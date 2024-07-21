Фаррелли - Брандсма - Провокативная терапия
Студенты, изучающие психотерапию, демонстрируют различные паттерны и темпы обучения. Некоторым нравится читать книги о теоретических основах психотерапии. Так они получают зачаточное понимание, в рамках которого пытаются систематизировать клинические явления, а затем применить его в беседах с клиентами или пациентами. Другие кажутся наглядным примером максимы «Подражание — самый быстрый способ обучения». Они предпочитают наблюдать за опытными психотерапевтами, проводящими сессии с пациентами или клиентами. Третьи предпочитают аудиальные способы обучения, например прослушивание записей терапевтических сессий и бесед. Существует ещё одна группа, которая любит смотреть видеозаписи терапевтических сессий. Наконец, есть те, кто быстрее учатся, когда применяют знания на практике, проводя терапевтические сессии с клиентами, а затем анализируя их с квалифицированным супервизором или консультантом.
Я (Ф. Ф.) изучал психотерапию с помощью всех этих методов, в том числе и будучи сам объектом лечения, но наиболее полезным способом обучения для меня были психотерапевтические сессии с клиентами. За многие годы я провёл тысячи сессий с самыми разными пациентами, которые стали моими «профессорами»; за свой рост и развитие как психотерапевт я благодарен тем урокам, которые они мне преподали.
Таким образом, эта глава — хронологический и в высшей степени личный отчёт о клиническом опыте, который я приобрёл, и уроках, которые я из него извлёк. Однако я не накапливал этот опыт последовательно и логично, неделя за неделей. Некоторые из этапов моего становления, возможно, пропущены в этой «саге». В течение долгого времени крупицы моего опыта представляли собой разрозненные, сломанные кусочки головоломки странной формы, которые, казалось, невозможно собрать в единую картинку.
Имена, внешность и иные характеристики пациентов были изменены в целях конфиденциальности, но имена моих сокурсников, руководителей и коллег были сохранены, поскольку именно они помогли мне сформулировать и уточнить мои идеи. Я могу с трудом вспомнить пять предметов, которые моя жена просит меня купить в продуктовом магазине по дороге с работы, но я практически не испытываю трудностей с запоминанием точных деталей времени, места, ситуации, выражения лица, тона голоса и интонации, а также конкретных слов, которые клиенты говорили мне в ходе сессий и которые я считал значимыми для себя как специалиста. Добавлю также: моей памяти помог тот факт, что я записал на магнитофон примерно 90 % моих сессий за эти годы.
Фаррелли Фрэнк, Брандсма Джеффри - Провокативная терапия
СПб.: Питер, 2024. — 256 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-4461-2194-6
Фаррелли Фрэнк, Брандсма Джеффри - Провокативная терапия – Содержание
Предисловие 1
Предисловие 2
Благодарности
Зарождение провокативной психотерапии
- Мой самый первый пациент
- Случай с Джоуи
- Случай Рейчел Слейн
- Случай с мнимым психом
- История моего позора
- Эксперимент по конгруэнтности: случай Клема Кадидлхоппера
- Случай с опасным психопатом
- Случай с распутной девственницей
- Контрперенос
- Психотерапевт — садовод, акушерка или ... ?
- Пациенты могут измениться, если захотят, — и как!
- Гибель психотерапевта, практикующего клиент-центрированный подход
- Начало провокативной терапии
- Случай «отвратительной» домохозяйки
- Выбор имени ребёнка
Допущения и гипотезы
- Люди меняются под влиянием проблемы
- Клиенты могут меняться, если захотят
- Психическая хрупкость пациентов сильно переоценивается как самими пациентами, так и окружающими
- Дезадаптивные, непродуктивные, антисоциальные установки и поведение клиента могут быть кардинально изменены независимо от степени тяжести и хронического течения заболевания
- Взрослый или актуальный опыт является не менее, а то и более значимым, чем детский или младенческий опыт,в формировании ценностей, навыков и поведения пациентов
- Демонстрация психотерапевтом ненависти и проявление радостного садизма по отношению к клиенту может принести заметную пользу
- Самые важные сообщения передаются невербально
- Две главные гипотезы
Роль провокативного терапевта
- Цели
- Всё сгодится
- Провокативная коммуникация
- Прямая провокация
- Коммуникативный паттерн
- Обратная связь
- Принятие клиента на невербальном уровне
- Случайные уроки
- Стиль терапии
- Специфические методы
- Проверка реальности
- Вербальная конфронтация
- Негативное моделирование
- «Объяснения»
- Противоречивые сообщения
- Перечисление
Юмор и провокативная терапия
Четыре языка провокативного психотерапевта
Стадии в провокативной терапии
Групповая и семейная провокативная психотерапия
- Групповая провокативная терапия
- Семейная провокативная терапия
Вопросы и ответы
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