Фернандо - Вы спрашивали об аде?

Для современного Запада слово ”ад", как и слова "Бог", и "Христос", — это всего лишь восклицание, разрядка для сильных эмоций. Однако в Новом Завете, когда речь идет об аде, обсуждается судьба человека, его будущая жизнь, поскольку именно такая участь ждет всех, противящихся Богу. Из Ветхого Завета мы мало что узнаем об аде и рае, но Иисус и апостолы говорят и о том и о другом с потрясающей силой. То, что мы читаем о рае, может исторгнуть у нас слезы радости, а описание ада повергнет в ужас всякого сколько-нибудь чувствительного человека. ак и ветхозаветные пророки и поэты, Иисус и апостолы предвкушали момент, когда повсюду Божьим приговором будет восстановлена справедливость. Но нельзя сказать, чтобы они наслаждались мыслью о вечных мучениях, которые этот приговор навлечет на грешников.

Об аде они, как и позднейшие миссионеры, говорят лишь затем, чтобы, переживая за нас, рассказать нам о путях безразличия и нераскаянности, ведущих к погибели, чтобы подкрепить свой призыв к людям — открыть свои сердца искупительной любви. Этому призыву вторят Дж. Уайтфилд и Дж. Эдвардс, С. Сперджен и Д. Моуди — великие евангелисты прежних веков, а также Билли Грэм и Аджит Фернандо, автор этой книги. Новый Завет изображает ад как состояние осознанно воспринимаемой боли, чем-то схожей с муками горящего на костре человека. Однако Бог, сославший этих людей в ад, праведен и справедлив, во-первых, потому, что они получают по заслугам, и, во-вторых, потому, что ад, т.е. существование в отлучении от Бога и тем самым в отлучении от всякого добра, в глубине души они приняли и приветствовали уже на земле, а Божий приговор лишь скрепляет ранее сделанный ими выбор. В нынешнем веке некоторые христиане изменили свое отношение к аду. Когда-то протестанты-евангелики непоколебимо верили в бесконечные мучения тех, кто покидал этот мир, не узнав Христа, и опровергали идеи всеобщего спасения или посмертной аннигиляции безбожников.

Поэтому они отстаивали необходимость активной миссионерской деятельности, опираясь на точку зрения Гудсона Тейлора, Эми Кармайкл и многих других о том, что о Христе необходимо поведать всем, ведь без Него все погибнут. Теперь же распространяется универсализм, учение, согласно которому ад в конечном счете опустеет; пользуются популярностью и теории о спасении через посредство иных религий и о примирении неверующих с Богом. Те, кто подобно Аджиту Фернандо, продолжают отстаивать "устаревшую" доктрину, в какой-то момент могут оказаться непонятыми даже людьми одной с ними конфессии. Получается, что как бы уже и неприлично рассуждать об окончательной гибели заблудших. Эта перемена позиции приводит в изумление.

Аджит Фернандо - «Вы спрашивали об аде?»

Пер. с англ. Л.Сумм

М.: Триада, 2001, 200 с.

ISBN 5-86181-225-Х

Аджит Фернандо - «Вы спрашивали об аде?» - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. Библейские и богословские проблемы

1. Упадок ада

2. Каким окажется ад ?

3. Возражения против теории аннигиляции

4. Как долго это продлится ?

5. Спаситель всего человечества

6. Будет ли полной окончательная победа Христа ?

7. Что такое реинкарнация ?

8. Бог желает спасти всех

9. В самом ли деле Бог справедлив ?

10. Божий гнев и милость Божья

11. Как универсалисты читают Библию

Часть вторая. Практические проблемы

12. Зачем мы говорим о грядущем суде ?

13. Погибающие души и необходимость евангелизации

14. Нести весть о Суде

15. Глашатай Суда

Примечания