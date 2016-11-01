Это была целая библиотека, тщательно упакованная и запрятанная в камнях, где она и пролежала до своего обнаружения почти 1600 лет.

Спустя почти пятьдесят лет, в 367 году н. э., местные монахи переписали 45 различных религиозных и философских письменных памятников, среди которых были Евангелия от Фомы и от Филиппа, Евангелие Истины, а также часть «Государства» Платона, — дюжина рукописей, завернутых в кожу.

Местоположение найденного клада, современное селение Наг Хаммади на другом берегу Нила, было известно как место, в древности носившее название Хенобоскион («пастбище гусей»), где в 320 году н.э. святым Пахомием был основан первый христианский монастырь.

Формирование коптского языка началось после завоевания Египта Александром Македонским в 332 г. до н.э. и продолжалось до вытеснения этого родного наречия египтян арабским — в результате покорения Египта мусульманами в 640 г. н.э. Получилось так, что коптский стал языком египетской древней христианской церкви и до сих пор сохранился как язык богослужения.

В декабре 1945 года двое египетских крестьян, Мухаммед Али аль~Саман и его брат Джалифа Али, нашли древние рукописи — более тысячи ста страниц папируса. Они были спрятаны на обрывистом восточном берегу Верхнего Нила. Тексты представляли собой переводы с греческих оригиналов на коптский язык — возникшую в эллинистический период модификацию древнего языка фараонов.

Пер. с коптского проф. В.Н. Нечипуренко

Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 254 с. — (Духовное наследие)

ISBN 978-5-222-10988-5

Евангелие от Фомы - Содержание

Евангелие от Фомы: «Тайные слова» Иисуса и канонические Евангелия

Евангелие от Фомы

Комментарий

Литература

Евангелие от Фомы - «Тайные слова» Иисуса и канонические Евангелия

Рукописи впервые предстали перед специалистами в марте 1946 года, а с 1952 года хранятся в Коптском отделе Каирского музея. Фотографии рукописей впервые были изданы д-ром Пахор Лабибом (Каир, Департамент древностей, 1956 год). Среди этих рукописей было и Евангелие, приписываемое Дидиму Иуде Фоме, то есть Иуде-«близнецу». В сирийской церкви (Иуда) Фома был известен как брат-близнец Иисуса, основавший церкви на Востоке, а именно, в Эдессе (в несколько более поздней традиции он даже совершает путешествие в Индию). Другие христианские произведения восточных церквей приписывались этому же апостолу; к их числу относятся Деяния Фомы и — вероятно —также Книга Фомы из библиотеки Наг Хаммади. Последнее произведение, как и Евангелие от Фомы, скорее всего, было написано на арамейском языке. Однако не известно точно, было ли оно вначале составлено на арамейском языке, а затем переведено на греческий, хотя многие из этих изречений, подобно самым старым изречениям из канонических Евангелий, изначально, без сомнения, циркулировали на арамейском — языке Иисуса. Имеются две версии Евангелия от Фомы. Первая была обнаружена в конце 1900-х годов среди Оксирин-хских папирусов 1654 и 655 и состоит из фрагментов греческой версии, которая датируется 11 веком. Однако идентифицировать эти фрагменты как части Евангелия от Фомы сумели только после обнаружения коптской библиотеки Наг Хаммади. Первый из этих греческих папирусов содержит изречения 26-30, 77, 31-33 (в таком порядке), а два других папируса содержат изречения 1-7 и 36-40 соответственно. По крайней мере один из этих греческих фрагментов имеет своим источником манускрипт, написанный до 200 года н. э.; следовательно, греческая версия этого Евангелия использовалась в Египте еще во втором столетии. Вторая представляет собой полную версию на коптском языке в составе Кодекса 11 из числа находок Наг Хаммади. Коптское Евангелие от Фомы было переводом с греческого языка. Евангелие от Фомы представляет собой собрание изречений (cv.u:e — Moyoi, слов) Иисуса. Эти логионы (речения), или небольшие группы речений (нумерация 114 изречений в манускрипте не приводится, но именно ею в настоящее время пользуется большинство ученых), обычно предваряются словами пв.хв iC («Сказал Иисус»), иногда же вопросом или каким-то утверждением его учеников. Только в одном случае речение (13) переходит в более продолжительный диалог между Иисусом и учениками. Изречения, содержащиеся в Евангелии от Фомы, принадлежат к нескольким типам: афоризмы, притчи, эсхатологические изречения (пророчества), а также житейские правила. В этом манускрипте изречения располагаются таким образом, что общий композиционный замысел не прослеживается. В некоторых случаях изречения сгруппированы на основании формального сходства или словесных ассоциаций.

