Слово Божье. Регулярное чтение Писания открывает верующему Бо­жьи требования к его жизни, раскрывает волю Господа и питает дух Хлебом Жизни.

Молитвенная практика. Молитва — это «кровеносная система» на­ших отношений с Богом, живая связь с Небесным Отцом.

Размышление. Глубокое осмысление Божьего Слова позволяет ис­тинам Писания, этому Хлебу Жизни, просачиваться в самые глубины

нашего сердца, разума и духа, питая и укрепляя нас.

Послушание из любви. Наше послушание — доказательство любви и преданности Христу. Как сказал Иисус: «Если любите Меня, соблюди­те Мои заповеди» (Ин. 14:15).

Пост. Эта древняя практика предполагает добровольный отказ от себя и своих аппетитов, чтобы поставить Христа на первое место. Пост включает отказ от пищи (или напитков, содержащих калории) на опре­деленное время, чтобы посвятить себя Божьим целям. Хотя возмож­но «поститься» и от других вещей (развлечений, привычек), именно воздержание от пищи имеет уникальную духовную ценность — в от­личие, например, от шоколада или спортивных мероприятий, еда дей­ствительно связана с вопросом жизни и смерти. Однако важно учи­тывать медицинские показания (диабет, метаболические нарушения), адаптируя практику поста индивидуально.

Уединение и молчание. Запланированное время вдали от людей и обычной активности позволяет уединиться в тишине и сосредоточить­ся на Господе. Как сказано в Писании: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Пс. 45:11).

Ведение дневника. Фиксация мыслей на бумаге или в электронном формате помогает зафиксировать личный духовный путь. Записывая свои мысли, мы яснее понимаем, чему Господь нас учит, как Он ве­дет нас и каким образом мы можем уподобляться Христу, внимательно следуя Его водительству.

Общение. Это вклад своей жизни в других людей во имя Христа. Мы общаемся и налаживаем связи с другими верующими, формируя жи­вое, дышащее Тело Христово.

Есть и другие дисциплины, такие как служение, поклонение, скрытая добродетель, управление которые укрепляют духовное здоровье и при­дают нам силы на жизненном пути. Сегодня у нас есть множество до­ступных ресурсов, которые помогают познакомиться с классическими духовными дисциплинами и освоить их практическое применение.

Лидеры в церкви должны возрастать в глубине познания Иисуса Хри­ста. Нам необходимо глубоко укорениться в Нем, познавать Его всем сердцем, всей душой и всем разумом. Когда речь идет о церковном лидерстве, справедливы следующие принципы:

1. Я не могу питать других, если сам умираю от голода.

2. Я не могу вести людей в места духовной глубины, где никогда не был сам.

3. Я не могу укреплять других, если моя собственная жизнь ду­ховно пуста и бессильна.

4. Чтобы служить эффективно долгие годы и приносить обиль­ный плод, я должен осознанно поддерживать себя «насыщен­ным», здоровым и сильным во Христе.

Мы должны усвоить этот важнейший урок: невозможно возрастать в хождении со Христом без духовных дисциплин. Именно они стано­вятся теми ключами, которые открывают нам более глубокое познание Господа и переживание Его присутствия в нашей жизни.

Представьте пересохший колодец— если просто ждать, пока он на­полнится сам собой, можно умереть от жажды. Единственное решение — копать глубже. Так и духовные дисциплины углубляют «колодец» нашей души, давая доступ к живительным водам Божьей благодати.

Играем по правилам... Краеугольным камнем служения и трудов каждого пресвитера является его личный духовный рост во Христе Иисусе.

Джим Эстеп – Правила игры

Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»

Москва – 2025 г. / 240 с.

ISBN 978-5-905340-50-5

Джим Эстеп – Правила игры – Содержание