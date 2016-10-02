Эпиграфика — наука о надписях, о письменах на твердом материале (на камне, металле, керамике, штукатурке, дереве, кости). Однако эпиграфика не является наукой лишь об одной стороне античности. В поле ее зрения оказывается почти весь античный мир, поскольку он нашел свое отражение в надписях. Поэтому эпиграфику можно определить как дисциплину, использующую широкие историко-филологические знания для исследования надписей.

Предмет эпиграфики составляет не вся письменность античного мира, который употреблял для письма не только твердый, но и мягкий материал (холст, папирус, пергамент). Письмена на мягком материале принято называть рукописями, они составляют предмет другой вспомогательной дисциплины — палеографии. Ответвлением палеографии является папирология, изучающая тексты древних папирусов.- Письмена на монетах исследует нумизматика, на печатях — сфрагистика. Таким образом, античное латинское письмо, единое в своей основе, составляет предмет нескольких вспомогательных дисциплин.

Такое разделение обусловлено тем, что характер письма находится в большой зависимости от материала, используемого для письма. Одни и те же буквы имеют тенденцию принимать различные начертания в зависимости от того, на чем и чем они написаны. На камне и металле писать трудно, каждый штрих, высеченный с помощью резца и молотка, требует больших усилий, и буквы преимущественно получают лаконичные и устойчивые формы. Писать краской или чернилами гораздо легче и быстрее, и буквы на мягком материале вследствие беглости письма приобретают более сложное и изменчивое начертание. Поэтому обычно в надписях буквы разобрать проще, чем в рукописях. Но есть некоторое количество надписей, нарисованных краске и или нацарапанных острием, в которых именно буквы представляют значительные трудности. Как справедливо отмечает О. А. Добиаш-Рождественская, античные свинцовые пластинки и покрытые воском деревянные таблички формально являются предметом эпиграфики, но по характеру покрывающего их письма стоят в самом тесном родстве с материалом палеографии. Баттелли безоговорочно считает античные вощеные таблички предметом палеографии. Так что провести четкую границу между эпиграфикой и палеографией едва ли возможно.

Эпиграфика, является составной частью более обширной науки — античного источниковедения. Поэтому методы эпиграфического исследования в принципе являются методами источниковедческого исследования.

Надпись как источник по истории античного общества, его культуры и языка требует к себе самого внимательного и объективного отношения. Существенное значение может иметь каждая мельчайшая деталь памятника с надписью. Например, у латинской буквы Р нижний конец загнутого штриха, почти касаясь вертикального, не должен однако смыкаться с ним. Эта едва заметная деталь помогает отличить подделку от подлинника. Маленький словоразделительный знак, имеющий круглую форму, также изобличает подделку, так как римские знаки имеют угловатую форму. Мастерство эпиграфиста заключается в умении отличить существенное от несущественного, штрих буквы от случайной царапины. Это большое искусство, для овладения которым помимо внимания и терпения нужны обширные и глубокие знания в сочетании с богатейшим опытом работы с подлинниками.

В надписях хорошей сохранности узнать буквы обычно сравнительно нетрудно. Но разобрать буквы — это еще не значит понять латинскую надпись. Особую сложность латинской эпиграфики составляют сокращения, которых в латинских надписях гораздо больше, чем в древнегреческих. Объясняется это тем, что Рим был огромным могучим государством. Распространение латинского языка и единой политической власти на обширной территории способствовало созданию более или менее устойчивых типов надписей и появлению определенных формул и выражений, которые легко можно было писать в сокращенном виде, поскольку они были общеизвестны. Сокращения практически составляют главную трудность при чтении латинских надписей, так как встречаются они в большом количестве почти в каждой надписи. Попадаются даже надписи, состоящие целиком из одних сокращений. Сохранилась, например, эпитафия (такого рода: DRP.S.T.T. L (CIL, II, 415) =Dic, rogo, praeteriens: sit tibi terra levis (Молви, прохожий, прошу: будь тебе легкой земля). Подобным же образом писалась юридическая формула: Q-D-ERFPD.ERLC = Quid de еа re fieri placeret, de ea re ita censuerunt (Что по этому делу следует предпринять, об этом деле решили так).