Название «эпиграфика» образовано от древнегреческого существительного kmypayr которое имеет общий корень с глаголом рздрю.

Глагол урфсо «писать» в архаическую эпоху, у Гомера, употреблялся в значении «царапать, рассекать». Письменность ,на территории древней Греции существовала преимущественно на твердом материале и была резаной, т. е. нацарапанной острием или высеченной резцом, поэтому глагол «царапать» получил значение «писать»; древнейшие известные нам памятники античной письменности именно «нацарапаны» на глиняных табличках во II тысячелетии до н. э. (линейное письмо, обнаруженное на Крите и в материковой Греции).

Глагол также имеет значения «наносить царапину, делать отметину, начертывать писать». Таким образом, — это то, что нацарапано, начертано, написано на чем-то твердом* это надпись на камне, металле, дереве, кости, керамике, штукатурке. Письмена на мягком материале принято называть рукописями.

Эпиграфика — это наука не о всей письменности в целом, а только о письменности на твердом материале. Письменностью на мягком материале занимается другая наука — палеография. Термин «палеография» употребляется также в значении «внешний вцд письма, формы букв и знаков», в этом смысле существует выражение «палеография надписи».

Разделение изучения латинской письменности между двумя науками обусловлено тем, что характер письма находится отчасти в зависимости от материала и орудий письма. Буквы, напитанные чернилами с помощью пера, приобретают качества, которых у них нет, если они высечены резцом или нацарапаны острием (например, в рукописном письме чернилами и пером естественно получается утолщение отдельных штрихов, так называемый «нажим», в эпиграфическом же письме «нажим» не может появиться сам собой, резчик может его изобразить только намеренно, затратив на это много усилий). Рукописное письмо гораздо менее трудоемко и обладает большей скоростью, поэтому оно имеет ярче выраженную тенденцию к видоизменению, чем письмо эпиграфическое.

Однако в основе как эпиграфического, так и палеографического письма лежит единое, живое, стихийное, не управляемое властями древнеримское письмо, и поэтому существуют точки соприкосновения между эпиграфикой и палеографией. Более того, имеется определенная категория латинских надписей, характер письма которой совпадает с письмом, изучаемым палеографией: некоторые палеографы считают, что письмена на античных деревянных и свинцовых табличках составляют скорее предмет палеографии, чем эпиграфики.

В древнеримском мире твердый материал использовался для письма очень широко, мягкий материал (холст, папирус, пергамент) тоже был в употреблении (античная летопись и литература существо вали на мягком материале), но исследователям сейчас почти не приходится иметь с ним дело, так как от античности холст не сохранился, а папирусы и пергаменты дошли в крайне ограниченном количестве. Для нас практически письменность древнего Рима — это надписи. Латинские рукописи, как правило, имеют происхождение средневековое, поэтому латинская палеография — фактически наука о письме средневековой Европы.

Это хронологическое различие материала является очень веским основанием для раздельного существования латинской эпиграфики и латинской палеографии.

Елена Федорова - Введение в латинскую эпиграфику

М., Изд-во Моск. ун-та 1982, 256 с.

Елена Федорова - Введение в латинскую эпиграфику — Содержание

Глава первая - ПРЕДМЕТ ЛАТИНСКОЙ ЭПИГРАФИКИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Глава вторая - ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНТИЧНЫХ ЛАТИНСКИХ НАДПИСЕЙ

1. Средние века

2. XIV—XVII века

3. Рождение эпиграфики как науки

4. Corpus inscriptionum Latinarum ж последующие издания надписей

5. Общие руководства к чтению латинских надписей и справочные издания

6. Издание и изучение латинских надписей в дореволюционной России и в СССР

7. Способы копирования надписей

8. Местонахождение латинских надписей

Глава третья - АНТИЧНОЕ ЛАТИНСКОЕ ПИСЬМО

1. Материал и орудия письма

2. Древнейшие латинские надписи

3. Происхождение латинского письма

4. История развития латинского письма

5. Виды латинского эпиграфического письма в позднереспубликанское и императорское время

6. Способы обозначения долготы слога

7. Удвоение согласных

8. Обозначение придыхательных звуков

9. Словоразделительные знаки

10 Сокращения и слияния (аббревиатуры и лигатуры)

11. Разделительные знаки при сокращениях

12. Способы выражения множественного числа

13. Шфры

14. Обозначение календарных дат

15. Особые случаи употребления отдельных букв и знаков

Глава четвертая - ИМЕНА В АНТИЧНЫХ ЯЛТИНСКИХ НАДПИСЯХ

1. Имена римских граждан v А. Имена мужчин а. Ргаепотеп б. Nomen в. Cognomen . г. Полное имя римского гражданина в надписях Б. Имена женщин

2. Имена рабов

3. Имена вольноотпущенников

4. Имена провинциалов

5. Имена в позднереспубликанское и императорское время. Имена императоров и членов их семьи

