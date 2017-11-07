Евангелие от Иоанна в славянской традиции

Издание ставит своею целью показать историю славянского текста Евангелия от Иоанна как она отразилась в сохранившихся рукописях и выявлена в ходе предпринятого текстологического исследования; в какой-то мере оно служит реконструкции славянского архетипа. В согласии с первой задачей в критический аппарат введены лучшие представители выявленных текстовых групп; в согласии со второй задачей текст Мариинского евангелия подвергся определенному исправлению и введены источники, такие как Мирославово евангелие, способствующие выявлению архетипических чтений.

СПб: Российское Библейское Общество, 1998 г. - 53, 98, 82 с.

ISBN 5-85524-083-5

Если полный обзор истории славянской версии дан в 1-м Разделе при характеристике общих итогов работы, то теперь следует сказать несколько заключительных слов о происхождении славянской версии и истории Древнего текста, как они могут быть довольно схематически представлены в результате предшествующего изложения.

В начале моравской миссии свв. Кирилла и Мефодия было переведено служебное четвероевангелие. Греческий оригинал относился к такому виду текста, какой вошел в употребление с конца VIII в., был приспособлен к новому календарю, сложившемуся в Византии в VII-VIII вв., и известен нам по унциальным рукописям ѴІІІ-Х вв. с литургической разметкой.

Греческий оригинал принадлежал к “византийскому” типу текста, однако он содержал и такие чтения, которые не рассматриваются сегодня как “византийские” по своей природе. Равным образом это относится к тем греческим рукописям, которые в дальнейшем были использованы славянскими книжниками при редактуре славянской версии. Причины этого заключены, во-первых, в наличии в византийских монастырях на протяжении ѴIII-ХIV вв. таких рукописей, привезенных из Палестины или Южной Италии, которые были чужды собственно византийской традиции, и, во-вторых, в неполной адекватности сегодняшних научных воззрений на природу самого “византийского” текста. В этом отношении славянская версия может служить источником новых сведений.

Первоначальное служебное четвероевангелие удовлетворяло всем запросам, какие могли возникать в первые годы и десятилетия существования славянского богослужения. Для создания полного комплекса богослужебных книг на том или ином языке требуются усилия многих людей и долгие годы; можно думать поэтому, что только моравскому архиепископу Мефодию удалось в последние годы жизни приблизиться к выполнению этой задачи, однако отсутствие при его жизни славянской Триоди, необходимой для монастырского богослужения, заставляет думать, что задача эта не была решена до конца.

Только после перехода славянского богослужения в Болгарию, получившую в 870 г. достаточно независимый статус архиепископии, возникла практическая возможность завершить работу по созданию полного комплекса богослужебных книг. Реализации этой возможности на первых порах препятствовал сложный этнически-религиозный состав страны, но собор 893 г. устранил ограничения в употреблении славянского языка. Именно в этот момент возникла практическая потребность в создании апракосов - краткого для богослужения в приходах, полного - для богослужения в монастырях.

Черты литургического тетра, столь заметные в Мариинском и Типографском евангелиях [60] , были унаследованы ими от славянского архетипа. Черты эти, однако, не совершенно тождественны в обеих рукописях, часть лекционарных особенностей вошла в них позже при создании славянских апракосов. Тетры ME и Тр представляют собой сравнительно изолированную группу в истории славянского Евангелия; из апракосов к ним ближе стоят Саввина книга в своем первоначальном дорецензионном виде и Остромирово евангелие. Остромирово евангелие содержит новую редакцию краткого апракоса, сделанную с учетом типикона Великой Церкви; упоминание среди чтений «на всяку потребу» чтения «на победу цесаря» (л. 289об.) позволяет связывать протограф ОЕ с эпохой получения Симеоном царского достоинства в 917 г.

В Зографском и Галицком евангелиях отразилась редактура тетра по новому греческому оригиналу. Вероятно, в ходе этой редактуры устранялись литургические признаки. Изготовление такого тетра могло отвечать потребностям келейного чтения в славянских монастырях, переживавших бурный рост уже в конце IX в. К этой традиции, по всей вероятности, восходят такие поздние тетры как Никольское евангелие и текст из сборника Хвала. Развитие краткого и полного апракосов в славянской письменности тесным образом связано с Zg и Gl.

В истории формирования полного апракоса выделяется, по крайней мере, два этапа: (1) создание апракоса Мирославова типа с лекционарной системой α-типа и текстом, опиравшимся на древние тетры, в большой степени свободные от влияния краткого апракоса; (2) создание апракоса мстиславова типа с новой лекционарной системой.