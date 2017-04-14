Цель историка — реконструкция прошлого. Поскольку репрезентация исторических событий — это всегда их интерпретация, а значит и неизбежное искаэюение (сознательное или не зависящее от воли человека, фиксирующего их), задачей того, кто работает с письменным материалом, является возможно более точное воссоздание тех событий, в результате которого их описание будет как можно менее отличаться от «истины». Понятно, этот идеал недостижим в принципе, но существуют отработанные и хорошо известные методы, с помощью которых можно приблизиться к указанной цели.

Сказанное применимо и к воспроизведению масштабных исторических событий или процессов, охватывающих целый регион, страну или государство, и по отношению к реконструкции биографии отдельного человека. Реконструкция биографии имеет свою специфику. В частности, необходимо учитывать то, что сразу после смерти данного человека его жизнеописание создаётся его современниками, то есть либо лично знавшими его людьми, либо теми, чья судьба тем или иным образом оказалась связанной с ним . Соответственно, репрезентация этого рода всегда субъективна и зависит как от личных отношений, существовавших между этими людьми, так и от жизненных обстоятельств, в силу которых они оказывались союзниками, противниками, партнерами и т. д.

Существует другой слой искажений, которые вносятся авторами, живущими вскоре после описываемых событий. Здесь положительная или отрицательная репрезентация изображаемого персонажа, с одной стороны, продолжает влиять на текущую общественно-политическую ситуацию (в случае жизнеописаний значимых фигур), а с другой стороны, зависит от личного отношения биографа к историческому деятелю, которого он знал при жизни. Свидетельства подобного рода представляют особую ценность в репрезентации прошлого:

Эйнхард - Жизнь Карла Великого

Вступительная статья, перевод, примечания, указатели М.С. Петровой

М.: Институт Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 304 с.

ISBN 5-94242-013-0

Эйнхард - Жизнь Карла Великого - Содержание

М. С. Петрова. Эйнхард: историк в истории

I. Историческая биография Место, имя, дата рождения; образование и занятия в монастыре Физический облик и прозвища; умения, занятия и деятельность при дворе короля Карла Деятельность и занятия при дворе Людовика; Эйнхард и Имма Последние годы жизни Литературное наследие

ІІ. «Жизнь Карла Великого» Авторство Эйнхарда, время и причины написания Возможные источники Композиция сочинения Модель, язык и стиль написания Конструирование истории Провозглашенная цель жизнеописания; создание образа непревзойденного правителя Скрытые цели Эйнхарда и образ Людовик

III. Библиографическая справка Издания и основные манускрипты «Жизни Карла» Переводы «Жизни Карла» на новоевропейские и русский языки



Валафрид Страб. Пролог

Гервард. Посвящение Людовику

Эйнхард. Жизнь Карла Великого

Примечания

Рабан Мавр. Эпитафия Эйнхарду

АНОНИМ. Песнь о победе короля Пипина в 796 году

Примечания

АНОНИМ. Карл Великий и папа Лев

Примечания

Приложения

I. Эйнхард: искусник и архитектор

II. Литературные и исторические источники Эйнхарда Античные авторы Ранние средневековые тексты

III. Карты 1. Места деятельности Эйнхарда: 1. 1. в Западной Франкии 1. 2. в Восточной Франкии 1. 3. в Центральной Франкии 2. Галлия в эпоху правления Меровингов и Каролингов 3. Раздел Пипином Франкского государства в 768 году 4. Италия накануне вторжения Каролингов 5. Завоевательные походы Карла Великого: 5. 1. Аквитания 5. 2. Саксония 5. 3. Испания 5. 4. Паннония 6. Империя Карла Великого в 814 году

IV. Генеалогические таблицы 1. Последние Меровинги 2. Пипиниды-Каролинги 3. Карл Великий

V. «Жизнеописание Карла» в пер. М. М. Стасюлевича

Общие сокращения

Библиографические сокращения

Библиография

Указатель латинских имен и названий

Указатель имен, названий и понятий

Иллюстрации

Contents

Содержание

Эйнхард - Жизнь Карла Великого - Пролог Эйнхарда

Я принял решение описать жизнь, повседневные поступки и отчасти некоторые замечательные деяния господина и воспитателя моего, превосходнейшего и заслуженно славнейшего короля Карла для того, чтобы насколько возможно кратко, поведать о тех [событиях], которые мне известны. Составляя [это] произведение я [стремился] не возбудить неудовольствие досадующих людей пространным изложением современных событий, если только можно избежать неудовольствия современным сочинением тех, кто досадует на старинные, составленные ученейшими и искуснейшими мужами исторические записки. И все же я не сомневаюсь в том, что есть много преданных досугу и наукам людей, которые не считают, что современное положение вещей является столь презренным и что все сейчас происходящее будто бы недостойно никакой памяти и о нем надлежит умолчать и забыть.

Напротив, они, охваченные любовью к долговечности, скорее желают в различных сочинениях прославить выдающиеся деяния других людей, чем ничего не написать и дать исчезнуть известиям о своем имени из памяти потомков. Я не посчитал нужным воздерживаться от написания этого сочинения, поскольку знал, что никто не сможет достовернее описать события, при которых я сам присутствовал и которые я знаю доподлинно, видев их своими глазами. А будут ли они описаны кем-либо еще или нет, я знать не могу. Я решил, что лучше сохранить для потомков эти, а вместе с ними и прочие [события], записав их, дабы не позволить угаснуть во тьме забвения блестящим делам и славнейшей жизни превосходнейшего и величайшего правителя своей эпохи, а также [его] деяниям, которые едва ли смогут повторить люди нынешнего времени.

Была и другая причина, не лишенная, по моему мнению, основания, которой одной хватило бы, чтобы заставить меня написать, а именно — затраты на мое воспитание, а после того, как я стал вращаться при его дворе, — постоянная дружба императора и его детей. Этой дружбой он так привязал меня к себе и сделал должником и в жизни своей, и в смерти, что я заслуженно мог бы показаться и [мог быть] назван неблагодарным, если бы, забывшись, не упомянул оказанные мне милости, а также славные и прекрасные деяния человека, который был моим благодетелем, умолчав и не сказав о его жизни, словно он никогда не жил, оставив все это без описания и должного восхваления. Чтобы описать и изложить их требуется не мое дарованьице, убогое и скромное, да почти и никакое, но красноречие равное Туллиевому.

Итак, вот книга, содержащая воспоминания о славнейшем и величайшем муже, в которой, за исключением его деяний, нет ничего, чему можно удивляться, не считая разве того, [что] я, будучи варваром, неискусный в римском наречии, вообразил, что могу написать что-то достойное или подобающее на латинском, а также [что] я мог впасть в такое бесстыдство, что решил пренебречь словами Цицерона из первой книги Тускуланских бесед, где говорится о латинских писателях.

Там мы читаем такие слова: Когда mom, кто не способен ни снискать благосклонность читателя, ни связать, ни изложить свои мысли, берется за письмо, он, не зная меры, злоупотребляет и досугом [своим], и сочинительством. Конечно, это изречение выдающегося оратора могло бы удержать меня от писательства, если бы я, заранее все обдумав, не счел нужным скорее испытать осуждение людей и, написав все это, подвергнуть опасности [осуждения] свои скромные способности, чем, пощадив себя, не оставить воспоминаний о столь выдающемся муже.