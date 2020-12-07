Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках
Первое печатное издание греческого Нового Завета появилось в 1516. г. — более чем полвека спустя после изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом. За эти полвека успело уже выйти в свет более ста изданий латинской Библии, несколько изданий еврейского Ветхого Завета, издания Библии на новых европейских языках. Быть может, именно это явное запаздывание с греческим Новым Заветом и было причиной невероятной спешки, в которой издание 1516 г. готовилось Эразмом Роттердамским, — работа началась в октябре 1515 г. и полностью завершилась спустя всего лишь несколько месяцев.
Возможно, издатели спешили обогнать испанского кардинала Франсиско Хименеса, под чьим наблюдением роскошное греко-латинское издание Нового Завета было подготовлено и напечатано еще в 1514 г., — но выход его в свет откладывался восемь лет до окончательной санкции Папы Римского. Так или иначе, но издание Эразма было весьма поспешным и, в силу того, не вполне аккуратным. Для Апокалипсиса, например, Эразм смог найти за имевшееся в его распоряжении время одну лишь единственную греческую рукопись — но в ней недоставало последних пяти строк. Пришлось дописывать их самому — в обратном переводе с латинского и с несколькими ошибками!
Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках с историко-текстологическими приложениями
Москва, «ГНОЗИС», 1993
ISBN 5-7333-0464-2
Евангелие от Матфея - Содержание
Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках
Приложения
- Г. П. Чистяков Полиглотты
- М. Г. Селезнев История печатных изданий греческого Нового Завета
- Г. П. Чистяков История печатных изданий латинского Нового Завета
- Л. А. Коробенко, свлщ. А. Троицкий История печатных изданий славянского Нового Завета
- Игумен Иннокентий ( Павлов) О русском переводе Нового Завета
Евангелие от Матфея - Полиглотты
Многоязычные издания Библии в несколько столбцов имеют долгую историю. В начале III в. н. э. Ориген (185—253), знаменитый церковный писатель и богослов, составил Гексаплы, то есть переписал Библию (Ветхий Завет) шестью столбцами: первый столбец — еврейский текст, второй — тоже еврейский текст, но только транскрибированный греческими буквами, в третьем столбце — Септуагинта, то есть греческий перевод Ветхого Завета, а следующие столбцы занимали более поздние греческие переводы: Аквилы, Симмаха и Теодотиона. «Я все время занят рукописями, — писал Ориген, — даже ночь не дается мне для покоя». В конце VI в. блаженный Иероним, будучи в Кесарии, обнаружил экземпляр Гексапл Оригена; это был огромный кодекс, насчитывавший 6 тысяч 500 страниц. Работая над Вульгатой, Иероним постоянно использовал труд Оригена. До нас Гексаплы дошли лишь во фрагментах. В V или в VI вв. был написан так называемый Кембриджский (Cantabrigiensis) кодекс Нового Завета, содержащий Евангелие в два столбца: по-гречески и на латыни. Родина этого кодекса — Египет или, скорее, Западная Африка (Гиппон или Карфаген); родным языком переписчика была, вероятно, латынь, и латинский текст в кодексе помещен для того, чтобы сделать понятнее греческий оригинал. От VI в. дошел список Посланий апостола Павла на греческом и латыни. Это codex Claromontanus, который в настоящее время хранится в Национальной библиотеке в Париже. В VI или VII вв. был создан хранящийся ныне в Оксфорде codex Laudianus (так назван, ибо одно время принадлежал архиепискому Вилльяму Лауду); этот двуязычный кодекс (греческий и латынь) использовал Беда Достопочтенный (674—734), когда писал свои комментарии к Деяниям.
С распространением книгопечатания полиглотты (то есть многоязычные издания Библии) получают широкое распространение во многих странах Европы. В 1514—1517 гг. была подготовлена Комплютенская (Compluten- sis) полиглотта в пяти томах. Изданная под наблюдением кардинала Франческо Хименеса в испанском городе Алькала, она получила название по латинскому наименованию этого города: Complutum. В четырех томах был помещен Ветхий Завет на еврейском, греческом и латинском языках с прибавлением арамейского таргума и его латинского перевода. Пятый том составил Новый Завет по гречески и по латыни (в варианте бл. Иеронима). В 1559—72 гг. вышла Антверпенская, или Королевская (деньги на ее издание дал испанский король Филипп II), полиглотта. Кроме текстов, опубликованных в Комплютенской Библии, здесь появились также сирийский (Пешитта) и новый, сделанный с еврейского, перевод на латынь. В 1565—1611 гг. Теодор Беза, которому в то время принадлежал двуязычный манускрипт Нового Завета (в будущем он получит название Кембриджский кодекс), опубликовал в Женеве десять изданий Нового Завета, в которых печатал греческий текст, Вульгату и свой собственный новый перевод текста на латынь. В 1654—57 гг. будущий епископ Честера Брайэн Валтон опубликовал так наз. Лондонскую полиглотту в шести томах. Новый Завет напечатан здесь по-гречески и в пяти переводах: на латынь (Вульгата), сирийский, эфиопский, арабский и персидский языки.
Полиглота для тех, кто ищет истину. Очень хороша в изучении Библии. Есть ли другие книги в таком издании?