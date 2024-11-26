Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций
Уважаемые друзья!
Вы уже заметили, что на логотипе нашей второй конференции находится цифра 20. Это показывает, что мы с вами являемся участниками знакового события в Великом Новгороде. Ровно двадцать лет назад в эти самые сентябрьские дни состоялась закладка камня храма, в котором сегодня мы с вами проводим очередную научно-историческую конференцию.
Открывая нашу конференцию, я хочу напомнить вам об этом историческом событии.
Подготовка и строительство
Сбор информации, выбор места для строительства и наши хождения начались еще с горисполкома на ул. Б. Московской, 7 (Губернаторский дом, — прим, автора). В то время кабинет посадника В. Н. Иванова1 находился в этом доме. Это было время перемен и многих новшеств. Так главу городской администрации стали называть Посадником (по-новгородски). Вначале я записался на прием к Иванову, а через две недели мы просто пообщались. Не получив ожидаемых результатов, я записался еще на один прием. Через некоторое время мы встретились, но ничего не изменилось. Я подумал, что, может быть, им (чиновникам) скучно, и они записывают людей на общения... Но нет, не скучно им, это старая коммунистическая закваска заквасила чиновничье тесто всей нашей страны...
Помнится, в один из дней, мы с Василием Семеновичем Корневым1 ходили по многим кабинетам горисполкома, начиная с В. Н. Иванова. После всех мы зашли к И. И. Кушниру, известному архитектору в Новгороде. Это было дружеское общение, несмотря на то, что он уже никакого влияния в горисполкоме и в отделе архитектуры не имел, он всё еще находился в структурном подразделении этого ведомства. У него в те годы, на первом этаже горисполкома, была крошечная и, кажется, забытая всеми комнатка. Илья Иосифович встретил нас тогда довольно любезно. После нашего общения с ним, он высказал нам свое пожелание: «Желаю вам успехов в строительстве и чтобы вы построили самый красивый в Новгороде храм...».
Вскоре администрация переехала на новое место, в здание бывшего городского комитета компартии на Чернышевского. Чтобы пробить эту чиновничью, бюрократическую стену, я каждый день приезжал к зданию администрации города в 7.45 (в это время обычно подъезжал, теперь уже почивший, В. Н. Иванов). И когда он выходил из «Волги», я подходил к нему, протягивал руку и говорил: «Здравствуйте, Виктор Николаевич, я к Вам...». Не могу вспомнить, сколько это продолжалось, но одно могу сказать, забегая вперед, если бы этого не было, то не было бы ничего. Обычно Иванов почти ничего не говорил и сразу же поднимался к себе. Я следовал за ним и садился в ожидании приглашения в приемной. Иногда меня вызывали, иногда нет. Если Посадник приглашал, то это был не разговор, а всего лишь каких-то несколько «дежурных» фраз. Поэтому я должен был встречать его каждый день, пока он не скажет, что я ему надоел, позже так и случилось.
Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций
Великий Новгород, «Гамма», 2016. — 248 с.
ISBN 978-5-4334-0252-2
Феномен российского протестантизма - Содержание
- А. И. КОРАБЕЛЬ Краеугольный камень
- t ЙОЗЕФ БАРОН Дух святым — предмет экуменического диалога между христианами
- А. Г. МОРОЗОВ Социальное служение в протестантских церквах на материалах города Калуги
- Т. К. НИКОЛЬСКАЯ Русские протестанты: миссия среди евреев
- И. С. КАТЧЕНКОВА Новгородские еретики в художественной литературе
- О. Н. СОКОЛОВА Иисус Христос как камень основания
- М. С. КАРЕТНИКОВА Богословие новгородских вольнодумцев 15-16 в.в.
- В. А. СТЕПАНОВ Санкт-Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: мифы, факты, уроки
- А. И. КОРАБЕЛЬ Ян Гус — человек-знамя
- t ЙОЗЕФ БАРОН Мартин Лютер и реформация
- Н. В. БАСКАКОВА Проблема выбора социальной идентичности в постсоветской России (религиозный аспект)
- ЕВГЕНИЙ ЛЕЙЗЕРОВ Стихи
- М. С. КАРЕТНИКОВА Вопреки всему
- А. Ю. ЛАНЦОВ И лишь из веры сердце вырастает, или духовные истоки творчества Μ. М. Пришвина
- В. А. СТЕПАНОВ Достоевский и Лесков как свидетели евангельского пробуждения в Санкт-Петербурге (1874-1884)
- А. О. ФИЛИМОНОВ «Апокалипсис» в поэзии В. Набокова
- Стихи о кресте
- О. Н. СОКОЛОВА Ян Гус. Оглушающее смирение
Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций
Великий Новгород, «Гамма», 2018. — 304 с.
ISBN 978-5-4334-0378-9
Феномен российского протестантизма - Содержание
- Татьяна Никольская Марина Сергеевна Каретникова: служение историка (1930-2016)
- Владимир Степанов Кто пригласил лорда Редстока в Россию?
