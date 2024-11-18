Файн - Наука и иудаизм
Написать эту книгу меня побудило, в первую очередь, желание защитить детей - своих и чужих, маленьких и больших. Представьте себе ребенка, который растет и воспитывается в чистой цельной вере, и вдруг в один прекрасный день встречает серьезного человека внушительного вида, с академическими степенями и должностями: Ph.D., старший лектор, профессор и прочее. И этот солидный человек заявляет ему, что время религиозной веры ушло в прошлое, что современная наука непреложно доказала ее несостоятельность. Он не станет ничего объяснять и доказывать, он будет пользоваться туманными словами и неопределенными понятиями, но его впечатляющая внешность, костюм, галстук и прочее, его громкие академические степени сделают свое дело: заронят в сердца слушателей сомнение.
Я, может быть, не менее серьезный ученый, чем он. По крайней мере, я способен проникнуть в глубину вопроса и проанализировать его с двух точек зрения: нерелигиозной и еврейской религиозной. Столкновение этих двух подходов и составляет сущность данной книги. Многие люди склонны приписывать обладателю уважаемой академической степени или просто ученому с именем не только знания в какой-то определенной области науки, но и знание науки о науках, общее понимание структуры науки, природы научного открытия и тому подобное.
Величайший ученый современности Альберт Эйнштейн глубоко осознавал проблематику научного познания. Карл Поппер, со своей стороны, посвятил немало сил исследованию именно этой области - философии науки. Он считается крупнейшим философом науки двадцатого века. Когда Карл Поппер читал лекцию о философии квантовой механики в Принстоне в 1950 году, на нее пришли Альберт Эйнштейн и Нильс Бор. После этой лекции Эйнштейн и Поппер еще не раз встречались и обсуждали ее. Я буду в дальнейшем использовать некоторые результаты анализа Поппера. Поппер и его современники опирались в своих теориях в области философии науки на достижения гигантов мысли предшествующих поколений, таких, как Иммануил Кант и Давид Юм.
В итоге можно сказать, что ученый, берущийся делать какие бы то ни было выводы в области соотношения науки и религии, обязан понимать ограниченность научного и логического подходов. Ему следует прибегнуть к трудам мыслителей, работавших до него, начиная с Дэвида Юма, жившего в восемнадцатом веке, и вплоть до Карла Поппера в двадцатом веке. Только так он сможет профессионально подойти к этой проблеме - в противном случае его рассуждения будут поверхностно-любительскими, и он не сможет ничего доказать.
Биньямин Файн - Наука и иудаизм - Мысли о науке, Божественном управлении, свободе выбора, вере и о событиях жизни
Перевод с иврита
Иерусалим, МАХАНАИМ, 2007
Биньямин Файн - Наука и иудаизм - Мысли о науке, Божественном управлении, свободе выбора, вере и о событиях жизни - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: МЫСЛИ О НАУКЕ, БОЖЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, СВОБОДЕ ВЫБОРА И ВЕРЕ
ГЛАВА 1. ТЕЛО И ДУША
- 1 .Загадка, лежащая внутри нас
- 2. Свобода выбора - метафизическая проблема
- 3. Материализм - физикализм, детерминизм, редукционизм
- 4. Различные материалистические решения проблемы тела и души
- 5. Карл Поппер: понятие о трех мирах
- 6. Открытость мира. Сотворение «из ничего»
- 7. Еврейский подход: мир открыт для Бога
- 8. Заключение
ГЛАВА 2. НАУКА
- 1. Введение
- 2. Принцип индукции
- 3. Теорема Гёделя
- 4. Решение проблемы индукции Иммануилом Кантом
- 5. Решение проблемы индукции Карлом Поппером
- 6. Способность человека открывать законы природы
- 7. Научное познание в реальном мире. Еврейский взгляд
- 8. Шломо Маймон и его философия
- 9. Заключение. Наука - Божественное откровение
- 10. Второе заключение. Наука и вера
ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ
- 1. Вступление. Два подхода к миру: управление свыше или мир без Бога
- 2. Основной механизм естественного отбора
- 3. Молекулярная основа жизненных процессов
- 4. ДНК »> РНК»>белки >»клетки>» организм
- 5. Развитие жизни на земле. Можно ли доказать законы эволюции
- 6. Совместимость с Божественным Управлением
- 7. Существует ли закон эволюции
- 8. Развитие создающееся, открывающееся
- 9. Заключение. Эволюция: закон природы или управление свыше
- 10. Диалог между атеистом (А) и верующим человеком (В)
ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ
- 1.Вступление
- 2. История не управляется никакими законами
- 3. Влияние человеческого знания на историческое развитие
- 4. Божественное указание и человеческая этика
- 5. Почему евреи?
- 6.Наука и еврейская цивилизация
- 7. Зло как антитеза иудаизму
- 8. Человеческая история: Божественное Провидение и свобода воли
-
9. Что говорят еврейские философы о принципе «Все предвидено, но свобода выбора дана»
- 9.1. Божественное Провидение и свобода выбора
- 9.2 Подход Рамбама к проблеме свободы выбора и Божественного предвидения
- 9.3. Другие еврейские философы
-
10. Другой подход к парадоксу «Все предвидено, но свобода выбора дана»
- А. Свобода выбора - метафизическое понятие
- Б. Два типа развития - материальное и духовное
- В. Знание будущего
- Г. Будущее не заложено однозначно в прошлом
- Д. Все предвидено
- Е. «Я буду тем, чем Я буду». (Шемот, 3:14)
- Ж. Резюме
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- 1. Тело и душа
- 2. Наука
- 3. Эволюция
- 4. История
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ
ГЛАВА 1 (1896-1930-1899). МОИ РОДИТЕЛИ
ГЛАВА 2 (1930-1942). ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
ГЛАВА 3 (1941-1945). ВОЙНА
ГЛАВА 4 (1945-1948). ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
ГЛАВА 5 (1948-1950). МОСКВА
ГЛАВА 6 (1950-1966). ГОРЬКИЙ
ГЛАВА 7 (1966-1972). ЧЕРНОГОЛОВКА
ГЛАВА 8 (1972-1977). ЧЕРНОГОЛОВКА־МОСКВА
- 1. Ученый Совет института
- 2. Новый аспект еврейского национального движения
- 3. Бейлис приходит на помощь
- 4. Смерть матери. Переворот в моей душе
- 5. Идея симпозиума
- 6. Перемены в моей личной жизни
- 7. Приготовления к Симпозиуму продолжаются
- 8. Сидячая забастовка в Верховном Совете
- 9. Пресс-конференция
- 10. Борьба КГБ против Симпозиума
- 11. Андрей Сахаров
- 12. Инцидент в голландском посольстве
- 13. Беседа с заместителем министра культуры СССР
- 14. Допросы
- 15. Срыв Симпозиума
- 16. Белая Книга Симпозиума
- 17. Последние допросы
ГЛАВА 9. В ИЗРАИЛЕ
- 1. Первые шаги
- 2. Поездка за границу в конце 1977 года
- 3. Белая книга
- 4. Открытие Музея Диаспоры
- 5. Живой иврит
- 6. Дело Бегуна
- 7. Полемика на тему: как вести дела советского еврейства
- 8. Семейные события и духовное развитие
- 9. Большая Алия и абсорбция приехавших ученых
- 10. Если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то что я? И если не теперь, то когда? («Поучения отцов, 1-10:4»)
БИБЛИОГРАФИЯ
Огромное спасибо!