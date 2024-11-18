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Файн - Наука и иудаизм

Биньямин Файн - Наука и иудаизм - Мысли о науке, Божественном управлении, свободе выбора, вере и о событиях жизни
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Theology and Science, Science and Technology, *Biographies Memoirs
Написать эту книгу меня побудило, в первую очередь, желание защитить детей - своих и чужих, маленьких и больших. Представьте себе ребенка, который растет и воспитывается в чистой цельной вере, и вдруг в один прекрасный день встречает серьезного человека внушительного вида, с академическими степенями и должностями: Ph.D., старший лектор, профессор и прочее. И этот солидный человек заявляет ему, что время религиозной веры ушло в прошлое, что современная наука непреложно доказала ее несостоятельность. Он не станет ничего объяснять и доказывать, он будет пользоваться туманными словами и неопределенными понятиями, но его впечатляющая внешность, костюм, галстук и прочее, его громкие академические степени сделают свое дело: заронят в сердца слушателей сомнение.
Я, может быть, не менее серьезный ученый, чем он. По крайней мере, я способен проникнуть в глубину вопроса и проанализировать его с двух точек зрения: нерелигиозной и еврейской религиозной. Столкновение этих двух подходов и составляет сущность данной книги. Многие люди склонны приписывать обладателю уважаемой академической степени или просто ученому с именем не только знания в какой-то определенной области науки, но и знание науки о науках, общее понимание структуры науки, природы научного открытия и тому подобное.
Величайший ученый современности Альберт Эйнштейн глубоко осознавал проблематику научного познания. Карл Поппер, со своей стороны, посвятил немало сил исследованию именно этой области - философии науки. Он считается крупнейшим философом науки двадцатого века. Когда Карл Поппер читал лекцию о философии квантовой механики в Принстоне в 1950 году, на нее пришли Альберт Эйнштейн и Нильс Бор. После этой лекции Эйнштейн и Поппер еще не раз встречались и обсуждали ее. Я буду в дальнейшем использовать некоторые результаты анализа Поппера. Поппер и его современники опирались в своих теориях в области философии науки на достижения гигантов мысли предшествующих поколений, таких, как Иммануил Кант и Давид Юм.
В итоге можно сказать, что ученый, берущийся делать какие бы то ни было выводы в области соотношения науки и религии, обязан понимать ограниченность научного и логического подходов. Ему следует прибегнуть к трудам мыслителей, работавших до него, начиная с Дэвида Юма, жившего в восемнадцатом веке, и вплоть до Карла Поппера в двадцатом веке. Только так он сможет профессионально подойти к этой проблеме - в противном случае его рассуждения будут поверхностно-любительскими, и он не сможет ничего доказать.

Биньямин Файн - Наука и иудаизм - Мысли о науке, Божественном управлении, свободе выбора, вере и о событиях жизни

Перевод с иврита
Иерусалим, МАХАНАИМ, 2007

Биньямин Файн - Наука и иудаизм - Мысли о науке, Божественном управлении, свободе выбора, вере и о событиях жизни - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: МЫСЛИ О НАУКЕ, БОЖЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, СВОБОДЕ ВЫБОРА И ВЕРЕ
ГЛАВА 1. ТЕЛО И ДУША
  • 1 .Загадка, лежащая внутри нас
  • 2. Свобода выбора - метафизическая проблема
  • 3. Материализм - физикализм, детерминизм, редукционизм
  • 4. Различные материалистические решения проблемы тела и души
  • 5. Карл Поппер: понятие о трех мирах
  • 6. Открытость мира. Сотворение «из ничего»
  • 7. Еврейский подход: мир открыт для Бога
  • 8. Заключение
ГЛАВА 2. НАУКА
  • 1. Введение
  • 2. Принцип индукции
  • 3. Теорема Гёделя
  • 4. Решение проблемы индукции Иммануилом Кантом
  • 5. Решение проблемы индукции Карлом Поппером
  • 6. Способность человека открывать законы природы
  • 7. Научное познание в реальном мире. Еврейский взгляд
  • 8. Шломо Маймон и его философия
  • 9. Заключение. Наука - Божественное откровение
  • 10. Второе заключение. Наука и вера
ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ
  • 1. Вступление. Два подхода к миру: управление свыше или мир без Бога
  • 2. Основной механизм естественного отбора
  • 3. Молекулярная основа жизненных процессов
  • 4. ДНК »> РНК»>белки >»клетки>» организм
  • 5. Развитие жизни на земле. Можно ли доказать законы эволюции
  • 6. Совместимость с Божественным Управлением
  • 7. Существует ли закон эволюции
  • 8. Развитие создающееся, открывающееся
  • 9. Заключение. Эволюция: закон природы или управление свыше
  • 10. Диалог между атеистом (А) и верующим человеком (В)
ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ
  • 1.Вступление
  • 2. История не управляется никакими законами
  • 3. Влияние человеческого знания на историческое развитие
  • 4. Божественное указание и человеческая этика
  • 5. Почему евреи?
  • 6.Наука и еврейская цивилизация
  • 7. Зло как антитеза иудаизму
  • 8. Человеческая история: Божественное Провидение и свобода воли
  • 9. Что говорят еврейские философы о принципе «Все предвидено, но свобода выбора дана»
    • 9.1. Божественное Провидение и свобода выбора
    • 9.2 Подход Рамбама к проблеме свободы выбора и Божественного предвидения
    • 9.3. Другие еврейские философы
  • 10. Другой подход к парадоксу «Все предвидено, но свобода выбора дана»
    • А. Свобода выбора - метафизическое понятие
    • Б. Два типа развития - материальное и духовное
    • В. Знание будущего
    • Г. Будущее не заложено однозначно в прошлом
    • Д. Все предвидено
    • Е. «Я буду тем, чем Я буду». (Шемот, 3:14)
    • Ж. Резюме
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • 1. Тело и душа
  • 2. Наука
  • 3. Эволюция
  • 4. История
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ
ГЛАВА 1 (1896-1930-1899). МОИ РОДИТЕЛИ
ГЛАВА 2 (1930-1942). ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
ГЛАВА 3 (1941-1945). ВОЙНА
ГЛАВА 4 (1945-1948). ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
ГЛАВА 5 (1948-1950). МОСКВА
ГЛАВА 6 (1950-1966). ГОРЬКИЙ
ГЛАВА 7 (1966-1972). ЧЕРНОГОЛОВКА
ГЛАВА 8 (1972-1977). ЧЕРНОГОЛОВКА־МОСКВА
  • 1. Ученый Совет института
  • 2. Новый аспект еврейского национального движения
  • 3. Бейлис приходит на помощь
  • 4. Смерть матери. Переворот в моей душе
  • 5. Идея симпозиума
  • 6. Перемены в моей личной жизни
  • 7. Приготовления к Симпозиуму продолжаются
  • 8. Сидячая забастовка в Верховном Совете
  • 9. Пресс-конференция
  • 10. Борьба КГБ против Симпозиума
  • 11. Андрей Сахаров
  • 12. Инцидент в голландском посольстве
  • 13. Беседа с заместителем министра культуры СССР
  • 14. Допросы
  • 15. Срыв Симпозиума
  • 16. Белая Книга Симпозиума
  • 17. Последние допросы
ГЛАВА 9. В ИЗРАИЛЕ
  • 1. Первые шаги
  • 2. Поездка за границу в конце 1977 года
  • 3. Белая книга
  • 4. Открытие Музея Диаспоры
  • 5. Живой иврит
  • 6. Дело Бегуна
  • 7. Полемика на тему: как вести дела советского еврейства
  • 8. Семейные события и духовное развитие
  • 9. Большая Алия и абсорбция приехавших ученых
  • 10. Если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то что я? И если не теперь, то когда? («Поучения отцов, 1-10:4»)
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 261
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!

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