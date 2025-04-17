Обидин - Культура Древнего Китая

Древний мир оставил нам богатое наследство: величественные по значению памятники истории, глубокие по содержанию философские и исторические труды, прекрасные по форме произведения искусства, загадочные и мудрые по заключенному в них смыслу мифы и легенды, изящные и величавые скульптурные изваяния, великолепные архитектурные сооружения. Как распорядится этим наследством современный человек? Расточит, растратит, пустит по ветру: превратит в сюжеты популярных книжек и кинофильмов? Поместит в надежные хранилища музеев, чтобы изредка, на досуге, ради развлечения и праздного любопытства разглядывать непонятные ему безделушки? Или использует во благо своего ума и души? Это зависит от того, как поймет, в каком качестве воспримет свое богатое наследство современный человек.

Древний мир загадочен, труден для понимания. Он говорит на своем собственном, незнакомом современному человеку языке. Расшифровать этот язык, перевести его на язык современного миропонимания — одна из задач этой, представленной на рассмотрение читателя, книги. Главы данного учебного пособия посвящены культуре Древнего Китая (религии, мифологии, философии, литературе, искусству, обычаям и обрядам), а также социальной и просто частной повседневной жизни отдельного человека. Но название «древний» в данном случае не означает «ушедший в далекое прошлое, утративший навсегда свою современность». Ибо ни одна культура, даже приобретая это название, никогда не становится древней.

Известный немецкий философ Дильтей, много времени посвятивший изучению различных аспектов культуры, писал, что любой философ культуры обнаруживает в том, что он изучает, нечто такое, что есть в нем самом. Культура — это зеркало, в котором человек видит самого себя, видит, в том числе, ту свою основополагающую человеческую сущность, которая остается неизменной в любую эпоху, в любой период истории человечества. Поэтому произведения искусства, созданные мастерами древности, не перестают волновать современного зрителя. Поэтому ответы на вопросы о первоначалах бытия и предназначении человека, данные древними мудрецами, заставляют задуматься современного философа. Поэтому пути решения многочисленных проблем человеческого существования, отраженные в опыте многих поколений древности, дают надежду на решение жизненных проблем современного человека. Раскрыть этот опыт, сделать его более доступным для понимания — одна из задач этой книги.

Главным ее героем стала культура Древнего Китая. Родившаяся в конкретной стране в конкретную историческую эпоху, культура эта перешагнула границы и своей страны, и своей эпохи. Творцы последующих веков — поэты, художники, композиторы — стали выразителями идей, символов и понятий именно этой культуры; под ее непосредственным влиянием возникали и развивались новые, влиятельные и поныне, учения и религиозно-философские системы.

Обидин Д.Л. - Культура Древнего Китая - Учебное пособие

Москва: ИНФРА-М, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — 10.12737/textbook_5a1296c6e52db8.10607331.

ISBN 978-5-16-019067-9 (print)

ISBN 978-5-16-106000-1 (online)

Обидин Д.Л. - Культура Древнего Китая – Содержание

Предисловие

Введение. Что такое культура

Глава 1. Государство Шан-Инь

Вопросы для самопроверки

Глава 2. Государство Чжоу

Вопросы для самопроверки

Глава 3. Период возникновения и развития духовных учений

3.1. Даосизм

3.2. Конфуцианство

3.3. Государство, общество, частная жизнь

3.4. Художественная культура

Вопросы для самопроверки

Глава 4. Китай в новую эру

4.1. Конфуцианство как государственная религия

4.2. Фэн шуй

4.3. Буддизм

4.4. Государство. Миросозерцание. Быт. Наука

4.5. Литература и искусство

Вопросы для самопроверки

Заключение

Список рекомендуемой литературы