Митрополит Вениамин (Федченков) - О богослужении Православной Церкви
«Литургией», или, <в переводе> с греческого языка, — «общим делом», общим священнодействием, общею службою называлось в древности все богослужение целиком: оно состояло, как увидим сейчас, из разных частей и заканчивалось Евхаристией. И только впоследствии это слово «Литургия» осталось за главной частью богослужения — Евхаристией, а прочие части получили другое наименование в зависимости от времени совершения (вечерня, повечерие, утреня, часы). Из чего состояла тогда эта «общая служба»? Нетрудно сложить современные части — вечерню, утреню, часы и обедню, — но нельзя думать, что именно такова и была Литургия.
Все это осложнилось, выработалось, оформилось позднее и постепенно. Вначале же было и проще, и иначе располагалось, но вместе с тем существенное было и тогда то же самое, что и теперь: Евхаристия, Святое Причащение, Евхаристический канон были почти одинаковы в своем строе, смысле и молитвах. Разве что в первые времена благодарственно-радостный элемент был еще сильнее, чем теперь; а постепенно, с ослаблением христианской жизни и благодати, стали больше, чем прежде, проникать покаянные струи, моления, прошения, сокрушение, страх Божий; и тогда стал оттеняться искупительный характер Жертвы более, чем благодарственный, радостно-любящий, и самое слово «Евхаристия» (благодарение) стало как бы меркнуть.
Митрополит Вениамин (Федченков) - О богослужении Православной Церкви
Москва: Отчий дом, 2017. 360 с.
Серия «Наследие»
ISBN 978-5-906241-26-9
Митрополит Вениамин (Федченков) - О богослужении Православной Церкви - Содержание
А. К. Светозарский. Непочатое богатство
Строй православного богослужения (Несколько слов о молитве)
Вместо предисловия
Психология молитв
Основные элементы молитв
Материал и строй богослужения
Мысли о литургии верных
Введение
Предисловие
Основной смысл и характер Евхаристического канона. «Жертва хваления»
Благодарность, хвала, славословие
Вечеря любви
Брак Агнца
Новый Завет
Царство Пресвятой Троицы
Единство любви
Внутреннее состояние молящихся
Хвала и надежда
Участие в Брачной вечери
Приобщение
Благодарение за Причащение
Отпустительная часть. «С миром изыдем»
Символический смысл Литургии
Плоды Святого Причащения
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