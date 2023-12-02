Библиотека Флавиана Менахем Штерн родился в 1925 году в Белостоке и в 1938 году приехал в Палестину.

После окончания школы в Тель-Авиве, он изучал еврейскую и античную историю, классическую филологию и другие дисциплины в Еврейском Университете в Иерусалиме (а также в течение двух лет в аспирантуре Оксфорда); его кандидатская диссертация, написанная в 1959 году, посвящена истории знаменитых родов в Иудее периода Второго Храма.

Почти тридцать лет он преподавал еврейскую историю в Еврейском Университете в Иерусалиме. Его жизнь оборвалась внезапно и трагически — он погиб от рук палестинских террористов утром 22 июня 1989 года.

Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том первый - От Геродота до Плутарха

Введения и комментарии МЕНАХЕМА ШТЕРНА

Русское издание под научной и литературной редакцией д.им. Н.В.Брагинской

Том первый От Геродота до Плутарха

MENAHEM STERN GREEK AND LATIN AUTHORS ON JEWS AND JUDAISM

Серия "Библиотека Флавиана"

Редакторы серии М.Л.Гринберг, А.Б.Ковельман

Перевод под научной и литературной редакцией д.и.н. Н.В.Брагинской

Israel Academy of Sciences and Humanities, 1974

Перевод на русский язык издательство Гешарим, 1997

ISBN 5-86437-008-6

Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том первый - От Геродота до Плутарха - Менахем Штерн Переводы античных авторов, введений и комментариев Менахема Штерна в настоящем томе подготовлены группой молодых филологов и историков, занимавшихся в семинаре по технике перевода древних текстов под руководством Н. В. Брагинской при Институте высших гуманитарных исследований в Российском государственном гуманитарном университете. Выпускница Еврейского Университета в Иерусалиме и в настоящее время преподаватель РГГУ А.И.Великанова принимала участие как в переводе хрестоматии, так и в ее научном редактировании.

Значительная часть публикуемых ниже источников переводилась впервые или заново. Но даже в тех случаях, когда за основу брался существующий перевод, он подвергался зачастую самой кардинальной переработке смысловой, терминологической и стилистической. Мы могли бы назвать почти все переводы новыми, и это не было бы преувеличением, но признательность к тем, кто работал до нас, особенно, к так сказать "первопроходцам", не позволяет этого сделать. Разумеется, в наименьшей степени подвергались изменениям стихотворные отрывки, но и тут иногда приходилось вторгаться в перевод, поскольку он не передавал тех реалий, ради которых отрывок собственно и был помещен в данную хрестоматию. Составитель настоящей книги, автор введений и комментариев, М. Штерн, в своем предисловии выражал благодарность издательствам Гарвардского и Кембриджского университетов, позволившим ему перепечатать английские переводы, опубликованные, в частности, в серии Лебовской Классической Библиотеки. Следуя его примеру, мы также выражаем признательность авторам и издателям в той или иной мере использованных нами фрагментов. Остальные античные тексты, а также все введения и комментарии М. Штерна переведены названной выше группой авторов и отредактированы Н. Брагинской. Наряду с античными авторами, значительную часть собрания М. Штерна составляют отрывки из сочинений Иосифа Флавия, содержащие извлечения из греческих авторов: Против Апиона, Иудейская война, Иудейские древности. Существующие переводы Иосифа, как новые — М. Финкельберг и А.Вдовиченко, — так и старые — Г. Генкеля, — переработаны почти полностью. Научный аппарат хрестоматии, комментарии и введения Менахема Штерна с их источниковедческим пафосом рассчитаны скорее на специалиста, историка и филолога. Этот труд ныне уже покойного, трагически погибшего автора, мы оставили неприкосновенным во всей его полноте. Но мы и не дополняли собрания, хотя бы и считали исключение некоторых текстов, как, например, фрагмента автора V в. до н. э. Херила Самосского, не вполне оправданным. В редких случаях мы позволили себе небольшие проясняющие дополнения, вносимые без всяких оговорок в текст комментария, например, в случае, когда автор рассчитывал на читателя, знакомого с ивритом; кроме того, читатель обнаружит некоторое количество необходимых дополнительных пояснений от лица переводчиков {пер., прим. пер.). Мы отказались от вынесения комментируемой строки в примечания на греческом или латинском языках; соответствующая строка выносится в русском переводе, а специалист без труда отыщет соответствующее место в оригинале.

Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том первый - От Геродота до Плутарха - Предисловие

Уже в начале XIX века учеными была осознана необходимость собрать вместе свидетельства греческих и римских писателей о евреях и иудаизме в древности. С 1832 года такие попытки предпринимались и в Германии,1 и в Англии.2 Однако достижения французского ученого еврейского происхождения Теодора Рейнаха затмили все, что было сделано до него: в 1895 году он опубликовал Textes d'auteurs grecs et latins relatifs au Juifs et Judaism. Труд выдающегося историка древнего мира, которого отличал к тому же глубокий интерес к прошлому евреев, включал большую часть важнейших текстов, переводы на французский, выполненные под его руководством двумя его ассистентами, и краткие примечания.

Эта работа означала огромный прогресс по сравнению с предшественниками; кроме того, она дала мощный импульс изучению еврейской истории эллинистической и римской эпох. Однако в работе Рейнаха были упущения. Среди них важные пассажи из Автобиографии Николая Дамасского, относящиеся к истории Иудеи; знаменитая глава из Тацита (Анналы, XII, 54), в которой рассказывается об управлении этой страной римскими прокураторами; спор о Моисее у Галена; и целый ряд текстов поздней античности. Критики отметили некоторые из этих упущений,3 а Жан Жюстер в своем объемистом труде особо подчеркнул необходимость более полного собрания.

Хотя Рейнах достиг очень многого, стало ясно, что его труд больше не удовлетворяет нуждам современного образования; появление новых изданий древних авторов и в целом прогресс исторического и филологического знания требовали нового собрания и более полного комментария.

Взял на себя труд нового издания текстов Ганс (Йоханан) Леви (1901 -1945). Учившийся в Германии у Нордена, а затем преподававший римскую литературу в Еврейском Университете в Иерусалиме, Леви глубоко изучил античную литературу, философскую мысль и религию. Основной областью его исследований была еврейская эллинистическая литература и религиозный синкретизм в Римской империи. Как своего рода предварительные результаты он опубликовал статьи на немецком (о Гекатее), на английском (о Клеархе) и на иврите (о Цицероне, Таците и Юлиане).

Безвременная смерть помешала Леви продолжить работу над его замыслом. После него остались пометы на его собственном экземпляре книги Рейнаха, а также собранные материалы и немецкие переводы некоторых текстов. В 1959 году профессор Гершом Шолем, друг Леви и в настоящее время Президент Израильской Академии Наук, передал в мое распоряжение все эти материалы.

В своей работе я руководствовался тем, что данное собрание отрывков из греческих и римских авторов должно включать все упоминания о евреях и иудаизме в античной языческой литературе, а также все пассажи, касающиеся территории Иудеи.

Разумеется, это сразу же ставит вопрос о том, какая область Палестины может быть определена как Иудея, коль скоро с течением времени границы менялись.

Как правило, я отбирал тексты, современные периоду, когда известная часть территории была под властью евреев или была населена преимущественно евреями, или же тексты, которые непосредственно имеют в виду такую территорию. Кроме того, я включил и тексты, относящиеся к евреям, находящимся в нееврейском окружении и фрагменты, касающиеся самаритян.

Я не включил тексты из собрания Рейнаха в тех немногих случаях, когда считал их связь с евреями и иудаизмом весьма маловероятной (например, у таких авторов, как Херил и Фрасилл). Кроме того, я не стал следовать Рейнаху и не отделил греческих авторов от римских, но расположил тех и других в хронологическом порядке.

Перед каждым фрагментом я указал автора одного из важнейших критических изданий, где читатель может найти справки, касающиеся рукописной традиции, а также ключи к sigla — условным обозначениям, используемым в критическом аппарате.

