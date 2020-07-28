Эстер — вероятно, самая небиблейская книга в Библии. Это единственная книга, в которой ни разу не упомянут Бог. Никто из ее персонажей не молится Богу, и непохоже, чтобы кто-либо из них думал о Боге, несмотря на то, что у них нет недостатка в ситуациях, когда они могли бы делать это. Вдобавок в книге Эстер немало пародийного, и этим она контрастирует с абсолютной серьезностью других книг Библии.

Ее персидский царь Ахашверош — неудачник и растяпа. Хитрец Аман угодил в ловушку, которую сам создавал для других, как типичный карикатурный злодей. Все, что он замышлял против Мордехая, случилось с ним самим. Он злобен, тогда как Ахашверош всего лишь тщеславен и глуп. Но Аман и сам не слишком умен: Мордехай и Эстер заткнули его за пояс.

Может быть, книга Эстер — это всего лишь шуточный рассказ, написанный, чтобы веселить еврейских читателей, дав им посмеяться над врагами, над иноземными правителями и быть довольными собой? Это вполне возможно на первый взгляд. И в самом деле, как указывает Сеймур Эпштейн, еврейская традиция, невзирая на канонический статус книги, трактовала ее так, что это привело к созданию на ее основе карнавального праздника Пурим.

И все же сложно было бы относиться к Эстер как всего лишь к веселому фарсу. Слишком уж много у этой книги литературных достоинств. Она содержит важные для всей Библии идеи. Аман говорит Ахашверошу: «Есть один народ, рассеянный по всем областям твоего царства среди других народов, но чуждый им. Законы у этих людей совсем не такие, как у прочих народов, и законов царя они не соблюдают. Не подобает царю с этим мириться». hаман формулирует здесь кратко главные антисемитские тезисы. Мордехай говорит Эстер: «Не думай, что ты одна из всех иудеев, спасешься — там, в царском дворце».

Его слова звучат, как стандартный упрек еврею, который думает, что антисемитизм его не коснется. И когда он продолжает, говоря: «Кто знает, не ради такого ли дня, как этот, ты сделалась царицей», он напоминает нам всем, что в жизни бывают моменты, когда на вызов можем и должны ответить только мы. Эти идеи высказываются не ради смеха. Предпринимались различные попытки примирить кажущуюся легковесность текста книги Эстер, сюжет которой строится на совпадениях и комическом переворачивании ролей, с ощущением, что эта история повествует о чем-то серьезном.

Иудейские и христианские экзегеты читают книгу как рассказ о реальных исторических событиях, в которых скрытым образом участвует Бог. Эти религиозные комментаторы считают, что замысел книги в том, что-бы показать, что Бог вмешивается в ход истории, даже если мы не подозреваем об этом. Отсутствие упоминаний о нем в тексте подчеркивает, что он участвовал в действе тайно. Современные исследователи Библии, со своей стороны, ставят Эстер в один ряд с традиционными еврейскими религиозными романическими сюжетами — апокрифическими книгами Товита и Юдифи, например.

Написанные в последние века дохристианской эпохи, когда библейский канон уже заканчивал формироваться, они представляли собой, как пишет Лоуренс Уиллс в работе The Jewish Novel in the Ancient World («Еврейский роман в Древнем мире»), популярные повести «с множеством фантастических деталей, идеалистических образов, приключений со счастливым концом и важной ролью женских персонажей». Главный герой, или героиня, или герой вместе с героиней в этих историях побеждают врагов и преодолевают беды благодаря своей храбрости, вере и проявленному в критический момент хладнокровию, отстаивая справедливость.

Сеймур Эпштейн – Свиток Эстер: Истинный авторский замысел

Издательство – «М. Гринберга», «Студия.4+4» – 176 с.

