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Февр - Вечный Гермес

Антуан Февр - Вечный Гермес - От греческого бога к алхимическому магу
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Category ESXATOS BOOKS, History, Paganism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Как дневной свет проникает на рассвете сквозь каждую щель и щель, говорит автор гомеровского гимна, так и Гермес бесшумно проскользнул в замочную скважину пещеры, давшей ему жизнь. Как пластична, подвижна и двусмысленна природа этого бога, женскими спутницами которого являются Гермиона, Гармония и прежде всего Ирис, идущая впереди него с легкими ногами и золотыми крыльями! В греческой мифологии Гермес предстает как привлекательная и сложная фигура, в формах как подвижных, так и определенных, так что нужно сначала знать эти мифы, чтобы проследить его следы на длинном пути западного воображения, от средневековья до наших дней. . Они являются важнейшим ориентиром, как вездесущий фон картины: настолько знакомый или, по крайней мере, настолько доступный для нас, что нет необходимости здесь пересказывать истории, в которых греческий Гермес, или латинский Меркурий, играет главного героя, героя. или проходная роль. Мы лишь напомним некоторые его характеристики, которые постоянно повторялись и подчеркивались от Античности до современности.

Две из этих черт выделяются среди запутанного подлеска: во-первых, его направляющая функция, связанная с его чрезвычайной подвижностью; во-вторых, его владение речью и интерпретацией является гарантией определенного типа знаний. Вергилий, хорошо знающий пластичность Меркурия, описывает, как бойкий посланник богов управляет ветром и облаками своей волшебной палочкой, пролетая сквозь них, как птица. Но этот путешественник не следует строгим или запланированным маршрутам: как предполагает Карл Кереньи, он скорее «путешественник», чем «путешественник». сплошное удовольствие от этого. Его маршрут — это не кратчайшее расстояние между двумя точками: это сам по себе мир, состоящий из извилистых троп, где могут случиться случайности и непредвиденные события.

Гермаион означает «упавший плод» или «непредвиденная удача». Получение прибыли от непредвиденных обстоятельств не исключает возможности слегка подтолкнуть судьбу с помощью уловок и уловок. Так, иногда Гермес раскапывает спрятанные сокровища; и оттуда до побега с ними всего лишь небольшой шаг! «Гермес [Гермаион] общий!» — говорили греки, сделав удачную находку, точно так же, как по-английски говорят: «Равные доли повсюду!» В том же духе оправдан эклектизм — и плагиат тоже; но слово «кража» не является хорошим переводом греческого слова kleptein, которое скорее предполагает идею хитрости в смысле «тайного действия». (Сравните немецкое слово Tauschung и очаровательный глагол verschalken. И разве герменевтика не занимается выявлением скрытых сокровищ?

Гермес, в отличие от Прометея, крадет вещи только для того, чтобы вернуть их в оборот. Таким образом, можно было бы говорить о его функции психопомпа, охватывающей «циркуляцию» душ. Эта функция двойственна, ибо Гермес не довольствуется лишь тем, что ведет души в царство мертвых: он также отправляется туда, чтобы найти их и вернуть в страну живых (ср. Энеида IV, 242 и многие примеры из Средневековья до современности). Через все его разнообразные изображения в фольклоре, искусстве и литературе западное воображение всегда подчеркивало этот реляционный аспект Гермеса, который является общим знаменателем атрибутов, варьирующихся от перехода душ до воровства, а также затрагивающих торговлю, магию, поэзию. и обучение.

Антуан Февр - Вечный Гермес - От греческого бога к алхимическому магу

Пер. с английского Джоселин Годвин. — «Подпольная Оккультная Лавка» Adeptus Novus (cxxr), 2024. — 119 с.
С тридцатью девятью изображениями.

Антуан Февр - Вечный Гермес - Содержание

  • Предисловие
  • Глава первая. Гермес в западном воображении
    • Введение: Греческий Гермес
    • Трижды Величайший
    • Арабский Идрис и алхимическая ртуть
    • Метаморфозы Гермеса в эпоху высокого средневековья
    • На заре Возрождения
    • Гермес и новый дух гуманизма
    • Жоффруа Тори и Франсуа Рабле
    • Возвращение Трисмегиста в эпоху Возрождения
    • Лица Гермеса в семнадцатом и восемнадцатом веках
    • Гермесианские перспективы
  • Глава вторая. Дети Гермеса и наука о человеке
    • Герметика и современный герметизм
    • Место Гермеса сегодня
  • Глава третья. От Гермеса-Меркурия до Гермеса Трисмегиста: слияние мифа и мифического
    • 1. Тот, Гермес, Трисмегист; или Древние лица Меркурия
      • А. Появление Трисмегиста
      • Б. Генеалогии Триплекса
      • C. Книги и Печати Гермеса
    • 2. Сценарии и таблички, или Тайны гробницы Гермеса
      • А. Статуи и города Гермеса
      • Б. Книга ящиков и Изумрудная скрижаль
      • C. Liber de Causis и другие сценарии
    • 3. Светоч Гермеса, или Аватары Традиции
      • А. Философия Переннис
      • Б. Герметизм и эзотеризм
      • C. Сопротивления и постоянство
  • Глава четвертая. Присутствие Гермеса в городе
    • Гермес Архитектор, или Герметическая гармония
    • На распутье Амстердама, или Посвятительное послание
    • Глазки, или незаметное присутствие Меркурия
    • Встреча двух Гермесов в городе кричащего металла
  • Глава пятая. Лики Гермеса Трисмегиста (Иконографические документы)
  • Глава шестая. