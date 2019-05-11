Евангелие Достоевского - Исследования - Материалы к комментарию

К 190-летию со дня рождения Φ. М. Достоевского

"Достоевский и Новый Завет — это удивительная история взаимоотношения личности и книги, яркая страница книжной культуры России XIX в. Евангелие дает для понимания Достоевского больше, чем любые исследования о нем"."Достоевский был одним из тех, кто своим творчеством выразил идею христианского реализма, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова."

(из отзывов о книге)

Евангелие было неиссякаемым источником творческого вдохновения гениального русского писателя Φ. М. Достоевского. В составе второго тома публикуются исследования и комментарии ученых к маргиналиям Достоевского, внесенным писателем на страницы его личного экземпляра Нового Завета. Впервые дано подробное описание отражений Евангельского Слова в текстах Достоевского, раскрыто значение Евангелия в его жизни и творчестве.

Материалы к комментарию В настоящей публикации зарегистрированы все выявленные случаи отражения Священного Писания (Нового Завета) в текстах Достоевского — художественных, публицистических, литературно-критических, эпистолярных, как печатных, так и рукописных, сохранившихся в записных тетрадях и книжках, иных материалах творческой лаборатории писателя. Регистрации подлежали точные и неточные цитаты, парафразы, реминисценции, аллюзии, случаи иронического переосмысления, «крылатые выражения» и фразеологизмы библейского происхождения, случаи употребления Достоевским христианских философем и идеологем, прямо или опосредованно восходящих к новозаветному тексту, и т. п. Первоначально предполагалось маркировать каждый случай библейской интертекстуальности в произведениях Достоевского по его типу, но в практической работе это оказалось трудноосуществимым по причине неоднозначности ряда квалификаций (неточная цитата или парафраза, реминисценция или аллюзия и проч.), требующей дополнительного аналитического рассмотрения. В придачу это делало публикацию, и без того сложную по способу подачи материала, достаточно громоздкой. Поэтому от первоначального намерения пришлось отказаться. Исключение сделано лишь для случаев контаминации библейских текстов (в творческой работе Достоевского широко распространенной), где указание на тип интертекстуальности входило в само условие регистрации. Для уникальных случаев использования текстов Священного Писания в художественных произведениях (например, героями—богоборцами Великим инквизитором, Иваном Карамазовым и др.) — смысловых инверсий, построения высказываний по контрасту с библейским первоисточником и проч. — в подстрочных примечаниях сделан лаконичный комментарий. Комментарием также сопровождаются случаи, когда связь с библейским текстом не является бесспорной и устанавливается лишь гипотетически. Публикация выстроена в последовательности текста Нового Завета: по книгам (начиная с Евангелия от Матфея и заканчивая Откровением св. Иоанна Богослова), внутри книг — по главам, внутри глав — по стихам. Сначала приводится фрагмент библейского текста, содержащий слово, фразу, сюжетное положение и т. д., «цитатно» или каким-либо иным образом отразившийся в тексте Достоевского. Вслед за этим в хронологическом порядке печатаются фрагменты из произведений, творческих рукописей, писем и иных текстов писателя, содержащие соответствующую цитату, парафразу, аллюзию или иной новозаветный интертекст. В сложных случаях (большой объем фрагментов, «встреча» в одном фрагменте нескольких интертекстов) для удобства восприятия в текстах как Священного Писания, так и Достоевского используются графические выделения.

В ряде случаев специфика библейского текста (наличие параллельных мест в синоптических Евангелиях, повторяющиеся мотивы, тождественный или текстуально близкий повтор ряда мест в разных новозаветных книгах или даже внутри одной книги и т. п.) делает указанную «привязку» текста Достоевского к тому или иному фрагменту Нового Завета неоднозначной, вариативной. В таких случаях, если для иного решения нет дополнительных условий, предпочтение отдается первому (в последовательности текста Священного Писания) из нескольких возможных библейских фрагментов, а при всех иных делаются ссылки—указания на то место Нового Завета, к которому «привязан» в публикации соответствующий текст Достоевского (например: «См.: Мф. 9: 22»).

В случае, если в фрагменте из текста Достоевского «встречаются» несколько библейских интертекстов, восходящих к разным местам Нового Завета, он перепечатыва-ется дважды, трижды и т. д. в «привязке» к соответствующим местам Библии. Причем из «набора» библейских интертекстов в этом фрагменте графически выделяется лишь тот, который соответствует данному месту Священного Писания, а иные присутствующие в этом фрагменте интертексты сопровождаются отсылками к «своим» местам новозаветного текста. Такой же принцип используется и при подаче библейских контаминации, но оформляются эти случаи несколько иначе. К соответствующему месту текста Достоевского, «прикрепленного», например, к 35-му стиху 9-й главы Евангелия от Марка, делается примечание: «Контаминация с Мф. 18: 1», являющееся отсылкой к соответствующему месту евангелиста Матфея, при котором в свою очередь воспроизводится этот же фрагмент текста Достоевского, но теперь с примечанием—сноской: «Контаминация с Мк. 9: 35».

Естественно, Достоевский читал и использовал в своей творческой работе не только текст Нового Завета в издании 1823 г., содержащем перевод Библейского общества. С начала 1860-х гг. он также пользовался разными изданиями Евангелий, содержащими синодальный перевод. Кроме того, ему хорошо был известен и цер-ковно—славянский перевод Нового Завета. В данной публикации как основной воспроизводится текст «каторжного» Нового Завета писателя 1823 г. Но в тех случаях, когда библейские интертексты в произведениях Достоевского текстуально ближе синодальному переводу или церковно—славянскому переводу, вслед за воспроизведением соответствующего фрагмента Нового Завета 1823 г. с новой строки в необходимом объеме воспроизводится фрагмент церковно—славянского или синодального перевода.

Основная задача настоящей публикации — накопление данных, свидетельствующих о различных случаях отражений евангельского слова в текстах Достоевского. Уже выявленные на сегодняшний день материалы поражают и своим объемом, и своим многообразием. Библия была не только объектом многолетних напряженных размышлений писателя, она была инструментом, языком его мысли. Библейские языковые клише, библейские образы, библейские идеологемы органично и свободно входят в речь Достоевского, определяя своеобразие его художественного или публицистического дискурса даже тогда, когда он пишет на темы, далекие от религиозной проблематики. Многие из зарегистрированных в издании случаев библейской интертекстуальности в произведениях Достоевского вводятся в научный оборот впервые. Потребуются еще усилия многих ученых, чтобы осмыслить собранные свидетельства о всеприсутствии Евангельского Слова в текстах Достоевского. Именно поэтому составитель осознанно дал своему труду подзаголовок «Материалы к комментарию».

Тексты Достоевского воспроизводятся в авторской орфографии и пунктуации по изд.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: Канонические тексты / Под ред. проф. В. Н. Захарова. Петрозаводск, 1995—2009. Т. I—VIII (издание продолжается). Фрагменты из еще не опубликованных в этом собрании произведений печатаются по прижизненным изданиям Достоевского. Материалы творческой лаборатории писателя публикуются по автографам, подготовленным к печати текстологической группой Петрозаводского государственного университета (руководитель проекта проф. В. Н. Захаров).

В фрагментах из творческих рукописей сохраняются орфография и пунктуация оригинала; редакторские конъектуры (заключаемые в ломаные скобки) сделаны лишь в единичных случаях, когда без них восприятие чернового текста оказывается затрудненным. Воспроизводимые тексты Достоевского также сопровождены отсылками (с пометой «Ср.» — сравни) к соответствующим томам и страницам академического Полного собрания сочинений Достоевского в тридцати томах (Л.: Наука, 1972—1990). Тексты Нового Завета в издании 1823 г. с регистрацией в публикуемых фрагментах всех помет Достоевского (сделанных чернилами, карандашом, ногтем и сухим пером) подготовлены к печати Е. Н. Вяль и И. С. Ярышевой (Петрозаводск).