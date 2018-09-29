Деяния апостолов, хотя и содержат много информации о деле и личности Павла, всё же представляют собой скорее богословский, чем биографический текст. В этой книге Лука рассказывает, как осуществлялась программа, которую воскресший Иисус доверил Своим ученикам перед вознесением на небо: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян 1,8).

Деяния апостолов относятся к повествовательному литературному жанру, как и ветхозаветные «исторические книги».

Пересказывая различные эпизоды, в которых главными действующими лицами оказываются сначала Петр с другими апостолами (в Иерусалиме, Иудее и Самарии), а затем Павел и его сотрудники (в городах иудейской диаспоры), Лука демонстрирует мощное действие Святого Духа, Которого Иисус обещал и даровал Своим ученикам.

Ринальдо Фабрис - Павел. Апостол народов

Пер. с итал. Виктории Тимофеевой. — М: Паолине, 2008.—416 с.

ISBN 978-5-900086-56-9

Ринальдо Фабрис - Павел. Апостол народов - Содержание

Введение

I. Происхождение Павла

II. Образование и формирование личности Павла

III. «Гонитель церкви Божией»

IV. Призванный возвещать Евангелие

V. Первая миссия Павла

VI. Встреча и соглашение в Иерусалиме

VII. Миссия к язычникам

VIII. Павел в Афинах и в Коринфе

IX. Павел в Эфесе

X. Арест и суд

XI. Павел в Риме

XII. Павел в истории

Библиография



Ринальдо Фабрис - Павел. Апостол народов - Введение

Цель Луки — не предложить читателям биографию Петра или Павла, а представить их свидетельство об Иисусе — о Христе, Которого возвестило Священное Писание, а Бог поставил Господом над всеми через воскресение из мертвых. С этим свидетельством ученики обращаются сначала к евреям, а затем к языческим народам. В такой перспективе становится понятна резкая концовка Деяний, ничего не говорящих об исходе судебного процесса над Павлом в Риме. Рассказав об аресте Павла в Иерусалиме и о морском путешествии в столицу империи, автор завершает книгу замечанием, которое соответствует его богословскому замыслу: «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Деян 28,30-31).

Рассказ о Павле в Деяниях апостолов нужно сопоставить со вторым «биографическим» источником — его письмами. Они, особенно семь аутентичных посланий, доносят до нас более живой образ Павла. Ведь это первоисточники, дающие ощутить человеческий и духовный масштаб личности апостола, основателя христианских общин в метрополиях Римской империи. Павел — протагонист христианской миссии за пределами сиро-палестинского региона. Письмами апостол поддерживает постоянный диалог с юными церквями, которые он основал. Письма служат временной заменой личному общению с ними или с сотрудниками Павла. Так он содействует формированию и росту церквей, ставших плодами его миссии.

На основании этих текстов можно реконструировать и богословскую мысль Павла. Ведь в письмах апостол размышляет о христианской вере, обосновывая тот жизненный выбор и те поведенческие нормы, которые он предлагает своим собеседникам. Письма Павла ситуативны, и потому бесполезно искать в них систематическое и исчерпывающее изложение первоначального христианского богословия. Однако они показывают способность Павла творчески переосмысливать собственный опыт и опыт, накопленный первыми христианскими общинами. Поэтому Павла по справедливости можно назвать первым и наиболее самобытным «теоретиком» христианства. Ведь он даже после смерти продолжает вдохновлять учеников, и те от его имени отправляют новые письма, отвечая на новые проблемы, возникающие в общинах. Так созидается предание, которое, восходя к апостолу, развивает и актуализирует его богословскую мысль и духовный динамизм. Все эти документальные и исторические данные не только оправдывают, но и поощряют стремление реконструировать, насколько возможно, биографию и духовный облик апостола Павла.

I. Происхождение Павла

1. «Биография» Павла

Сталкиваясь с таким значительным персонажем, как Павел, мы спрашиваем: кто его родители? Где и когда он родился? Как протекало его детство? Где он учился, какими вехами отмечено формирование его личности? Просматриваются ли в его детстве знаки, предвещающие будущую миссию? Эти и другие вопросы лежат в основе биографического литературного жанра.

Пример биографии позднего греко-римского периода — книга, которую написал Флавий Филострат в начале III века н.э., до 217 г., по поручению жены императора Септимия Севера Юлии Домны, чтобы увековечить и почтить образ Аполлония Тианского, странствующего философа-неопифагорейца, жившего во второй половине I века н.э. Аполлоний родился в городе Тиане, меж Киликией и Каппадокией, за горным хребтом Тавр, что возвышается над равниной на Средиземноморском побережье.

В нескольких километрах от моря стоит город Таре, где родился Павел и учился Аполлоний. В христианской традиции биографический литературный жанр принимает форму агиографии: персонаж, о чьей жизни ведется рассказ, предстает перед читателями как идеальная фигура, достойная восхищения, как образец для подражания.

С этой точки зрения вторую книгу Луки, со П века называемую Деяниями апостолов, можно считать своего рода «биографией». Этот новозаветный текст содержит обширную информацию о миссионерских путешествиях Павла. Во второй части Деяний Павел становится главным действующим лицом повествования, освещающего историю первых тридцати лет христианства.

Но Лука ничего не говорит ни о происхождении, ни о смерти своего героя. Повествование прерывается, когда Павел вступает на итальянский берег и прибывает в Рим после опасного плавания через Средиземное море. Лука просто сообщает, что в столице империи «жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Деян 28,30-31).