Некогда, почти два с половиной столетия назад, существовало тайное общество, стремившееся изменить мир. Эта организация, основанная в Германии всего за два месяца до того, как тринадцать американских колоний Британии провозгласили независимость, получила известность как Illuminatenorden – орден иллюминатов. Цели общества были возвышенными. Сам основатель изначально назвал его Bund der Perfektibilisten – Союзом способных к совершенствованию. По воспоминаниям одного из членов ордена, основатель так говорил о его целях:

…Общество, которое, действуя самыми искусными и надежными методами, будет стремиться к победе добродетели и мудрости над глупостью и злобой; общество, которое совершит важнейшие открытия во всех областях науки, которое научит своих членов благородству и величию, которое обеспечит им известную награду за то, что они полностью усовершенствуют сей мир, которое защитит их от преследования, от бедствий и от гнета и которое свяжет руки деспотии во всех ее формах.

Главная задача ордена состояла в том, чтобы “освещать миропонимание солнцем разума, разгоняя тучи суеверия и предрассудков”. “Моя цель – дать разуму победить”, – заявлял основатель ордена. Его методы были, нельзя не признать, воспитательными. “Единственное намерение союза, – гласил его Общий устав (1781), – давать образование, но не просто провозглашать это на словах, а поощряя и вознаграждая добродетель”. И все же в дальнейшем иллюминаты действовали как строго тайное братство. Члены общества принимали кодовые имена, зачастую древнегреческие или римские: так, сам основатель носил имя брат Спартак. Существовало три ступени или степени членства – новички, минервалы и просвещенные минервалы, – однако младшие по званию братья получали лишь самые смутные представления о целях и методах ордена. Были придуманы сложные обряды посвящения, в том числе клятва хранить тайну, нарушение которой каралось страшной смертью. Каждая изолированная ячейка новых членов общества подчинялась вышестоящему собрату, чьего настоящего имени они не знали.

Ниал Фергюсон - Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook

Москва: АСТ, Corpus [historia] 2020 г. - 736 стр. ISBN 978-5-17-109384-6

Ниал Фергюсон - Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook - Содержание

Предисловие Историк и сети

Часть I Введение. Сети и иерархии

Глава 1 Тайна иллюминатов

Глава 2 Наш сетевой век

Глава 3 Сети, сети повсеместно

Глава 4 Почему иерархии?

Глава 5 От семи мостов до шести рукопожатий

Глава 6 Слабые связи и вирусные идеи

Глава 7 Разновидности сетей

Глава 8 Когда сети встречаются

Глава 9 Семь наблюдений

Глава 10 Проливая свет на иллюминатов

Часть II Правители и первооткрыватели

Глава 11 Краткая история иерархии

Глава 12 Первый сетевой век

Глава 13 Искусство ренессансной сделки

Глава 14 Первооткрыватели

Глава 15 Писарро и инки

Глава 16 Когда Гутенберг встретился с Лютером

Часть III Письма и ложи

Глава 17 Экономические последствия Реформации

Глава 18 Обмен идеями

Глава 19 Сети Просвещения

Глава 20 Сети революции

Часть IV Реставрация иерархии

Глава 21 “Красное и черное”

Глава 22 От толпы к тирании

Глава 23 Восстановленный порядок

Глава 24 Саксен-Кобург-Готская династия

Глава 25 Династия Ротшильдов

Глава 26 Промышленные сети

Глава 27 От пентархии к гегемонии

Часть V Рыцари “круглого стола”

Глава 28 Имперская жизнь

Глава 29 Империя

Глава 30 Тайпинское восстание

Глава 31 “Пускай китайцы убираются”

Глава 32 Южно-Африканский Союз

Глава 33 “Апостолы”

Глава 34 Армагеддон

Часть VI Моровые поветрия и дудочники-искусители

Глава 35 “Зеленый плащ”

Глава 36 Чума

Глава 37 Вождизм

Глава 38 Падение “золотого интернационала”

Глава 39 Кружок пятерых

Глава 40 Короткая встреча

Глава 41 Элла в исправительном доме

Часть VII Кто хозяин в джунглях

Глава 42 Длительный мир

Глава 43 Генерал

Глава 44 Кризис сложности

Глава 45 Генри Киссинджер и его властная сеть

Глава 46 В долину

Глава 47 Падение Советской империи

Глава 48 Триумф человека давосского

Глава 49 Разорение Банка Англии

Часть VIII “Вавилонская библиотека”

