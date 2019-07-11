Проблему «предела» можно с полным правом назвать одной из ключевых проблем в философии истории. «Предел», «граница», контур, межа — это то, что подводит нас к центральному понятию философии истории, понятию «События». Событие (историческое Событие) всегда определено — о-пред е лено — тем, что находится вокруг него, во времени, в пространстве.

Размышляя над смыслом того или иного События, мы принимаем во внимание его «объективные» характеристики — масштабы, влияние на последующий ход событий, обусловленность теми или иными тенденциями в прошлом. Однако есть ещё один ракурс видения События — видение изнутри, с точки зрения участника. Переживание События — особая «материя», не связанная с какими-то объективными характеристиками происходящего.