Эткинд - Кривое горе - Память о непогребенных
После Французской революции родственники казненных регулярно собирались на «балы жертв» (Bals des victimes). Женщины стригли волосы так, как это делал палач, обнажая шею, и носили на шее красную ленту там, куда падал нож. Приглашая дам, мужчины не кивали головой, а дергали ею, подражая движению тела в момент удара гильотины. Танцуя и флиртуя, участники этих жутких балов разделяли горе по погибшим.
Возможно, впрочем, что «балы жертв» – легенда, созданная романтическими писателями эпохи Реставрации; впоследствии многие авторы обращались к этой истории, как это сейчас делаю и я1. Собирались ли французские аристократы постреволюционного поколения на эти «балы жертв» или нет, мы наверняка знаем, что они фантазировали о них и передали свои фантазии младшим поколениям, а те следующим и так далее, вплоть до наших дней. Эти легендарные балы – классический случай того, что я называю «миметическим горем» и определяю как повторяющуюся реакцию на потерю, которая символически воспроизводит саму потерю2. В миметической работе памяти и воображения состоит сама сущность горя. Как это случилось? Где и когда? Почему все произошло именно так? Могло ли оно обернуться иначе? Мог ли я что-то сделать, чтобы предотвратить потерю? Скорбящий задает эти вопросы себе и другим, делая их и себя рассказчиками и свидетелями, которые обмениваются правдой или фантазиями о сущности и обстоятельствах утраты. Независимо от того, есть ли у скорбящего факты и свидетельства, говорящие о том, что произошло, или его воспоминания – плод одной фантазии, работа горя неизменно воспроизводит прошлое в воображении, тексте, общении или спектакле. Репрезентация прошлого делает его настоящим, хоть и в обезвреженной, сравнительно безопасной для субъекта форме: предки погибли на гильотине, а потомки, танцуя и дергаясь, воспроизводят лишь отдельные и слабые следы их участи. Работа горя возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь.
Нарративы террора состоят из двух ветвей – восходящей, которая состоит из истории и утрат, и нисходящей, которая складывается из памяти и горя. Первая говорит о массовых убийствах и одинокой смерти, вторая – о разделенном опыте и коллективном трауре. И странным образом поэзия, юмор и даже удовольствие важны для этих «балов жертв» и других траурных игрищ. Потомки тех, кто погиб в период террора, находили удовлетворение в том, чтобы танцевать на «балах жертв», сочинять истории о жертвах и балах, рассказывать их своим ровесникам и потомкам. В отличие от позднейших идей – таких, как фрейдовское «навязчивое повторение» и связанные с ним концепции травмы и посттравматического, – рассказы о «балах жертв» подразумевают, что их участники действовали в полном сознании, отлично понимая и характер своих личных потерь, и природу совместного горя. Разделение опыта с другими является источником наслаждения, и потому мы, пересказывая подобные истории, тоже испытываем некоторое остаточное удовольствие.
Эткинд А. М. - Кривое горе - Память о непогребенных
«НЛО», 2024. — 211 с. - (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)
ISBN 978-5-44-482388-0
Эткинд А. М. - Кривое горе – Содержание
Благодарности
Введение
1. МИМЕСИС И ПОДРЫВ
- Слишком много памяти?
- Работа горя
- Клоринда
2. ГОРЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Пытка переделки
- Бумеранги насилия
- Первый коллапс
- Космополитичная память?
3. ПРИТЧА НЕУЗНАВАНИЯ
- Почему неузнавание?
- Неузнавание вернувшегося
- Неузнавание вернувшимся
- Многообразие неузнаваний
- Узнавание и перераспределение
4. ИСТОРИЯ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ
- «Дело историков»
- «Космическая академия наук»
- Люди и нравы
- Готический реализм
- Белые негры
- Перевернутый мир
5. МУЧИМАЯ ЖИЗНЬ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА
- Невыносимый ватник
- Советский сюрреализм
- Сцены горя
- Барачная поэзия
6. ДОЛЖОК ПЕРЕД МЕРТВЫМИ
- Синявский и компания
- Любимов и Москва
- Голос из хора
- Теория метафоры
- Пушкин-вампир
- Незваные гости
- Сдохнуть
7. ПУТЬ КОСМОПОЛИТА
- Местные жертвы
- Шинель
- От памяти к мести
- Мир после катастрофы
- Запах праха да эхо плача
- В ожидании Гоги
8. ИСТОРИЯ ДВУХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
- Большой Икс
- Это я
- Слезою жаркою, как пламень
- Симметрия несравнимого
9. ТВЕРДОЕ И МЯГКОЕ
- Энергия останков
- Памятники, которых нет
- Тексты и памятники
- Мемориалы вины
- Жертвы и жертвоприношения
- Виртуальный ГУЛАГ
10. ПОСТСОВЕТСКАЯ ХОНТОЛОГИЯ
- Молчание Деррида
- Неспособность скорбеть
- Электорат в могилах
- После покаяния
11. МАГИЧЕСКИЙ ИСТОРИЗМ
- …которых мы уже не призываем
- Заклинатели змей
- Оправдание
- Пьяная реальность, трезвый наблюдатель
- Околоноля
Заключение
Иллюстрации
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