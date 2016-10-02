Федорова - Латинская эпиграфика
«Древние надписи производят особое, глубокое впечатление, отличаются особым, захватывающим интересом: внимая им, как бы слышишь голоса, отрывки разговора, которому минуло две тысячи лет»,— так писал о древних надписях основатель русской школы эпиграфистов-античников профессор Ф. Ф. Соколов.
Много труда надо приложить, чтобы заставить заговорить античные письмена. Для этого мало быть только знатоком латинского языка. Чтобы понять античную надпись, нужны особые знания.
На протяжении нескольких веков ценители античной культуры коллекционировали памятники древней латинской письменности и учились их читать. Это был долгий и тяжелый труд, который требовал много знаний, терпения и находчивости. Постепенно от века к веку накапливался опыт, совершенствовались навыки, менялись взгляды, и лишь к концу XVIII — началу XIX века стал складываться научный метод издания и исследования латинских надписей. Так возникла латинская эпиграфика как вспомогательная историческая дисциплина.
Елена Васильевна Федорова - Латинская эпиграфика
Издательство Московского университета
МГУ, М., 1969
Елена Васильевна Федорова - Латинская эпиграфика - Содержание
Условные обозначения
Введение
Глава I. История собирания и изучения латинских надписей
- 1. Средние века
- 2. XIV— XVII века
- 3. Рождение эпиграфики как науки
- 4. Corpus inscriptionum Latinarum и последующие издания надписей
- 5. Общие руководства к чтению надписей и справочные издания
- 6. Издание и изучение латинских надписей в дореволюционной России и в СССР
- 7. Способы копирования надписей
- 8.Местонахождение надписей
Глава II. Античное латинское письмо
- 1. Материал письма
- 2. Происхождение латинской письменности
- 3. История латинского алфавита
- 4. Направление письма
- 5. Обозначение долготы и краткости
- 6. Удвоение согласных
- 7. Обозначение придыхательных звуков
- 8. Начертание букв в надписях
- 9. Словоразделительные знаки
- 10. Сокращения и слияния (аббревиатуры и лигатуры)
- 11. Разделительные знаки при сокращениях
- 12. Способы выражения множественного числа
- 13. Цифры
- 14. Обозначение календарных дат
- 15.Особые случаи употребления отдельных букв и знаков
Глава III. Имена в античных латинских надписях
-
1. Имена римских граждан
-
А. Имена мужчин
- а)Praenomen
- б)Nomen
- в)Cognomen
- г)Обозначение происхождения в надписях
- Б. Имена женщин
- А. Имена мужчин
- 2. Имена рабов
- 3. Имена вольноотпущенников
- 4. Имена провинциалов.
- 5. Имена в позднереспубликанское и императорское время. Имена императоров и членов их семей
Глава IV. Обозначение должностей и рода занятий в античных латинских надписях
- 1. Сенаторские должности и их сокращения <в надписях
- 2. Всаднические должности и их сокращения в надписях
- 3. Должности в муниципиях и колониях и их сокращения в надписях
- 4. Низшие должности и их сокращения
- 5. Должности в коллегиях и их сокращения
- 6. Римские императорские титулы
- 7.Алфавитный перечень названий должностей и рода занятий
Глава V. Виды античных латинских надписей
- 1. Классификация надписей
- 2. Древнейшие надписи
- 3. Почетные надписи
- 4. Посвятительные надписи
- 5. Надгробные надписи
- 6. Надписи на зданиях, межевых и милевых столбах, водопроводах и прочих сооружениях
- 7. Надписи на различных предметах
- 8. Наговоры
-
9. Документы
- A.Договоры
- Б. Законы, плебисциты, постановления сената
- B.Эдикты, декреты, конституции принцепсов и прочие магистратские
- и императорские документы
- Г. Фасты
- Д. Документы коллегий, муниципальные документы и другие
- Е. Частные документы
Глава VI. Античные латинские надписи на территории СССР
- 1.Латинские надписи северного Причерноморья
- 2.Прочие античные латинские надписи" на территории СССР
Глава VII. Критика надписей. Некоторые приемы восстановления утраченного текста и определения неподлинности надписей
- Основная библиография
- Условные сокращения
-
I. Издания и публикации латинских надписей
- 1. Единый свод надписей
- 2. Избранные надписи
- 3. Альбомы надписей
- 4. Основные периодические издания
-
5. Надписи отдельных стран, областей и городов
- A.Надписи Италии
- а.Италийские диалектные надписи
- б.Надписи из Помпей и Геркуланума
- в.Прочие надписи Италии
- Б. Надписи Центральной Европы
- B.Надписи Британии, Испании, Португалии, Корсики и Сардинии
- Г. Надписи Африки
- Д. Надписи Азии
- Е. Надписи на территории СССР
- 6. Русские переводы надписей
- II. Общие руководства по латинской эпиграфике
-
III.Издания, содержащие материал справочного характера
- 1. Эпиграфические словари
- 2. Библиографический справочник
- 3. Римская просопография
- 4. Географические и топографические атласы и справочники
- 5. Римское государственное право
- 6. Античная мифология и культ
- 7. Римский быт и древности
-
IV.Смежные дисциплины
- 1. Палеография и папирология
- 2. Нумизматика
-
V.Отдельные вопросы латинской эпиграфики
- 1. История эпиграфики
- 2. Язык надписей
- 3. Курсивное письмо
-
4. Архаические надписи
- A.Надпись на стеле римского Форума
- Б. Дуэнова надпись
- B.Элогии Сципионов
- Г. Прочие архаические надписи
- 5. Фасты
- 6. «Деяния божественного Августа»
- 7. Гимн и документы коллегии арвальских братьев
- 8. Надписи юридического характера
- 9. Тессеры
- 10. Надгробные надписи
- 11. Наговоры
- 12. Разные вопросы эпиграфики
-
VI.Христианские латинские надписи
- 1. Издания
- 2. Исследования и руководства
-
VII.Неантичные латинские надписи
- 1. Генуэзские надписи Крыма
- 2. Прочие надписи
Приложение. Перечень сокращений в античных латинских надписях и их расшифровка
Елена Васильевна Федорова - Латинская эпиграфика - Введение
Эпиграфика — наука о надписях, о письменах на твердом материале (на камне, металле, керамике, штукатурке, дереве, кости). Однако эпиграфика не является наукой лишь об одной стороне античности. В поле ее зрения оказывается почти весь античный мир, поскольку он нашел свое отражение в надписях. Поэтому эпиграфику можно определить как дисциплину, использующую широкие историко-филологические знания для исследования надписей.
