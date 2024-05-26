Главная сложность состоит в том, что сам по себе вопрос «Что такое эмоция?» сравним с вопросом «Что такое синий?». Вы, конечно, можете привести научные данные о преломлении света и длине волны, но для разных людей «синий» по-прежнему будет означать разные вещи. В некоторых культурах, как, например, в племени химба в Намибии, синий вообще не считается отдельным цветом. Для этих людей синий — разновидность зеленого, один из множества оттенков, позволяющих ориентироваться в едва различимых полутонах джунглей и пастбищ, где живет племя. От умения отличать безопасный голубовато-зеленый от ядовитого желтовато-зеленого может зависеть жизнь.

Если провести цветовой тест и попросить химба отделить предметы цвета травы от предметов цвета неба, в конце эксперимента вы обнаружите довольно большую группу зеленых предметов и не меньшую — синих. По понятным причинам это может подтолкнуть вас к выводу, что концепции зеленого и синего универсальны. Однако если изменить формулировку и попросить химба разложить зеленые и синие предметы по разным кучкам, то вы, вероятно, увидите среди зеленых множество вещей, которые человек с западным мышлением посчитал бы синими. Тогда опять же по совершенно понятным причинам вы были бы вправе заключить, что концепция цвета формируется под воздействием культуры.

Подобным образом можно показывать химба фото людей, выражающих эмоции так, как привычно нам, и задавать вопрос, аналогичный вопросу «Какого цвета небо?». Например: «Какую гримасу вы бы скорчили, съев что-то тухлое?» И когда химба указали бы на соответствующее фото (полуоткрытый рот с опущенными уголками губ, сморщенный нос и сощуренные глаза, ассоциирующиеся в западной культуре с отвращением), вы бы чувствовали себя вправе утверждать, что понятие отвращения универсально. Однако вы могли бы зайти с другой стороны и попросить участников эксперимента разложить фото с разнообразными выражениями лица по стопкам, соответствующим отвращению и злости.

И вы бы удивились, обнаружив фото с полуоткрытым искривленным ртом в стопке злости наряду со снимками, где люди показывают удивление, гнев, испуг и смущение. Такой результат убедил бы вас, что эмоции — культурный конструкт. Возникает вопрос: какой из двух методов исследования верный? Является понимание подобных вещей врожденным или приобретенным? Как часто бывает с вопросами из категории «то или это», ответ, вероятнее всего, — да. Я остановлюсь на этом подробнее чуть позже, однако уже сейчас могу сказать, что и культура, и природа играют роль. Воспитание и культура формируют наши представления о том, как вести себя, когда мы что-то чувствуем. Но наши чувства сами по себе развились в процессе эволюции.

Ричард Ферт-Годбехер – Эмоции : великолепная история человечества

Серия – «Великолепная история человечества»

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»

Москва – 2022 г. / 320 с.

ISBN 978-5-00195-688-4

Ричард Ферт-Годбехер – Эмоции : великолепная история человечества – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. Как вы себя чувствуете ?

ГЛАВА 1. Классическая добродетель

ГЛАВА 2. Желание в Индии

ГЛАВА 3. Страсти святого Павла

ГЛАВА 4. Любовь крестоносцев

ГЛАВА 5. Чего боялись османы

ГЛАВА 6. Омерзительная охота на ведьм

ГЛАВА 7. Стремление к упоительной свободе

ГЛАВА 8. Появление эмоций

ГЛАВА 9. Стыд цветущей сакуры

ГЛАВА 10. Ярость африканской королевы

ГЛАВА 11. Снарядный шок

ГЛАВА 12. Унижение дракона

ГЛАВА 13. Любовь и (Родина-)мать

ГЛАВА 14. Великое эмоциональное противостояние

ГЛАВА 15. Мечтают ли люди об электроовцах ?

ЭПИЛОГ. Последние чувства ?

БЛАГОДАРНОСТИ

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ОБ АВТОРЕ

ПРИМЕЧАНИЯ