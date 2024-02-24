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Ескола Олави – Сибирский маршрут

Олави Ескола – Сибирский маршрут
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Маленький громогласный мальчик родился как-будто на Божии руки. В Финских деревнях повсюду горели огни Божии. Мария Петровна, мать мальчика, нашла веру и милость Божию в одном собрании под сильным влиянием Духа Божиего. Скоро и отец Адам, как и все Финские мужчины, последовал примеру своей жены и тоже пришёл к Иисусу Христу. С самого начала его жизни присутствие Бога окружало маленького Ивана.
Оно влияло сильно на него и в молитвах матери, и о собраниях, куда его носили ещё совсем маленьким. И действительно, в те времена собрания в домах были очень продолжительными. Люди хотели долго петь и проповедники проповедовать, а псалмы грели людей как весеннее солнышко. Иногда проголодавшись, младенец просыпался от сна, и начинал кричать на руках своей матери.
— Да, ведь у него голос как у проповедника, заметила рядом сидящая женщина Марии Петровной.
Итак, этот младенец пил материнское молоко и получал духовную пищу во вдохновенных собраниях. Всё это ему и будет необходим позднее на его длинном и тяжелом жизненном пути и он всё это жадно пил.
Большая жажда о Боге - вот это и стало главным в жизни Ивана Адамовича. Эта жажда принесла страдание его телу, но его душа стремилась к Богу, как младенец к груди своей матери.
Папа Адам не мог быть таким же беспечным, как его младший сынок на руках своей мамы. Когда этот ребёнок родился, как на руки Божий, то в мире уже бушевало. Годом раньше русский «медведь» уже перевернулся на другой бок: произошла Февральская, а вскоре и Октябрьская революция, и большевики взяли власть в стране. От небольшого домика Адама Пунка было не так уж и далеко до царского дворца: до Петербурга было меньше, чем 100 километров. Вскоре волны революции докатились и до окрестности Инкери. Инкери - были те финские деревни в Петербургской губернии, которые на финском языке назывались одним словом - Инкери, названия которых на русском языке не было. В этой книге этот район будет называться этим словом: Инкери.
С самого начала была надежда, что революция будет давать то что обещает: справедливость и равенство. В ожидании этого и в Инкери распространился финнонациональный энтузиазм. Школы переходили на финский язык. Все хотели быть финнами. Духовные собрания стали проходить более свободно. Но уже скоро на небе началось появление грозновых туч и Адам Пунк вместе с другими Инкериландцами мог читать эти тревожные знаки, чему история их уже научила.
Часто кто-либо бежал по дорогам деревни, звоня колокольчиком, и кричал: «На деревенское собрание, на народное собрание!» Из города Гатчины приходили какие-то «политические люди», которые хотели говорить народу. Очень ревностно славили блаженство нового порядка и часто этими людьми были красные беженцы из Финляндии, появившиеся после национальной войны. Христиане Инкери молчаливо слушали рассказы о странных событиях в стране.

Олави Ескола – Сибирский маршрут

Перевод: П.И. Кузьмин. - Sacramento, USA: Издано: К. Бондар, 2012. – 198 с.

Олави Ескола – Сибирский маршрут - Содержание

К читателю
Предисловие
  • 1. Тяжелые времена приближались
  • 2. В Ленинграде
  • 3. Зимняя Война
  • 4. В Сибирь
  • 5. Сибирь
  • 6. Неожиданная проблема
  • 7. Сватовство
  • 8. Свадьба в Прокопьевске
  • 9. Арест
  • . Перевод в Кемерово
  • . Допрос
  • 12. Яркий свет в карцере
  • 13. Мария Яковлевна
  • 14. Иван Адамович нашелся
  • 15. Свидание
  • 16. Начальник охраны
  • 17. В приговор
  • 18. Прокопьевский лагерь
  • 19. Божье благословение
  • 20. Освобождение
  • 21. Мать и Катя
  • 22. Побег
  • 23. В картофельной яме
  • 24. В Киргизию
  • 25. Выезд
  • 26. Фрунзе
  • 27. Вторая смерть Игоря Заварзина
  • 28. На солнечной равнине
Views 448
Rating 5.0 / 5
Added 24.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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