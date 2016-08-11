Преподобный Феодор Студит - Творения - Том 2 - Нравственно-аскетические творения

Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе - том 6 - ПСТСО -6 Вниманию читателей серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» (ПСТСО) предлагается второй том Творений преподобного Феодора Студита (шестой том серии), содержащий в себе Творения нравственно-аскетические, догматико-полемические, Слова и Творения литургико-канонические. Творения нравственно-аскетические, издание которых в нашей серии было начато еще в предыдущем томе («Великое оглашение», части I–III), продолжаются в предлагаемом томе известным циклом проповедей для монашествующих под названием «Малое оглашение». Входящие в него 134 огласительных беседы были произнесены преп. Феодором после составления третьей книги «Великого оглашения», то есть после 820 года и вплоть до кончины в 826 году. Последнее свое оглашение преп. Феодор произнес 4 ноября 826 года. Это оглашение («Малое оглашение», 31) частично передано в послании преп. Навкратия о кончине преп. Феодора. О существовании «Малого оглашения» нам сообщает уже древнее Житие IX века, дающее и важное свидетельство о характере проповедей, в него вошедших, — это их стенографический и «без приготовления», а следовательно, и более непосредственный и живой характер написания. Может вызывать вопрос само название этого «Оглашения» «малым». «Современное обозначение “Малое оглашение” не встречается в качестве названия ни в одном из собраний в рукописной традиции. Сам преп. Феодор хотя и использовал слово “огласительное” применительно к любым своим поучениям для монашествующих, все же, несмотря на свидетельство автора Жития, сам он не объединял свои поучения в собрания». И тот факт, что 31-е оглашение (из 134) было продиктовано им на смертном одре, свидетельствует в пользу того, что собирание оглашений в группы не было делом самого преп. Феодора2. В противном случае, если бы порядок этих оглашений определял сам святой отец, то его предсмертное слово оказалось бы на последнем месте — 134-м.

Преподобный Феодор Студит - Творения - В 3 томах - Том 2 - Нравственно-аскетические творения - Догматико-полемические творения - Слова - Литургико-канонические творения

М.: Сибирская Благозвонница, 2011. — 864 с. — (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 6).

ISBN 978-5-91362-435-2

Преподобный Феодор Студит - Творения - В 3 томах - Том 2 - Нравственно-аскетические творения - Догматико-полемические творения - Слова - Литургико-канонические творения - Содержание

МИТРОПОЛИТ ТАШКЕНТСКИЙ И СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ВЛАДИМИР ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА .

НРАВСТВЕННО-АСКЕТИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ

МАЛОЕ ОГЛАШЕНИЕ. ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО И ИСПОВЕДНИКА ФЕОДОРА, ИГУМЕНА СТУДИЙСКОГО, ОГЛАШЕНИЯ К ЕГО УЧЕНИКАМ

ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ФЕОДОРА СТУДИТА ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ

СХОЛИЯ НА «АСКЕТИКОН» СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ТВОРЕНИЯ ДОГМАТИКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ

ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО И ИСПОВЕДНИКА ФЕОДОРА, ИГУМЕНА СТУДИЙСКОГО, ПЕРВОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИКОНОБОРЦЕВ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ВТОРОЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

ЕГО ЖЕ. ОПРОВЕРЖЕНИЕ И НИЗЛОЖЕНИЕ НЕЧЕСТИВЫХ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИОАННА, ИГНАТИЯ, СЕРГИЯ И СТЕФАНА, НОВЫХ ПРОТИВНИКОВ ХРИСТА, СНАЧАЛА РАЗМЕРЕННЫМИ СТИХАМИ, РАВНЫМИ ПО ЧИСЛУ СО [СТИХАМИ] ИХ, А ТАКЖЕ И ДРУГИМИ, ПОТОМ ЖЕ ПРОЗАИЧЕСКОЮ РЕЧЬЮ, ВМЕСТЕ И С НЕЧЕСТИВОЮ ПОДПИСКОЮ

ЕГО ЖЕ. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИКОНОБОРЦАМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ, ЧТО ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС НЕОПИСУЕМ ПО ТЕЛЕСНОМУ ОБРАЗУ

ЕГО ЖЕ. ПРОТИВ ИКОНОБОРЦЕВ СЕМЬ ГЛАВ

СЛОВА

I. Иже во святых отца нашего и исповедника Феодора, игумена Студийского, слово на поклонение Честного и Животворящего Креста среди Четыредесятницы

II. В навечерие [праздника] Светов

III. Огласительное слово во святую и великую неделю Пасхи

IV. Похвальное слово на Успение святой Владычицы нашей Богородицы

V. На Собор небесных чинов

VI. Слово на рождество святого пророка, Предтечи Крестителя

VII. Похвальное слово на Усекновение священной главы великого Крестителя Христова и Предтечи

VIII. Похвальное слово в честь великого Иоанна, апостола и евангелиста Христова

IX. Похвальное слово в честь славного и святого апостола Христова Варфоломея

X. Преподобного отца нашего и исповедника Феодора, игумена Студийского, надгробное слово в честь Платона, его духовного отца

