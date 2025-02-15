Эткинд - Кривое горе - Память о непогребенных

После Французской революции родственники казненных регулярно собирались на «балы жертв» (Bals des victimes). Женщины стригли волосы так, как это делал палач, обнажая шею, и носили на шее красную ленту там, куда падал нож. Приглашая дам, мужчины не кивали головой, а дергали ею, подражая движению тела в момент удара гильотины. Танцуя и флиртуя, участники этих жутких балов разделяли горе по погибшим.

Возможно, впрочем, что «балы жертв» – легенда, созданная романтическими писателями эпохи Реставрации; впоследствии многие авторы обращались к этой истории, как это сейчас делаю и я1. Собирались ли французские аристократы постреволюционного поколения на эти «балы жертв» или нет, мы наверняка знаем, что они фантазировали о них и передали свои фантазии младшим поколениям, а те следующим и так далее, вплоть до наших дней. Эти легендарные балы – классический случай того, что я называю «миметическим горем» и определяю как повторяющуюся реакцию на потерю, которая символически воспроизводит саму потерю2. В миметической работе памяти и воображения состоит сама сущность горя. Как это случилось? Где и когда? Почему все произошло именно так? Могло ли оно обернуться иначе? Мог ли я что-то сделать, чтобы предотвратить потерю? Скорбящий задает эти вопросы себе и другим, делая их и себя рассказчиками и свидетелями, которые обмениваются правдой или фантазиями о сущности и обстоятельствах утраты. Независимо от того, есть ли у скорбящего факты и свидетельства, говорящие о том, что произошло, или его воспоминания – плод одной фантазии, работа горя неизменно воспроизводит прошлое в воображении, тексте, общении или спектакле. Репрезентация прошлого делает его настоящим, хоть и в обезвреженной, сравнительно безопасной для субъекта форме: предки погибли на гильотине, а потомки, танцуя и дергаясь, воспроизводят лишь отдельные и слабые следы их участи. Работа горя возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь.

Нарративы террора состоят из двух ветвей – восходящей, которая состоит из истории и утрат, и нисходящей, которая складывается из памяти и горя. Первая говорит о массовых убийствах и одинокой смерти, вторая – о разделенном опыте и коллективном трауре. И странным образом поэзия, юмор и даже удовольствие важны для этих «балов жертв» и других траурных игрищ. Потомки тех, кто погиб в период террора, находили удовлетворение в том, чтобы танцевать на «балах жертв», сочинять истории о жертвах и балах, рассказывать их своим ровесникам и потомкам. В отличие от позднейших идей – таких, как фрейдовское «навязчивое повторение» и связанные с ним концепции травмы и посттравматического, – рассказы о «балах жертв» подразумевают, что их участники действовали в полном сознании, отлично понимая и характер своих личных потерь, и природу совместного горя. Разделение опыта с другими является источником наслаждения, и потому мы, пересказывая подобные истории, тоже испытываем некоторое остаточное удовольствие.

Эткинд А. М. - Кривое горе - Память о непогребенных

«НЛО», 2024. — 211 с. - (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-44-482388-0

Эткинд А. М. - Кривое горе – Содержание

Благодарности

Введение

1. МИМЕСИС И ПОДРЫВ

Слишком много памяти?

Работа горя

Клоринда

2. ГОРЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пытка переделки

Бумеранги насилия

Первый коллапс

Космополитичная память?

3. ПРИТЧА НЕУЗНАВАНИЯ

Почему неузнавание?

Неузнавание вернувшегося

Неузнавание вернувшимся

Многообразие неузнаваний

Узнавание и перераспределение

4. ИСТОРИЯ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ

«Дело историков»

«Космическая академия наук»

Люди и нравы

Готический реализм

Белые негры

Перевернутый мир

5. МУЧИМАЯ ЖИЗНЬ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

Невыносимый ватник

Советский сюрреализм

Сцены горя

Барачная поэзия

6. ДОЛЖОК ПЕРЕД МЕРТВЫМИ

Синявский и компания

Любимов и Москва

Голос из хора

Теория метафоры

Пушкин-вампир

Незваные гости

Сдохнуть

7. ПУТЬ КОСМОПОЛИТА

Местные жертвы

Шинель

От памяти к мести

Мир после катастрофы

Запах праха да эхо плача

В ожидании Гоги

8. ИСТОРИЯ ДВУХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Большой Икс

Это я

Слезою жаркою, как пламень

Симметрия несравнимого

9. ТВЕРДОЕ И МЯГКОЕ

Энергия останков

Памятники, которых нет

Тексты и памятники

Мемориалы вины

Жертвы и жертвоприношения

Виртуальный ГУЛАГ

10. ПОСТСОВЕТСКАЯ ХОНТОЛОГИЯ

Молчание Деррида

Неспособность скорбеть

Электорат в могилах

После покаяния

11. МАГИЧЕСКИЙ ИСТОРИЗМ

…которых мы уже не призываем

Заклинатели змей

Оправдание

Пьяная реальность, трезвый наблюдатель

Околоноля

Заключение

Иллюстрации