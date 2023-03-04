«Литургией», или, <в переводе> с греческого языка, — «общим делом», общим священнодействием, общею службою называлось в древности все богослужение целиком: оно состояло, как увидим сейчас, из разных частей и заканчивалось Евхаристией. И только впоследствии это слово «Литургия» осталось за главной частью богослужения — Евхаристией, а прочие части получили другое наименование в зависимости от времени совершения (вечерня, повечерие, утреня, часы). Из чего состояла тогда эта «общая служба»? Нетрудно сложить современные части — вечерню, утреню, часы и обедню, — но нельзя думать, что именно такова и была Литургия.

Все это осложнилось, выработалось, оформилось позднее и постепенно. Вначале же было и проще, и иначе располагалось, но вместе с тем существенное было и тогда то же самое, что и теперь: Евхаристия, Святое Причащение, Евхаристический канон были почти одинаковы в своем строе, смысле и молитвах. Разве что в первые времена благодарственно-радостный элемент был еще сильнее, чем теперь; а постепенно, с ослаблением христианской жизни и благодати, стали больше, чем прежде, проникать покаянные струи, моления, прошения, сокрушение, страх Божий; и тогда стал оттеняться искупительный характер Жертвы более, чем благодарственный, радостно-любящий, и самое слово «Евхаристия» (благодарение) стало как бы меркнуть.

Митрополит Вениамин (Федченков) - О богослужении Православной Церкви

Москва: Отчий дом, 2017. 360 с.

Серия «Наследие»

ISBN 978-5-906241-26-9

Митрополит Вениамин (Федченков) - О богослужении Православной Церкви - Содержание

А. К. Светозарский. Непочатое богатство

Строй православного богослужения (Несколько слов о молитве)

Вместо предисловия

Психология молитв

Основные элементы молитв

Материал и строй богослужения

Мысли о литургии верных