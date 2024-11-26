Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций

Уважаемые друзья!

Вы уже заметили, что на логотипе нашей второй конференции находится цифра 20. Это показывает, что мы с вами являемся участниками знакового события в Великом Новгороде. Ровно двадцать лет назад в эти самые сентябрьские дни состоялась закладка камня храма, в котором сегодня мы с вами проводим очередную научно-историческую конференцию.

Открывая нашу конференцию, я хочу напомнить вам об этом историческом событии.

Подготовка и строительство

Сбор информации, выбор места для строительства и наши хождения начались еще с горисполкома на ул. Б. Московской, 7 (Губернаторский дом, — прим, автора). В то время кабинет посадника В. Н. Иванова1 находился в этом доме. Это было время перемен и многих новшеств. Так главу городской администрации стали называть Посадником (по-новгородски). Вначале я записался на прием к Иванову, а через две недели мы просто пообщались. Не получив ожидаемых результатов, я записался еще на один прием. Через некоторое время мы встретились, но ничего не изменилось. Я подумал, что, может быть, им (чиновникам) скучно, и они записывают людей на общения... Но нет, не скучно им, это старая коммунистическая закваска заквасила чиновничье тесто всей нашей страны...

Помнится, в один из дней, мы с Василием Семеновичем Корневым1 ходили по многим кабинетам горисполкома, начиная с В. Н. Иванова. После всех мы зашли к И. И. Кушниру, известному архитектору в Новгороде. Это было дружеское общение, несмотря на то, что он уже никакого влияния в горисполкоме и в отделе архитектуры не имел, он всё еще находился в структурном подразделении этого ведомства. У него в те годы, на первом этаже горисполкома, была крошечная и, кажется, забытая всеми комнатка. Илья Иосифович встретил нас тогда довольно любезно. После нашего общения с ним, он высказал нам свое пожелание: «Желаю вам успехов в строительстве и чтобы вы построили самый красивый в Новгороде храм...».

Вскоре администрация переехала на новое место, в здание бывшего городского комитета компартии на Чернышевского. Чтобы пробить эту чиновничью, бюрократическую стену, я каждый день приезжал к зданию администрации города в 7.45 (в это время обычно подъезжал, теперь уже почивший, В. Н. Иванов). И когда он выходил из «Волги», я подходил к нему, протягивал руку и говорил: «Здравствуйте, Виктор Николаевич, я к Вам...». Не могу вспомнить, сколько это продолжалось, но одно могу сказать, забегая вперед, если бы этого не было, то не было бы ничего. Обычно Иванов почти ничего не говорил и сразу же поднимался к себе. Я следовал за ним и садился в ожидании приглашения в приемной. Иногда меня вызывали, иногда нет. Если Посадник приглашал, то это был не разговор, а всего лишь каких-то несколько «дежурных» фраз. Поэтому я должен был встречать его каждый день, пока он не скажет, что я ему надоел, позже так и случилось.

Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций

Великий Новгород, «Гамма», 2016. — 248 с.

ISBN 978-5-4334-0252-2

Феномен российского протестантизма - Содержание

А. И. КОРАБЕЛЬ Краеугольный камень

t ЙОЗЕФ БАРОН Дух святым — предмет экуменического диалога между христианами

А. Г. МОРОЗОВ Социальное служение в протестантских церквах на материалах города Калуги

Т. К. НИКОЛЬСКАЯ Русские протестанты: миссия среди евреев

И. С. КАТЧЕНКОВА Новгородские еретики в художественной литературе

О. Н. СОКОЛОВА Иисус Христос как камень основания

М. С. КАРЕТНИКОВА Богословие новгородских вольнодумцев 15-16 в.в.

В. А. СТЕПАНОВ Санкт-Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: мифы, факты, уроки

А. И. КОРАБЕЛЬ Ян Гус — человек-знамя

t ЙОЗЕФ БАРОН Мартин Лютер и реформация

Н. В. БАСКАКОВА Проблема выбора социальной идентичности в постсоветской России (религиозный аспект)

ЕВГЕНИЙ ЛЕЙЗЕРОВ Стихи

М. С. КАРЕТНИКОВА Вопреки всему

А. Ю. ЛАНЦОВ И лишь из веры сердце вырастает, или духовные истоки творчества Μ. М. Пришвина

В. А. СТЕПАНОВ Достоевский и Лесков как свидетели евангельского пробуждения в Санкт-Петербурге (1874-1884)

А. О. ФИЛИМОНОВ «Апокалипсис» в поэзии В. Набокова

Стихи о кресте

О. Н. СОКОЛОВА Ян Гус. Оглушающее смирение

Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций

Великий Новгород, «Гамма», 2018. — 304 с.

