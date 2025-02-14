Фаррар Фредерик - Жизнь Иисуса Христа

Фаррар - Жизнь Иисуса Христа
ВЕРСТАХ в двух от Вифлеема находится небольшая равнина, на которой в масличной роще стоит бедная и как бы заброшенная часовня, во имя Ангела «Благовестника пастухам». Она основана на том самом, по преданию, месте, где, по сладостному для христианского слуха благовестию св. Луки – «были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, и вдруг предстал им Ангел Господень и слава Господня осияла их», и они услышали радостную весть, что в тот день родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.
Обстановка, в которой родился Спаситель, была в высшей степени убога, и все в ней говорило о бедности и тяжелой трудовой жизни. Кажется, в ту ночь должны бы разверзнуться небеса, оглашаемые великим славословием светозарных певцов; и звезды, и пасущиеся стада, и смесь света и звуков в ночной тишине, и восторг верующих сердец – все это дает краски для дивной, небесно-чудной картины. Но краткое и трогательное повествование евангелиста не говорит нам, чтобы пение ангелов было слышно кому нибудь еще, кроме не спавших пастухов ничтожной деревушки, которые в холодную сырую зимнюю ночь стерегли свои стада от волков и разбойников – на том самом поле, где Руфь, праматерь их Спасителя, с болью в сердце собирала колосья на чужой ниве, и Давид, меньший и юнейший из братьев многочисленного семейства, пас овец отца своего (Пс. LXXVII, 71).
«И внезапно», прибавляет евангелист, рассказывающий об обстоятельствах вечнопамятной ночи, когда при равнодушии мира, не сознававшего близости пришествия своего Избавителя, родился Христос, «явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Можно бы ожидать, что христианское благочестие обозначит это место великолепным памятником и украсит дикую пастушескую пещеру мрамором и мозаикой, сделав из нее величавый храм. Но на самом деле часовня Ангела Благовестника есть простой необделанный склеп, и когда странник сходит вниз по разваливающимся ступеням, ведущим из масличной рощи в его сумрачную внутренность, то ему трудно даже верить, что он находится в священном месте. И однако же в этом кажущемся пренебрежении сказалось также святое чувство правды. Бедность часовни так гармонирует с убогим трудом пастухов, в воспоминание чудесного видения которых она и существует.
Фаррар Фредерик - Жизнь Иисуса Христа
Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2024. — 1072 с.: ил.
ISBN 978-5-9603-1107-6 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-1108-3 (Кожаный переплет)
Фаррар Фредерик - Жизнь Иисуса Христа – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ (ВТОРОМУ) ИЛЛЮСТРИРОВАННОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ НОВОГО ПЕРЕВОДА
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ГЛАВА I РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ГЛАВА II ПРИНЕСЕНИЕ В ХРАМ
ГЛАВА III ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
ГЛАВА IV БЕГСТВО В ЕГИПЕТ И ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
ГЛАВА V ДЕТСТВО И. ХРИСТА
ГЛАВА VI ИИСУС В ХРАМЕ
ГЛАВА VII ЖИЗНЬ В НАЗАРЕТЕ
ГЛАВА VIII КРЕЩЕНИЕ ИОАННОВО
ГЛАВА IX ИСКУШЕНИЕ
ГЛАВА X ПЕРВЫЕ АПОСТОЛЫ
ГЛАВА XI ПЕРВОЕ ЧУДО
ГЛАВА XII МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ХРИСТА
ГЛАВА XIII ИИСУС НА ПРАЗДНИКЕ ПАСХИ
ГЛАВА XIV НИКОДИМ
ГЛАВА XV САМАРЯНКА
ГЛАВА XVI ОТВЕРЖЕНИЕ ХРИСТА НАЗАРЯНАМИ
ГЛАВА XVII НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ В ГАЛИЛЕЕ
ГЛАВА XVIII ИЗБРАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ И НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
