Якщо перші три Євангелія (Марко, Лука і Матей) є історично-богословською розповіддю про життя Ісуса, то Євангеліє, що його приписують Йоанові, є радше театром, виставою, в якій видно тих, що говорять; головну роль виконує саме Слово, що стало тілом в Ісусі, щоб об'явити себе людині та увійти з нею в діалог. Євангеліє від Йоана (як і його три послання та книга Одкровення) постало в юдеохристиянській спільноті діаспори чи то в Ефесі, чи то в Антіохії Сирійській або ж в іншому місті з сильною єврейською спільнотою, яка контактувала з елліністичним середовищем. Ймовірно, воно було написане грецькою мовою — не завжди вишуканою, зате правильною. Цей текст несе в собі ознаки травми, яку пережили перші юдеохристияни, коли їх відлучили від синагоги (пор. «Засоби для розуміння» до Йо 6,59 і 9,22). Тож дату написання потрібно відносити до періоду після 90-х років. Антиюдаїзм, характерний для четвертого Євангелія, варто розглядати як полеміку проти тих, котрі, відлучаючи від сопричастя з собою послідовників Христа, лише себе вважали правдивими юдеями. На жаль, його відчитали в ключі антисемітизму, що призвело до трагічних наслідків. Однак це цілковито суперечить намірам самого евангелиста.

Було багато дискусій щодо часу написання і авторства четвертого Євангелія. Передання приписує його апостолу Йоану (пор. «Засоби для розуміння» до Йо 13,23, прим. 11, і 21,24), ототожнюючи його з «учнем, що його любив Ісус», який кладе голову Ісусові на груди під час Тайної вечері (Йо 13,23.25), який стоїть з Ісусовою матір’ю біля підніжжя хреста (Йо 19,26), який бачив і дав свідчення для нас (Йо 19,35). Він першим вірить у Воскреслого (Йо 20,2.8), а наприкінці Євангелія підтверджено його авторство книги (Йо 21,7.20.24). Виклад Євангелія є лінійним. Розпочинається воно з гімну-ирологу, що є прелюдією до тем, які будуть розкриватися (Йо 1,1- 18), і свідченням Хрестителя, а також перших учнів (Йо 1,19-51). Відтак є перша частина, яку називають «книгою знаків» (Йо 2,1- 12,36) і в межах якої подається зустріч з Никодимом (Йо 3,1-21), з самарянкою (Йо 4,1-42), промова про «хліб життя» (Йо 6,22-71) і про доброго пастиря (Йо 10,1-21).

Діла (чуда) зведені до мінімуму: це знаки, описані коротко, проте багато місця відведено для їхнього пояснення. Знаків є сім (весілля в Кані, Йо 2,1-11; зцілення сина царського урядовця, Йо 4,46-54; оздоровлення недужого, Йо 5,1-18; дар хліба, Йо 6,1- 15; хода по морю, Йо 6,16-21; оздоровлення сліпонародженого, Йо 9,1-41; воскресіння Лазаря, Йо 11,1-44). Є ще деякі символічні жести (торгівці, вигнані з храму, Йо 2,13-22; прощення чужоложниці, Йо 8,1-11; помазання у Витанії, Йо 12,1-11; месіанський в’їзд в Єрусалим, Йо 12,12-19). Відтак маємо богословське розважання про віру/невірство і заклик Ісуса вірити в нього (Йо 12,37-43.44-50), що готує ґрунт для другої частини (Йо 13,1-20,31), яка розпочинається з розповіді про вмивання ніг, Йо 13,1-20, і про подавання кусня зраднику, Йо 13,21-30. У цій другій частині містяться прощальні промови, Архиєрейська молитва і розповідь про страждання, смерть і воскресіння, у яких сповняється те, що знаки означають, — прослава Сина, який любить нас до крайньої міри і передає нам свого Духа.

Фаусті Сільвано, Канелла Вінченцо - У школі Йоана - Євангеліє, яке варто перечитувати і слухати, яким варто молитися і ділитися

пер. З італ. О. Бодак

Львів: Свічадо, 2024, 488 с.

ISBN 978-966-938-817-9

Фаусті Сільвано, Канелла Вінченцо - У школі Йоана - Євангеліє, яке варто перечитувати і слухати, яким варто молитися і ділитися - Зміст

Передмова

Посібник для читання

Євангеліє від Йоана