Глава пятая - ДОЛЖНОСТИ В АНТИЧНЫХ ЛАТИНСКИХ НАДПИСЯХ

1. Сенаторские должности и их сокращения в надписях

2. Всаднические должности и их сокращения в надписях

3. Должности в муниципиях и колониях и их сокращения в надписях. Ш

4. Сокращения низших административных должностей в Риме и в провинциях

5. Должности в коллегиях и их сокращения в надписях

6. Римские императорские титулы

Глава шестая - КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИЧНЫХ ЛАТИНСКИХ НАДПИСЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ

1. Почетные надписи

2. Посвятительные надписи

3. Надгробные надписи

4. Строительные надписи

5. Надписи на различных предметах

6. Наговоры

7. Документы

Глава седьмая - АНТИЧНЫЕ ЛАТИНСКИЕ НАДПИСИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

1. Латинские надписи Северного Причерноморья

2. Латинские надписи Закавказья

3. Латинские надписи, привезенные в Россию из-за границы

Глава восьмая - ЛАТИНСКИЕ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКИЕ НАДПИСИ

Глава девятая - ЛАТИНСКИЕ НАДПИСИ СРЕДНИХ ВЕКОВ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

Упражнения на расшифровку античных надписей

1. Почетные надписи

2. Посвятительные надписи

3. Надгробные надписи

4. Строительные надписи

5. Расшифрованный текст надписей

6. Перевод надписей и комментарии

Библиография

Условные сокращения

1. Единый свод латинских надписей

2. Избранные латинские надписи

3. Общие курсы латинской эпиграфики

4. Язык латинских надписей

5. Различные вопросы латинской эпиграфики

Источники иллюстраций

Елена Федорова - Введение в латинскую эпиграфику — Средние века

Первые рукописные коллекции латинских надписей относятся к эпохе поздней империи и раннего средневековья.

В позднеимператорское время переписанные латинские надписи стали включать в описания города Рима, которые играли роль путеводителей для странников, посещавших Вечный город. Одно такое собрание городских римских надписей, составленное в V в. неизвестным грамматиком, послужило основным ядром текста той рукописи, которая сохранилась до нашего времени в монастыре Эйнзидельн в Швейцарии; неизвестный автор этого рукописного собрания, совершивший паломничество в Рим на рубеже VIII— IX вв., в науке получил имя Анонима из Эйнзидельна (Anonymus Einsiedlensis).

2. XIV-XVII ВЕКА

Серьезный интерес к памятникам античности, в том числе и к надписям, возник в эпоху Возрождения

В XIV в. в Италии античными латинскими надписями заинтересовались гуманисты: Франческе* Петрарка и его друзья Кола ди Риенци (знаменитый Народный Трибун республики, возникшей в Риме в 1347 г. после перенесения папской резиденции в Авиньон), Джованни Донди и Поджо Браччолини, известный писатель. Поджо был знаком с собранием Анонима из Эйнзидельна и составил свою рукописную коллекцию из надписей. В 1344 г. Кола ди Риенци создал первое описание памятников древнего Рима «Des-criptio urbis Romae eiusque excellentiae».

Интерес к античным латинским надписям, возникший в XIV в в Италии, !в дальнейшем, от века к веку, расширялся и углублялся XV век — век собирания надписей, интерес к которым неуклонно возрастает. Если XIV век знал только четыре имени коллекционеров, то в XV в. их уже более двадцати. XV век завершается выходом в свет первого печатного издания латинских надписей: в 1489 г. в Венеции Дезидерий Спрет издал надписи Равенны. XVI век — век издания надписей. В 1521 г. впервые напечатана крупная коллекция надписей города Рима, которая была собрана Франческо дельи Альбертини, но в науке получила имя издателя Якопо Мацокки.

В 1534 г. вышло в свет первое собрание надписей различных территорий, «почти всего мира» (totius fere obris). Его осуществили ингольштадтский математик Апиан и поэт Аманций3. Первое систематическое собрание надписей издано Мартином Смецием в Антверпене в 1551 г.4. Собрание Смеция послужило основой для создания первого единого свода надписей, который был подготовлен Грутером, Скалигером и Вельсером. Этот первый corpus inscriptionum Latinarum издан в 1603 г. в Гейдельберге.

XVI век — век крупных эпиграфических находок. В 1546 г. в Риме на Форуме нашли мраморные плиты с перечнем консулов и триумфаторов (fasti consulares, acta triumphorum). Во дворце Консерваторов на Капитолии для них выделили специальный зал, к стенам которого их прикрепили под наблюдением Микельанджело. По месту хранения они стали называться капитолийскими фастами. За короткий период, с 1549 до 1558 г., их опубликовали шесть раз в Риме, Модене и Венеции, что говорит об исключительном интересе к античным латинским надписям в Италии.

В 1547 г. в Риме найдены fasti anni Iuliani (календарь юлианского года) и изданы в Венеции в 1555 и 1556 гг. Эти фасты получили наименование fasti Maffeiani, так как около 150 лет они находились в епископском дворце Маффеи.