ГЛАВА XIX ДАЛЬНЕЙШИЕ ЧУДЕСА
ГЛАВА XX ИИСУС В НАИНЕ
ГЛАВА XXI ГРЕШНИЦА И ФАРИСЕЙ
ГЛАВА XXII ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА В ГАЛИЛЕЕ
ГЛАВА XXIII ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ И. ХРИСТА
ГЛАВА XXIV ДЕНЬ ПИРШЕСТВА У ЕВ. МАТФЕЯ
ГЛАВА XXVДЕНЬ ПИРШЕСТВА У ЕВ. МАТФЕЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА XXVI ПОСЕЩЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
ГЛАВА XXVII ЧУДО ПРИ ОВЧЕЙ КУПАЛЬНЕ ВИФЕЗДА
ГЛАВА XXVIII УБИЕНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВА XXIX НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ НАРОДА И ХОЖДЕНИЕ ПО МОРЮ
ГЛАВА XXX БЕСЕДА В КАПЕРНАУМЕ
ГЛАВА XXXI НАЧАЛО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА XXXII УСИЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА ХХХIII ДЕНЬ ОТКРЫТОГО РАЗРЫВА
ГЛАВА XXXIV СРЕДИ ЯЗЫЧНИКОВ
ГЛАВА XXXV ВЕЛИКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ
ГЛАВА XXXVI ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГЛАВА XXXVII БЕСНОВАТЫЙ ОТРОК
ГЛАВА XXXVIII КОРОТКИЙ ОТДЫХ В КАПЕРНАУМЕ
ГЛАВА XXXIX ИИСУС НА ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ
ГЛАВА XL ЖЕНЩИНА, ВЗЯТАЯ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ
ГЛАВА XLI СЛЕПОРОЖДЕННЫЙ
ГЛАВА XLII ПРОЩАНИЕ С ГАЛИЛЕЕЙ
ГЛАВА XLIII СОБЫТИЯ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
ГЛАВА XLIV ПРОПОВЕДИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
ГЛАВА XLV ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ
ГЛАВА XLVI ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ПЕРЕЕ
ГЛАВА XLVII ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
ГЛАВА XLVIII ИЕРИХОН И ВИФАНИЯ
ГЛАВА XLIX ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
ГЛАВА L ПОНЕДЕЛЬНИК СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ, – ДЕНЬ ПРИТЧ
ГЛАВА LI ДЕНЬ ИСКУШЕНИЯ
ГЛАВА LII ВЕЛИКОЕ ОБЛИЧЕНИЕ
ГЛАВА LIII ПРОЩАНИЕ С ХРАМОМ
ГЛАВА LIV НАЧАЛО КОНЦА
ГЛАВА LV ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
ГЛАВА LVI ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА
ГЛАВА LVII САД ГЕФСИМАНСКИЙ, – МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ И ВЗЯТИЕ ПОД СТРАЖУ
ГЛАВА LVIII ИИСУС ПЕРЕД СВЯЩЕННИКАМИ И СИНЕДРИОНОМ
ГЛАВА LIX МЕЖДУ ДОПРОСАМИ
ГЛАВА LX ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ
ГЛАВА LXI РАСПЯТИЕ
ГЛАВА LXII ВОСКРЕСЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ УЧЕНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ИЗ ЖИЗНИ И. ХРИСТА
ПРИЛОЖЕНИЕ I ГОД РОЖДЕНИЯ И. ХРИСТА
ПРИЛОЖЕНИЕ II ХРИСТОС И ХРИСТИАНЕ ПО ТАЛМУДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ III ИИСУС И ГИЛЛЕЛЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ IV ГРЕЧЕСКАЯ УЧЕНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ V ТАЛМУД И УСТНЫЙ ЗАКОН
ПРИЛОЖЕНИЕ VI ВНЕШНОСТЬ СПАСИТЕЛЯ ПО ОПИСАНИЯМ ПРЕДАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ VII ИУДЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ И ДЕМОНАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII БЕЗЫМЕННЫЙ ПРАЗДНИК ИОАН. V, 1, И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ IX ЛИЦЕМЕРИЕ ФАРИСЕЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ X БЫЛА ЛИ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ СОВЕРШЕНИЕМ ПАСХИ?
ПРИЛОЖЕНИЕ XI ЦИТАТЫ ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
ПРИЛОЖЕНИЕ XII ЗАМЕЧАНИЯ О ТАЛМУДЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII СИНЕДРИОН
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV ФАРИСЕИ И САДДУКЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ XV ИЗРЕЧЕНИЯ И. ХРИСТА, СОХРАНИВШИЕСЯ В ПРЕДАНИИ
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ
Большое спасибо!