В настоящем учебном пособии читателю предлагается пройти путь своеобразного погружения в различные культурные эпохи, последовательно сменяющие друг друга в истории развития общества. Осмыслить логику восприятия жизни в эти эпохи я предлагаю через нравственную проблематику, через те мировоззренческие вопросы нравственного выбора, которые встают перед каждым человеком в его жизни. Понятно, что совершение данного выбора имеет свои особенности в каждую из эпох. Тем не менее это не означает, что мысли высказанные по его поводу много лет назад не имеют значения для современности. Они остаются так же актуальными сейчас, как и в предшествующие эпохи, так как те ценности, которые обсуждаются в философии, по существу, всегда имеют транскультурный характер. Я приглашаю читателя порассуждать о жизни вместе с современными философами и философами прошлых лет. В книге приводятся большие фрагменты философских текстов, подробно излагаются взгляды отдельных философов. Думается, что это необходимо для того, чтобы почувствовать красоту философского языка и сохранить необходимую объективность.

История этики и современные подходы к этическим проблемам излагаются в настоящем пособии не вполне традиционно. Особенность заключается в том что наряду с собственно этической проблематикой затрагиваются и более общие философские проблемы касающиеся определения места человека в мире, развития его исторического самосознания, утверждения ценности его индивидуальности. Ключом к этому является вопрос о развитии самосознания, о рефлексии человеком своей собственной субъективности.

Разин А.В. - Этика: история и теория - Учебное пособие для вузов

М.: Академический Проект, 2020.— 496 с.

ISВN 978-5-8291-3376-4

Разин А.В. - Этика: история и теория – Содержание

Введение