Прежде чем говорить о том, как заботиться о наших пасторах, я хочу обратить внимание на одну базовую вещь: пасторы — это люди. Может показаться, что это слишком очевидный факт, чтобы о нем писать. Однако часто мы об этом забываем. Мы привыкли думать о пасторах с точки зрения того, что они делают — как руководят, молятся, проповедуют, учат и так далее. Но думаем ли мы о том, кто наш пастор как человек? Для многих из нас это такой сферический конь в вакууме. Я же хочу, чтобы мы увидели или, по крайней мере, представили пасторов такими, какие они есть в реальности.

Для этого давайте заглянем в рабочий кабинет десяти пасторов, где они сидят за своим столом в понедельник утром. Это не картины и не статуи, а живые люди. До этого с ними произошли абсолютно идентичные события. В воскресенье к каждому из них в церковь пришли люди, которые слушали (или не слушали) их во время служения, потом общались, молились, ворчали, благодарили, пели, дулись или были задумчивы, приходили с одними и теми же неразрешенными проблемами, делились ответом на молитву, привели в церковь своих друзей (или не привели) и так далее. В общем, у всех этих пасторов было одинаковое воскресенье. И вот наступило утро понедельника.

Я собираюсь рассказать вам кое-что о каждом из них. О том, что их сформировало такими пасторами, какие они есть, почему они по-разному отреагировали на воскресные события и находятся в разном состоянии сейчас, в понедельник. Потому что на их мысли, настроение, чувства, уровень энергии, энтузиазм или усталость влияет не только то, что произошло в воскресенье, но и то, кто они как личности.

Эта идея может вам показаться абсурдным экспериментом. Возможно, так оно и есть. Но все же, думаю, в итоге вы обнаружите, что этот эксперимент помог вам посмотреть на вашего пастора другими глазами. Попробуйте и сами убедитесь.

Как говорится, все герои вымышлены, а совпадения случайны. Единственная цель этого упражнения в том, чтобы побудить вас подумать о своем пасторе как о человеке. Начнем.

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Физический труд — умение делать все хорошо и заставлять все работать — высоко ценился в родительском доме Энди. Его отец был мастером на все руки. Он часто демонстрировал сыну результаты своего труда с оправданной гордостью. Энди прошел стажировку как строитель, кое-чему научился и уже получал удовольствие, когда заканчивал строительный проект и видел практический результат своей работы. «Я сделал (построил, закончил) это по милости Божьей», — говорил он, испытывая благодарность к Богу.

Кристофер Эш - Книга, которую пастор хочет, чтобы вы прочитали (но стесняется попросить)

Пер. с англ. И. Горбач. — Минск : А. Н. Вараксин, 2022. — 108 с.

ISBN 978-985-7299-19-5

Кристофер Эш - Книга, которую пастор хочет, чтобы вы прочитали – Содержание

Вступление

Пасторы тоже люди

Зачем нам заботиться о своем пасторе?

Семь добродетелей членов церкви

1. Ежедневное покаяние и страстная вера

2. Преданность общине

3. Честность и открытость

4. Чуткий присмотр

5. Доброта

6. Высокие ожидания

7. Активное подчинение

Кто-то должен хорошо знать вашего пастора!

Заключение

Благодарности