Гарри Розберг и Барбара Розберг - Общение в браке

Каждое занятие этого курса состоит из следующих разделов: «Разминка», «Обсуждение», «Подводим итоги» и «Домашнее задание».

Разминка (15 минут)

Цель разминки - помочь людям забыть о проблемах и узнать друг друга лучше. Обычно разминка начинается с интересного упражнения по теме занятия. Для укрепления взаимоотношений важно вместе весело проводить время. Вторая часть разминки (кроме первого занятия) посвящена проверке домашнего задания, которое должно быть выполнено супругами между занятиями.

Обсуждение (60 минут)

Обсуждение - основная часть занятия. В этой части в участники отвечают на вопросы по теме занятия и исследуют Божье Слово. Вопросы предназначены для супругов, подгрупп и общей группы. На полях руководства есть заметки, поясняющие, как следует обсуждать ответы на вопросы.

Подводим итоги (15 минут)

Этот элемент подводит итог всему сказанному и плавно заканчивает занятие.

Домашнее задание (60 минут)

Домашнее задание - это уникальная возможность Ægm воплотить в жизнь занятия «домостроителей». В конце занятия супруги назначают свидание с целью выполнить домашнее задание до следующего занятия. Каждое домашнее задание состоит из четырех частей:

«Спроси другого» - участники группы могут узнавать у знакомых, друзей мнение о вопросах, связанных с темой занятия; «Вместе» - короткое упражнение, чтобы настроить супругов на выполнение домашнего задания; «По отдельности» - вопросы, на которые муж и жена отвечают самостоятельно; «Обсуждение вдвоем» - супруги делятся своими ответами и размышляют о том, что стоит изменить в супружеской жизни.

Кроме обычных заданий иногда встречаются дополнительные. Они наглядно и в игровой форме раскрывают суть занятия. Не забывайте, что все люди учатся по-разному. Большая часть материала представлена в словесной форме, однако наглядная и игровая формы обучения позволяют лучше использовать чувства. Это особенно полезно тем, кто лучше запоминает с помощью зрения, осязания и т. п.