Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме
Библиотека Флавиана
Менахем Штерн родился в 1925 году в Белостоке и в 1938 году приехал в Палестину.
После окончания школы в Тель-Авиве, он изучал еврейскую и античную историю, классическую филологию и другие дисциплины в Еврейском Университете в Иерусалиме (а также в течение двух лет в аспирантуре Оксфорда); его кандидатская диссертация, написанная в 1959 году, посвящена истории знаменитых родов в Иудее периода Второго Храма.
Почти тридцать лет он преподавал еврейскую историю в Еврейском Университете в Иерусалиме. Его жизнь оборвалась внезапно и трагически — он погиб от рук палестинских террористов утром 22 июня 1989 года.
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том первый - От Геродота до Плутарха
Введения и комментарии МЕНАХЕМА ШТЕРНА
Русское издание под научной и литературной редакцией д.им. Н.В.Брагинской
Том первый От Геродота до Плутарха
MENAHEM STERN GREEK AND LATIN AUTHORS ON JEWS AND JUDAISM
Серия "Библиотека Флавиана"
Редакторы серии М.Л.Гринберг, А.Б.Ковельман
Перевод под научной и литературной редакцией д.и.н. Н.В.Брагинской
Israel Academy of Sciences and Humanities, 1974
Перевод на русский язык издательство Гешарим, 1997
ISBN 5-86437-008-6
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том первый - От Геродота до Плутарха - Менахем Штерн
Переводы античных авторов, введений и комментариев Менахема Штерна в настоящем томе подготовлены группой молодых филологов и историков, занимавшихся в семинаре по технике перевода древних текстов под руководством Н. В. Брагинской при Институте высших гуманитарных исследований в Российском государственном гуманитарном университете. Выпускница Еврейского Университета в Иерусалиме и в настоящее время преподаватель РГГУ А.И.Великанова принимала участие как в переводе хрестоматии, так и в ее научном редактировании.
Значительная часть публикуемых ниже источников переводилась впервые или заново. Но даже в тех случаях, когда за основу брался существующий перевод, он подвергался зачастую самой кардинальной переработке смысловой, терминологической и стилистической. Мы могли бы назвать почти все переводы новыми, и это не было бы преувеличением, но признательность к тем, кто работал до нас, особенно, к так сказать "первопроходцам", не позволяет этого сделать. Разумеется, в наименьшей степени подвергались изменениям стихотворные отрывки, но и тут иногда приходилось вторгаться в перевод, поскольку он не передавал тех реалий, ради которых отрывок собственно и был помещен в данную хрестоматию.
Составитель настоящей книги, автор введений и комментариев, М. Штерн, в своем предисловии выражал благодарность издательствам Гарвардского и Кембриджского университетов, позволившим ему перепечатать английские переводы, опубликованные, в частности, в серии Лебовской Классической Библиотеки. Следуя его примеру, мы также выражаем признательность авторам и издателям в той или иной мере использованных нами фрагментов. Остальные античные тексты, а также все введения и комментарии М. Штерна переведены названной выше группой авторов и отредактированы Н. Брагинской.
Наряду с античными авторами, значительную часть собрания М. Штерна составляют отрывки из сочинений Иосифа Флавия, содержащие извлечения из греческих авторов: Против Апиона, Иудейская война, Иудейские древности. Существующие переводы Иосифа, как новые — М. Финкельберг и А.Вдовиченко, — так и старые — Г. Генкеля, — переработаны почти полностью.
Научный аппарат хрестоматии, комментарии и введения Менахема Штерна с их источниковедческим пафосом рассчитаны скорее на специалиста, историка и филолога. Этот труд ныне уже покойного, трагически погибшего автора, мы оставили неприкосновенным во всей его полноте.
Но мы и не дополняли собрания, хотя бы и считали исключение некоторых текстов, как, например, фрагмента автора V в. до н. э. Херила Самосского, не вполне оправданным. В редких случаях мы позволили себе небольшие проясняющие дополнения, вносимые без всяких оговорок в текст комментария, например, в случае, когда автор рассчитывал на читателя, знакомого с ивритом; кроме того, читатель обнаружит некоторое количество необходимых дополнительных пояснений от лица переводчиков {пер., прим. пер.).
Мы отказались от вынесения комментируемой строки в примечания на греческом или латинском языках; соответствующая строка выносится в русском переводе, а специалист без труда отыщет соответствующее место в оригинале.
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том первый - От Геродота до Плутарха - Предисловие
Уже в начале XIX века учеными была осознана необходимость собрать вместе свидетельства греческих и римских писателей о евреях и иудаизме в древности. С 1832 года такие попытки предпринимались и в Германии,1 и в Англии.2 Однако достижения французского ученого еврейского происхождения Теодора Рейнаха затмили все, что было сделано до него: в 1895 году он опубликовал Textes d'auteurs grecs et latins relatifs au Juifs et Judaism. Труд выдающегося историка древнего мира, которого отличал к тому же глубокий интерес к прошлому евреев, включал большую часть важнейших текстов, переводы на французский, выполненные под его руководством двумя его ассистентами, и краткие примечания.
