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Эткинд - Кривое горе - Память о непогребенных

Эткинд А. М. - Кривое горе - Память о непогребенных
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History
После Французской революции родственники казненных регулярно собирались на «балы жертв» (Bals des victimes). Женщины стригли волосы так, как это делал палач, обнажая шею, и носили на шее красную ленту там, куда падал нож. Приглашая дам, мужчины не кивали головой, а дергали ею, подражая движению тела в момент удара гильотины. Танцуя и флиртуя, участники этих жутких балов разделяли горе по погибшим.
Возможно, впрочем, что «балы жертв» – легенда, созданная романтическими писателями эпохи Реставрации; впоследствии многие авторы обращались к этой истории, как это сейчас делаю и я1. Собирались ли французские аристократы постреволюционного поколения на эти «балы жертв» или нет, мы наверняка знаем, что они фантазировали о них и передали свои фантазии младшим поколениям, а те следующим и так далее, вплоть до наших дней. Эти легендарные балы – классический случай того, что я называю «миметическим горем» и определяю как повторяющуюся реакцию на потерю, которая символически воспроизводит саму потерю2. В миметической работе памяти и воображения состоит сама сущность горя. Как это случилось? Где и когда? Почему все произошло именно так? Могло ли оно обернуться иначе? Мог ли я что-то сделать, чтобы предотвратить потерю? Скорбящий задает эти вопросы себе и другим, делая их и себя рассказчиками и свидетелями, которые обмениваются правдой или фантазиями о сущности и обстоятельствах утраты. Независимо от того, есть ли у скорбящего факты и свидетельства, говорящие о том, что произошло, или его воспоминания – плод одной фантазии, работа горя неизменно воспроизводит прошлое в воображении, тексте, общении или спектакле. Репрезентация прошлого делает его настоящим, хоть и в обезвреженной, сравнительно безопасной для субъекта форме: предки погибли на гильотине, а потомки, танцуя и дергаясь, воспроизводят лишь отдельные и слабые следы их участи. Работа горя возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь.
Нарративы террора состоят из двух ветвей – восходящей, которая состоит из истории и утрат, и нисходящей, которая складывается из памяти и горя. Первая говорит о массовых убийствах и одинокой смерти, вторая – о разделенном опыте и коллективном трауре. И странным образом поэзия, юмор и даже удовольствие важны для этих «балов жертв» и других траурных игрищ. Потомки тех, кто погиб в период террора, находили удовлетворение в том, чтобы танцевать на «балах жертв», сочинять истории о жертвах и балах, рассказывать их своим ровесникам и потомкам. В отличие от позднейших идей – таких, как фрейдовское «навязчивое повторение» и связанные с ним концепции травмы и посттравматического, – рассказы о «балах жертв» подразумевают, что их участники действовали в полном сознании, отлично понимая и характер своих личных потерь, и природу совместного горя. Разделение опыта с другими является источником наслаждения, и потому мы, пересказывая подобные истории, тоже испытываем некоторое остаточное удовольствие.

Эткинд А. М. - Кривое горе - Память о непогребенных

«НЛО», 2024. — 211 с. - (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)
ISBN 978-5-44-482388-0

Эткинд А. М. - Кривое горе – Содержание

Благодарности
Введение
1. МИМЕСИС И ПОДРЫВ
  • Слишком много памяти?
  • Работа горя
  • Клоринда
2. ГОРЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  • Пытка переделки
  • Бумеранги насилия
  • Первый коллапс
  • Космополитичная память?
3. ПРИТЧА НЕУЗНАВАНИЯ
  • Почему неузнавание?
  • Неузнавание вернувшегося
  • Неузнавание вернувшимся
  • Многообразие неузнаваний
  • Узнавание и перераспределение
4. ИСТОРИЯ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ
  • «Дело историков»
  • «Космическая академия наук»
  • Люди и нравы
  • Готический реализм
  • Белые негры
  • Перевернутый мир
5. МУЧИМАЯ ЖИЗНЬ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА
  • Невыносимый ватник
  • Советский сюрреализм
  • Сцены горя
  • Барачная поэзия
6. ДОЛЖОК ПЕРЕД МЕРТВЫМИ
  • Синявский и компания
  • Любимов и Москва
  • Голос из хора
  • Теория метафоры
  • Пушкин-вампир
  • Незваные гости
  • Сдохнуть
7. ПУТЬ КОСМОПОЛИТА
  • Местные жертвы
  • Шинель
  • От памяти к мести
  • Мир после катастрофы
  • Запах праха да эхо плача
  • В ожидании Гоги
8. ИСТОРИЯ ДВУХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
  • Большой Икс
  • Это я
  • Слезою жаркою, как пламень
  • Симметрия несравнимого
9. ТВЕРДОЕ И МЯГКОЕ
  • Энергия останков
  • Памятники, которых нет
  • Тексты и памятники
  • Мемориалы вины
  • Жертвы и жертвоприношения
  • Виртуальный ГУЛАГ
10. ПОСТСОВЕТСКАЯ ХОНТОЛОГИЯ
  • Молчание Деррида
  • Неспособность скорбеть
  • Электорат в могилах
  • После покаяния
11. МАГИЧЕСКИЙ ИСТОРИЗМ
  • …которых мы уже не призываем
  • Заклинатели змей
  • Оправдание
  • Пьяная реальность, трезвый наблюдатель
  • Околоноля
Заключение
Иллюстрации
Views 253
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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