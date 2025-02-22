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Фергюсон - Ранние христиане говорят

Фергюсон Эверетт - Ранние христиане говорят
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, History
Некоторые философы выдвигали идею бессмертия души. Хотя, конечно, у него были предшественники, но именно Платон был тем философом, который придавал большое значение бессмертию души. По представлению Платона, у души было предсуществование и постсуществование. То есть душа была до нашего мира и будет после этого мира. Его аргумент заключался в том, что именно душа дает жизнь, а противоположное жизни есть смерть. Душа никогда не может получить противоположное тому, что она несет, - а несет она жизнь. Душа по своему определению не принимает смерти, и поэтому она бессмертна.
Платоновское определение смерти стало всеобщим для тогдашнего мира. И состояло оно в том, что смерть есть разлучение души с телом. Также Платон и некоторые другие философы говорили о том, что в будущем Настанет время суда для душ. Но большинство людей придерживались идеи последующего существования в царстве теней в подземном мире после смерти.
Но к началу христианской эпохи на передний план вышла другая идея. Она состояла в том, что жизнь после смерти принадлежит царству звезд. И в итоге эти два восприятия бытия после смерти были примирены друг с другом. В соответствии с этой компромиссной теорией, добрые души после смерти отправляются ввысь, в царство звезд, а души, совершившие зло, отправляются в преисподнюю, в царство теней. И некоторые также предполагали, что существует переходное состояние очищения души, нечто вроде чистилища. В нем души получают некое частное наказание за свои злые дела и очищаются перед тем, как отправиться в место блаженства.

Фергюсон Эверетт - Ранние христиане говорят

пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова
НП «Центр Христианских Ресурсов», Санкт-Петербург, 2018, 140 с.
Эта книга - подарок Восточноевропейской миссии

Фергюсон Эверетт - Ранние христиане говорят - Содержание

  • 1. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
  • 2. БЕСЫ И СУЕВЕРИЯ
  • 3. РАННЕЕ ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО И ИКОНЫ
  • 4. КРЕЩЕНИЕ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ
  • 5. КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
  • б. РАЗВОД И ПОВТОРНЫЙ БРАК
  • 7. СУББОТА И ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ
  • 8. ЛИТУРГИЯ ИУСТИНА МУЧЕНИКА
Views 550
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Большое спасибо за ценную книгу!

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