Эта работа означала огромный прогресс по сравнению с предшественниками; кроме того, она дала мощный импульс изучению еврейской истории эллинистической и римской эпох. Однако в работе Рейнаха были упущения. Среди них важные пассажи из Автобиографии Николая Дамасского, относящиеся к истории Иудеи; знаменитая глава из Тацита (Анналы, XII, 54), в которой рассказывается об управлении этой страной римскими прокураторами; спор о Моисее у Галена; и целый ряд текстов поздней античности. Критики отметили некоторые из этих упущений,3 а Жан Жюстер в своем объемистом труде особо подчеркнул необходимость более полного собрания.
Хотя Рейнах достиг очень многого, стало ясно, что его труд больше не удовлетворяет нуждам современного образования; появление новых изданий древних авторов и в целом прогресс исторического и филологического знания требовали нового собрания и более полного комментария.
Взял на себя труд нового издания текстов Ганс (Йоханан) Леви (1901 -1945). Учившийся в Германии у Нордена, а затем преподававший римскую литературу в Еврейском Университете в Иерусалиме, Леви глубоко изучил античную литературу, философскую мысль и религию. Основной областью его исследований была еврейская эллинистическая литература и религиозный синкретизм в Римской империи. Как своего рода предварительные результаты он опубликовал статьи на немецком (о Гекатее), на английском (о Клеархе) и на иврите (о Цицероне, Таците и Юлиане).
Безвременная смерть помешала Леви продолжить работу над его замыслом. После него остались пометы на его собственном экземпляре книги Рейнаха, а также собранные материалы и немецкие переводы некоторых текстов. В 1959 году профессор Гершом Шолем, друг Леви и в настоящее время Президент Израильской Академии Наук, передал в мое распоряжение все эти материалы.
В своей работе я руководствовался тем, что данное собрание отрывков из греческих и римских авторов должно включать все упоминания о евреях и иудаизме в античной языческой литературе, а также все пассажи, касающиеся территории Иудеи.
Разумеется, это сразу же ставит вопрос о том, какая область Палестины может быть определена как Иудея, коль скоро с течением времени границы менялись.
Как правило, я отбирал тексты, современные периоду, когда известная часть территории была под властью евреев или была населена преимущественно евреями, или же тексты, которые непосредственно имеют в виду такую территорию. Кроме того, я включил и тексты, относящиеся к евреям, находящимся в нееврейском окружении и фрагменты, касающиеся самаритян.
Я не включил тексты из собрания Рейнаха в тех немногих случаях, когда считал их связь с евреями и иудаизмом весьма маловероятной (например, у таких авторов, как Херил и Фрасилл). Кроме того, я не стал следовать Рейнаху и не отделил греческих авторов от римских, но расположил тех и других в хронологическом порядке.
Перед каждым фрагментом я указал автора одного из важнейших критических изданий, где читатель может найти справки, касающиеся рукописной традиции, а также ключи к sigla — условным обозначениям, используемым в критическом аппарате.
В настоящем первом томе, охватывающем авторов от Геродота до Плутарха, я старался учесть научную литературу, опубликованную вплоть до 1971 года, и лишь отдельные труды, появившиеся в 1972-м, поскольку в этом году книга ушла в набор. Второй том будет включать сочинения от Тацита до поздней античности.
Один из самых сложных для перевода текстов данного тома — это Истинное ученье Цельса в изложении и цитатах его оппонента Оригена. Сочинение Оригена как таковое не может входить в хрестоматию, включающую языческих авторов. Поэтому составитель избирал то, что можно считать цитатами из Цельса. Однако и из Цельса взято не все, а только то, что касается евреев и иудаизма. Между тем Ориген связывает воедино мысль Цельса, свои контраргументы, соображения, касающиеся как иудаизма, так и христианства. Выделить соответствующие «химически чистые» фразы составителю не удается, и в текст Цельса попадают не только необходимые связки, принадлежащие Оригену, но и фрагменты христианской апологетики. При этом цитата часто обрывается составителем так, что понять ее без большего контекста не представляется возможным. В переводе мы следовали редакции М.Штерна, стараясь достигать возможной ясности и в вырванной из контекста цитате. Однако в некоторых случаях отрывок остается решительно невразумительным именно потому, что он переведен нами в перспективе его подлинного контекста, а этот-то контекст опущен составителем. Слова Цельса выделены курсивом; при выделении мы также следовали изданию оригинала, который, в свою очередь, опирался на соответствующую трактовку текста у O.Glockner'a и R.Bader'a.
