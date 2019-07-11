Эсхатос-2 - философия истории в контексте идеи «предела»
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Человек переживает Событие как разрыв во времени, как перемещение в другой временной поток. Когда рассечение исторической целостности проходит через жизнь вот-этого человека, могут возникнуть ощущения зависания, конца времён, «наползания» друг на друга разных временных пластов.
Проблему «предела» можно с полным правом назвать одной из ключевых проблем в философии истории. «Предел», «граница», контур, межа — это то, что подводит нас к центральному понятию философии истории, понятию «События». Событие (историческое Событие) всегда определено — о-пределено — тем, что находится вокруг него, во времени, в пространстве.
Размышляя над смыслом того или иного События, мы принимаем во внимание его «объективные» характеристики — масштабы, влияние на последующий ход событий, обусловленность теми или иными тенденциями в прошлом. Однако есть ещё один ракурс видения События — видение изнутри, с точки зрения участника. Переживание События — особая «материя», не связанная с какими-то объективными характеристиками происходящего.
Человек переживает Событие как разрыв во времени, как перемещение в другой временной поток. Когда рассечение исторической целостности проходит через жизнь вот-этого человека, могут возникнуть ощущения зависания, конца времён, «наползания» друг на друга разных временных пластов.
Эсхатос-II: философия истории в контексте идеи «предела»
Cб. статей. – Одесса : ФЛП «Фридман А.С.», 2012. – 280 с.
ISBN 978-966-96181-4-7
Эсхатос-II: философия истории в контексте идеи «предела» - Содержание
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРЕДЕЛАМ
I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ «ПРЕДЕЛА»
- Chase M. CAN WE ESCAPE MORTALITY? SOME NEOPLATONIC AND ISLAMIC VIEWS ON TIME AND ETERNITY
- Алексей Каменских ТОПОЛОГИЯ ТЕМИОРАЛЬИОСТИ В ПОЗДНЕМ НЕОПЛАТОНИЗМЕ: ЯМВЛИХ, ПРОКЛ, ДАМАСКИЙ
- Олег Луговой ИНОСТРАННЫЕ НАЕМНИКИ В ВИЗАНТИИ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ (к вопросу о пришельцах из «pапредельного» мира)
- Алексей Ткаченко ПРОБЛЕМА ПРЕРЫВАНИЯ ВРЕМЕНИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ СОЗНАНИИ
- Евгений Кузьмин РАББИ ЙОСЕФ АЛЬБО (ок. 1380 - ок. 1444): ЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КОНЦА ИСТОРИИ
- Юрий Василенко «КАТОЛИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС»: Х. БАЛЬМЕС И Х. ДОНОСО КОРТЕС О «КОНЦЕ ИСТОРИИ»
II. «ПРЕДЕЛЫ» И «РАЗРЫВЫ» В КАРТИНЕ МИРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
- Евгений Абдуллаев РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НУЛЕВЫХ: ЛИТЕРАТУРА «КОНЦА ИСТОРИИ»? Опыт философского приближения к теме
- Ольга Кириллова ЭЙДОС, ПЕРАС И ЭСХАТОН: АНТИЧНАЯ ТАНАТОЛОГИЯ В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
- Мария Волкова ЧЕРНОБЫЛЬ: ОБЛИЧИЯ СОВРЕМЕННОГО АПОКАЛИПТИЧЕСКОГО МЕМОРИАЛА
- Анна Шапиро ВСЕЛЕННАЯ МЕТРО 2033: ЖИЗНЬ В ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКОМ МИРЕ
- Эдуард Мартынюк, Елена Никитченко ДАДАИЗАЦИЯ ЭСХАТОЛОГИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
III. ФЕНОМЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОНТРАБАНДЫ: ГУМАНИТАРНЫЕ ТРАДИЦИИ И СИТУАЦИИ «ПРЕДЕЛА» (МАТЕРИАЛЫ круглого стола)
- Владимир Ермоленко КРИТИКА И КОНТРАБАНДА: ПРОСВЕЩЕНИЕ, РОМАНТИЗМ И МЕТАФОРА ГРАНИЦЫ
- Вахтанг Кебуладзе КОНТРАБАНДА РАЗУМА И МЕТИСНЫЙ ЭТОС
- Вадим Менжулин ФИЛОСОФСКАЯ «КОНТРАБАНДА»: АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ, БИОГРАФИЧЕСКИЙЬИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
- Оксана Довгополова "CASUS БИЦИЛЛИ": ФЕНОМЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОНТРАБАНДЫ И СУДЬБЫ НАУЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
IV. ГУМАНИТАРНЫЕ ТРАДИЦИИ: СЛОМЫ, ПРЕДЕЛЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
- Марк Найдорф СОБЫТИЕ «ПРЕДЕЛА» В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
- Екатерина Сурова, Владислав ТрофимовДИСТАНЦИЯ В ОПЫТЕ КУЛЬТУРЫ
- Александр Шарипов КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ В СВЕТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ И.А. ИЛЬИНА
- Инна Голубович ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ: «ОДЕССКИЕ НЮАНСЫ» И ТРАДИЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ В США
- Анна Голубицкая ЭСХАТОЛОГИЯ Г.В. ФЛОРОВСКОГО
НАШИ АВТОРЫ
Эсхатос-II: философия истории в контексте идеи «предела» - Анна Голубицкая - Эсхатология Флоровского
Эсхатология занимает одно из центральных мест в историософской концепции Георгия Васильевича Флоровского (1893-1979), выдающегося историка русской мысли, богослова, философа. Данной проблематике посвящены отдельные его публикации («Век патристики и эсхатология», «Воскресение мёртвых», «Долина Смертной Тени», «О бессмертии души», «О последних событиях», «О смерти крестной»), к ней постоянно косвенно обращается и в других работах, при том как в более ранних так и в более поздних.
Всё это заставляет нас остановить своё внимание на разработке проблемы эсхатологии в его творчестве более детально.
Хотя сам Г.В. Флоровский был противником того, чтобы вообще эсхатологию «выделять в особый параграф», ибо, по его мнению, «её можно понять лишь в целостной перспективе христианства», мы позволим себе рассмотреть эсхатологические воззрения данного мыслителя отдельным пунктом, хотя и в тесной связи с другими аспектами его творчества.
Столь излюбленное Флоровским, особенно в последние годы жизни, выражение: «Христианство есть религия историческая», – для него означало, прежде всего, эсхатологичность христианского вероучения. «Христианство есть религия эсхатологическая и по этой причине по существу историческая», – писал он в работе «Затруднения историкахристианина».
спасибо