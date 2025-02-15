Эпштейн, Джозеф – Зависть

Эпштейн – Зависть
Трудно ли человеку признаться в таком грехе, как зависть? Джозеф Эпштейн, автор настоящей книги, с особым настроением выбрал тему зависти, замечая за собой «очаровательный маленький смертный грех». Сама же книга посвящена другу Гари У. Фишеру, счастливо лишенному этого сомнительного чувства. С оттенком легкой иронии Дж. Эпштейн предлагает читателю пристально посмотреть на повсеместно распространенное и хорошо знакомое едва ли не каждому человеку чувство зависти, предупреждая при этом, что из всех смертных Грехов только зависть не является смешной. В доказательство автор приводит определения из известных и пользующихся уважением словарей, характеризующие зависть как злобу, активное зло, враждебное чувство, причиной которого выступает обида за успех других и желание подобного себе. Здесь разговор становится уже совершенно серьезным и философски основательным.
Что такое зависть? Чувство, эмоция, особенность характера, целостное мировоззрение, наконец, грех? В истории мировой культуры зависть не только устойчивая моральная категория, но и постоянная тема литературы и философии. То, что Дж. Эпштейн как автор бестселлера 2002 года, посвященного исследованию социально-психологического феномена американского снобизма, хорошо владеет этой темой, становится понятным с первых страниц книги. Ему удается показать свой предмет всесторонне и с эмоционально-психологической, и с морально-этической стороны, выделив и описав явления и причины, вызывающие или тайную враждебность, или плохо скрываемую злобу. Это и профессиональная ревность к творческим успехам коллег, и к физической красоте и молодости, и к богатству, или же национальная или религиозно-культурная инакость, вызывающая всплеск ксенофобских настроений.
В своих рассуждениях автор прибегает к известным моральным теориям И. Канта, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, М. Шелера, К. Маркса, пытаясь дать наиболее полную и объективную формулу зависти. Так зависть оказывается великим уравнителем талантов и социальных благ: если нельзя подняться, значит нужно опустить другого, возможно, не только разрушив счастье человека, но и лишив его жизни. Здесь маленький тайный враг превращается в свирепого убийцу, главным мотивом которого становится неприкрытая ненависть и злоба. Об этом мы читаем в одном из основных трудов всей мировой этической мысли — «Нико м а х о в о й э т и к е » А р и с т о т е л я : «Н е г о д о в а н и е (nemesis) — это обладание серединой по сравнению со злобной завистью (phthonos) и злорадством (epikhairekakia), а связано все это со страданием и удовольствием из-за происходящего с окружающими. Кто склонен к негодованию — страдает, видя незаслуженно благоденствующего, а у завистливого в этом излишек, и его все [хорошее] заставляет страдать; что же до злорадного, то он настолько лишен способности страдать, что радуется [чужой беде]» (1; 76—77). Аристотелево определение зависти станет фундаментом всей последующей философской традиции толкования зависти, повлияв и на христианскую этическую концепцию.
Эпштейн, Джозеф – Зависть
Пер. с англ. О.И. Сергеевой. — М.: ACT: Астрель, 2006. — 191, [1] с.: ил. — (Семь смертных грехов).
ISBN 5-17-035270-0 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 5-271-13792-9 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 0-19-515812-1 (англ.)
Эпштейн, Джозеф – Зависть – Содержание
ТАЙНЫЙ ВРАГ
ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛАВА 1. Это - не ревность
- ГЛАВА 2. Как распознать зависть
- ГЛАВА 3. Тайный грех
- ГЛАВА 4. Правда ли, что красота одинока?
- ГЛАВА 5. Сверкающие призы
- ГЛАВА 6. Молодежь, черт бы ее побрал
- ГЛАВА 7. Уродливое лицо подлости
- ГЛАВА 8. При капитализме человек завидует человеку. При социализме - наоборот
- ГЛАВА 9. Наши добрые друзья - евреи
- ГЛАВА 10. Радуясь неудачам
- ГЛАВА 11. Другое имя обиды
- ГЛАВА 12. Свойственно ли человеку завидовать?
- ГЛАВА 13. Профессиональная зависть
- ГЛАВА 14. Душевное нездоровье
БИБЛИОГРАФИЯ
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