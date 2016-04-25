Это вынужденное самоограничение, поскольку наша цель в том, чтобы даже неподготовленный читатель мог легко разобраться хотя бы в основных правилах и законоположениях. Необходимость в подобном издании—кратком пособии — в наших условиях несомненна. Но даже после прочтения брошюры желательно проконсультироваться с раввином или представителем погребального братства Хевра кадиша (там, где они есть) по всем конкретным вопросам.

В полной мере отдавая себе отчет в том, насколько сложно скорбящим сосредоточиться на осмыслении происходящего, а также на мистических и философских аспектах еврейских законов погребения и траура, мы поставили своей задачей изложить наиболее базисные положения и законы иудаизма, относящиеся к этим вопросам. Поэтому здесь не будут приведены многочисленные частные случаи, требующие отдельного рассмотрения.

Этот текст адресован тем из нас, кто переживает самые страшные минуты своей жизни — потерю родных людей. Большинство наших современников мало знают о предписанных традицией траурных обрядах и о том, почему их следует придерживаться. В суете и сутолоке буден мы почти не задумываемся о неотвратимом исходе для всех живущих. Но неизбежно приходит день, когда знание законов траура становится печальной обязанностью для каждого из нас.

Еврейские традиции похорон, траура и поминовения - Содержание

Предисловие «Вспомни!» Смерть в иудаизме Законы и обычаи Последние часы жизни: видуй С момента смерти до похорон Обращение с телом умершего

Подготовка к похоронам

Время похорон Законы и порядок проведения похорон В последний путь

Криа

Порядок погребения

Правила поведения на кладбище Траур Кто обязан соблюдать траур Законы траура до похорон (онен) Законы периода шива—траура, соблюдаемого в течение семи первых дней после похорон

Йом га-шива

Законы траура с 7-го по 30-й день после похорон (шлошим)

Траур в течение года

Установка надгробия Йорцайт—годовщина смерти Изкор—молитва в дни поминовения .. Дополнительные сведения ПРИЛОЖЕНИЕ Похороны Псалом 91

Эйлъ молей рахамим

Цидук га-дин

Псалом 17

Псалом 16

Псалом 23

Псалом 49

Кадиш при погребении Период траура Кадиш ятом Поминовение усопшего Псалом 33

Псалом 16

Псалом 17

Псалом 72

Псалом 91

Псалом 104

Псалом 130

Псалом 119

Кадиш ятом

Молитва Изкор

Мишна Трактат Келим, гл. 24 Трактат Микваот, гл. 7

Кадиш дерабонан Еврейские традиции похорон, траура и поминовения - Предисловие «Благословен ты при входе твоем и благословен при выходе твоем». (Дварим, 28:6)

Сколь бы легкомысленно ни относился человек к вере на протяжении всей своей сознательной жизни, тем не менее, находясь у последней черты, большинство людей хотели бы уйти из этого мира с соблюдением хотя бы основных элементов традиции. По-видимому, это связано с подсознательной потребностью человека ощутить себя продолжателем и преемником предшествующих поколений. В частности, эта потребность находит свое выражение в стремлении многих наших соплеменников проводить своих мертвых в последний путь так, как это делали наши предки испокон веков. Однако сегодня многие евреи зачастую знакомы с верованиями и обрядами народов, среди которых они живут, лучше, чем с обычаями собственного народа. Оторванность от традиционного образа жизни на протяжении нескольких поколений: распад общин, уничтожение живых носителей традиции, отсутствие национального образования — сделала свое дело. Поэтому на сегодняшний день следование своей традиции или отказ от нее является уже вопросом личного выбора.

К слову сказать, большинство наших нееврейских соседей относятся к соблюдению национальных обычаев с искренним уважением, считая, что именно разнообразие вер и культур обогащает человечество. Любой человек, которому важно сохранить свои традиции, должен предоставить возможность быть самобытным и тому, кто на него не похож. Из чего мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день комплекс национальной неполноценности, столь свойственный большинству ассимилированных евреев, связан не столько с неприятием наших обычаев иноверцами, сколько с проблемой самоидентификации. Основные трудности у нас вызывает вовсе не контакт с недружелюбно настроенным окружением, а наше собственное сознание, затрудняющееся преодолеть некие психологические барьеры.

Следует сразу оговориться, что возникновение проблем в понимании положений иудаизма ассимилированными евреями неизбежно. Воспитанные на иных ценностях и обычаях, они воспринимают требования еврейской традиции с трудом. Однако неизбежное в сложившихся условиях противоречие между привычкой и предписанием следует решать в пользу последнего. По крайней мере, потому, что мертвые лишены возможности защитить себя от ошибок и заблуждений живых; в подобной ситуации всегда стоит положиться на опыт сотен поколений наших предков, сохранивших и донесших до нас оптимальные формы поведения по отношению к смерти и ко всему, что с ней связано.

И еще одно замечание: не стоит бояться обилия деталей. Действительно, для человека, не знакомого со смыслом тех или иных действий, не привыкшего к ритуалам и обычаям иудаизма, многое покажется непонятным или неудобным. И все-таки, даже если вы не готовы выполнить в полной мере все предписания, постарайтесь сделать максимум из того, что вы можете, — это всегда лучше, чем не делать ничего. Душе, уходящей из этого мира, предстоит трудный (иногда очень трудный!) путь. И в наших силах облегчить или, не дай Бог, усложнить этот путь для нее.