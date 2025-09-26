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Эстеп – Правила игры

Джим Эстеп – Правила игры
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Слово Божье. Регулярное чтение Писания открывает верующему Бо­жьи требования к его жизни, раскрывает волю Господа и питает дух Хлебом Жизни.
Молитвенная практика. Молитва — это «кровеносная система» на­ших отношений с Богом, живая связь с Небесным Отцом.
Размышление. Глубокое осмысление Божьего Слова позволяет ис­тинам Писания, этому Хлебу Жизни, просачиваться в самые глубины
нашего сердца, разума и духа, питая и укрепляя нас.
Послушание из любви. Наше послушание — доказательство любви и преданности Христу. Как сказал Иисус: «Если любите Меня, соблюди­те Мои заповеди» (Ин. 14:15).
Пост. Эта древняя практика предполагает добровольный отказ от себя и своих аппетитов, чтобы поставить Христа на первое место. Пост включает отказ от пищи (или напитков, содержащих калории) на опре­деленное время, чтобы посвятить себя Божьим целям. Хотя возмож­но «поститься» и от других вещей (развлечений, привычек), именно воздержание от пищи имеет уникальную духовную ценность — в от­личие, например, от шоколада или спортивных мероприятий, еда дей­ствительно связана с вопросом жизни и смерти. Однако важно учи­тывать медицинские показания (диабет, метаболические нарушения), адаптируя практику поста индивидуально.
Уединение и молчание. Запланированное время вдали от людей и обычной активности позволяет уединиться в тишине и сосредоточить­ся на Господе. Как сказано в Писании: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Пс. 45:11).
Ведение дневника. Фиксация мыслей на бумаге или в электронном формате помогает зафиксировать личный духовный путь. Записывая свои мысли, мы яснее понимаем, чему Господь нас учит, как Он ве­дет нас и каким образом мы можем уподобляться Христу, внимательно следуя Его водительству.
Общение. Это вклад своей жизни в других людей во имя Христа. Мы общаемся и налаживаем связи с другими верующими, формируя жи­вое, дышащее Тело Христово.
Есть и другие дисциплины, такие как служение, поклонение, скрытая добродетель, управление которые укрепляют духовное здоровье и при­дают нам силы на жизненном пути. Сегодня у нас есть множество до­ступных ресурсов, которые помогают познакомиться с классическими духовными дисциплинами и освоить их практическое применение.
Лидеры в церкви должны возрастать в глубине познания Иисуса Хри­ста. Нам необходимо глубоко укорениться в Нем, познавать Его всем сердцем, всей душой и всем разумом. Когда речь идет о церковном лидерстве, справедливы следующие принципы:
1. Я не могу питать других, если сам умираю от голода.
2. Я не могу вести людей в места духовной глубины, где никогда не был сам.
3. Я не могу укреплять других, если моя собственная жизнь ду­ховно пуста и бессильна.
4. Чтобы служить эффективно долгие годы и приносить обиль­ный плод, я должен осознанно поддерживать себя «насыщен­ным», здоровым и сильным во Христе.
Мы должны усвоить этот важнейший урок: невозможно возрастать в хождении со Христом без духовных дисциплин. Именно они стано­вятся теми ключами, которые открывают нам более глубокое познание Господа и переживание Его присутствия в нашей жизни.
Представьте пересохший колодец— если просто ждать, пока он на­полнится сам собой, можно умереть от жажды. Единственное решение — копать глубже. Так и духовные дисциплины углубляют «колодец» нашей души, давая доступ к живительным водам Божьей благодати.
Играем по правилам... Краеугольным камнем служения и трудов каждого пресвитера является его личный духовный рост во Христе Иисусе.

Джим Эстеп – Правила игры

Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»
Москва – 2025 г. / 240 с.
ISBN 978-5-905340-50-5

Джим Эстеп – Правила игры – Содержание

  • Как оценить эффективность своего служения?
  • Как не «сгореть» на служении?
  • Как внедрять перемены?
  • Как помогать духовным учебным заведениям?
  • Как поддерживать церковную дисциплину?
  • Как оценить здоровье церкви?
  • Как наладить общение в церкви?
  • Как разрешать конфликты?
  • Как реагировать на кризисные ситуации?
  • Как организовать дьяконское служение?
  • Как принимать решения?
  • Как справляться с трудными людьми?
  • Как преподавать вероучение?
  • Как привести человека к Иисусу?
  • Как бороться с лжеучителями?
  • Как заботиться о своей семье?
  • Как управлять своими финансами?
  • Как построить эффективную структуру управления?
  • Как использовать информационные технологии (1Т)?
  • Как внедрять инновации? (опрокидывание священных коров)
  • Как составить должностную инструкцию руководителя?
  • Как защищать библейские семейные ценности?
  • Как повышать свою квалификацию?
  • Как проводить собрание церковных руководителей?
  • Какими показателями измеряется работа церкви?
  • Как найти подходящего служителя?
  • Приложение к вопросу 26: Как проводить собеседование?
  • Как проводить рукоположение?
  • На какие политики и процедуры опирается церковь?
  • Может ли пресвитер быть основным проповедником?
  • Как справляться с нагрузкой в служении?
  • Какие требования предъявляются к пресвитеру?
  • Что характеризует Евангельское христианство?
  • Насколько актуальны принципы Евангельского движения?
  • Как восстанавливать падших верующих?
  • Как утверждать авторитет Писания?
  • Как обеспечить безопасность и охрану церковных зданий?
  • Как отбирать и готовить пресвитеров?
  • Как оказывать пасторскую заботу?
  • Как использовать социальные сети в служении?
  • Как пресвитеру укреплять духовное здоровье?
  • Как строить отношения с другими служителями?
  • Как оценивать работу служителей церкви?
  • Как проводить на пенсию или уволить служителя?
  • Как подобрать кадры для служения?
  • Как строить стратегические планы?
  • Как планировать преемственность?
  • Как наладить непрерывное обучение пресвитеров?
  • Какой перевод Библии лучше?
  • Как сформулировать видение, миссию и ценности церкви?
  • Может ли женщина стать пресвитером?
  • Как пресвитерам участвовать в международных миссиях?
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Rating 5.0 / 5
Added 26.09.2025
Author brat librarian
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