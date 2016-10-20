Федорова — Введение в латинскую эпиграфику
Название «эпиграфика» образовано от древнегреческого существительного kmypayr которое имеет общий корень с глаголом рздрю.
Глагол урфсо «писать» в архаическую эпоху, у Гомера, употреблялся в значении «царапать, рассекать». Письменность ,на территории древней Греции существовала преимущественно на твердом материале и была резаной, т. е. нацарапанной острием или высеченной резцом, поэтому глагол «царапать» получил значение «писать»; древнейшие известные нам памятники античной письменности именно «нацарапаны» на глиняных табличках во II тысячелетии до н. э. (линейное письмо, обнаруженное на Крите и в материковой Греции).
Глагол также имеет значения «наносить царапину, делать отметину, начертывать писать». Таким образом, — это то, что нацарапано, начертано, написано на чем-то твердом* это надпись на камне, металле, дереве, кости, керамике, штукатурке. Письмена на мягком материале принято называть рукописями.
Эпиграфика — это наука не о всей письменности в целом, а только о письменности на твердом материале. Письменностью на мягком материале занимается другая наука — палеография. Термин «палеография» употребляется также в значении «внешний вцд письма, формы букв и знаков», в этом смысле существует выражение «палеография надписи».
Разделение изучения латинской письменности между двумя науками обусловлено тем, что характер письма находится отчасти в зависимости от материала и орудий письма. Буквы, напитанные чернилами с помощью пера, приобретают качества, которых у них нет, если они высечены резцом или нацарапаны острием (например, в рукописном письме чернилами и пером естественно получается утолщение отдельных штрихов, так называемый «нажим», в эпиграфическом же письме «нажим» не может появиться сам собой, резчик может его изобразить только намеренно, затратив на это много усилий). Рукописное письмо гораздо менее трудоемко и обладает большей скоростью, поэтому оно имеет ярче выраженную тенденцию к видоизменению, чем письмо эпиграфическое.
Однако в основе как эпиграфического, так и палеографического письма лежит единое, живое, стихийное, не управляемое властями древнеримское письмо, и поэтому существуют точки соприкосновения между эпиграфикой и палеографией. Более того, имеется определенная категория латинских надписей, характер письма которой совпадает с письмом, изучаемым палеографией: некоторые палеографы считают, что письмена на античных деревянных и свинцовых табличках составляют скорее предмет палеографии, чем эпиграфики.
В древнеримском мире твердый материал использовался для письма очень широко, мягкий материал (холст, папирус, пергамент) тоже был в употреблении (античная летопись и литература существо вали на мягком материале), но исследователям сейчас почти не приходится иметь с ним дело, так как от античности холст не сохранился, а папирусы и пергаменты дошли в крайне ограниченном количестве. Для нас практически письменность древнего Рима — это надписи. Латинские рукописи, как правило, имеют происхождение средневековое, поэтому латинская палеография — фактически наука о письме средневековой Европы.
Это хронологическое различие материала является очень веским основанием для раздельного существования латинской эпиграфики и латинской палеографии.
Елена Федорова - Введение в латинскую эпиграфику
М., Изд-во Моск. ун-та 1982, 256 с.
Елена Федорова - Введение в латинскую эпиграфику — Содержание
Глава первая - ПРЕДМЕТ ЛАТИНСКОЙ ЭПИГРАФИКИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Глава вторая - ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНТИЧНЫХ ЛАТИНСКИХ НАДПИСЕЙ
- 1. Средние века
- 2. XIV—XVII века
- 3. Рождение эпиграфики как науки
- 4. Corpus inscriptionum Latinarum ж последующие издания надписей
- 5. Общие руководства к чтению латинских надписей и справочные издания
- 6. Издание и изучение латинских надписей в дореволюционной России и в СССР
- 7. Способы копирования надписей
- 8. Местонахождение латинских надписей
Глава третья - АНТИЧНОЕ ЛАТИНСКОЕ ПИСЬМО
- 1. Материал и орудия письма
- 2. Древнейшие латинские надписи
- 3. Происхождение латинского письма
- 4. История развития латинского письма
- 5. Виды латинского эпиграфического письма в позднереспубликанское и императорское время
- 6. Способы обозначения долготы слога
- 7. Удвоение согласных
- 8. Обозначение придыхательных звуков
- 9. Словоразделительные знаки
- 10 Сокращения и слияния (аббревиатуры и лигатуры)
- 11. Разделительные знаки при сокращениях
- 12. Способы выражения множественного числа
- 13. Шфры
- 14. Обозначение календарных дат
- 15. Особые случаи употребления отдельных букв и знаков
Глава четвертая - ИМЕНА В АНТИЧНЫХ ЯЛТИНСКИХ НАДПИСЯХ
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1. Имена римских граждан v
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А. Имена мужчин
- а. Ргаепотеп
- б. Nomen
- в. Cognomen .
