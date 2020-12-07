Первое печатное издание греческого Нового Завета появилось в 1516. г. — более чем полвека спустя после изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом. За эти полвека успело уже выйти в свет более ста изданий латинской Библии, несколько изданий еврейского Ветхого Завета, издания Библии на новых европейских языках. Быть может, именно это явное запаздывание с греческим Новым Заветом и было причиной невероятной спешки, в которой издание 1516 г. готовилось Эразмом Роттердамским, — работа началась в октябре 1515 г. и полностью завершилась спустя всего лишь несколько месяцев.

Возможно, издатели спешили обогнать испанского кардинала Франсиско Хименеса, под чьим наблюдением роскошное греко-латинское издание Нового Завета было подготовлено и напечатано еще в 1514 г., — но выход его в свет откладывался восемь лет до окончательной санкции Папы Римского. Так или иначе, но издание Эразма было весьма поспешным и, в силу того, не вполне аккуратным. Для Апокалипсиса, например, Эразм смог найти за имевшееся в его распоряжении время одну лишь единственную греческую рукопись — но в ней недоставало последних пяти строк. Пришлось дописывать их самому — в обратном переводе с латинского и с несколькими ошибками!

Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках с историко-текстологическими приложениями

Москва, «ГНОЗИС», 1993

ISBN 5-7333-0464-2

Евангелие от Матфея - Содержание

Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках

Приложения

Г. П. Чистяков Полиглотты

М. Г. Селезнев История печатных изданий греческого Нового Завета

Г. П. Чистяков История печатных изданий латинского Нового Завета

Л. А. Коробенко, свлщ. А. Троицкий История печатных изданий славянского Нового Завета

Игумен Иннокентий ( Павлов) О русском переводе Нового Завета

Евангелие от Матфея - Полиглотты

Многоязычные издания Библии в несколько столбцов имеют долгую историю. В начале III в. н. э. Ориген (185—253), знаменитый церковный писатель и богослов, составил Гексаплы, то есть переписал Библию (Ветхий Завет) шестью столбцами: первый столбец — еврейский текст, второй — тоже еврейский текст, но только транскрибированный греческими буквами, в третьем столбце — Септуагинта, то есть греческий перевод Ветхого Завета, а следующие столбцы занимали более поздние греческие переводы: Аквилы, Симмаха и Теодотиона. «Я все время занят рукописями, — писал Ориген, — даже ночь не дается мне для покоя». В конце VI в. блаженный Иероним, будучи в Кесарии, обнаружил экземпляр Гексапл Оригена; это был огромный кодекс, насчитывавший 6 тысяч 500 страниц. Работая над Вульгатой, Иероним постоянно использовал труд Оригена. До нас Гексаплы дошли лишь во фрагментах. В V или в VI вв. был написан так называемый Кембриджский (Cantabrigiensis) кодекс Нового Завета, содержащий Евангелие в два столбца: по-гречески и на латыни. Родина этого кодекса — Египет или, скорее, Западная Африка (Гиппон или Карфаген); родным языком переписчика была, вероятно, латынь, и латинский текст в кодексе помещен для того, чтобы сделать понятнее греческий оригинал. От VI в. дошел список Посланий апостола Павла на греческом и латыни. Это codex Claromontanus, который в настоящее время хранится в Национальной библиотеке в Париже. В VI или VII вв. был создан хранящийся ныне в Оксфорде codex Laudianus (так назван, ибо одно время принадлежал архиепискому Вилльяму Лауду); этот двуязычный кодекс (греческий и латынь) использовал Беда Достопочтенный (674—734), когда писал свои комментарии к Деяниям.

С распространением книгопечатания полиглотты (то есть многоязычные издания Библии) получают широкое распространение во многих странах Европы. В 1514—1517 гг. была подготовлена Комплютенская (Compluten- sis) полиглотта в пяти томах. Изданная под наблюдением кардинала Франческо Хименеса в испанском городе Алькала, она получила название по латинскому наименованию этого города: Complutum. В четырех томах был помещен Ветхий Завет на еврейском, греческом и латинском языках с прибавлением арамейского таргума и его латинского перевода. Пятый том составил Новый Завет по гречески и по латыни (в варианте бл. Иеронима). В 1559—72 гг. вышла Антверпенская, или Королевская (деньги на ее издание дал испанский король Филипп II), полиглотта. Кроме текстов, опубликованных в Комплютенской Библии, здесь появились также сирийский (Пешитта) и новый, сделанный с еврейского, перевод на латынь. В 1565—1611 гг. Теодор Беза, которому в то время принадлежал двуязычный манускрипт Нового Завета (в будущем он получит название Кембриджский кодекс), опубликовал в Женеве десять изданий Нового Завета, в которых печатал греческий текст, Вульгату и свой собственный новый перевод текста на латынь. В 1654—57 гг. будущий епископ Честера Брайэн Валтон опубликовал так наз. Лондонскую полиглотту в шести томах. Новый Завет напечатан здесь по-гречески и в пяти переводах: на латынь (Вульгата), сирийский, эфиопский, арабский и персидский языки.