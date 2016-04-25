Еврейские традиции похорон, траура и поминовения
Библиотека еврейских текстов - Литургия
Этот текст адресован тем из нас, кто переживает самые страшные минуты своей жизни — потерю родных людей. Большинство наших современников мало знают о предписанных традицией траурных обрядах и о том, почему их следует придерживаться. В суете и сутолоке буден мы почти не задумываемся о неотвратимом исходе для всех живущих. Но неизбежно приходит день, когда знание законов траура становится печальной обязанностью для каждого из нас.
В полной мере отдавая себе отчет в том, насколько сложно скорбящим сосредоточиться на осмыслении происходящего, а также на мистических и философских аспектах еврейских законов погребения и траура, мы поставили своей задачей изложить наиболее базисные положения и законы иудаизма, относящиеся к этим вопросам. Поэтому здесь не будут приведены многочисленные частные случаи, требующие отдельного рассмотрения.
Это вынужденное самоограничение, поскольку наша цель в том, чтобы даже неподготовленный читатель мог легко разобраться хотя бы в основных правилах и законоположениях. Необходимость в подобном издании—кратком пособии — в наших условиях несомненна. Но даже после прочтения брошюры желательно проконсультироваться с раввином или представителем погребального братства Хевра кадиша (там, где они есть) по всем конкретным вопросам.
Еврейские традиции похорон, траура и поминовения
Составитель Ишайя Гиссер. — Москва: Книжники; Лехаим, 2015. — 256 с.
Библиотека еврейских текстов. Литургия
ISBN 978-5-9953-0406-7 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-1021-3 (Лехаим)
Издание подготовлено
Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Составитель Ишайя Гиссер
Литературный редактор Адель Зильберманн
Еврейские традиции похорон, траура и поминовения - Содержание
Предисловие
«Вспомни!»
Смерть в иудаизме
Законы и обычаи
Последние часы жизни: видуй
С момента смерти до похорон
- Обращение с телом умершего
- Подготовка к похоронам
- Время похорон
Законы и порядок проведения похорон
- В последний путь
- Криа
- Порядок погребения
- Правила поведения на кладбище
Траур
Кто обязан соблюдать траур
- Законы траура до похорон (онен) Законы периода шива—траура, соблюдаемого в течение семи первых дней после похорон
- Йом га-шива
- Законы траура с 7-го по 30-й день после похорон (шлошим)
- Траур в течение года
- Установка надгробия
Йорцайт—годовщина смерти
Изкор—молитва в дни поминовения ..
Дополнительные сведения
ПРИЛОЖЕНИЕ
Похороны
- Псалом 91
- Эйлъ молей рахамим
- Цидук га-дин
- Псалом 17
- Псалом 16
- Псалом 23
- Псалом 49
- Кадиш при погребении
Период траура
- Кадиш ятом
Поминовение усопшего
- Псалом 33
- Псалом 16
- Псалом 17
- Псалом 72
- Псалом 91
- Псалом 104
- Псалом 130
- Псалом 119
- Кадиш ятом
- Молитва Изкор
-
Мишна
- Трактат Келим, гл. 24
- Трактат Микваот, гл. 7
- Кадиш дерабонан
Еврейские традиции похорон, траура и поминовения - Предисловие
«Благословен ты при входе твоем и благословен при выходе твоем».
(Дварим, 28:6)
Сколь бы легкомысленно ни относился человек к вере на протяжении всей своей сознательной жизни, тем не менее, находясь у последней черты, большинство людей хотели бы уйти из этого мира с соблюдением хотя бы основных элементов традиции. По-видимому, это связано с подсознательной потребностью человека ощутить себя продолжателем и преемником предшествующих поколений. В частности, эта потребность находит свое выражение в стремлении многих наших соплеменников проводить своих мертвых в последний путь так, как это делали наши предки испокон веков. Однако сегодня многие евреи зачастую знакомы с верованиями и обрядами народов, среди которых они живут, лучше, чем с обычаями собственного народа. Оторванность от традиционного образа жизни на протяжении нескольких поколений: распад общин, уничтожение живых носителей традиции, отсутствие национального образования — сделала свое дело. Поэтому на сегодняшний день следование своей традиции или отказ от нее является уже вопросом личного выбора.
К слову сказать, большинство наших нееврейских соседей относятся к соблюдению национальных обычаев с искренним уважением, считая, что именно разнообразие вер и культур обогащает человечество. Любой человек, которому важно сохранить свои традиции, должен предоставить возможность быть самобытным и тому, кто на него не похож. Из чего мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день комплекс национальной неполноценности, столь свойственный большинству ассимилированных евреев, связан не столько с неприятием наших обычаев иноверцами, сколько с проблемой самоидентификации. Основные трудности у нас вызывает вовсе не контакт с недружелюбно настроенным окружением, а наше собственное сознание, затрудняющееся преодолеть некие психологические барьеры.
Следует сразу оговориться, что возникновение проблем в понимании положений иудаизма ассимилированными евреями неизбежно. Воспитанные на иных ценностях и обычаях, они воспринимают требования еврейской традиции с трудом. Однако неизбежное в сложившихся условиях противоречие между привычкой и предписанием следует решать в пользу последнего. По крайней мере, потому, что мертвые лишены возможности защитить себя от ошибок и заблуждений живых; в подобной ситуации всегда стоит положиться на опыт сотен поколений наших предков, сохранивших и донесших до нас оптимальные формы поведения по отношению к смерти и ко всему, что с ней связано.И еще одно замечание: не стоит бояться обилия деталей. Действительно, для человека, не знакомого со смыслом тех или иных действий, не привыкшего к ритуалам и обычаям иудаизма, многое покажется непонятным или неудобным. И все-таки, даже если вы не готовы выполнить в полной мере все предписания, постарайтесь сделать максимум из того, что вы можете, — это всегда лучше, чем не делать ничего. Душе, уходящей из этого мира, предстоит трудный (иногда очень трудный!) путь. И в наших силах облегчить или, не дай Бог, усложнить этот путь для нее.
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