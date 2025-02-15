Фаритов - Идея вечного возвращения в русской поэзии XIX – начала XX века

Пушкин – не просто гениальный поэт, создавший русскую литературу и русский литературный язык. Пушкин – это судьба, путь, по которому еще предстоит долго идти вперед. Как отмечает, например, В. В. Розанов: «Путь, пройденный Пушкиным в его духовном развитии, бесконечно сложен, утомительно длинен. Наше общество – до сих пор Бог весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуковского и абсентеизмом Герцена и Чаадаева, если бы из последующих больших русских умов каждый, проходя еще в юности школу Пушкина, не созревал к своим 20-ти годам его 36-летнею, и гениальною 36-летнею, опытностью. И так совершилось, что в его единичном, личном духе Россия созрела, как бы прожив и проработав целое поколение».1 Но путь Пушкина является судьбоносным не только для России. Пушкин – это судьба для всего человечества. Уже в конце ХХ столетия А. Шнитке скажет: «Пушкин – в центре человеческойдуши. Как в многомерном кресте встречаются полюса и нет замкнутости – так и в фигурах запредельных, подобных Пушкину, выражено все идущее от человека и все идущее к человеку. Конфликтующие душевные миры примиряются под лучами этого нравственного солнца, все их разногласия меркнут».

Как и Пушкин, Ницше по своей значимости превосходит отдельную, в данном случае, европейскую культуру. Осмысление этого факта мы находим не в самой Европе, где в лице М. Хайдеггера философия Ницше была представлена как всего лишь завершение западной метафизики. Значимость Ницше была понята более глубоко как раз на родине Пушкина: «И Кант, и Гете, и Шопенгауэр, и Вагнер создали гениальные творения. Ницше воссоздал новую породу гения, которую не видывала еще европейская цивилизация. Вот почему своей личностью он открывает новую эру. Анализируя произведения Ницше, мы усматриваем в них все черты гения старого типа; но сквозь эти черты, как сквозь маску, в нем просвечивает и еще что-то, неведомое европейцам. Это «что-то» и есть загадка, которую он предлагает передовым фалангам европейской культуры. И над нашей культурой образ его растет, как образ крылатого Сфинкса. Смерть или воскресение: вот пароль Ницше. Его нельзя миновать: он – это мы в будущем, еще не осознавшие себя». 29 июня 2017 года в Самаре на конференции «Диагностика современности: глобальные вызовы – индивидуальные ответы» профессор В. А. Конев отметил: «Ницше – первый шаг к той культуре, которая грядет в XXI веке».

Важным жизненным обстоятельством, повлиявшим на становление как русского поэта, так и немецкого мыслителя, является обучение в элитарных заведениях закрытого типа. Пушкин получил свое образование в Лицее в Царском Селе, Ницше – в знаменитой Пфорташуле. Оба заведения отличались казарменными порядками: «Лицеисты просыпались в шесть утра под звук колокола, в спешке умывались и, облачившись в учебную форму, состоявшую из синих панталон и синего же редингота с красным воротничком, спускались на общую молитву в зал. Классы начинались в семь утра и продолжались до девяти, затем лицеисты пили чай и отправлялись на прогулку. С десяти часов классы возобновлялись; в полдень лицеисты снова шли на прогулку, в час – на обед. С двух до трех давался урок либо каллиграфии, либо рисования; с трех до пяти – вновь различные занятия. В пять часов чай, в шесть – прогулка, потом – повторение уроков или вспомогательный класс».1 А вот распорядок Пфорташуле: «Учеников поднимали в четыре часа утра, к пяти им следовало привести себя в порядок; занятия начинались в шесть и продолжались в той или иной форме до полудня. Они возобновлялись в 1.15 пополудни и длились до 15.50. Вечером проводились еще какие-либо занятия; отбой давался в 21.00».2 В обоих учебных заведения приоритет отдавался гуманитарному знанию и нравственному воспитанию. В Лицее: «Образование предусматривалось общее, без специализации, но с преобладанием гуманитарных наук. «Нравственные науки» должны были стать в Лицее основными». В Пфорте: «Основной интерес Пфорташуле лежал в области греческого языка и латыни и несколько в меньшей степени в сфере немецкой классики. По свидетельству Рихарда Блунка, школа была поистине миром книг: ученики вдыхали воздух не современной Европы, а Древней Греции и Рима, а также Германии времен Гете и Шиллера».

Фаритов В. Т. - Идея вечного возвращения в русской поэзии XIX – начала XX века

СПб.: Алетейя, 2018. – 290 с.

ISBN 978-5-906980-55-7

Фаритов В. Т. - Идея вечного возвращения в русской поэзии XIX – начала XX века – Содержание

Предисловие

Введение. Идея вечного возвращения в поэзии: от Ницше к Пушкину

1. Философские аспекты идеи вечного возвращения

2. Идея вечного возвращения в художественной прозе

3. Идея вечного возвращения в поэзии

4. Идея вечного возвращения в русской поэзии

5. Теоретические и методологические аспекты исследования

Глава 1. Идея вечного возвращения в классической русской поэзии

1. Стихотворение А. С. Пушкина «Таврида»: опыт интертекстуального прочтения

2. Воля к вечному возвращению в поэзии А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева

3. Образы времени и мгновения в поэзии А. А. Фета

Глава 2. Время, память, историчность и миф в поэзии Пушкина

1. Пространство и время в поэзии А. С. Пушкина

2. Память и историчность как экзистенциальные мотивы поэзии А. С. Пушкина

3. Экзистенциальное время в романе «Евгений Онегин»

4. Мифическое и историческое в поэме А. С. Пушкина «Полтава»

Глава 3. Идея вечного возвращения в неклассической русской поэзии

1. Вечное возвращение и нигилизм: Ф. Сологуб

2. Поэтика незавершенного возвращения в лирике А. Блока

3. Образы времени и земли в лирике М. Волошина

4. Вечное возвращение в художественном творчестве А. Белого

5. Вечное возвращение в лирике В. Набокова

Глава 4. Вечное возвращение и творчество жизни

1. Воображение и память: М. Ю. Лермонтов

2. «Осень» А. С. Пушкина: творчество творчества

Заключение. А. С. Пушкин и Ф. Ницше в контексте идеи нового Возрождения

Библиографический список