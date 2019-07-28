Слава Ісусу Христу!

Дорогі у Христі, сьогоднішньому ювілею 25-ліття виходу з підпілля Української Греко-Католицької Церкви передував сумнозвісний піввіковий період переслідування нашої Церкви. Однак, це був особливий, благословенний час: дуже багато людей всупереч гонінням жили християнською вірою, щоденно, визнаючи Ісуса і з усіх своїх сил боронили святу Церкву гідним християнським життям. Чимало священиків, ченців, черниць, вірних та усіх єпископів, з-поміж них і митрополита Иосифа Сліпого, заслано в табори та ув’язнено.

Після повернення із несправедливого покарання, перед ними поставав вибір: бути цілковито «укритими», чи все-таки служити Літургії та виконувати душпастирські обов’язки, що неодмінно призводило б до нових тюремних строків. Світлої пам’яті Михайло Винницький побував у в’язницях чотири рази, а отця С. Яворського, приміром, ув’язнено двічі, однак, вони й інші завжди зберігали бадьорого духа і були цілковито віддані святій Церкві. Священники й сестри- монахині були вірні Господу. Не піддавалися залякуванням, лише з покорою та гідністю служили Богові і людям, як могли та як вдавалося. Упродовж останніх 25-ти років наша Церква зробила величезний, значний поступ уперед. Гордімося тим, що ми є синами і дочками УГКЦ, бо багато з наших краян та родин, близьких й дальших поклали життя з любові до Бога як вірні нашої Церкви, свідки святої віри.

Митрополит Кир Ігор Возъняк

Правда визволить - Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 25-ліття легалізації УГКЦ 6 листопада 2014 р.

за ред. о. П. Марцелюка, С. Гуркіної, В. Суботіна

Жовква : Місіонер, 2015. 200 с.

ISBN 987-966-658-339-3

«Правда визволить...» - Зміст

Митрополит Кир Ігор Возьняк ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Олег Турій, проректор УКУ ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Єром. Матей Гаврилів, ЧСВВ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ УКЦ: ЗАСАДИ, ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

о. Полікарп Марцелюк, ЧСВВ ПАМ’ЯТЬ ІСПОВІДНИКІВ ВІРИ - ОСНОВА ВИТРИВАННЯ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ УГКЦ

Єгрешій Олег Ігорович, Королька Андрій Зіновійович ПІДПІЛЬНИЙ СВЯЩЕНИК УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЯРОСЛАВ СІРЕЦЬКИЙ: СПРОБИ ІСТОРИЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ

Єрм. Теодор (Тарас Мартишок) ІСПОВІДНИКИ ВІРИ НА ГУЦУЛЬЩИНІ: МОНАХИ СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ, О. АНТОНІЙ КАЗНОВСЬКИЙ ТА О. МІТРАТ МИХАЇЛ КОСИЛО

с. Андрея Ольга Маслій ВНЕСОК ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР МИРОНОСИЦЬ У ПРОЦЕС ЛЕГАЛІЗАЦІЇ УГКЦ

с. Петра Процик ДОСВІД ЖИТТЯ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР МИЛОСЕРДЯ СВ. ВІНКЕНТІЯ У ПІДПІЛЛІ

с. Емілії ВАНДИЧ, ССНДМ ВНЕСОК ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР- СЛУЖЕБНИЦЬ НДМ У ЛЕГАЛІЗАЦІЮ УГКЦ

с. Тереза, ЗСПрЄвх. ВНЕСОК У СПРАВУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ УГКЦ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ

О. Іван Говера ЛІТУРГІЯ ПІДПІЛЬНОЇ ЦЕРКВИ

Іван Говера ЛІТУРГІЯ ПІДПІЛЬНОЇ ЦЕРКВИ схм. Іларія Баран, с. Іванна Щепанська ВНЕСОК СВЯТОПОКРОВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ У ПРОЦЕС ЛЕГАЛІЗАЦІЇ УГКЦ

Павло Яхимець ЧСВВ, д-р Алдона Васіляускєнє ДОПОМОГА ЛИТОВСЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ УКРАЇНЦЯМ У РАДЯНСЬКІ ЧАСИ: СВІДЧЕННЯ ДУХОВЕНСТВА ПАНЕВЕЗЬКОЇ ЄПАРХІЇ

Ярослава Людкеви ГОЛОДУВАННЯ

Світлана Гуркіна ПОЄДНАННЯ РЕЛІГІЙНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ УГКЦ

