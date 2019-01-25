Татьянин день, день святого Валентина, Юрьев день — эти дни памяти святых известны каждому христианину: православному или католику. Да и не только верующим. Студенты отмечают Татьянин день, влюбленные — день святого Валентина, на Рождество во многих странах ожидают Санта Клауса (святителя Николая). Но далеко не все знают, что за этими именами, далекими от нас во времени и обретшими для многих из наших современников некий символический, абстрактный смысл, стоят реальные люди.

Все они жили еще в эпоху античности, когда христианство было гонимой религией в Римской империи. Они стали борцами за веру — мучениками, отдавшими свою жизнь за веру во Христа, либо исповедниками, подвергшимися преследованиям, истязаниям, но оставшимися в живых и не сломленными в своей вере. И таких людей было много. В православном и католическом календарях большинство дней посвящены памяти святых христианских мучеников за веру. Многие мученики, почитаемые христианами, жили в период раннего христианства. Прошло много веков, и наши современники нередко даже не задумываются о подлинном смысле того или иного праздничного дня, деяниях людей, в память которых он отмечается.

Виктор Федосик, Валентина Яновская, Олег Яновский - Мученичество в раннем христианстве: очерк исторического восприятия

Минск : Белорусская Православная Церковь, 2011. 255 с.

ISBN 978-985-511-457-5

Виктор Федосик, Валентина Яновская, Олег Яновский - Мученичество в раннем христианстве: очерк исторического восприятия - Оглавление

Введение

Глава 1. Античный полис и полисная система ценностей

Глава 2. Кризис традиционных римских ценностей и христианские ценности и ментальные установки

Глава 3. Характерные черты и особенности ментальности раннехристианских мучеников и исповедников

Глава 4. Почитание святых мучеников в античном христианстве

Глава 5. Основные черты средневековой христианской ментальности

Глава 6. Раннехристианские мученики в восприятии христиан средневековой Европы

Глава 7. Мученики раннего христианства и ислама: сравнительный анализ

Глава 8. Раннехристианские мученики в восприятии православных христиан и христиан-католиков

Глава 9. Историческая трансформация образа святого великомученика Георгия Победоносца в общественно-политическом и личном восприятии

Заключение

Именной указатель с комментариями

Литература и источник

Виктор Федосик, Валентина Яновская, Олег Яновский - Мученичество в раннем христианстве: очерк исторического восприятия - Заключение

«Я — христианин!» — это были первые слова христиан на допросе их представителями римских властей. Задавая вопрос: «Ты кто?», римские судьи ждали не такого ответа, их интересовал, прежде всего, статус подсудимого в обществе. Им важно было знать, имеет ли этот человек, упорно отказывающийся приносить жертвы богам Рима, права римского гражданства, состоит ли он на императорской службе, к какому сословию относится. Из этого вытекала возможность применения пыток при допросе, мера наказания, даже способ казни. Но для допрашиваемого все это было несущественно, главным для него было свидетельствование своей веры. Ибо в вере заключался смысл жизни христианина, вера определяла и его отношения с другими людьми, поведение в обществе, семье, его чаяния и стремления.

Конечно, христианин осознавал, что его отказ от поклонения идолам Рима судьями расценивается как неповиновение императорскому указу, и приговор может быть самым жестоким. Но христианин свидетельствовал веру Христову, понимая, что ступает на путь мученичества или исповедничества, именно поэтому слова «мученик» и «исповедник» в тогдашних греческом и латинском языках имели в своей основе «свидетельствование». Выше всех земных радостей и благ для христианских мучеников и исповедников была их вера во Единого Господа Иисуса Христа. Ею они не могли поступиться, будучи поставленными перед выбором между жизнью и смертью. Мученики и исповедники не искали смерти, но свою земную жизнь они не могли представить без веры. Они глубоко верили в Воскресение, путь к которому открыл Иисус Христос, в воздаяние человеку по делам его в земной жизни. Мученики и исповедники не искали земной славы, но их стойкость в вере стала примером для христиан.

Почитание христианами мучеников и исповедников началось еще в античности, в те времена, когда христиан подвергали преследованиям. Получив признание римских властей наряду с другими религиями, христианство всего за несколько десятилетий IV в. обрело статус единственной официальной религии мировой Римской державы. Среди почитаемых святых раннехристианские мученики и исповедники к концу античности составляли абсолютное большинство. Начало средневековья привело к разделению путей исторических судеб запада и востока Европы. Восточная Римская империя (Византия) сумела отразить натиск извне и существовала на протяжении почти всего средневековья. Она стала продолжательницей античности, в том числе важнейшей ее традиции — христианства.