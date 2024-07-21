Фаррелли - Брандсма - Провокативная терапия

Студенты, изучающие психотерапию, демонстрируют различные паттерны и темпы обучения. Некоторым нравится читать книги о теоретических основах психотерапии. Так они получают зачаточное понимание, в рамках которого пытаются систематизировать клинические явления, а затем применить его в беседах с клиентами или пациентами. Другие кажутся наглядным примером максимы «Подражание — самый быстрый способ обучения». Они предпочитают наблюдать за опытными психотерапевтами, проводящими сессии с пациентами или клиентами. Третьи предпочитают аудиальные способы обучения, например прослушивание записей терапевтических сессий и бесед. Существует ещё одна группа, которая любит смотреть видеозаписи терапевтических сессий. Наконец, есть те, кто быстрее учатся, когда применяют знания на практике, проводя терапевтические сессии с клиентами, а затем анализируя их с квалифицированным супервизором или консультантом.

Я (Ф. Ф.) изучал психотерапию с помощью всех этих методов, в том числе и будучи сам объектом лечения, но наиболее полезным способом обучения для меня были психотерапевтические сессии с клиентами. За многие годы я провёл тысячи сессий с самыми разными пациентами, которые стали моими «профессорами»; за свой рост и развитие как психотерапевт я благодарен тем урокам, которые они мне преподали.

Таким образом, эта глава — хронологический и в высшей степени личный отчёт о клиническом опыте, который я приобрёл, и уроках, которые я из него извлёк. Однако я не накапливал этот опыт последовательно и логично, неделя за неделей. Некоторые из этапов моего становления, возможно, пропущены в этой «саге». В течение долгого времени крупицы моего опыта представляли собой разрозненные, сломанные кусочки головоломки странной формы, которые, казалось, невозможно собрать в единую картинку.

Имена, внешность и иные характеристики пациентов были изменены в целях конфиденциальности, но имена моих сокурсников, руководителей и коллег были сохранены, поскольку именно они помогли мне сформулировать и уточнить мои идеи. Я могу с трудом вспомнить пять предметов, которые моя жена просит меня купить в продуктовом магазине по дороге с работы, но я практически не испытываю трудностей с запоминанием точных деталей времени, места, ситуации, выражения лица, тона голоса и интонации, а также конкретных слов, которые клиенты говорили мне в ходе сессий и которые я считал значимыми для себя как специалиста. Добавлю также: моей памяти помог тот факт, что я записал на магнитофон примерно 90 % моих сессий за эти годы.

Фаррелли Фрэнк, Брандсма Джеффри - Провокативная терапия

СПб.: Питер, 2024. — 256 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-4461-2194-6

Фаррелли Фрэнк, Брандсма Джеффри - Провокативная терапия – Содержание

Предисловие 1

Предисловие 2

Благодарности

Зарождение провокативной психотерапии

Мой самый первый пациент

Случай с Джоуи

Случай Рейчел Слейн

Случай с мнимым психом

История моего позора

Эксперимент по конгруэнтности: случай Клема Кадидлхоппера

Случай с опасным психопатом

Случай с распутной девственницей

Контрперенос

Психотерапевт — садовод, акушерка или ... ?

Пациенты могут измениться, если захотят, — и как!

Гибель психотерапевта, практикующего клиент-центрированный подход

Начало провокативной терапии

Случай «отвратительной» домохозяйки

Выбор имени ребёнка

Допущения и гипотезы

Люди меняются под влиянием проблемы

Клиенты могут меняться, если захотят

Психическая хрупкость пациентов сильно переоценивается как самими пациентами, так и окружающими

Дезадаптивные, непродуктивные, антисоциальные установки и поведение клиента могут быть кардинально изменены независимо от степени тяжести и хронического течения заболевания

Взрослый или актуальный опыт является не менее, а то и более значимым, чем детский или младенческий опыт,в формировании ценностей, навыков и поведения пациентов

Демонстрация психотерапевтом ненависти и проявление радостного садизма по отношению к клиенту может принести заметную пользу

Самые важные сообщения передаются невербально

Две главные гипотезы

Роль провокативного терапевта

Цели

Всё сгодится

Провокативная коммуникация

Прямая провокация

Коммуникативный паттерн

Обратная связь

Принятие клиента на невербальном уровне

Случайные уроки

Стиль терапии

Специфические методы

Проверка реальности

Вербальная конфронтация

Негативное моделирование

«Объяснения»

Противоречивые сообщения

Перечисление

Юмор и провокативная терапия

Четыре языка провокативного психотерапевта

Стадии в провокативной терапии

Групповая и семейная провокативная психотерапия

Групповая провокативная терапия

Семейная провокативная терапия

Вопросы и ответы