Иерусалим – Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-905826-14-6

Сеймур Эпштейн – Свиток Эстер: Истинный авторский замысел –Содержание

Предисловие

Введение

Историчность

Текст против рассказа

Раввинистическая переделка мифа

Эстер как библейская книга

Эстер как история о еврейской победе в стране рассеяния

Пурим как общееврейский праздник

Противоречия мудрецов

Отсутствие Бога

Переворот

Празднование Пурима как намек на подлинный смысл книги Эстер

Текст и комментарий

Первая глава

Вторая глава

Третья глава

Четвертая глава

Пятая глава

Шестая глава

Седьмая глава

Восьмая глава

Девятая глава

Десятая глава

Заключение

Библиография

Приложение

Пародии в Пурим

Кидуш на Пурим

Псалом 121

Песнь восхождения

Песнь восхождения для женщины, рожающей в Пурим

Из Пасхальной hагады

Еврейский текст hагады

Об авторе

Сеймур Эпштейн – Свиток Эстер: Истинный авторский замысел – Первая глава

Эта глава одновременно и выстраивает культурный контекст перевернутого вверх дном царства, и задает контуры самого сюжета, которому предстоит развернуться в дальнейшем. Всякое сходство с реальной Персидской империей, некогда существовавшей, нужно автору лишь для того, чтобы дать читателю того времени возможность представить себе такого рода место. Персидская культура была известна как чужеземная и жестко критикуемая греками. В своем рассказе автор изобразил определенные черты культуры персов, чтобы его критика жизни евреев в рассеянии прозвучала лучше. Будучи автором фарса и сатиры, он склонен к сильным преувеличениям ради комизма и риторического усиления отстаиваемой позиции.

(1) Это было во времена Ахашвероша — того самого Ахашвероша, который был царем над ста двадцатью семью провинциями, простирающимися от Индии до самого Куша.

(2) В те времена, когда царь Ахашверош сел на свой царственный трон в городе Сузы,

(3) на третий год царствования он устроил пир для всех своих сановников, слуг, военачальников Персии и Мидии, знатных людей и наместников провинций.

(4) Целых сто восемьдесят дней показывал он великое богатство своего царства, блеск и славу своего величия.

(5) Когда эти дни минули, царь устроил для всех, от малого до великого, кто только был в Сузах, семидневный пир во дворе дворцового сада.

(6) К серебряным шнурам и колоннам из мрамора нитями из прекрасного пурпурного льна были прикреплены белый хлопок и голубая шерсть. Золотые и серебряные ложа стояли на роскошном помосте из разноцветного мрамора.

(7) Много царского вина было выпито из золотых кубков самого разного рода — по-царски.

(8) Процесс пития был организован без ограничений, потому что царь приказал виночерпиям удовлетворять желания каждого человека.

(9) Царица Вашти тоже устроила пир для женщин дворца царя Ахашвероша.

(10) На седьмой день, когда царь Ахашверош был пьян от вина, он приказал семи евнухам, которые служили ему, — Мемухану, Бизте, Харбоне, Бигге, Авагте, Зейтару и Каркасу

(11) привести к нему царицу Вашти в ее царской короне, чтобы показать ее красоту народу и сановникам, ведь облик ее был прекрасен.

(12) Но царица Вашти отказалась прийти по приказу царя, переданному через евнухов. Царь пришел в ярость и воспылал гневом.

(13) Он стал советоваться с мудрецами, знающими придворный протокол, потому что в обычае у царя было советоваться с теми, кто был сведущ в законах и процедурах.

(14) Это были те, кто был близок к нему: Каршена, Шетар Адмата, Тар ־ шиш, Мерес, Марсена и Мемухан — семеро сановников Персии и Мидии, ближний круг царя, первые люди в царстве.

(15) «Что по закону следует сделать с царицей Вашти за то, что она проигнорировала повеление царя Ахашвероша, переданное ей через евнухов?»

(16) Мемухан говорил перед царем и сановниками: «Царица Вашти оскорбила не только царя, но и всех его сановников и жителей всех провинций царя Ахашвероша.

(17) То, что сделала царица, побудит всех женщин презирать своих мужей, ведь они будут знать, что царь Ахашверош повелел привести к нему царицу Вашти, а она не пришла.

(18) Сегодня же знатные женщины Персии и Мидии, которые слышали о поступке царицы, будут ссылаться на это перед царскими сановниками, и это породит презрение и злобу.

(19) Поэтому, если угодно царю, пусть он издаст указ, который будет занесен в законы Персии и Мидии, которые никогда не могут быть отменены, о том, что Вашти никогда больше не войдет к царю Ахашверошу, и царь отдаст ее корону другой, которая будет лучше нее.

(20) И когда этот закон, принятый царем, будет провозглашен по всему его огромному государству, все женщины станут чтить своих мужей, от малого до великого».

(21) Этот совет понравился царю и его сановникам, и царь сделал так, как предлагал Мемухан.

(22) Было отправлено послание во все части царства, в каждую провинцию ее письменами и каждому народу на его языке, предписывающее, чтобы каждый мужчина был господином в своем доме. Об этом объявили на всех языках.