Леся Васьків ВИХІД УГКЦ З ПІДПІЛЛЯ, МИРЯНСЬКИЙ ЧИННИК

Олег Огірко КУРСИ КАТЕХИТІВ - ПОЧАТОК ВІДРОДЖЕННЯ КАТОЛИЦЬКОЇ ОСВІТИ

Єром. Ігор Іван Гарасим ЧСВВ. ЗВ’ЯЗКИ ГОЛОВНОЇ УПРАВИ ВАСИЛІАНСЬКОГО ЧИНУ В РИМІ З ВАСИЛІАНАМИВ УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ НА ОСНОВІ «ЩОДЕННИКА» О. ІСИДОРА ПАТРИЛА, ЧСВВ . .126 ОЛЕГ МУРАВСЬКИЙ «ГРУШІВСЬКЕ ДИВО» (1987 Р.): ПОЧАТОК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УРСР

Володимира Максимів, ЧСВВ ЛЕГАЛІЗАЦІЯ УГКЦ - СВІДЧЕННЯ СЕСТРИ ВАСИЛІЯНКИ

Ігор Бриндак ВИХІД З ПІДПІЛЛЯ УГКЦ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ САМБІРСЬКО-ДРОГОБИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ

Субботін Володимир ПРОТИДІЯ РАДЯНСЬКОГО ПАРТІЙНОГО АПАРАТУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ УГКЦ В УРСР

Марія Майороші СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРНИХ ГАЛИЦЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ТА МУКАЧІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ГКЦ В УКРАЇНІ

Богдан Трояновський ПОЧАТКИ ВИДАВНИЦТВА РЕЛІГІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ «СВІЧАДО»

Ярема Мисько СКУЛЬПТУРНІ ПОРТРЕТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ДУХОВЕНСТВА У ТВОРЧОСТІ ЕММАНУЇЛА МИСЬКА

Терешкевич Галина Тарасівна - с. Діогена, СНДМ к. н. з держ. упр., доцент кафедри філософії та економіки ШЛЯХ ДО СВОБОДИ: ОСОБИСТИЙ ДОСВІД (1989-1992 рр.)

митр, протоієрей Василь Головацький «ЧИМ БІЛЬШИМ БУВ ТИСК РЕЖИМУ - ТИМ ПОТУЖНІШОЮ СТАВАЛА РЕЛІГІЙНА АКТИВНІСТЬ»

СВІТЛИНИ

«Правда визволить...» - Привітальне слово

Дорогі у Христі, від імені всього Університету висловлюю вам подяку за те, що ви цікавитеся цією науковою діяльністю, яка будується на міцному фундаменті віри, мучеництва. Моя вдячність скерована і до тих, хто стояв біля витоків цього наукового напряму. Хочу з приємністю передати всім Вам вітання і щирі побажання успіхів нашій конференції від ректора УКУ Богдана Праха, який, на жаль, зараз перебуває поза межами України. Ми також добре знаємо його як історика Церкви і я хочу повідомити вам добру новину: сьогодні, 6 листопада, ми віддаємо в друк його 1600-сторінкову працю про долю духовенства Перемишльської єпархії у 1939— 1989 роках. Це титанічне дослідження, до роботи над яким залучено дуже багато присутніх тут і студентів, і семінаристів, і працівників інституту.

Учасники сьогоднішньої конференції - молоді люди, які самі до певної міри є плодом сучасної епохи, епохи незалежності України, епохи свободи нашої Церкви. Ці люди в дусі свободи з академічною ретельністю працюють над осмисленням зазначеної проблематики. На сьогоднішній конференції ми не говоритимемо про сам період підпілля, про який уже трішки написано (а ще більше буде опубліковано і видано), а ми досліджуватимемо той період, якого є сучасниками, і який триває й надалі - час виходу з підпілля і становлення нашої Церкви в умовах незалежної України. На мій погляд, це дуже символічно і симптоматично, що нова проблематика виводить на арену наукової єдності нове покоління дослідників. Дуже дякую тим із Вас, хто прийшов поділитися своїми свідченнями, ще живими пам’ятними переживаннями. Водночас хочу попросити вашої підтримки для нашого молодого наукового покоління у його вже чималій аналітичній праці. Бажаю доповідачам великих успіхів, наполегливості та невтомності дослідженні цієї проблематики, а всім слухачам - укріплення в дусі на основі отриманого досвіду - величезного скарбу, який має наша Церква у цьому тисячолітті.

Олег Турій, проректор УКУ