотя и есть на нашем отечественном языке в переводах Писания Св. Отцов толкования на многие части Священного Писания, но они составляют столь значительную библиотеку, что не у многих светских образованных людей достанет ревности и времени собрать оную и деятельно употреблять, а большая часть священников не имеют довольно способов на ее приобретение. Каким же удобнейшим образом можно было бы оказать в сем случае потребную помощь? Вопрос сей требует особенного внимания для споспешествования истинному просвещению духовенства и православного народа. Для усмотрения, как трудно уклониться от сего вопроса и как может быть открыт путь к его разрешению, можно здесь (вновь) указать на (вышеупомянутый) немецкий перевод Библии с объяснительными примечаниями, одобренный папским престолом и многими архиепископами и епископами Римской Церкви.— Несмотря на особенное догматическое направление сей Церкви, по которому она удерживает Священное Писание в руках духовенства и неохотно допускает до рук народа, ее иерархия признала однако же нужным одобрить сие краткое и удобное для народа пособие к разумению Священного Писания. Церковь Апостольская 85-м правилом святых апостол предлагает святые книги Ветхого и Нового Завета для всех принадлежащих к клиру и мирян, и со святым Златоустом (на Поел, к Колос. 3, 16) говорит: послушайте, молю, вей житёйст'ш людТе, и скажите книги цёльвы душёвныя: аще множитеино хощете, поне Новый Завет скажите. Если же мирянам, то кольми паче служителям Церкви, обязанным руководствовать мирян, как нужно изучать Священное Писание, так нужно иметь и удобнейшие пособия к разумению оного».2 Таким образом, покойный ревнитель истинного и твердого православного образования русского духовенства, общества и народа выражал добрые желания, чтобы им дано было вновь на русском языке Священное Писание (распространение которого в русском переводе было приостановлено со времени прекращения деятельности Российского Библейского Общества) и хотя краткое толкование оного, простое и удобопонятное.

Евангелие от Иоанна с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила

Минск: «Харвест», 2000. – 672 с.

ISBN 985-13-0128-0

Евангелие от Иоанна с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила – Содержание

Предисловие

Сокращение указаний на книги Ветхого и Нового Завета и отеческие Писания в настоящем издании Евангелий с примечаниями

I. О Евангелиях вообще

О Евангелии от Иоанна

Евангелие от Иоанна

Глава 1 – Глава 21

Хронологическая таблица евангельской истории

Указатель церковных евангельских чтений на все дни года