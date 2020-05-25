Фергюсон - Площадь и башня
Некогда, почти два с половиной столетия назад, существовало тайное общество, стремившееся изменить мир. Эта организация, основанная в Германии всего за два месяца до того, как тринадцать американских колоний Британии провозгласили независимость, получила известность как Illuminatenorden – орден иллюминатов. Цели общества были возвышенными. Сам основатель изначально назвал его Bund der Perfektibilisten – Союзом способных к совершенствованию. По воспоминаниям одного из членов ордена, основатель так говорил о его целях:
…Общество, которое, действуя самыми искусными и надежными методами, будет стремиться к победе добродетели и мудрости над глупостью и злобой; общество, которое совершит важнейшие открытия во всех областях науки, которое научит своих членов благородству и величию, которое обеспечит им известную награду за то, что они полностью усовершенствуют сей мир, которое защитит их от преследования, от бедствий и от гнета и которое свяжет руки деспотии во всех ее формах.
Главная задача ордена состояла в том, чтобы “освещать миропонимание солнцем разума, разгоняя тучи суеверия и предрассудков”. “Моя цель – дать разуму победить”, – заявлял основатель ордена. Его методы были, нельзя не признать, воспитательными. “Единственное намерение союза, – гласил его Общий устав (1781), – давать образование, но не просто провозглашать это на словах, а поощряя и вознаграждая добродетель”. И все же в дальнейшем иллюминаты действовали как строго тайное братство. Члены общества принимали кодовые имена, зачастую древнегреческие или римские: так, сам основатель носил имя брат Спартак. Существовало три ступени или степени членства – новички, минервалы и просвещенные минервалы, – однако младшие по званию братья получали лишь самые смутные представления о целях и методах ордена. Были придуманы сложные обряды посвящения, в том числе клятва хранить тайну, нарушение которой каралось страшной смертью. Каждая изолированная ячейка новых членов общества подчинялась вышестоящему собрату, чьего настоящего имени они не знали.
Ниал Фергюсон - Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook
Москва: АСТ, Corpus [historia] 2020 г. - 736 стр.
ISBN 978-5-17-109384-6
Ниал Фергюсон - Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook - Содержание
Предисловие Историк и сети
Часть I Введение. Сети и иерархии
- Глава 1 Тайна иллюминатов
- Глава 2 Наш сетевой век
- Глава 3 Сети, сети повсеместно
- Глава 4 Почему иерархии?
- Глава 5 От семи мостов до шести рукопожатий
- Глава 6 Слабые связи и вирусные идеи
- Глава 7 Разновидности сетей
- Глава 8 Когда сети встречаются
- Глава 9 Семь наблюдений
- Глава 10 Проливая свет на иллюминатов
Часть II Правители и первооткрыватели
- Глава 11 Краткая история иерархии
- Глава 12 Первый сетевой век
- Глава 13 Искусство ренессансной сделки
- Глава 14 Первооткрыватели
- Глава 15 Писарро и инки
- Глава 16 Когда Гутенберг встретился с Лютером
Часть III Письма и ложи
- Глава 17 Экономические последствия Реформации
- Глава 18 Обмен идеями
- Глава 19 Сети Просвещения
- Глава 20 Сети революции
Часть IV Реставрация иерархии
- Глава 21 “Красное и черное”
- Глава 22 От толпы к тирании
- Глава 23 Восстановленный порядок
- Глава 24 Саксен-Кобург-Готская династия
- Глава 25 Династия Ротшильдов
- Глава 26 Промышленные сети
- Глава 27 От пентархии к гегемонии
Часть V Рыцари “круглого стола”
- Глава 28 Имперская жизнь
- Глава 29 Империя
- Глава 30 Тайпинское восстание
- Глава 31 “Пускай китайцы убираются”
- Глава 32 Южно-Африканский Союз
- Глава 33 “Апостолы”
- Глава 34 Армагеддон
Часть VI Моровые поветрия и дудочники-искусители
- Глава 35 “Зеленый плащ”
- Глава 36 Чума
- Глава 37 Вождизм
- Глава 38 Падение “золотого интернационала”
- Глава 39 Кружок пятерых
- Глава 40 Короткая встреча
- Глава 41 Элла в исправительном доме
Часть VII Кто хозяин в джунглях
- Глава 42 Длительный мир
- Глава 43 Генерал
- Глава 44 Кризис сложности
- Глава 45 Генри Киссинджер и его властная сеть
- Глава 46 В долину
- Глава 47 Падение Советской империи
- Глава 48 Триумф человека давосского
- Глава 49 Разорение Банка Англии
Часть VIII “Вавилонская библиотека”
- Глава 50 11.9.2001
- Глава 51 15.9.2008
- Глава 52 Административное государство
- Глава 53 Web 2.0
- Глава 54 Распад на части
- Глава 55 Революция через Twitter
