Обычно при толкованиях Молитвы Господней изъясняются отдельные части (или «прошения») ее, а потом и отдельные слова. И я не помню, чтобы где-нибудь мне пришлось читать общий синтез (обзор или сводку) этой молитвы, то есть ее основную мысль, главный дух, который проникает все отдельные части и дает общий тон ей. Во всяком случае, я нередко и сам задавал себе этот вопрос, но не сразу находил на него ответ: отдельные, частные моления еще понимались так или иначе, но обобщить их в нечто цельное, единое, господствующее было трудно.

Но если мы теперь задаемся прямою целью разъяснить по мере наших скудных сил эту молитву, то естественно задаться прежде всего целью вскрыть эту основную всепроникающую мысль и дух ее. И не может быть, чтобы в Божественной молитве Господа Иисуса Христа были бы указаны только отрывочные мысли, не связанные единым центром. Наоборот, тут мы особенно обязаны усмотреть цельность и единство уже по одному тому, что религиозная жизнь требует исключительной сосредоточенности, концентрации всего человека, всецелой устремленности души.

Митрополит Вениамин (Федченков) - Молитва Господня

Москва, издательство «Отчий дом», 2008

ISBN 5-85280-139-9

Митрополит Вениамин (Федченков) - Молитва Господня - Содержание

Предисловие

Главная мысль Молитвы Господней

«Отец наш»

«Наш»

«Иже еси на небесех»

Еще об имени «Отец»

«Да святится имя Твое»

«Да приидет Царствие Твое»

«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь»

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»

Прибавление. Утешение кающемуся (из преподобного Ефрема Сирина)

«И не введи нас во искушение»

Последнее прошение, седьмое: «Но избави нас от лукаваго»

Заключительное славословие: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»

Прибавление. Случай диавольского искушения

Митрополит Вениамин (Федченков) - Молитва Господня - Предисловие

Поводом к дерзновенной попытке написать истолкование Молитвы Господней послужило случайное обстоятельство. Одно лицо, даже неправославного исповедания (но глубоко сочувствующее Святому Православию), наблюдая современное «христианское» общество разных исповеданий, пришло к печальному и ужаснувшему его факту: люди почти не молятся! Мир весь запутался в неразрешимых вопросах разного рода. Все в беспокойстве и ожидании еще худших бедствий. Все ищут разрешения мировых узлов. И почти не молятся Богу о помощи в столь великих бедствиях. Мало этого: верующие разных направлений, даже и те, которые исповедуют себя открыто христианами, все-таки ждут разрешения мучительных вопросов теми же путями, как и неверующие разных степеней, то есть умом, политикой, войной, соглашениями, а не молитвой к Премудрому. Хуже того: заявляя себя верующими, люди в постоянной повседневной жизни или не молятся совсем, или ограничиваются посещениями своих приходских храмов в известные праздничные дни (если только еще делают это). Наступило какое-то время «пустой» веры! Еще если и говорят о Боге, то Ему не молятся, точно Его и нет вообще и для них в частности. Если прежде повторяли слова апостола Иакова: вера без дел мертва есть (Иак. 2, 20, 26), то теперь приходится добавлять: «Вера без молитвы мертва». Исчезает из жизни молитва. И такое опустошение души привело данное лицо в мучительное, ужасающее состояние: если не молятся, то дело плохо! Ища какого-нибудь душевного выхода, соответственно обыкновенным силам рядового отдельного человека, это лицо решило выпустить книжечку о молитве. Для этого оно остановилось на Молитве Господней. Причины понятны. Во-первых, авторитетность этой молитвы исключительна: ее дал миру Сам Бог, Спаситель наш Иисус Христос (См.: Мф. 6, 9-13). Значит, и нужно молиться. Во-вторых, эта молитва самая распространенная среди христиан. В-третьих, она обща для разных Церквей. А в- четвертых, и это самое важное, в этой молитве Господь указал человечеству на содержание наших молитв: как и о чем нужно молиться.

Никто уже не осмелится возражать по этому вопросу, ибо Сам Богочеловек дал такую, а не иную молитву. Так и должны молиться. А чтобы заинтересовать читателей о молитве вообще, и Господней в особенности, это лицо захотело предпослать читателям книжечки толкования Молитвы Господней тремя основными исповеданиями: православным, католическим и протестантским, чтобы верующие разных исповеданий могли заинтересоваться и книгой, и молитвой. С подобной целью это лицо обратилось и ко мне как представителю Православной Церкви с просьбой дать какое-либо авторитетное толкование Молитвы Господней. У нас есть краткое истолкование ее в катихизисе, но этого было недостаточно — нужно было более обширное и отвечающее на современное состояние умов и душ читателей. В нашей литературе есть специальная книга, изданная известным богословом епископом Феофаном Затворником, где им собраны воедино толкования знаменитых святых отцов Церкви — Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Максима Исповедника и других. Но этой книги теперь за границей невозможно достать. Есть толкование у епископа Игнатия (Брянчанинова), но оно слишком возвышенно аскетически, не под силу обычному верующему. Есть на английском языке толкование святого Иоанна Кассиана Римлянина (православного), коим пользовался и епископ Игнатий, но и его толкования аскетичны. Поэтому я и дерзнул написать то, что мне приходилось читать и переживать. Бог да поможет и мне, и читателям получить от этого пользу.

Митрополит Вениамин