В настоящем первом томе, охватывающем авторов от Геродота до Плутарха, я старался учесть научную литературу, опубликованную вплоть до 1971 года, и лишь отдельные труды, появившиеся в 1972-м, поскольку в этом году книга ушла в набор. Второй том будет включать сочинения от Тацита до поздней античности.

Один из самых сложных для перевода текстов данного тома — это Истинное ученье Цельса в изложении и цитатах его оппонента Оригена. Сочинение Оригена как таковое не может входить в хрестоматию, включающую языческих авторов. Поэтому составитель избирал то, что можно считать цитатами из Цельса. Однако и из Цельса взято не все, а только то, что касается евреев и иудаизма. Между тем Ориген связывает воедино мысль Цельса, свои контраргументы, соображения, касающиеся как иудаизма, так и христианства. Выделить соответствующие «химически чистые» фразы составителю не удается, и в текст Цельса попадают не только необходимые связки, принадлежащие Оригену, но и фрагменты христианской апологетики. При этом цитата часто обрывается составителем так, что понять ее без большего контекста не представляется возможным. В переводе мы следовали редакции М.Штерна, стараясь достигать возможной ясности и в вырванной из контекста цитате. Однако в некоторых случаях отрывок остается решительно невразумительным именно потому, что он переведен нами в перспективе его подлинного контекста, а этот-то контекст опущен составителем. Слова Цельса выделены курсивом; при выделении мы также следовали изданию оригинала, который, в свою очередь, опирался на соответствующую трактовку текста у O.Glockner'a и R.Bader'a. Расщепить слова Оригена и Цельса крайне сложно, как в греческом оригинале, так тем более в переводе, когда синтаксическая конструкция сильно преображается. Следуя изданию Штерна, мы оказались перед необходимостью выделять подчеркиванием в оригинале и курсивом в переводе как Цельсовы такие, например, слова: «обвиняет нас христиан в том-то и том-то», хотя очевидно, что «мы» здесь является самоопределением Оригена, а никак не Цельса. Где это возможно, то есть там, где слова Цельса следуют единым «блоком», мы старались вводить прямую речь в кавычках, хотя Ориген пользуется цитатой в современном смысле слова редко. Чаще он не приводит точную цитату, а пересказывает мысли Цельса, перемежая их собственными словами и создавая в пределах даже одного предложения амальгаму собственной дикции и языка философа стойко-платонической ориентации. Это делает его перевод делом очень непростым. Особенно сложно учитывать при переводе смену позиций христианина, язычника и иудея, которого Цельс вывел в своем сочинении, а Ориген ввел в свое вместе с Цельсом. Все трое говорят о вещах предельно важных для их религий, и в самих их словах непременно звучит приятие или осуждение, а когда они используют позитивную терминологию противника, нужно пытаться передать то ядовитые «кавычки», то насмешливую эмфазу, сопровождающую священные понятия оппонента. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том 2 - Часть 1 - от Тацита до Артемидора Введения и комментарии Менахема Штерна Русское издание под научной и литературной редакцией Н. В. Брагинской Том II Часть первая - от Тацита до Артемидора МОСКВА 2000 ИЕРУСАЛИМ 5760 - 312 с. ISBN 5-93-273-006-4 Библиотека Флавиана Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том 2 - Часть 1 - от Тацита до Артемидора - Содержание Предисловие к русскому переводу Предисловие М. Штерна Список сокращений Тацит

Ювенал

Светоний

Флор

Аполлодор Дамасский

Геренний Филон Библский

Флегон Тралльский

Птолемей Хенн

Арриан

Клеомед

Секст Эмпирик

Клавдий Харакс Пергамский

Птолемей (Клавдий Птолемей)

Веттий Валент

Фронтон

Аппиан Александрийский

Павсаний

Апулей

Нумений Апамейский

Элий Аристид

Лукиан Самосатский

Цельс Философ

Гален

Артемидор