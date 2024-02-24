Ескола Олави – Сибирский маршрут

Маленький громогласный мальчик родился как-будто на Божии руки. В Финских деревнях повсюду горели огни Божии. Мария Петровна, мать мальчика, нашла веру и милость Божию в одном собрании под сильным влиянием Духа Божиего. Скоро и отец Адам, как и все Финские мужчины, последовал примеру своей жены и тоже пришёл к Иисусу Христу. С самого начала его жизни присутствие Бога окружало маленького Ивана.

Оно влияло сильно на него и в молитвах матери, и о собраниях, куда его носили ещё совсем маленьким. И действительно, в те времена собрания в домах были очень продолжительными. Люди хотели долго петь и проповедники проповедовать, а псалмы грели людей как весеннее солнышко. Иногда проголодавшись, младенец просыпался от сна, и начинал кричать на руках своей матери.

— Да, ведь у него голос как у проповедника, заметила рядом сидящая женщина Марии Петровной.

Итак, этот младенец пил материнское молоко и получал духовную пищу во вдохновенных собраниях. Всё это ему и будет необходим позднее на его длинном и тяжелом жизненном пути и он всё это жадно пил.

Большая жажда о Боге - вот это и стало главным в жизни Ивана Адамовича. Эта жажда принесла страдание его телу, но его душа стремилась к Богу, как младенец к груди своей матери.

Папа Адам не мог быть таким же беспечным, как его младший сынок на руках своей мамы. Когда этот ребёнок родился, как на руки Божий, то в мире уже бушевало. Годом раньше русский «медведь» уже перевернулся на другой бок: произошла Февральская, а вскоре и Октябрьская революция, и большевики взяли власть в стране. От небольшого домика Адама Пунка было не так уж и далеко до царского дворца: до Петербурга было меньше, чем 100 километров. Вскоре волны революции докатились и до окрестности Инкери. Инкери - были те финские деревни в Петербургской губернии, которые на финском языке назывались одним словом - Инкери, названия которых на русском языке не было. В этой книге этот район будет называться этим словом: Инкери.

С самого начала была надежда, что революция будет давать то что обещает: справедливость и равенство. В ожидании этого и в Инкери распространился финнонациональный энтузиазм. Школы переходили на финский язык. Все хотели быть финнами. Духовные собрания стали проходить более свободно. Но уже скоро на небе началось появление грозновых туч и Адам Пунк вместе с другими Инкериландцами мог читать эти тревожные знаки, чему история их уже научила.

Часто кто-либо бежал по дорогам деревни, звоня колокольчиком, и кричал: «На деревенское собрание, на народное собрание!» Из города Гатчины приходили какие-то «политические люди», которые хотели говорить народу. Очень ревностно славили блаженство нового порядка и часто этими людьми были красные беженцы из Финляндии, появившиеся после национальной войны. Христиане Инкери молчаливо слушали рассказы о странных событиях в стране.

Олави Ескола – Сибирский маршрут

Перевод: П.И. Кузьмин. - Sacramento, USA: Издано: К. Бондар, 2012. – 198 с.

Олави Ескола – Сибирский маршрут - Содержание

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