Некоторые философы выдвигали идею бессмертия души. Хотя, конечно, у него были предшественники, но именно Платон был тем философом, который придавал большое значение бессмертию души. По представлению Платона, у души было предсуществование и постсуществование. То есть душа была до нашего мира и будет после этого мира. Его аргумент заключался в том, что именно душа дает жизнь, а противоположное жизни есть смерть. Душа никогда не может получить противоположное тому, что она несет, - а несет она жизнь. Душа по своему определению не принимает смерти, и поэтому она бессмертна.

Платоновское определение смерти стало всеобщим для тогдашнего мира. И состояло оно в том, что смерть есть разлучение души с телом. Также Платон и некоторые другие философы говорили о том, что в будущем Настанет время суда для душ. Но большинство людей придерживались идеи последующего существования в царстве теней в подземном мире после смерти.

Но к началу христианской эпохи на передний план вышла другая идея. Она состояла в том, что жизнь после смерти принадлежит царству звезд. И в итоге эти два восприятия бытия после смерти были примирены друг с другом. В соответствии с этой компромиссной теорией, добрые души после смерти отправляются ввысь, в царство звезд, а души, совершившие зло, отправляются в преисподнюю, в царство теней. И некоторые также предполагали, что существует переходное состояние очищения души, нечто вроде чистилища. В нем души получают некое частное наказание за свои злые дела и очищаются перед тем, как отправиться в место блаженства.

Фергюсон Эверетт - Ранние христиане говорят

пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова

НП «Центр Христианских Ресурсов», Санкт-Петербург, 2018, 140 с.

Эта книга - подарок Восточноевропейской миссии

Фергюсон Эверетт - Ранние христиане говорят - Содержание