Расщепить слова Оригена и Цельса крайне сложно, как в греческом оригинале, так тем более в переводе, когда синтаксическая конструкция сильно преображается. Следуя изданию Штерна, мы оказались перед необходимостью выделять подчеркиванием в оригинале и курсивом в переводе как Цельсовы такие, например, слова: «обвиняет нас христиан в том-то и том-то», хотя очевидно, что «мы» здесь является самоопределением Оригена, а никак не Цельса. Где это возможно, то есть там, где слова Цельса следуют единым «блоком», мы старались вводить прямую речь в кавычках, хотя Ориген пользуется цитатой в современном смысле слова редко. Чаще он не приводит точную цитату, а пересказывает мысли Цельса, перемежая их собственными словами и создавая в пределах даже одного предложения амальгаму собственной дикции и языка философа стойко-платонической ориентации. Это делает его перевод делом очень непростым. Особенно сложно учитывать при переводе смену позиций христианина, язычника и иудея, которого Цельс вывел в своем сочинении, а Ориген ввел в свое вместе с Цельсом. Все трое говорят о вещах предельно важных для их религий, и в самих их словах непременно звучит приятие или осуждение, а когда они используют позитивную терминологию противника, нужно пытаться передать то ядовитые «кавычки», то насмешливую эмфазу, сопровождающую священные понятия оппонента.
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том 2 - Часть 1 - от Тацита до Артемидора
Введения и комментарии Менахема Штерна
Русское издание под научной и литературной редакцией Н. В. Брагинской
Том II Часть первая - от Тацита до Артемидора
МОСКВА 2000 ИЕРУСАЛИМ 5760 - 312 с.
ISBN 5-93-273-006-4
Библиотека Флавиана
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том 2 - Часть 1 - от Тацита до Артемидора - Содержание
Предисловие к русскому переводу
Предисловие М. Штерна
Список сокращений
- Тацит
- Ювенал
- Светоний
- Флор
- Аполлодор Дамасский
- Геренний Филон Библский
- Флегон Тралльский
- Птолемей Хенн
- Арриан
- Клеомед
- Секст Эмпирик
- Клавдий Харакс Пергамский
- Птолемей (Клавдий Птолемей)
- Веттий Валент
- Фронтон
- Аппиан Александрийский
- Павсаний
- Апулей
- Нумений Апамейский
- Элий Аристид
- Лукиан Самосатский
- Цельс Философ
- Гален
- Артемидор
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том 2 - Часть 2 - От Диогена Лаэртского до Симпликия
Введения и комментарии Менахема Штерна
Русское издание под научной и литературной редакцией Н. В. Брагинской
Том II Часть вторая - От Диогена Лаэртского до Симпликия
Приложения: от Алкея до грамматиков, законников и схолиастов
МОСКВА 2002 ИЕРУСАЛИМ 5762 - 494 с.
ISBN 5-93273-067-6
Библиотека Флавиана
Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме - Том 2 - Часть 2 - От Диогена Лаэртского до Симпликия - Содержание
От редактора
- Диоген Лаэртский
- Оппиан
- Александр Афродисийский
- Аристотелевы Проблемы
- Филострат
- Азиний Квадрат
- Кассий Дион
- Элиан
- Корнелий Лабеон
- Менандр Лаодикейский
- Солин
- Порфирий
- Ямвлих
- Александр Ликопольский
- Итинерарий Антонина Августа
- Гелладий
- Фирмик Матерн
- Описание всего мира и народов, его населяющих
- Аврелий Виктор
- Юлиан
- Саллюстий Неоплатоник
- Евтропий
- Фест
- Либаний
- Аммиан Марцеллин
- Писатели Истории Августов
- Анонимный автор. О знаменитых людях
- Анонимный автор. Эпитомы о цезарях
- Ветеринария Хирона
- Пелагоний
- Плиниева медицина
- Марциан Капелла
- Схолии к Вергилию
- Схолии к Ювеналу
- Псевдо-Акрон
- Клавдиан
- Рутилий Намациан
- Макробий
- Сириан
- Прокл
- Зосим
- Дамаский
- Олимпиодор
- Лактанций Плацид
- Симпликий
Приложение I
- Алкей
- Херил Самосский
- Псевдо-Скилак
- Невий
- Добавления к Александру Полигистору
- Плиний Младший
- Анонимные греческие историки о восстании евреев при Траяне
- Дионисий Периэгет
- псевдо-экфант
- Греческие писатели, упоминавшие Моисея, согласно Увещанию к эллинам
- Гиерокл
- Юлий Гонорий
- Харизий
- Синесий
- Схолии к Аристофану
- Схолии к Платону
Приложение II. Юристы
- Ульпиан
- Модестин
- Павел
Указатель источников
Предметный указатель
Указатель избранных греческих слов и выражений
Дякую! Цікаво буде почитати.
коллеги, здесь, похоже, путаница вышла - указан год выпуска и ISBN первого тома, а обложка выложена от второго, опубликованного в 2000 г.
Спасибо, обложку заменю, да и заодно более качественные файлы завешу! Нет предела для совершенствования!
Спасибо