- г. Полное имя римского гражданина в надписях
- Б. Имена женщин
- А. Имена мужчин
- 2. Имена рабов
- 3. Имена вольноотпущенников
- 4. Имена провинциалов
- 5. Имена в позднереспубликанское и императорское время. Имена императоров и членов их семьи
Глава пятая - ДОЛЖНОСТИ В АНТИЧНЫХ ЛАТИНСКИХ НАДПИСЯХ
- 1. Сенаторские должности и их сокращения в надписях
- 2. Всаднические должности и их сокращения в надписях
- 3. Должности в муниципиях и колониях и их сокращения в надписях. Ш
- 4. Сокращения низших административных должностей в Риме и в провинциях
- 5. Должности в коллегиях и их сокращения в надписях
- 6. Римские императорские титулы
Глава шестая - КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИЧНЫХ ЛАТИНСКИХ НАДПИСЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
- 1. Почетные надписи
- 2. Посвятительные надписи
- 3. Надгробные надписи
- 4. Строительные надписи
- 5. Надписи на различных предметах
- 6. Наговоры
- 7. Документы
Глава седьмая - АНТИЧНЫЕ ЛАТИНСКИЕ НАДПИСИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР
- 1. Латинские надписи Северного Причерноморья
- 2. Латинские надписи Закавказья
- 3. Латинские надписи, привезенные в Россию из-за границы
Глава восьмая - ЛАТИНСКИЕ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКИЕ НАДПИСИ
Глава девятая - ЛАТИНСКИЕ НАДПИСИ СРЕДНИХ ВЕКОВ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
Упражнения на расшифровку античных надписей
1. Почетные надписи
- 2. Посвятительные надписи
- 3. Надгробные надписи
- 4. Строительные надписи
- 5. Расшифрованный текст надписей
- 6. Перевод надписей и комментарии
Библиография
Условные сокращения
- 1. Единый свод латинских надписей
- 2. Избранные латинские надписи
- 3. Общие курсы латинской эпиграфики
- 4. Язык латинских надписей
- 5. Различные вопросы латинской эпиграфики
Источники иллюстраций
Елена Федорова - Введение в латинскую эпиграфику — Средние века
Первые рукописные коллекции латинских надписей относятся к эпохе поздней империи и раннего средневековья.
В позднеимператорское время переписанные латинские надписи стали включать в описания города Рима, которые играли роль путеводителей для странников, посещавших Вечный город. Одно такое собрание городских римских надписей, составленное в V в. неизвестным грамматиком, послужило основным ядром текста той рукописи, которая сохранилась до нашего времени в монастыре Эйнзидельн в Швейцарии; неизвестный автор этого рукописного собрания, совершивший паломничество в Рим на рубеже VIII— IX вв., в науке получил имя Анонима из Эйнзидельна (Anonymus Einsiedlensis).
2. XIV-XVII ВЕКА
Серьезный интерес к памятникам античности, в том числе и к надписям, возник в эпоху Возрождения
В XIV в. в Италии античными латинскими надписями заинтересовались гуманисты: Франческе* Петрарка и его друзья Кола ди Риенци (знаменитый Народный Трибун республики, возникшей в Риме в 1347 г. после перенесения папской резиденции в Авиньон), Джованни Донди и Поджо Браччолини, известный писатель. Поджо был знаком с собранием Анонима из Эйнзидельна и составил свою рукописную коллекцию из надписей. В 1344 г. Кола ди Риенци создал первое описание памятников древнего Рима «Des-criptio urbis Romae eiusque excellentiae».
Интерес к античным латинским надписям, возникший в XIV в в Италии, !в дальнейшем, от века к веку, расширялся и углублялся XV век — век собирания надписей, интерес к которым неуклонно возрастает. Если XIV век знал только четыре имени коллекционеров, то в XV в. их уже более двадцати. XV век завершается выходом в свет первого печатного издания латинских надписей: в 1489 г. в Венеции Дезидерий Спрет издал надписи Равенны. XVI век — век издания надписей. В 1521 г. впервые напечатана крупная коллекция надписей города Рима, которая была собрана Франческо дельи Альбертини, но в науке получила имя издателя Якопо Мацокки.
В 1534 г. вышло в свет первое собрание надписей различных территорий, «почти всего мира» (totius fere obris). Его осуществили ингольштадтский математик Апиан и поэт Аманций3. Первое систематическое собрание надписей издано Мартином Смецием в Антверпене в 1551 г.4. Собрание Смеция послужило основой для создания первого единого свода надписей, который был подготовлен Грутером, Скалигером и Вельсером. Этот первый corpus inscriptionum Latinarum издан в 1603 г. в Гейдельберге.
XVI век — век крупных эпиграфических находок. В 1546 г. в Риме на Форуме нашли мраморные плиты с перечнем консулов и триумфаторов (fasti consulares, acta triumphorum). Во дворце Консерваторов на Капитолии для них выделили специальный зал, к стенам которого их прикрепили под наблюдением Микельанджело. По месту хранения они стали называться капитолийскими фастами. За короткий период, с 1549 до 1558 г., их опубликовали шесть раз в Риме, Модене и Венеции, что говорит об исключительном интересе к античным латинским надписям в Италии.
В 1547 г. в Риме найдены fasti anni Iuliani (календарь юлианского года) и изданы в Венеции в 1555 и 1556 гг. Эти фасты получили наименование fasti Maffeiani, так как около 150 лет они находились в епископском дворце Маффеи.
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