Эпштейн, Джозеф – Зависть

Трудно ли человеку признаться в таком грехе, как зависть? Джозеф Эпштейн, автор настоящей книги, с особым настроением выбрал тему зависти, замечая за собой «очаровательный маленький смертный грех». Сама же книга посвящена другу Гари У. Фишеру, счастливо лишенному этого сомнительного чувства. С оттенком легкой иронии Дж. Эпштейн предлагает читателю пристально посмотреть на повсеместно распространенное и хорошо знакомое едва ли не каждому человеку чувство зависти, предупреждая при этом, что из всех смертных Грехов только зависть не является смешной. В доказательство автор приводит определения из известных и пользующихся уважением словарей, характеризующие зависть как злобу, активное зло, враждебное чувство, причиной которого выступает обида за успех других и желание подобного себе. Здесь разговор становится уже совершенно серьезным и философски основательным.

Что такое зависть? Чувство, эмоция, особенность характера, целостное мировоззрение, наконец, грех? В истории мировой культуры зависть не только устойчивая моральная категория, но и постоянная тема литературы и философии. То, что Дж. Эпштейн как автор бестселлера 2002 года, посвященного исследованию социально-психологического феномена американского снобизма, хорошо владеет этой темой, становится понятным с первых страниц книги. Ему удается показать свой предмет всесторонне и с эмоционально-психологической, и с морально-этической стороны, выделив и описав явления и причины, вызывающие или тайную враждебность, или плохо скрываемую злобу. Это и профессиональная ревность к творческим успехам коллег, и к физической красоте и молодости, и к богатству, или же национальная или религиозно-культурная инакость, вызывающая всплеск ксенофобских настроений.

В своих рассуждениях автор прибегает к известным моральным теориям И. Канта, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, М. Шелера, К. Маркса, пытаясь дать наиболее полную и объективную формулу зависти. Так зависть оказывается великим уравнителем талантов и социальных благ: если нельзя подняться, значит нужно опустить другого, возможно, не только разрушив счастье человека, но и лишив его жизни. Здесь маленький тайный враг превращается в свирепого убийцу, главным мотивом которого становится неприкрытая ненависть и злоба. Об этом мы читаем в одном из основных трудов всей мировой этической мысли — «Нико м а х о в о й э т и к е » А р и с т о т е л я : «Н е г о д о в а н и е (nemesis) — это обладание серединой по сравнению со злобной завистью (phthonos) и злорадством (epikhairekakia), а связано все это со страданием и удовольствием из-за происходящего с окружающими. Кто склонен к негодованию — страдает, видя незаслуженно благоденствующего, а у завистливого в этом излишек, и его все [хорошее] заставляет страдать; что же до злорадного, то он настолько лишен способности страдать, что радуется [чужой беде]» (1; 76—77). Аристотелево определение зависти станет фундаментом всей последующей философской традиции толкования зависти, повлияв и на христианскую этическую концепцию.

Эпштейн, Джозеф – Зависть

Пер. с англ. О.И. Сергеевой. — М.: ACT: Астрель, 2006. — 191, [1] с.: ил. — (Семь смертных грехов).

ISBN 5-17-035270-0 (ООО «Издательство ACT»)

ISBN 5-271-13792-9 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 0-19-515812-1 (англ.)

Эпштейн, Джозеф – Зависть – Содержание

ТАЙНЫЙ ВРАГ

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. Это - не ревность

ГЛАВА 2. Как распознать зависть

ГЛАВА 3. Тайный грех

ГЛАВА 4. Правда ли, что красота одинока?

ГЛАВА 5. Сверкающие призы

ГЛАВА 6. Молодежь, черт бы ее побрал

ГЛАВА 7. Уродливое лицо подлости

ГЛАВА 8. При капитализме человек завидует человеку. При социализме - наоборот

ГЛАВА 9. Наши добрые друзья - евреи

ГЛАВА 10. Радуясь неудачам

ГЛАВА 11. Другое имя обиды

ГЛАВА 12. Свойственно ли человеку завидовать?

ГЛАВА 13. Профессиональная зависть

ГЛАВА 14. Душевное нездоровье

БИБЛИОГРАФИЯ