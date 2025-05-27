Еврейские праздники в почтовых открытках

Суккот (Кущи) - праздник нового урожая, как сказано: «Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего» (Дварим 16:13). 15 тишрея, когда полевые работы уже были закончены, а закрома и ам­бары полны плодами нового урожая, еврейский земледелец переселялся в сукку (кущу) - шалаш-времянку, покрытый растительной кровлей, сквозь которую по ночам можно было видеть звезды. В чем смысл этой заповеди? Когда урожай собран, сердце земледельца наполняется гордостью. Однако существует опасность, что эта гордость может перейти в гордыню - че­ловек может подумать, что «моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство» (Дварим 8:17).

И для того чтобы этого не случилось, Тора говорит человеку, с удовлетворени­ем разглядывающему все, что он нажил: покинь свой теплый и надежный дом и смени его на шаткое временное жилище, открытое всем ветрам и беззащитное перед превратностями погоды. Это напомнит тебе, что вся наша жизнь в этом мире - это жизнь в шалаше, покрытом листьями, которые сегодня зелены, а завтра увянут. После разрушения Храма евреи постепенно стали народом горожан. Тем не менее 15 тишрея они по-прежнему переселя­лись в шалаши в соответствии с заповедью Торы. В то же время сукка - временное жилище - напоминала евре­ям об Исходе из Египта, когда они жили в времянках на пути к Стране Обетованной. Благочестивые евреи начинали строить сукку сразу после Йом Кипура, в соответствии с принципом «от заповеди - к за­поведи». Так поступал и дед маленького Шолома Рабиновича, ставшего со временем знаменитым еврейским писателем Шолом-Алейхемом: «Первый колышек дедушкиного шалаша был вбит на исходе Судного дня сразу после трапезы. Строил шалаш дядя Ица, а остальные ему помогали. Но распоряжался всем дедушка, он давал указания как главный архитектор. "Это вот сюда, а это туда! Это вой­дет, а это не войдет!"».

В строительстве участвовала вся семья: взрослые устанавлива­ли стены и кровлю, дети украшали сукку гирляндами, фона­риками, картинками и литографиями на еврейские сюжеты. Согласно закону, во время праздника принимать пищу пола­галось в сукке. Однако если погода позволяла, благочестивые люди учили здесь Тору, принимали гостей, играли в шахма­ты, даже спали. Многие переносили в сукку всю домашнюю обстановку. Полина Венгерова, чье детство прошло в еврей­ском Бресте, вспоминала, что в доме ее отца «в кущу прино­сили все имевшиеся в доме ковры, и молодые люди увешивали ими стены; туда же переносили зеркала, мебель из столовой и даже люстру». Праздник Суккот длился семь дней. Собственно празднич­ным является только первый день, 15 тишрея. Остальные дни считаются полупраздничными - холь а-моэд. Даже самые бедные ремесленники и торговцы, едва сводившие концы с концами, не открывали в эти дни свои лавки и мастерские, но отдыхали и веселились от всего сердца в соответствии со сло­вами Торы: «Веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих» (Дварим 16:14).

Еврейские праздники в почтовых открытках

Издательство – «Мосты Культуры»

Москва

ISBN 978-593273-364-6

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