Предмет эпиграфики составляет не вся письменность античного мира, который употреблял для письма не только твердый, но и мягкий материал (холст, папирус, пергамент). Письмена на мягком материале принято называть рукописями, они составляют предмет другой вспомогательной дисциплины — палеографии. Ответвлением палеографии является папирология, изучающая тексты древних папирусов.- Письмена на монетах исследует нумизматика, на печатях — сфрагистика. Таким образом, античное латинское письмо, единое в своей основе, составляет предмет нескольких вспомогательных дисциплин.
Такое разделение обусловлено тем, что характер письма находится в большой зависимости от материала, используемого для письма. Одни и те же буквы имеют тенденцию принимать различные начертания в зависимости от того, на чем и чем они написаны. На камне и металле писать трудно, каждый штрих, высеченный с помощью резца и молотка, требует больших усилий, и буквы преимущественно получают лаконичные и устойчивые формы. Писать краской или чернилами гораздо легче и быстрее, и буквы на мягком материале вследствие беглости письма приобретают более сложное и изменчивое начертание. Поэтому обычно в надписях буквы разобрать проще, чем в рукописях. Но есть некоторое количество надписей, нарисованных краске и или нацарапанных острием, в которых именно буквы представляют значительные трудности. Как справедливо отмечает О. А. Добиаш-Рождественская, античные свинцовые пластинки и покрытые воском деревянные таблички формально являются предметом эпиграфики, но по характеру покрывающего их письма стоят в самом тесном родстве с материалом палеографии. Баттелли безоговорочно считает античные вощеные таблички предметом палеографии. Так что провести четкую границу между эпиграфикой и палеографией едва ли возможно.
Эпиграфика, является составной частью более обширной науки — античного источниковедения. Поэтому методы эпиграфического исследования в принципе являются методами источниковедческого исследования.
Надпись как источник по истории античного общества, его культуры и языка требует к себе самого внимательного и объективного отношения. Существенное значение может иметь каждая мельчайшая деталь памятника с надписью. Например, у латинской буквы Р нижний конец загнутого штриха, почти касаясь вертикального, не должен однако смыкаться с ним. Эта едва заметная деталь помогает отличить подделку от подлинника. Маленький словоразделительный знак, имеющий круглую форму, также изобличает подделку, так как римские знаки имеют угловатую форму. Мастерство эпиграфиста заключается в умении отличить существенное от несущественного, штрих буквы от случайной царапины. Это большое искусство, для овладения которым помимо внимания и терпения нужны обширные и глубокие знания в сочетании с богатейшим опытом работы с подлинниками.
В надписях хорошей сохранности узнать буквы обычно сравнительно нетрудно. Но разобрать буквы — это еще не значит понять латинскую надпись. Особую сложность латинской эпиграфики составляют сокращения, которых в латинских надписях гораздо больше, чем в древнегреческих. Объясняется это тем, что Рим был огромным могучим государством. Распространение латинского языка и единой политической власти на обширной территории способствовало созданию более или менее устойчивых типов надписей и появлению определенных формул и выражений, которые легко можно было писать в сокращенном виде, поскольку они были общеизвестны. Сокращения практически составляют главную трудность при чтении латинских надписей, так как встречаются они в большом количестве почти в каждой надписи. Попадаются даже надписи, состоящие целиком из одних сокращений. Сохранилась, например, эпитафия (такого рода: DRP.S.T.T. L (CIL, II, 415) =Dic, rogo, praeteriens: sit tibi terra levis (Молви, прохожий, прошу: будь тебе легкой земля). Подобным же образом писалась юридическая формула: Q-D-ERFPD.ERLC = Quid de еа re fieri placeret, de ea re ita censuerunt (Что по этому делу следует предпринять, об этом деле решили так).
Изучаем спрос - кто бы хотел участвовать в целевом проекте по приобретению книг Елены Федоровой:
Латинские надписи
Введение в латинскую эпиграфику