Разин - Этика: история и теория
В настоящем учебном пособии читателю предлагается пройти путь своеобразного погружения в различные культурные эпохи, последовательно сменяющие друг друга в истории развития общества. Осмыслить логику восприятия жизни в эти эпохи я предлагаю через нравственную проблематику, через те мировоззренческие вопросы нравственного выбора, которые встают перед каждым человеком в его жизни. Понятно, что совершение данного выбора имеет свои особенности в каждую из эпох. Тем не менее это не означает, что мысли высказанные по его поводу много лет назад не имеют значения для современности. Они остаются так же актуальными сейчас, как и в предшествующие эпохи, так как те ценности, которые обсуждаются в философии, по существу, всегда имеют транскультурный характер. Я приглашаю читателя порассуждать о жизни вместе с современными философами и философами прошлых лет. В книге приводятся большие фрагменты философских текстов, подробно излагаются взгляды отдельных философов. Думается, что это необходимо для того, чтобы почувствовать красоту философского языка и сохранить необходимую объективность.
История этики и современные подходы к этическим проблемам излагаются в настоящем пособии не вполне традиционно. Особенность заключается в том что наряду с собственно этической проблематикой затрагиваются и более общие философские проблемы касающиеся определения места человека в мире, развития его исторического самосознания, утверждения ценности его индивидуальности. Ключом к этому является вопрос о развитии самосознания, о рефлексии человеком своей собственной субъективности.
Разин А.В. - Этика: история и теория - Учебное пособие для вузов
М.: Академический Проект, 2020.— 496 с.
ISВN 978-5-8291-3376-4
Разин А.В. - Этика: история и теория – Содержание
Введение
Глава 1. ИНДИВИДУДЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава 3. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУБЪЕКТЕ В КЛАССИЧЕСКИХ ЭТИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ АНТИЧНВСТИ
Глава 4. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУБЪЕКТЕ НРАВСТВЕННВЙ ЖИЗНИ В ПОЗДНИХ АНТИЧНЫХ УЧЕНИЯХ
Глава 5. НРАВСТВЕННАЯ САМОРЕФЛЕКСИЯ ЛИЧНОСТИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Глава 6. НРАВСТВЕННАЯ САМОРЕФЛЕКСИЯ СУБЪЕКТА В УСЛВВИЯХ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Глава 7. ВАРИАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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