С 11 по 15 июля 1988 года в Филадельфии проходила международная научная конференция, Rencontre, — встреча людей, называющих себя ассириологами, шумерологами, гебраистами и посвятивших свою жизнь изучению Древнего Востока. По инициативе группы французских ассириологов такие встречи проводятся ежегодно, объединяя ученых в их трудах над древними памятниками и являясь рабочим и отчетным органом международного содружества. Среди организаторов и активных участников этой, тридцать пятой встречи был профессор Сэмюэл Ной Крамер, чье девяностолетие в 1987 г. торжественно отметила научная общественность Америки, Европы и Азии. Полный сил и энергии, живой, остроумный, строгий, но при этом постоянно доброжелательный, профессор Крамер радовал любящих его коллег и радовался сам. Понятная радость: многие из выступавших — его ученики, а темы докладов отражают основные направления его деятельности. Дожить до возраста патриарха и при этом сохранить ясность ума и живость мысли — подвиги немалый. Собрать при жизни плоды своих трудов — это значит получить заслуженную награду. Но продолжать сеять свободно и радостно новые семена, уже не беспокоясь о результатах, — великий дар, свидетельствующий о большой силе души. И все вместе — счастливая судьба, что вовсе не означает — легкая судьба. Судьба Крамера, как и всех истинно счастливых людей, не была легкой.

Сам профессор Крамер выделяет три главных аспекта своей деятельности: 1. Ему удалось возродить к жизни древнюю шумерскую литературу. 2. Он стремился открыть к ней доступ представителям других гуманитарных областей — историкам, антропологам, литературоведам. 3. Именно благодаря его работам восстановилась память о шумерах, определена роль их культуры в истории человеческой цивилизации.

Сэмюэл Ной Крамер - История начинается в Шумере - Содержание

Предисловие автора к русскому изданию

1. Образование - 2. Школьные будни - 3. Отец и сын - 4. Международные отношения - 5. Политическая система - 6. Гражданская война в Шумере - 7. Социальные реформы - 8. Своды законов - 9. Правосудие - 10. Медицина - 11. Сельское хозяйство - 12. Садоводство - 13. Мотыга и Плуг - 14. Натурфилософия - 15. Этика - 16. Страдания и смирение - 17. Мудрость древних - 18. Предшественники Эзопа - 19. «Дом рыбы» - 20. Диспуты - 21. Рай - 22. Потоп - 23. Потусторонний мир - 24. Элегии - 25. Борьба с драконом - 26. Сказадия о Гильгамеше - 27. Эпическая литература - 28. Во славу царственного жениха - 29. Библиография - 30. Мир и согласие на Земле

Комментарии