- t Йозеф Барон Мартин Лютер и реформация
- Дмитрий Добыкин Переводы Павла Александровича Юнгерова
- Ольга Соколова Перевод Библии на русский язык: pro и contra
- Галина Владимирова Значение цвета в поэзии Есенина
- Андрей Родосский Профессор Протоиерей Герасим Павский: клирик, богослов, филолог
- Алексей Филимонов Христианские мотивы в поэзии Набокова-Сирина
- Анатолий Корабель К истории перевода Библии на русский язык 117 Алексей Василенко Кальвин contra кальвинизм: логическое развитие или сознательное смещение богословских акцентов
- Алексей Василенко Кальвин contra кальвинизм: логическое развитие или сознательное смещение богословских акцентов
- Алексей Кошелев Русские религиозные реформаторы 14-16 века: «Московские вольнодумцы» 16 века
- Андрей Родосский Этнос и конфессия
- Ольга Соколова Сравнительный анализ: «Диатриба, или рассуждение о свободе воли» Эразма Роттердамского и произведение Мартина Лютера «О рабстве воли». Богословские расхождения
- Галина Владимирова Понимание и утверждение доктрины оправдания верой в трудах Лютера и последующих реформаторов
- Эльвира Ретнёва Реформация и Холокост
- + Йозеф Барон Мартин Лютер и Реформация
- Владимир Степанов Как уверовала Елизавета Ивановна Черткова
- Татьяна Никольская Миссионерское служение в церкви евангельских христиан- баптистов (советский период)
- Геннадии Коваленко Из истории реформации в Финляндии. Микаель Агрикола и Паавали Юстен
- Тамара Боголепова Английские писатели-протестанты XVII-XIX веков
- Алексей Филимонов Лютеранство в поэзии Ф. Тютчева и О. Мандельштама
Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций
Великий Новгород, «Гамма», 2020. — 308 с.
ISBN 978-5-4334-0484-7
Феномен российского протестантизма – Содержание
- Татьяна Никольская Русские протестанты в годы «перестройки» ·
- Владимир Степанов Летопись пашковцев (1874-1886): уникальный архивный первоисточник и новые сведения о Петербургском пробуждении ·
- + Йозеф Барон О сущности реформации и протестантизма ·
- Ольга Соколова Трансформация протестантизма — Языки огненные ·
- Галина Владимирова Этика французского просвещения ·
- Андрей Родосский Монах Луиш ди Соуза ·
- Анатолий И. Корабель К истории Русского Евангельского Союза ·
- Филипп Никитин В. А. Пашков: биографический очерк и основные вехи в жизни в период (1831-1884) ·
- Татьяна Тувалина Концепция «сакрального пространства» в Священном Писании ·
- Олег Шаламов Историко-богословское исследование символики Креста ·
- I Йозеф Барон Соотношение Писания и Предания как предмет диалога в духовно-экзистенциальной перспективе ·
- Анатолий И. Корабель К 150-летию со дня рождения И. С. Проханова: Проханов и Новгородчина ·
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- Олег Шаламов Учение о благодати Божьей в Первом послании к коринфянам св. Климента Римского ·
- Ольга Соколова Лорд Редсток. Слово о спасении для России. Сеянье семени ·
- Филипп Никитин Празднование 150-летия И.С.Проханова: обратная сторона медали ·
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Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций
Великий Новгород, «Гамма», 2023. — 436 с.
ISBN 978-5-4334-0574-5
Феномен российского протестантизма – Содержание
- Татьяна Никольская Фильм «Тучи над Борском» в контексте эпохи
- Владимир Степанов Пашковцы и православие
- t Йозеф Барон Св. Писание и предание — предмет межцерковного диалога
- Дмитрий Добыкин Власть в Библии: сакральная и профанная
- Ольга Соколова Нил Сорский: критический метод исследования Священного Писания
- Павел Цветков Современная Церковь в России в век IT-технологий и интернета
- А. И. Корабель Идея единства, или 100 лет объединенному съезду Евангельских христиан и Баптистов
- Олег Шаламов Разработка новой концепции темпоральности в сочинении Августина Аврелия «Исповедь»
- Филипп Никитин Историческая память и современное евангельское сообщество: на примере В. А. Пашкова
- Барон Св. Писание и Предание — предмет межцерковного диалога
- Владимир Степанов Богословская полемика между православными и пашковцами: история вопроса и результат (1880-1893)
- Алексей Андреев Евхаристия и апостольское преемство в современной экклезиологии в перспективе диалога с протестантами
- А. И. Корабель Полковник-кавалергард В. А. Пашков (02.04.1831 - 30.01.1902)
- Татьяна Никольская И. П. Федотов и В. Г. Мурашкин: опыт составления биографии
- Павел Цветков Биоэтика: генетика, нанотехнологии и трансгуманизм и их влияние на медицину (проблематика восприятия с христианской точки зрения)
- Ольга Соколова Баронесса Юлиана Барбара фон Крюденер (21.11.1764- 25.12.1824) и духовная жизнь в России и Европе в первой четверти 19 века
- Алексей Андреев «Председательствующая любви». Церковь Рима у св. Игнатия Богоносца (ок. 35 - ок. 110)
- t Йозеф Барон Богословие и философия
- А. И. Корабель К 180-летию со дня рождения графа Модеста Модестовича Корфа
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