Много споров велось по поводу отношения Евангелия от Фомы к каноническим Евангелиям. Многие из изречений у Фомы параллельны изречениям из Нового Завета, особенно тем, которые можно найти в синоптических Евангелиях. Это приводит многих ученых к убеждению в том, что Евангелие от Фомы тоже основывается на так называемом документе «Q», — как и Евангелия от Матфея, Луки и Марка. Некоторые полагают, что Евангелие от Фомы действительно может иметь источником документ «Q», другие считают, что это Евангелие на самом деле и является источником «Q» — документальной базой всех остальных Евангелий Нового Завета. В отличие от синоптических Евангелий и подобно документу «Q», Евангелие от Фомы не содержит повествования, которое логически связывало бы различные изречения.

По форме оно представляет собой простую последовательность 114 изречений, не имеющих какого-то специфического порядка расположения. Сравнение с параллелями из Нового Завета показывает, что в Евангелии от Фомы содержатся либо более близкие к исходным варианты изречений, либо переложения последних. В любом случае можно предположить, что Евангелие от Фомы сохраняет более раннюю традицию трактовки высказываний Иисуса, чем Новый Завет.

Многие изречения Евангелия от Фомы имеют параллели с Евангелиями Нового Завета, с синоптическими Евангелиями (от Матфея, Марка и Луки) и с Евангелием от Иоанна (параллели с последним особенно поразительны; сравните, например, речения 13, 19, 24, 38, 49, 92). Известно, что некоторые из этих изречений встречаются также в неканонических Евангелиях, особенно в Евангелии от евреев (ср. речение 2) и в Евангелии от Египтян (ср. речение 22), которые оба были отнесены ко второму веку Климентом Александрийским (180—200 г. н.э.). Однако прямая зависимость Евангелия от Фомы от какого-то другого неканонического Евангелия очень маловероятна.

Более проблематичной представляется связь Евангелия от Фомы с каноническими Евангелиями. В то время как во всех канонических Евангелиях содержатся большие повествовательные фрагменты, Евангелие от Фомы не представляет собой логически последовательного повествования. Если рассматривать форму и словесные формулировки отдельных изречений в сравнении с формой, в которой они дошли до нас в Новом Завете, можно заметить, что в Евангелии от Фомы изречения почти всегда сохраняют близкую к оригинальной традиционную форму, или же представляют собой независимые версии, основанные на более близком к оригиналу источнике. Более близкие к оригиналу и сжатые формулировки особенно очевидны в притчах Евангелия от Фомы (ср. речения 8, 9, 57, 63, 64, 65, 96, ср. 109).

Евангелие от Фомы содержит также совершенно другие, более древние изречения, имеющие параллели с изречениями Евангелий от Иоанна, от Марка (4:21-25) и даже в 1 Послании к Коринфянам (ср. речение 17 с 1 Кор. 2:9). Более того, речения о грядущем пришествии Сына Человеческого, столь характерные для документа «Q» (ср. Лк. 12:8, 10: 17:22, 24, 26), в Евангелии от Фомы совершенно отсутствуют. Следовательно, Евангелие от Фомы тесно связано с документом «Q», но при этом представляет собой самостоятельное собрание изречений. В своей оригинальной форме этот документ вполне может датироваться первым веком (середина первого века обычно считается наиболее вероятной датой составления документа «Q»).

Многие специалисты, исследовавшие Евангелие от Фомы со времени его первой публикации, пришли к заключению, что его можно считать подлинным пятым Евангелием, по авторитетности равным Евангелию от Иоанна и синоптическим Евангелиям. Особенный интерес представляет тот факт, что ряд речений Евангелия от Фомы (12, 24, 28, 37), по всей видимости, относится к периоду после воскресения Иисуса.