Эстеп – Правила игры
Слово Божье. Регулярное чтение Писания открывает верующему Божьи требования к его жизни, раскрывает волю Господа и питает дух Хлебом Жизни.
Молитвенная практика. Молитва — это «кровеносная система» наших отношений с Богом, живая связь с Небесным Отцом.
Размышление. Глубокое осмысление Божьего Слова позволяет истинам Писания, этому Хлебу Жизни, просачиваться в самые глубины
нашего сердца, разума и духа, питая и укрепляя нас.
Послушание из любви. Наше послушание — доказательство любви и преданности Христу. Как сказал Иисус: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15).
Пост. Эта древняя практика предполагает добровольный отказ от себя и своих аппетитов, чтобы поставить Христа на первое место. Пост включает отказ от пищи (или напитков, содержащих калории) на определенное время, чтобы посвятить себя Божьим целям. Хотя возможно «поститься» и от других вещей (развлечений, привычек), именно воздержание от пищи имеет уникальную духовную ценность — в отличие, например, от шоколада или спортивных мероприятий, еда действительно связана с вопросом жизни и смерти. Однако важно учитывать медицинские показания (диабет, метаболические нарушения), адаптируя практику поста индивидуально.
Уединение и молчание. Запланированное время вдали от людей и обычной активности позволяет уединиться в тишине и сосредоточиться на Господе. Как сказано в Писании: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Пс. 45:11).
Ведение дневника. Фиксация мыслей на бумаге или в электронном формате помогает зафиксировать личный духовный путь. Записывая свои мысли, мы яснее понимаем, чему Господь нас учит, как Он ведет нас и каким образом мы можем уподобляться Христу, внимательно следуя Его водительству.
Общение. Это вклад своей жизни в других людей во имя Христа. Мы общаемся и налаживаем связи с другими верующими, формируя живое, дышащее Тело Христово.
Есть и другие дисциплины, такие как служение, поклонение, скрытая добродетель, управление которые укрепляют духовное здоровье и придают нам силы на жизненном пути. Сегодня у нас есть множество доступных ресурсов, которые помогают познакомиться с классическими духовными дисциплинами и освоить их практическое применение.
Лидеры в церкви должны возрастать в глубине познания Иисуса Христа. Нам необходимо глубоко укорениться в Нем, познавать Его всем сердцем, всей душой и всем разумом. Когда речь идет о церковном лидерстве, справедливы следующие принципы:
1. Я не могу питать других, если сам умираю от голода.
2. Я не могу вести людей в места духовной глубины, где никогда не был сам.
3. Я не могу укреплять других, если моя собственная жизнь духовно пуста и бессильна.
4. Чтобы служить эффективно долгие годы и приносить обильный плод, я должен осознанно поддерживать себя «насыщенным», здоровым и сильным во Христе.
Мы должны усвоить этот важнейший урок: невозможно возрастать в хождении со Христом без духовных дисциплин. Именно они становятся теми ключами, которые открывают нам более глубокое познание Господа и переживание Его присутствия в нашей жизни.
Представьте пересохший колодец— если просто ждать, пока он наполнится сам собой, можно умереть от жажды. Единственное решение — копать глубже. Так и духовные дисциплины углубляют «колодец» нашей души, давая доступ к живительным водам Божьей благодати.
Играем по правилам... Краеугольным камнем служения и трудов каждого пресвитера является его личный духовный рост во Христе Иисусе.
Джим Эстеп – Правила игры
Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»
Москва – 2025 г. / 240 с.
ISBN 978-5-905340-50-5
Джим Эстеп – Правила игры – Содержание
- Как оценить эффективность своего служения?
- Как не «сгореть» на служении?
- Как внедрять перемены?
- Как помогать духовным учебным заведениям?
- Как поддерживать церковную дисциплину?
- Как оценить здоровье церкви?
- Как наладить общение в церкви?
- Как разрешать конфликты?
- Как реагировать на кризисные ситуации?
- Как организовать дьяконское служение?
- Как принимать решения?
- Как справляться с трудными людьми?
- Как преподавать вероучение?
- Как привести человека к Иисусу?
- Как бороться с лжеучителями?
- Как заботиться о своей семье?
- Как управлять своими финансами?
- Как построить эффективную структуру управления?
- Как использовать информационные технологии (1Т)?
- Как внедрять инновации? (опрокидывание священных коров)
- Как составить должностную инструкцию руководителя?
- Как защищать библейские семейные ценности?
- Как повышать свою квалификацию?
- Как проводить собрание церковных руководителей?
- Какими показателями измеряется работа церкви?
- Как найти подходящего служителя?
- Приложение к вопросу 26: Как проводить собеседование?
- Как проводить рукоположение?
- На какие политики и процедуры опирается церковь?
- Может ли пресвитер быть основным проповедником?
- Как справляться с нагрузкой в служении?
- Какие требования предъявляются к пресвитеру?
- Что характеризует Евангельское христианство?
- Насколько актуальны принципы Евангельского движения?
- Как восстанавливать падших верующих?
- Как утверждать авторитет Писания?
- Как обеспечить безопасность и охрану церковных зданий?
- Как отбирать и готовить пресвитеров?
- Как оказывать пасторскую заботу?
- Как использовать социальные сети в служении?
- Как пресвитеру укреплять духовное здоровье?
- Как строить отношения с другими служителями?
- Как оценивать работу служителей церкви?
- Как проводить на пенсию или уволить служителя?
- Как подобрать кадры для служения?
- Как строить стратегические планы?
- Как планировать преемственность?
- Как наладить непрерывное обучение пресвитеров?
- Какой перевод Библии лучше?
- Как сформулировать видение, миссию и ценности церкви?
- Может ли женщина стать пресвитером?
- Как пресвитерам участвовать в международных миссиях?
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