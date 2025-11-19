Фалёв - Герменевтика Мартина Хайдеггера

Обращаясь к столь сложной и неоднозначной фигуре, как Хайдеггер, историк философии сталкивается с очень сложной методологической проблемой. С одной стороны, старая, марксистская парадигма историко-философского исследования в конце ХХ века утратила «легитимность», с другой, сильно искушение, говоря о Хайдеггере, воспользоваться его собственными методами, приемами и даже языком. Хайдеггер в своих работах демонстрирует довольно разработанный историко-философский метод, хотя он почти нигде не формулируется явным образом. Потому, чтобы иметь возможность установить четкие границы между моим собственным исследовательским подходом и методами самого Хайдеггера, считаю целесообразным дать предварительные указания о тех принципах метода историко-философского исследования, которые можно обнаружить в работах этого философа.

Для определения исходной «системы координат» в оценке метода Хайдеггера используем введенное акад. В. С. Степиным очень продуктивное, на мой взгляд, разделение «трех типов рациональности» — классический, неклассический и постнеклассический [79]. Сам принцип такого трехчленного деления истории мышления, конечно, условен. Его можно интерпретировать как частный случай некой универсальной схемы, через призму которой воспринималось прошлое в различные эпохи и в разных странах: 1) далекое прошлое, которое нас напрямую не касается; 2) близкое прошлое, с которым мы еще сталкиваемся, но которое должно уступить место будущему, и 3) настоящее, которое мы понимаем как нарождающееся будущее и осуществление которого для нас желательно. Подобным образом Конт делил историю на теологическую стадию, метафизическую и позитивную, Иоахим Флорский — на эпохи Отца (эпоху Закона), Сына и Святого Духа (или Благодати) и т. д. Тем не менее, несмотря на условный характер, такое деление довольно эффективно, так как в настоящем позволяет отделить остатки и пережитки прошлого от зачатков будущего.

На мой взгляд, можно попытаться классифицировать историко-философские методы в соответствии с этим делением трех «типов рациональности». Хронологически смена типов рациональности в естественных науках и в истории философии может не совсем совпадать, но это можно объяснить и «приходящими причинами», например относительно довольно поздним формированием истории философии как науки. Важно также, что все три типа рациональности сосуществуют как в сообществе естествоиспытателей, так и среди гуманитариев. Тип рациональности — это, скорее, характеристика определенного менталитета, а его могут разделять как «естественники», так и историки философии, и сами философы, и обычные люди. Философы же не просто разделяют эти типы рациональности, но сами устанавливают их. Эту общую схему можно применить, с некоторыми оговорками, к истории вообще и к истории философии в частности, где эти три типа будут означать примерно следующее.

Фалёв Е.В. - Герменевтика Мартина Хайдеггера

СПб.: Алетейя, 2018. - 224 с.

ISBN 978-5-91419-101-3

Фалёв Е.В. - Герменевтика Мартина Хайдеггера - Содержание