Файер - Греческий гекзаметр

Греческий гекзаметр без преувеличения можно назвать главным размером античной поэзии, и всякий, кто обращается к литературе Древней Греции и Рима, неминуемо сталкивается с произведениями, написанными этим стихом. Это не только героический эпос — «Илиада», «Одиссея», «Энеида», — но и произведения на мифологическую тему («Теогония» Гесиода, «Метаморфозы» Овидия) или ученые дидактические поэмы, в которых сообщается совокупность знаний по какому-либо вопросу («Работы и дни» Гесиода, «Георгики» Вергилия). Историк философии, обратившись к первоисточникам, узнает, что такие важные тексты, как фрагменты Эмпедокла или «О природе вещей» Лукреция, написаны гекзаметром. С ним же придется работать историку астрономии, если он захочет ознакомиться с «Явлениями» эллинистического поэта Арата или с поэмой «О началах» позднеантичного астролога Максима.

Еще один чрезвычайно важный для античной литературы размер — элегический дистих — состоит из чередующихся гекзаметров и пентаметров. Читатель нравоучительных произведений Феогнида, язвительных текстов Марциала или обычных надгробных надписей, которые безымянные авторы облекали в форму дистихов, также столкнется со стихотворным размером, которому посвящена эта книга.

Она должна отчасти заполнить лакуну в отечественной литературе — как учебной, так и научной. В советское время античной метрикой почти не занимались; в учебниках по древним языкам в лучшем случае можно было найти короткие разделы, где рассказывалось лишь об основных особенностях греческих и латинских стихотворных размеров. Ситуация заметно изменилась в последние десятилетия. В 1989 г. появилась монография Михаила Леоновича Гаспарова «Очерк истории европейского стиха», в которой краткое описание гекзаметра вписано в метрическую историю европейской литературы. Вскоре вышла монография Александра Иосифовича Зайцева «Формирование древнегреческого гексаметра» (СПб., 1994), специально посвященная этому размеру. В 1999 г. русскому читателю стал доступен перевод короткой, но очень важной книги Бруно Снелля «Греческая метрика» в редакции 1982 г. (переводчик Д.О. Торшилов). Наконец, в 2006 г. вышел труд Александра Евгеньевича Кузнецова «Латинская метрика», где гекзаметру уделено немало места.

Однако все эти книги, которые я бы назвал образцовыми, не исчерпывают тему. Действительно, в книге А.И. Зайцева идет речь о предыстории героического стиха, а не о его развитии в исторический период; в трудах М.Л. Гаспарова и Б. Снелля о греческом гекзаметре говорится немного. Монография А.Е. Кузнецова лишь изредка затрагивает греческий материал, когда это нужно для понимания латинского стиха. Таким образом, лакуна в отечественной литературе о греческом гекзаметре все-таки сохраняется и по сей день.

Файер, В. В. - Греческий гекзаметр - Метрика и фонетика

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 195, [1] с. — 200 экз.

ISBN 978-5-7598-1063-6 (в обл.).

Файер, В. В. - Греческий гекзаметр – Содержание

Введение

Глава 1. Гекзаметр в древнегреческой литературе: сохранившиеся тексты

Глава 2. Структура греческого гекзаметра

2.1. Гекзаметр в контексте древнегреческой метрики

2.2. «Школьное» описание гекзаметра с дополнениями 2.2a. Общая характеристика 2.2b. Позиционные изменения гласных и слогов 2.2с. Цезуры и диэрезы 2.2d. Мосты и другие неочевидные закономерности 2.2e. Формирование гекзаметра

2.3. Рецепция греческого гекзаметра

Глава 3. Метрика и фонетика греческого гекзаметра

3.1. Методологические основания исследования 3.1a. Исследуемые тексты и их сравнимость 3.1b. Фонетика и транскрипция 3.1с. Осознанность и случайность

3.2. Короткие и длинные слова 3.2a. Средняя длина слова 3.2b. Длинные и короткие слова

3.3. Гласные и согласные

3.4. Элизии

3.5. Метрические варианты гекзаметра 3.5а. Как была получена предлагаемая статистика и насколько она надежна 3.5b. 32 метрические формы гекзаметра 3.5с. Доля спондеев в общем числе стоп 3.5d. Распределение спондеев по стопам и диподическое строение гекзаметра



Глава 4. Словоразделы в греческом гекзаметре

4.1. Античное учение о цезурах

4.2. Учение о цезурах в XX в.

4.3. Словоразделы в греческом гекзаметре

4.4. История моста Германна 4.4a. Преамбула 4.4b. Гомер и его продолжатели: Гесиод, авторы гимнов, Арат, Феокрит, Квинт Смирнский 4.4c. Каллимах и его продолжатели 4.4d. Оппиан из Апамеи



Глава 5. Греческий гекзаметр: частные проблемы

5.1. Фонетика и метрика «Каталога кораблей» в композиции «Илиады»

5.1а. Некоторые проблемы, связанные с «Каталогом» 5.1b. Доказательства принадлежности «Каталога» к первоначальному тексту «Илиады 5.1с. Методология исследования гетерогенного фрагмента. Метод скользящего среднего 5.1d. Результаты исследования 5.1e. Формальные особенности «Каталога кораблей» и гомеровский вопрос

5.2. χ в «Долонии»

5.3. Астрономическая поэма Манефона

Заключение

Библиография

Приложения