ISBN 978-5-4334-0378-9

Феномен российского протестантизма - Содержание

Татьяна Никольская Марина Сергеевна Каретникова: служение историка (1930-2016)

Владимир Степанов Кто пригласил лорда Редстока в Россию?

t Йозеф Барон Мартин Лютер и реформация

Дмитрий Добыкин Переводы Павла Александровича Юнгерова

Ольга Соколова Перевод Библии на русский язык: pro и contra

Галина Владимирова Значение цвета в поэзии Есенина

Андрей Родосский Профессор Протоиерей Герасим Павский: клирик, богослов, филолог

Алексей Филимонов Христианские мотивы в поэзии Набокова-Сирина

Анатолий Корабель К истории перевода Библии на русский язык 117 Алексей Василенко Кальвин contra кальвинизм: логическое развитие или сознательное смещение богословских акцентов

Алексей Василенко Кальвин contra кальвинизм: логическое развитие или сознательное смещение богословских акцентов

Алексей Кошелев Русские религиозные реформаторы 14-16 века: «Московские вольнодумцы» 16 века

Андрей Родосский Этнос и конфессия

Ольга Соколова Сравнительный анализ: «Диатриба, или рассуждение о свободе воли» Эразма Роттердамского и произведение Мартина Лютера «О рабстве воли». Богословские расхождения

Галина Владимирова Понимание и утверждение доктрины оправдания верой в трудах Лютера и последующих реформаторов

Эльвира Ретнёва Реформация и Холокост

+ Йозеф Барон Мартин Лютер и Реформация

Владимир Степанов Как уверовала Елизавета Ивановна Черткова

Татьяна Никольская Миссионерское служение в церкви евангельских христиан- баптистов (советский период)

Геннадии Коваленко Из истории реформации в Финляндии. Микаель Агрикола и Паавали Юстен

Тамара Боголепова Английские писатели-протестанты XVII-XIX веков

Алексей Филимонов Лютеранство в поэзии Ф. Тютчева и О. Мандельштама

Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций

Великий Новгород, «Гамма», 2020. — 308 с.

ISBN 978-5-4334-0484-7

Феномен российского протестантизма – Содержание

Татьяна Никольская Русские протестанты в годы «перестройки» ·

Владимир Степанов Летопись пашковцев (1874-1886): уникальный архивный первоисточник и новые сведения о Петербургском пробуждении ·

+ Йозеф Барон О сущности реформации и протестантизма ·

Ольга Соколова Трансформация протестантизма — Языки огненные ·

Галина Владимирова Этика французского просвещения ·

Андрей Родосский Монах Луиш ди Соуза ·

Анатолий И. Корабель К истории Русского Евангельского Союза ·

Филипп Никитин В. А. Пашков: биографический очерк и основные вехи в жизни в период (1831-1884) ·

Татьяна Тувалина Концепция «сакрального пространства» в Священном Писании ·

Олег Шаламов Историко-богословское исследование символики Креста ·

I Йозеф Барон Соотношение Писания и Предания как предмет диалога в духовно-экзистенциальной перспективе ·

Анатолий И. Корабель К 150-летию со дня рождения И. С. Проханова: Проханов и Новгородчина ·

Татьяна Никольская Протестанты в СССР и Холокост ·

Владимир Степанов Судьба пашковцев ·

Олег Шаламов Учение о благодати Божьей в Первом послании к коринфянам св. Климента Римского ·

Ольга Соколова Лорд Редсток. Слово о спасении для России. Сеянье семени ·

Филипп Никитин Празднование 150-летия И.С.Проханова: обратная сторона медали ·

Алексей Филимонов «Семь светильников» Александра Блока. Христианская символика в поэме «Двенадцать» ·

Феномен российского протестантизма - Материалы научно-исторических конференций

Великий Новгород, «Гамма», 2023. — 436 с.

ISBN 978-5-4334-0574-5

Феномен российского протестантизма – Содержание