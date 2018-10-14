Опредѣленіе всякой научной дисциплины представляетъ собою дѣло нелегкое, т. к. и границы данной науки не могутъ быть совершенно безошибочно означены. Каждая научная дисциплина соприкасается съ рядомъ другихъ предметовъ, органически съ ними связывается и часто переходитъ тѣ предѣлы, которые ей въ названіи ея очерчиваются. Чрезмѣрное расширеніе границъ науки дѣлаетъ ее всегда расплывчатой; съуженіе же ея часто ее умаляетъ.

То же самое наблюдается и съ опредѣленіемъ той отрасли богословскаго вѣдѣнія, которое обычно именуютъ богословіемъ пастырскимъ, какъ это будетъ сейчасъ показано. Но затрудненіе увеличивается еще и тѣмъ, что не всѣ ученые богословы готовы признать за этой наукой права науки, какъ таковой (проф. П. И. Линицкій). Слышатся часто голоса, что пасторологія вовсе не есть наука, а только искусство. Предметы, ею изучаемые, недостаточно опредѣлены, а методъ ея разными учеными понимается по разному.

Относятъ ее обычно къ циклу богословія практическаго, но немало пасторалистовъ, которме легко покидали эту область практическаго и придавали наукѣ характеръ зачастую чисто богословскій, превращая ее въ какую-то часть богословія нравственнаго или, точнѣе, аскетики. Одинъ западный ученый высказываетъ мысль, что содержаніе, объемъ и практическая цѣнность пастырскаго богословія есть искомое, которое только подразумѣвается, — ищутъ, но не находятъ.

Архимандрит Киприан - Керн – Православное пастырское служение - Из курса лекций по Пастырскому богословию

Изданіе Журнала «Вѣчное», Парижъ, 1957 г. – 254 с.

Архимандрит Киприан - Керн - Православное пастырское служение Из курса лекций по Пастырскому богословию - Содержание

Часть первая

Понятіе науки. Исторія Пастырскаго богословія въ Россіи

Идеологическія обоснованія пастырства

О христіанскомъ пастырскомъ служеніи вообще

Пастырское призваніе

Пастырское настроеніе

Приготовленіе къ священству

Хиротонія

Пастырскія искушенія

Матеріальное обезпеченіе священника

Семейная жизнь священника

Поведеніе священника. Вопросъ о развлеченіяхъ. Внѣшній обликъ іерея

Часть вторая

Душепопеченіе, О значеніи исповѣди вообще

Типологія грѣшниковъ

О грѣхѣ вообще

Пастырская помощь въ дѣлѣ исповѣди

Грѣхи противъ Бога и Церкви

Грѣхи противъ ближнихъ, семьи, общества. Такъ называемые «мелкіе грѣхи»

Грѣхи плоти

Пастырская психіатрія

Послѣсловіе

Архимандрит Киприан - Керн - – Православное пастырское служение. Из курса лекций по Пастырскому богословию - Пастырские искушенія

Путь священства, больше чѣмъ какой-либо иной духовный подвигъ, знаетъ свои опасности, затрудненія, испытанія и искушенія. Строить себѣ оптимистическія иллюзіи въ будущемъ пастырскомъ служеніи или предаваться какимъ-нибудь мечтаніямъ о бытовой уютности священнической жизни не приходится. Священство есть прежде всего подвигъ, въ которомъ подстерегаютъ самыя неожиданныя испытанія. Кромѣ того, священство, какъ и всякая, область духовной жизни, полно трагическихъ конфликтовъ и. противорѣчій. Священникъ, съ одной стороны, брошенъ въ этотъ міръ страстей и волненій, а съ другой никогда не долженъ ими быть плѣненъ. «Распятость міру» чувствуется въ священствѣ ежеминутно, и чѣмъ больше пастырь отдается подвигу, тѣмъ сильнѣе обостряется жало грѣха и тѣмъ ожесточеннѣе ополчается на священника вся враждебная духовной жизни сила. Поэтому пастырь призывается еще до священства, а особливо съ первыхъ дней онаго, къ трезвому взгляду на трудный и тернистый путь своего служенія.

Упомянутая «распятость міру» въ священствѣ ощущается гораздо сильнѣе, чѣмъ въ жизни мірской. Священникъ естественно, въ силу законовъ человѣческой природы, подвергается всѣмъ общечеловѣческимъ прираженіямъ грѣха, но кромѣ того на него ополчаются особыя, мірянину невѣдомыя искушенія, т. е. испытанія чисто пастырскія.

Безцѣльно заниматься схоластическими уточненіями числа искушеній или подвергать ихъ той или иной классификаціи. Иногда въ учебникахъ пастырскаго богословія вниманіе ученаго останавливается на вопросѣ о числѣ этихъ искушеній. Такъ одни сводили ихъ къ 12-ти (еп. Борисъ), другіе ограничивали ихъ 4-мя (арх. Антоній), третьи удовлетворялись только числомъ 3 (о. Г. Шавельскій — по числу искушеній Спасителя въ пустынѣ). Всѣ эти исчисленія въ достаточной мѣрѣ условны и исходятъ скорѣе отъ отвле­ ченной науки, а не отъ духовнаго опыта. Въ частности, какъ бы ни была заманчива послѣдняя изъ приведенныхъ схемъ, ибо въ искушеніяхъ Пастыреначальника естественно видѣть символическое и прообразовательное начертаніе и для Его учениковъ и служителей, все же можно съ увѣренностью сказать, что Спасителю не были вѣдомы безчисленныя испытанія духовнаго усовершенствованія и созрѣванія, которыя вполнѣ естественны у всякаго священника. Къ этимъ тремъ искушеніямъ мы предполагаемъ вернуться нѣсколько ниже, а пока что необходимо замѣтить слѣдующее.

Обычно въ первое время священства пастырь испытываетъ особое состояніе духовнаго восторга и почти блаженства. Онъ всецѣло занятъ своимъ новымъ дѣланіемъ и обязанностями, ко многому надо привыкать, многое совершенно еще неизвѣдано, все еще кажется въ самыхъ радужныхъ тонахъ. Очень часто священникъ бываетъ на первыхъ порахъ своего пастырскаго служенія пощаженъ отъ особенно сильныхъ испытаній. Искушенія въ настоящемъ смыслѣ этого слова придутъ со временемъ. Но, слѣдуетъ оговориться, путь духовнаго возрастанія каждаго человѣка, а слѣдовательно и каждаго пастыря, совершенно индивидуаленъ, а потому и не подлежитъ никакимъ схематическимъ обобщеніямъ.

Какъ одно изъ возможныхъ искушеній на первыхъ шагахъ священства можетъ проявиться, — что однако вовсе не обязательно и не всегда проявляется, — особый страхъ передъ совершеніемъ священнослуженія. На молодого пастыря, — отъ чрезмѣрнаго ли благочестія, или отъ особоскрупулезной совѣсти, а можетъ быть и отъ особой скрытой гордости, — нападаетъ боязнь служить, особливо совершать таинство Евхаристіи, или же иногда крестить, или исповѣдывать и пр. Является желаніе пребывать въ какомъто бездѣйствіи такъ какъ всякое священнослуженіе вызываетъ боязнь ошибиться, что-нибудь напутать, а при таинствѣ Евхаристіи уронить сосуды или пролить св. Дары и т. д. Западная пастырская практика выработала даже особый терминъ для этого искушенія: «timor sacerdotalis». Бороться съ этимъ слѣдуетъ неукоснительно и стараться побѣждать это чувство страха какъ разъ болѣе частымъ совершеніемъ священнослуженія, а не уклоняться отъ него.