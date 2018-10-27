Дорогие Адель и Элен, ПОМОГИТЕ! Пока мои дети были маленькими, книга «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» была моей настольной Библией. Но теперь им уже 11 и 14 лет, и я оказалась перед лицом совершенно нового комплекса проблем. Не думали ли вы написать книгу для родителей тинейджеров?

Вскоре после этого нам позвонили по телефону:

«Наша общественная организация планирует проведение ежегодной конференции на День семьи, и мы надеялись, что вы согласитесь выступить с программной речью на тему общения с подростками».

Мы были полны сомнений. До сих пор нам еще не приходилось выступать с программой, сосредоточенной исключительно на общении с подростками. Тем не менее, идея показалась нам интересной. Почему бы и нет? Мы могли бы дать общий обзор базовых принципов эффективных коммуникаций, только на этот раз на примере подростков, а необходимые навыки продемонстрировать в процессе ролевых игр друг с другом.

Адель Фабер - Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили

М. : Эксмо, 2011. —240 с.

ISBN 978-5-699-47349-6

Адель Фабер - Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили - Содержание

Как возникла эта книга

От авторов

Глава 1. Как разобраться в чувствах подростка

Глава 2. Мы до сих пор следим за детьми

Глава 3. Наказывать или не наказывать

Глава 4. Совместное решение проблем

Глава 5. Встреча с детьми

Глава 6. О чувствах, друзьях и семье

Глава 7. Родители вместе с детьми

Глава 8. Проблема секса и наркотиков

При следующей встрече

Адель Фабер - Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили - Глава 3

Наш третий семинар еще не начался. Люди все еще собирались маленькими группками и вели оживленные беседы. Некоторые обрывки фраз долетали и до моих ушей.

«После того, что она натворила, я ее на месяц под домашний арест посажу!»

«Вот и я сказал себе, больше никакого миндальничанья... Я слишком жалею этого пацана. На этот раз он будет наказан».

Ага, подумала, мы еще не говорили о наказаниях, но, судя по всему, некоторые из родителей уже более чем готовы к этому разговору.

«Лора, Майкл, — сказала я, — не желаете ли вы рассказать всем нам, чем вас так рассердили ваши дети?»

«Я не просто рассердилась, — выпалила Лора, — я еще и от беспокойства чуть с ума не сошла! В 6 часов Келли уже должна была быть на дне рождения своей подруги Джилл. Но в 7 мне позвонила ее мать: «А где же Келли? Она знала, что к 7.30 мы должны были быть в боулинге, и на приглашении это написано. А теперь мы все, уже одетые, стоим и ее дожидаемся».

У меня чуть сердце не прихватило... Я сказала: «Ничего не понимаю. Она ушла заранее и должна была уже давно быть у вас».

«Ну, я уверена, что беспокоиться не о чем. Надеюсь, она скоро появится», — сказала мама Джилл и повесила трубку.

«Я заставила себя подождать минут пятнадцать, а потом перезвонила обратно. Трубку подняла Джилл: «Нет, Келли еще нет. А я даже напоминала ей сегодня в школе, чтобы она не опаздывала».

Тут я уже начала паниковать. В голове у меня замелькали всякие ужасные картинки. Через двадцать кошмарных минут зазвонил телефон. Это была мама Джилл: «Я подумала, надо вам сообщить, что Келли наконец пришла. Я так понимаю, она встретила по дороге какого-то мальчика и так с ним заболталась, что забыла о том, что мы все здесь ее ждем. Остается только надеяться, что в боулинге никому не отдали забронированные нами дорожки».

Я извинилась за дочь и поблагодарила мать Джилл за звонок. Но когда Келли вернулась домой, я молчать не стала: «Ты понимаешь, в какое положение ты меня поставила? Как можно настолько наплевательски относиться к окружающим? Ты никогда ни о ком, кроме себя, не думаешь. У Джилл ведь был день рождения. Но разве ты чувствовала хоть какую-нибудь ответственность перед своей подругой? Нет! У тебя одни мальчики и развлечения на уме. Так вот, развлечения закончились, девушка. До конца месяца будешь сидеть дома! И не рассчитывай, что я передумаю, потому что я не передумаю».

Все это я ей тогда высказала. Но сейчас я уже и не знаю... Может, я переборщила со строгостью...»