- Глава 56 9.11.2016
Часть IX Заключение. Когда угрожает КиберСибирь
- Глава 57 Метрополис
- Глава 58 Отказ сети
- Глава 59 FANG, BAT и Евросоюз
- Глава 60 Возвращение площади и башни
Послесловие Изначальные площадь и башня: сети и иерархии в Сиене эпохи треченто
Приложение Построение графов социальных сетей в эпоху Никсона – Форда
Библиография
Список иллюстраций
Список иллюстраций во вклейке
Ниал Фергюсон - Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook - Предисловие. Историк и сети
Мы живем в мире, объединенном в сеть, – так, по крайней мере, нам постоянно твердят. Само слово “сеть” (network), почти не использовавшееся в этом отвлеченном значении до конца XIX века, сегодня используется слишком часто – и как существительное, и как глагол. Честолюбивый молодой инсайдер всегда готов пойти на очередную вечеринку, даже среди ночи, лишь бы пообщаться в своей “сети”. Пускай даже клонит в сон – страх что-то упустить пересиливает. А вот для старого брюзги, находящегося вне такой системы взаимоотношений (аутсайдера), это слово нагружено другими смыслами. У него растут подозрения, что весь мир контролируют могущественные и закрытые сети: банкиры, истеблишмент, система, евреи, масоны, иллюминаты. Почти все, что пишется в этом духе, – полная чепуха. И все же трудно поверить, что конспирологи проявляли бы такое упорство, если бы подобных сетей не существовало вовсе.
Проблема сторонников теорий заговора в том, что, подобно обиженным аутсайдерам, они вечно неверно понимают и неверно толкуют способ действия сетей. В частности, они обычно полагают, что органы власти – тайно и всецело – находятся под контролем элитных сетей. Мое исследование, да и повседневные наблюдения говорят, что это не так. Наоборот, неформальные сети обычно находятся в крайне неоднозначных и порой даже враждебных отношениях с официальными государственными учреждениями. А вот профессиональные историки до совсем недавних пор, напротив, или вовсе не интересовались ролью сетей, или, по крайней мере, преуменьшали ее. Даже и сегодня большинство историков из академической среды занимаются лишь теми организациями, которые создавали и сохраняли архивы, как будто те объединения, от которых не осталось никаких документальных свидетельств, можно вовсе не учитывать. Опять-таки мои исследования и жизненный опыт научили меня остерегаться тирании архивов. Зачастую самые большие исторические перемены происходили благодаря деятельности неформально объединенных групп людей, почти не оставивших какой-либо документации.
Эта книга рассказывает о неравномерных колебаниях истории. Здесь проводятся разграничения между долгими эпохами, в течение которых в человеческой жизни господствовали иерархические структуры власти, и более редкими, но и более динамичными периодами, когда в более выгодном положении оказывались сети – отчасти благодаря изменениям в технологиях. Проще говоря, пока всем заправляет иерархия, твои возможности ограничиваются твоим положением на организационной лестнице государства, корпорации или иного вертикально устроенного учреждения. Когда же преимущество переходит к сетям, твои возможности определяются твоим положением внутри одной или нескольких горизонтально устроенных социальных групп. Как мы еще увидим, это противопоставление иерархии сетям является, конечно же, чрезмерным упрощением. И все же, приведя несколько примеров из своей биографии, я мог бы проиллюстрировать пользу этого противопоставления хотя бы как некоторой отправной точки.
В феврале 2016 года, в вечер того дня, когда я писал черновик этого предисловия, мне довелось побывать на презентации книги. Гости были приглашены в дом к бывшему мэру Нью-Йорка. Автором книги, ради которой мы собрались, был обозреватель Wall Street Journal и в прошлом спичрайтер президента. Меня пригласил туда главный редактор Bloomberg News, которого я знал потому, что больше четверти века назад мы с ним учились в одном оксфордском колледже. На той вечеринке я поздоровался и коротко побеседовал еще с десятком людей, среди которых были: президент Совета по международным отношениям; руководитель Alcoa Inc., одной из крупнейших американских промышленных компаний; редактор раздела комментариев Journal; ведущий канала Fox News; дама из нью-йоркского Colony Club и ее муж; и молодой спичрайтер, который представился мне, сказав, что читал одну из моих книг (а это, безусловно, правильный способ завязать беседу с профессором).
спасибо