Глава 50 11.9.2001

Глава 51 15.9.2008

Глава 52 Административное государство

Глава 53 Web 2.0

Глава 54 Распад на части

Глава 55 Революция через Twitter

Глава 56 9.11.2016

Часть IX Заключение. Когда угрожает КиберСибирь

Глава 57 Метрополис

Глава 58 Отказ сети

Глава 59 FANG, BAT и Евросоюз

Глава 60 Возвращение площади и башни

Послесловие Изначальные площадь и башня: сети и иерархии в Сиене эпохи треченто

Приложение Построение графов социальных сетей в эпоху Никсона – Форда

Библиография

Список иллюстраций

Список иллюстраций во вклейке

Ниал Фергюсон - Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook - Предисловие. Историк и сети

Мы живем в мире, объединенном в сеть, – так, по крайней мере, нам постоянно твердят. Само слово “сеть” (network), почти не использовавшееся в этом отвлеченном значении до конца XIX века, сегодня используется слишком часто – и как существительное, и как глагол. Честолюбивый молодой инсайдер всегда готов пойти на очередную вечеринку, даже среди ночи, лишь бы пообщаться в своей “сети”. Пускай даже клонит в сон – страх что-то упустить пересиливает. А вот для старого брюзги, находящегося вне такой системы взаимоотношений (аутсайдера), это слово нагружено другими смыслами. У него растут подозрения, что весь мир контролируют могущественные и закрытые сети: банкиры, истеблишмент, система, евреи, масоны, иллюминаты. Почти все, что пишется в этом духе, – полная чепуха. И все же трудно поверить, что конспирологи проявляли бы такое упорство, если бы подобных сетей не существовало вовсе.

Проблема сторонников теорий заговора в том, что, подобно обиженным аутсайдерам, они вечно неверно понимают и неверно толкуют способ действия сетей. В частности, они обычно полагают, что органы власти – тайно и всецело – находятся под контролем элитных сетей. Мое исследование, да и повседневные наблюдения говорят, что это не так. Наоборот, неформальные сети обычно находятся в крайне неоднозначных и порой даже враждебных отношениях с официальными государственными учреждениями. А вот профессиональные историки до совсем недавних пор, напротив, или вовсе не интересовались ролью сетей, или, по крайней мере, преуменьшали ее. Даже и сегодня большинство историков из академической среды занимаются лишь теми организациями, которые создавали и сохраняли архивы, как будто те объединения, от которых не осталось никаких документальных свидетельств, можно вовсе не учитывать. Опять-таки мои исследования и жизненный опыт научили меня остерегаться тирании архивов. Зачастую самые большие исторические перемены происходили благодаря деятельности неформально объединенных групп людей, почти не оставивших какой-либо документации.

Эта книга рассказывает о неравномерных колебаниях истории. Здесь проводятся разграничения между долгими эпохами, в течение которых в человеческой жизни господствовали иерархические структуры власти, и более редкими, но и более динамичными периодами, когда в более выгодном положении оказывались сети – отчасти благодаря изменениям в технологиях. Проще говоря, пока всем заправляет иерархия, твои возможности ограничиваются твоим положением на организационной лестнице государства, корпорации или иного вертикально устроенного учреждения. Когда же преимущество переходит к сетям, твои возможности определяются твоим положением внутри одной или нескольких горизонтально устроенных социальных групп. Как мы еще увидим, это противопоставление иерархии сетям является, конечно же, чрезмерным упрощением. И все же, приведя несколько примеров из своей биографии, я мог бы проиллюстрировать пользу этого противопоставления хотя бы как некоторой отправной точки.

В феврале 2016 года, в вечер того дня, когда я писал черновик этого предисловия, мне довелось побывать на презентации книги. Гости были приглашены в дом к бывшему мэру Нью-Йорка. Автором книги, ради которой мы собрались, был обозреватель Wall Street Journal и в прошлом спичрайтер президента. Меня пригласил туда главный редактор Bloomberg News, которого я знал потому, что больше четверти века назад мы с ним учились в одном оксфордском колледже. На той вечеринке я поздоровался и коротко побеседовал еще с десятком людей, среди которых были: президент Совета по международным отношениям; руководитель Alcoa Inc., одной из крупнейших американских промышленных компаний; редактор раздела комментариев Journal; ведущий канала Fox News; дама из нью-йоркского Colony Club и ее муж; и молодой спичрайтер, который представился мне, сказав, что читал одну из моих книг (а это, безусловно, правильный способ завязать беседу с профессором).