XI. Похвальное слово святому Арсению анахорету

XII. Преподобного отца нашего и исповедника Феодора огласительное надгробное слово в честь его матери

ТВОРЕНИЯ ЛИТУРГИКО-КАНОНИЧЕСКИЕ

ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО И ИСПОВЕДНИКА ФЕОДОРА, ПРЕСВИТЕРА И ИГУМЕНА СТУДИЙСКОГО, ПРАВИЛА ОБ ИСПОВЕДИ И РАЗРЕШЕНИЯХ ЕЕ, ИЗЛОЖЕННЫЕ ИМ

ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО И ИСПОВЕДНИКА ФЕОДОРА, ПРЕСВИТЕРА И ИГУМЕНА СТУДИЙСКОГО, ПРАВИЛА ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ НА НИХ, СОБРАННЫЕ ИМ

I. ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО И ИСПОВЕДНИКА ФЕОДОРА, ИГУМЕНА СТУДИЙСКОГО, ЕПИТИМИИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕГО БРАТСТВА ПРОТИВ НАРУШАЮЩИХ ПРАВИЛО В ЦЕРКВИ

II. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЕПИТИМИИ ДЛЯ МОНАХОВ, ИЗЛОЖЕННЫЕ ПРЕПОДОБНЕЙШИМ ОТЦОМ НАШИМ ФЕОДОРОМ

ЗАВЕЩАНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО И ИСПОВЕДНИКА ФЕОДОРА, ИГУМЕНА СТУДИЙСКОГО

«ИПОТИПОСИС» СТУДИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ

ИЗЪЯСНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ ГРОССУ. ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОР СТУДИТ. ЕГО ВРЕМЯ, ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ .

ВВЕДЕНИЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ И МОНАСТЫРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТВОРЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ КО ВТОРОМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КО ВТОРОМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КО ВТОРОМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА СОКРАЩЕНИЯ Сокращения в ссылках на канонические правила

Преподобный Феодор Студит - Творения - В 3 томах - Том 2 - Нравственно-аскетические творения - Догматико-полемические творения - Слова - Литургико-канонические творения - О том, что всю жизнь нашу должно проводить в борьбе

<1> Братия и отцы. Сподобившись благодатию Христовою совершить Святую Пасху, опять примемся за свои дела, трудясь, но вместе с тем и воспоминая животворящие страсти Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо не должна исчезнуть память о Пасхе лишь потому, что она миновала, но всегда будем приводить пред очи [ума] спасительные страсти, распятие, <2> погребение, воскресение, чтобы чрез постоянное углубление в них нам быть неуловимым и для страстей; а если бы когда-нибудь по невниманию мы оказались побежденными, то будем немедленно взирать на распятого Иису са, Господа славы, и тотчас явится исцеление душам нашим.

Так в древности и Израиль, когда уязвляем был змеями, взирая на медного змия, исцелялся (Чис. 21:8–9). А вы знаете, что лукавые помыслы уязвляют подобно змиям, вливая в душу яд, который надлежит удалять со всяким старанием, лишь только это случится, дабы промедление не сделало раны трудноизлечимою. Имейте в виду, что весна способствует возбуждению крови. Плоть похотствует на духа, дух на плоть (Гал. 5:17), и усиление одного является ослаблением другого. Впредь будем осмотрительны, умеренно пользуясь пищей, питьем и всем другим, чтобы не поработить души, но иметь победу над телом. Бегущий на ристалище объявляется победителем не тогда, когда пробежит одну или две стадии, но когда совершит весь двойной путь. Поэтому и мы [объявлены будем победителями] не тогда, когда только Пятидесятницу или Четыредесятницу [проведем должным образом]; но если всю жизнь не будем проводить в борьбе, то не избегнем сети диавола (ср. 2 Тим. 2:26), не получим награды за победу. Итак, братия, <3> будем еще подвизаться добрым подвигом, будем еще трудиться ради служения добродетели, будем еще подавлять плоть, будем еще порабощать тело, будем еще преодолевать страсти, всегда мертвость Господа Иисуса в теле носяще (2 Кор. 4:10), всегда осуждение смерти в себе имехом (2 Кор. 1:9).

Ибо, конечно, и мы умрем, как отцы и братья наши, и переселимся отсюда и удалимся в места неведомые и узрим видения, которых никогда не видели.То, что я говорю, и страшно, и исполнено изумления, по крайней мере для тех, кто имеет ум. Посему будем всегда в страхе и трепете, ограждая себя от чувств, от пустых слухов, от пагубных зрелищ, от изнеживающего запаха, от всякого дурного поступка, всецело предав самих себя Святому Богу, чтобы быть угодными Ему наследниками вечных благ во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.