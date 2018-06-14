Среди трех главных русских обителей на Афоне Ильинский скит занимает третье место. В начале ХХ в. подвизалось в Андреевском скиту в два раза больше братии, а в Пантелеймоновом монастыре — по крайней мере, в три раза больше. Здания двух последних обителей также соразмерно крупнее. Ильинский скит не играл центральной роли в бурной истории русского афонского монашества со второй половины XIX в. до 1917 г.: дело имя славцев, например, почти совсем не коснулось скита. Даже в географическом смысле Ильинский скит существовал как бы особняком. Андреевский скит находится близ афонской столицы Кареи, в центре полуострова, а величественные корпуса Руссика возвышаются над оживленным северо-западным побережьем недалеко от Дафны, главного афонского порта.

Местоположение Ильинского скита вблизи холмистой пустыни — сравнительно скромное и менее заметное: «Ильинский скит удален от больших дорог; вблизи его нет ни единого человеческого жилья, и потому в скиту постоянная тишина и безмолвие, весьма способствующие инокам оного проводить жизнь сосредоточенную и нерассеянную». Братства Андреевского скита и Руссика были в основном великорусскими, а ильинцы почти все — малороссийского происхождения: греки считались больше с великороссами, чем с украинцами. Но, несмотря на свою сравнительную незначительность, Ильинский скит не только является старшей русской обителью со второй половины XVIII в., но именно в нем возродилось русские монашество и старчество, как на Афоне, так и в России.

Ильинский скит на Афоне

Авторы-составители: Николай Феннелл, Павел Троицкий, Михаил Талалай

М.: Издательство «ИНДРИК», 2011. 400 С.; ил.

ISBN 978-5-91674-138-4

Ильинский скит на Афоне - Содержание

Под сенью старца Паисия

Николай Феннелл ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЛЬИНСКОГО СКИТА НА АФОНЕ

I. Основание о бители: Евангельское начало и первые мирные годы

II. Годы испытаний и смут

III. От Паисия до Иоанна: расцвет скита

IV. После 1914 года: величие в падении

V. Последние русские насельники

Павел Троицкий ИЛЬИНСКИЙ СКИТ: ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТУРА, СВЯТЫНИ

I. Начало обители

II. Распря между великороссами и малороссами. Удаление из скита великоросов

III. Дальнейшие нестроения в жизни скита

IV. Скит под руководством Паисия II

V. Cмутное время

VI. Преподобный Гавриил и его преемники

VII. Послереволюционный период

VIII. Архитектура и святыни

Михаил Талалай СКИТ ПРОФИТУ ИЛИУ

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. Из архива Ильинского скита (публикация Николая Феннелла)

II. Из Архива внешней политики Российской империи (публикация Павла Троицкого)

ХРОНОЛОГИЯ

The Prophet Elijah Skete

La Skite di Sant’Elia

Ильинский скит на Афоне - Под сенью старца Паисия

Нельзя говорить об афонском Ильинском ските, не воздав дань великому старцу Паисию - и наоборот. Именно скитские стены увидели главный этап жизни старца на Святой Горе. В целом преподобный провел на Афоне 17 лет, с 1746 по 1763 г., и этот святогорский опыт позволил ему в итоге занять подобающее место в православной духовной культуре. В скиту пророка Илии старец впервые утвердил на практике свои идеалы монашества — по сути дела тут и началось его старчество.

В 1757 г., после первоначального «узкого» отшельничества и затем — периода совместной жизни с несколькими братиями в тесной келлии Св. Константина, старец испросил у монастыря Пантократор заброшенную обитель Св. пророка Илии, постепенно устроив в ней цветущий скит. Знаменательно, что он образовал тут монашеское общежитие, киновию — форму иночества, в то время забытую на Афоне (сейчас все двадцать афонских монастырей — киновийного типа). Приверженцем общежитий Паисий стал после встречи в 1750 г. со старцем Василием, предостерегшим юного инока от искушений крайнего анахоретства и внушившего ему идею о преимуществе киновии (по студитскому уставу), где достигается наибольшая степень послушания — одновременно и общине, и духовному отцу.

Новый скит был устроен на пятнадцать монахов: его святой основатель полагал, что братство не может быть очень большим, но при этом должно иметь не менее двенадцати человек — по апостольскому числу. В 1758 г., после долгих отказов, старец, смирившись, принял сан священника — ради окормления своей братии: так началась его новая роль духовного отца. К Паисию пришли монахи различных национальностей — славяне, преимущественно малороссы, и молдаване, поэтому он организовал богослужение одновременно на двух языках (на разных клиросах) — подобная литургическая форма применялась старцем и после ухода с Афона. Для устройства скита Паисию были нужны «правильные» руководства: так, в основном исходя из практических соображений, он начал сбор и перевод святоотеческих писаний, что вылилось в колоссальное дело, заложившее в XIX в. фундамент возрождения российского, а также румынского иночества, и ставшее основой «Добротолюбия» — настольной книги благочестивого российского люда.

Высокий уровень монашеского делания привлек к св. Паисию новых иноков, и община быстро разрослась — до 60 братий. Однако патрологические розыски и «нововведения» св. Паисия вызвали критику со стороны, к примеру, афонского старца Афанасия, и благодаря сохранившимся ответам на нее Паисия мы знаем больше о раннем этапе Ильинского скита. Меньше известно о связях Паисия с общеафонским подъемом того времени. Уже в 1730-х гг. на Святой Горе началось движение колливадов, поставившее своей целью утверждение учений святых отцов и исихазма. Оно выдвинуло из своей среды близких к Паисию по духу св. Никодима Святогорца, Афанасия Паросского, Макария Коринфского. Эти подвижники искали на Афоне те же рукописи, что и Паисий, и обретали их в тех же самых местах, например в Свято-Васильевском скиту, где обитали иноки из Кесарии Каппадокийской. В 1763 г. старец предпринял неудачную попытку переместиться с братией в пустовавший тогда Симонопетровский монастырь, после чего навсегда оставил Афон.

Однако в скиту остался его дух: первоначальный, «паисев» этап оставил неизгладимый отпечаток на его истории и облике. И даже сейчас, когда обитель попала в греческие руки, ее посетителей встречает икона Паисия-основателя — прославленного в лике святых сразу несколькими Церквами.

К составлению «биографии» скита были привлечены редкие эксперты — москвич Павел Троицкий, неутомимый исследователь Русского Афона, книга которого открыла одноименную серию издательства «Индрик», и англичанин с русскими корнями Николай Феннелл, автор монографии «The Russians on Athos» [Oxford-Bern-Berlin, 2001]. Последнему сопутствовала редкая удача: Феннелл получил доступ к архивам скита в начале 1990-х гг., накануне изгнания оттуда последних русских насельников и последующего закрытия скитских архивов. Два самостоятельных и фундаментальных очерка, во многом основанных на разных, но взаимодополняющих библиографических и архивных источниках, в своем сочетании дают необыкновенно полную реконструкцию жизни славной афонской обители.

Большая благодарность — петербургскому фотографу Александру Китаеву, автору цикл а художественных снимков скита, а также одесскому исследователю Сергею Решетову, предоставившему изображения Ильинского подворья в Одессе, и знатоку Афона, москвичу-архитектору с греческими корнями Николаю Асимову, любезно просмотревшему весь материал.

Михаил Талалай (Неаполь)