Фалёв - Герменевтика Мартина Хайдеггера
Обращаясь к столь сложной и неоднозначной фигуре, как Хайдеггер, историк философии сталкивается с очень сложной методологической проблемой. С одной стороны, старая, марксистская парадигма историко-философского исследования в конце ХХ века утратила «легитимность», с другой, сильно искушение, говоря о Хайдеггере, воспользоваться его собственными методами, приемами и даже языком. Хайдеггер в своих работах демонстрирует довольно разработанный историко-философский метод, хотя он почти нигде не формулируется явным образом. Потому, чтобы иметь возможность установить четкие границы между моим собственным исследовательским подходом и методами самого Хайдеггера, считаю целесообразным дать предварительные указания о тех принципах метода историко-философского исследования, которые можно обнаружить в работах этого философа.
Для определения исходной «системы координат» в оценке метода Хайдеггера используем введенное акад. В. С. Степиным очень продуктивное, на мой взгляд, разделение «трех типов рациональности» — классический, неклассический и постнеклассический [79]. Сам принцип такого трехчленного деления истории мышления, конечно, условен. Его можно интерпретировать как частный случай некой универсальной схемы, через призму которой воспринималось прошлое в различные эпохи и в разных странах: 1) далекое прошлое, которое нас напрямую не касается; 2) близкое прошлое, с которым мы еще сталкиваемся, но которое должно уступить место будущему, и 3) настоящее, которое мы понимаем как нарождающееся будущее и осуществление которого для нас желательно. Подобным образом Конт делил историю на теологическую стадию, метафизическую и позитивную, Иоахим Флорский — на эпохи Отца (эпоху Закона), Сына и Святого Духа (или Благодати) и т. д. Тем не менее, несмотря на условный характер, такое деление довольно эффективно, так как в настоящем позволяет отделить остатки и пережитки прошлого от зачатков будущего.
На мой взгляд, можно попытаться классифицировать историко-философские методы в соответствии с этим делением трех «типов рациональности». Хронологически смена типов рациональности в естественных науках и в истории философии может не совсем совпадать, но это можно объяснить и «приходящими причинами», например относительно довольно поздним формированием истории философии как науки. Важно также, что все три типа рациональности сосуществуют как в сообществе естествоиспытателей, так и среди гуманитариев. Тип рациональности — это, скорее, характеристика определенного менталитета, а его могут разделять как «естественники», так и историки философии, и сами философы, и обычные люди. Философы же не просто разделяют эти типы рациональности, но сами устанавливают их. Эту общую схему можно применить, с некоторыми оговорками, к истории вообще и к истории философии в частности, где эти три типа будут означать примерно следующее.
Фалёв Е.В. - Герменевтика Мартина Хайдеггера
СПб.: Алетейя, 2018. - 224 с.
ISBN 978-5-91419-101-3
Фалёв Е.В. - Герменевтика Мартина Хайдеггера - Содержание
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Методологическое введение. Некоторые принципы историко-философского метода М. Хайдеггера
- 1. Постановка проблемы
- 2. История как истолкование
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Глава 1. РАННЯЯ ГЕРМЕНЕВТИКА ХАЙДЕГГЕРА (1919–1924)
- § 1. Источники, оказавшие прямое воздействие на формирование герменевтической философии Хайдеггера
- § 2. Роль феноменологии Гуссерля в становлении герменевтики Хайдеггера
- § 3. Истолкование действительности в ранней герменевтике Хайдеггера
- § 4. Об «открытии» Хайдеггером принципа «временности» (историчности)
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Глава 2. ГЕРМЕНЕВТИКА ПЕРИОДА «БЫТИЯ И ВРЕМЕНИ» (1925–1929)
- § 1. «Пролегомены к истории понятия времени» (1925). Постановка вопроса о бытии
- § 2. Разработка вопроса о бытии средствами герменевтики
- § 3. Аналитика Dasein в аспекте его временности (историчности) в «Пролегоменах к истории понятия времени»
- § 4. «Набросок» как основная структура бытия Dasein в «Пролегоменах к истории понятия времени» и в «Бытии и времени»
- § 5. «Герменевтическая онтология», или «феноменологическая герменевтика Dasein» в «Бытии и времени»
- § 6. Герменевтическое решение проблемы обоснования метафизики в работе «Кант и проблема метафизики»
- § 7. Экзистенциальная герменевтика Ничто в работах 1929 года («Что такое метафизика?», «Основные понятия метафизики»)
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Глава 3. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ХАЙДЕГГЕРА
- § 1. Сущность «Поворота» в хайдеггеровской философии, его предпосылки и последствия
- § 2. Герменевтика Хайдеггера после «Поворота»: создание «беспонятийного» языка
- § 3. Язык и бытие
- § 4. Отношение вещи и слова в поздней герменевтике Хайдеггера
- § 5. «Истолкование действительности» после «Поворота»
- § 6. Хайдеггер о «соседстве» мышления и поэзии
- § 7. «Герменевтика языка»
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Глава 4. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ХАЙДЕГГЕРА
- § 1. Проблема времени в философии Хайдеггера и его философия истории
- § 2. Событие и смысл
- § 3. Возникновение метафизики и смысл истории
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§ 4. События бытийной истории и соответствующие им эпохи
- 1. Начало Европы: переосмысление понятия «истина» ($aletheia$)
- 2. Начало Нового времени: «путь»
- 3. Событие «завершения метафизики»
- § 5. Истолкование поэзии Гельдерлина
- Заключение. Итоги хайдеггеровской герменевтики
- Библиография
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