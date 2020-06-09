Передача англоязычных имён и названий возможна только при точном знании их произношения. Его обычно можно уточнить по англоязычным словарям и справочникам.

Дмитрий Иванович Ермолович - Правила практической транскрипции имён и названий с 29 западных и восточных языков на русский и с русского языка на английский

Москва: Аудитория, 2016 г.— 125 с.

ISBN 978-5-9907943-1-3

Дмитрий Иванович Ермолович - Правила практической транскрипции имён и названий с 29 западных и восточных языков на русский и с русского языка на английский – Содержание

Вступительные пояснения

1. ТАБЛИЦЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

2. ТАБЛИЦЫ ПЕРЕДАЧИ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНИЦУ

2.1. Таблицы практической транскрипции с русского языка на английский

2.2. Стандарты транслитерации русских слов буквами латинского алфавита

3. ТАБЛИЦЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ (ТРАНСЛИТЕРАЦИИ) С ОСНОВНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЛАТИНИЦЕЙ, НА РУССКИЙ ЯЗЫК

3.1. Боснийский язык см. Сербскохорватская языковая система (с. 68)

3.2. Венгерский язык

3.3. Голландский язык см. Нидерландский язык (с. 46)

3.4. Датский язык

3.5. Ирландский язык

3.6. Исландский язык

3.7. Испанский язык

3.8. Итальянский язык

3.9. Латышский язык

3.10. Литовский язык

3.11. Молдавский язык см. Румынский язык (с. 65)

3.12. Немецкий язык

3.13. Нидерландский (голландский) язык

3.14. Норвежский язык

3.15. Польский язык

3.16. Португальский язык

3.17. Румынский язык

3.18. Сербскохорватская языковая система

3.19. Словацкий язык см. Чешский и словацкий языки (с. 86)

3.20. Турецкий язык

3.21. Финский и эстонский языки

3.22. Французский язык

3.23. Хорватский язык, черногорский язык см. Сербскохорватская языковая система (с. 68)

3.24. Чешский и словацкий языки

3.25. Шведский язык

3.26. Эстонский язык см. Финский и эстонский языки (с. 72)

4. ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЙ НА ЛАТИНИЦЕ И КИРИЛЛИЦЕ ДЛЯ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ

4.1. Корейский язык

(a) Транслитерация корейских графем буквами латинского и русского алфавитов

(b) Изменения согласных на стыке слогов при слитном написании корейских имён собственных

(c) Латинско-русские соответствия для корейских фамилий и некоторых персоналий

(d) Латинско-русские соответствия для корейских географических названий

4.2. Японский язык

(a) Латинско-русские соответствия

(b) Русско-латинские соответствия

4.3. Китайский язык

(a) Латинско-русские слоговые соответствия

(b) Русско-латинские слоговые соответствия

(c) Передача некоторых имён собственных Китая на русском и английском языках

Дмитрий Иванович Ермолович - Правила практической транскрипции имён и названий - Вступительные пояснения

Интенсивный обмен информацией в современную эру глобализации делает как никогда актуальным упорядочение практической транскрипции (транслитерации) иностранных имён и названий на русском языке и русских имён собственных — на иностранных языках.

Настоящие «Правила» являются переизданием практической справочной части монографии Д. И. Ермоловича «Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи», рекомендованной учебно-методическим объединением Министерства образования и науки РФ для студентов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» направления «Лингвистика и межкультурная коммуникация» и одноимённому профилю обучения бакалавров направления «Лингвистика». Монография стала настольной книгой не только студентов, преподавателей, учёных, но и многих практиков — переводчиков, журналистов, работников компаний. В этой связи и было принято решение выпустить справочную часть о правилах практической транскрипции отдельной книгой.

В новое издание «Правил» внесены определённые дополнения и уточнения, ряд проблемных вопросов разработан более детально.

Следует иметь в виду, что в справочнике содержатся правила регулярной практической транскрипции (транслитерации) имён собственных. Они не распространяются на отдельные исторически сложившиеся, или так называемые традиционные, соответствия, которые уже зафиксированы в авторитетных энциклопедиях, атласах, других источниках и закрепились в литературе.

Тем не менее там, где это возможно, следует постепенно отказываться от нерегулярных соответствий и заменять их регулярными. Соблюдение правил необходимо и для искоренения разнобоя и самодеятельности в передаче собственных имён, исправления их искажений и некомпетентной подачи в переводах, материалах СМИ, интернет-ресурсах.

В уточнении и обновлении «Правил» автор сотрудничал со многими учёными-лингвистами, переводчиками и преподавателями. Он выражает особую признательность за редакционную помощь и ценные предложения специалистам: д.ф.н. профессору Д. Б. Никуличевой, к.ф.н. профессору С. Г. Ваняшкину, к.ф.н. Е.В. Воробьёвой (Московский государственный лингвистический университет); профессору А. А. Репину (Хельсинкский университет); д-ру Йиржи Газде, доценту, и д-ру Станиславе Шпачковой (Масариков университет, Брно); Милану Радовановичу (Белградский университет); переводчикам В.Клепетко (Чехия), Е. Сливиньской (Польша).