Написать эту книгу меня побудило, в первую очередь, желание защитить детей - своих и чужих, маленьких и больших. Представьте себе ребенка, который растет и воспитывается в чистой цельной вере, и вдруг в один прекрасный день встречает серьезного человека внушительного вида, с академическими степенями и должностями: Ph.D., старший лектор, профессор и прочее. И этот солидный человек заявляет ему, что время религиозной веры ушло в прошлое, что современная наука непреложно доказала ее несостоятельность. Он не станет ничего объяснять и доказывать, он будет пользоваться туманными словами и неопределенными понятиями, но его впечатляющая внешность, костюм, галстук и прочее, его громкие академические степени сделают свое дело: заронят в сердца слушателей сомнение.

Я, может быть, не менее серьезный ученый, чем он. По крайней мере, я способен проникнуть в глубину вопроса и проанализировать его с двух точек зрения: нерелигиозной и еврейской религиозной. Столкновение этих двух подходов и составляет сущность данной книги. Многие люди склонны приписывать обладателю уважаемой академической степени или просто ученому с именем не только знания в какой-то определенной области науки, но и знание науки о науках, общее понимание структуры науки, природы научного открытия и тому подобное.

Величайший ученый современности Альберт Эйнштейн глубоко осознавал проблематику научного познания. Карл Поппер, со своей стороны, посвятил немало сил исследованию именно этой области - философии науки. Он считается крупнейшим философом науки двадцатого века. Когда Карл Поппер читал лекцию о философии квантовой механики в Принстоне в 1950 году, на нее пришли Альберт Эйнштейн и Нильс Бор. После этой лекции Эйнштейн и Поппер еще не раз встречались и обсуждали ее. Я буду в дальнейшем использовать некоторые результаты анализа Поппера. Поппер и его современники опирались в своих теориях в области философии науки на достижения гигантов мысли предшествующих поколений, таких, как Иммануил Кант и Давид Юм.

В итоге можно сказать, что ученый, берущийся делать какие бы то ни было выводы в области соотношения науки и религии, обязан понимать ограниченность научного и логического подходов. Ему следует прибегнуть к трудам мыслителей, работавших до него, начиная с Дэвида Юма, жившего в восемнадцатом веке, и вплоть до Карла Поппера в двадцатом веке. Только так он сможет профессионально подойти к этой проблеме - в противном случае его рассуждения будут поверхностно-любительскими, и он не сможет ничего доказать.

Биньямин Файн - Наука и иудаизм - Мысли о науке, Божественном управлении, свободе выбора, вере и о событиях жизни

Перевод с иврита

Иерусалим, МАХАНАИМ, 2007

Биньямин Файн - Наука и иудаизм - Мысли о науке, Божественном управлении, свободе выбора, вере и о событиях жизни - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: МЫСЛИ О НАУКЕ, БОЖЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, СВОБОДЕ ВЫБОРА И ВЕРЕ

ГЛАВА 1. ТЕЛО И ДУША

1 .Загадка, лежащая внутри нас

2. Свобода выбора - метафизическая проблема

3. Материализм - физикализм, детерминизм, редукционизм

4. Различные материалистические решения проблемы тела и души

5. Карл Поппер: понятие о трех мирах

6. Открытость мира. Сотворение «из ничего»

7. Еврейский подход: мир открыт для Бога

8. Заключение

ГЛАВА 2. НАУКА

1. Введение

2. Принцип индукции

3. Теорема Гёделя

4. Решение проблемы индукции Иммануилом Кантом

5. Решение проблемы индукции Карлом Поппером

6. Способность человека открывать законы природы

7. Научное познание в реальном мире. Еврейский взгляд

8. Шломо Маймон и его философия

9. Заключение. Наука - Божественное откровение

10. Второе заключение. Наука и вера

ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ

1. Вступление. Два подхода к миру: управление свыше или мир без Бога

2. Основной механизм естественного отбора

3. Молекулярная основа жизненных процессов

4. ДНК »> РНК»>белки >»клетки>» организм

5. Развитие жизни на земле. Можно ли доказать законы эволюции

6. Совместимость с Божественным Управлением

7. Существует ли закон эволюции

8. Развитие создающееся, открывающееся

9. Заключение. Эволюция: закон природы или управление свыше

10. Диалог между атеистом (А) и верующим человеком (В)

ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ

1.Вступление

2. История не управляется никакими законами

3. Влияние человеческого знания на историческое развитие

4. Божественное указание и человеческая этика

5. Почему евреи?

6.Наука и еврейская цивилизация

7. Зло как антитеза иудаизму

8. Человеческая история: Божественное Провидение и свобода воли

9. Что говорят еврейские философы о принципе «Все предвидено, но свобода выбора дана» 9.1. Божественное Провидение и свобода выбора 9.2 Подход Рамбама к проблеме свободы выбора и Божественного предвидения 9.3. Другие еврейские философы

10. Другой подход к парадоксу «Все предвидено, но свобода выбора дана» А. Свобода выбора - метафизическое понятие Б. Два типа развития - материальное и духовное В. Знание будущего Г. Будущее не заложено однозначно в прошлом Д. Все предвидено Е. «Я буду тем, чем Я буду». (Шемот, 3:14) Ж. Резюме



ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Тело и душа

2. Наука

3. Эволюция

4. История

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ

ГЛАВА 1 (1896-1930-1899). МОИ РОДИТЕЛИ

ГЛАВА 2 (1930-1942). ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

ГЛАВА 3 (1941-1945). ВОЙНА

ГЛАВА 4 (1945-1948). ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ГЛАВА 5 (1948-1950). МОСКВА

ГЛАВА 6 (1950-1966). ГОРЬКИЙ

ГЛАВА 7 (1966-1972). ЧЕРНОГОЛОВКА

ГЛАВА 8 (1972-1977). ЧЕРНОГОЛОВКА־МОСКВА

1. Ученый Совет института

2. Новый аспект еврейского национального движения

3. Бейлис приходит на помощь

4. Смерть матери. Переворот в моей душе

5. Идея симпозиума

6. Перемены в моей личной жизни

7. Приготовления к Симпозиуму продолжаются

8. Сидячая забастовка в Верховном Совете

9. Пресс-конференция

10. Борьба КГБ против Симпозиума

11. Андрей Сахаров

12. Инцидент в голландском посольстве

13. Беседа с заместителем министра культуры СССР

14. Допросы

15. Срыв Симпозиума

16. Белая Книга Симпозиума

17. Последние допросы

ГЛАВА 9. В ИЗРАИЛЕ

1. Первые шаги

2. Поездка за границу в конце 1977 года

3. Белая книга

4. Открытие Музея Диаспоры

5. Живой иврит

6. Дело Бегуна

7. Полемика на тему: как вести дела советского еврейства

8. Семейные события и духовное развитие

9. Большая Алия и абсорбция приехавших ученых

10. Если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то что я? И если не теперь, то когда? («Поучения отцов, 1-10:4»)

БИБЛИОГРАФИЯ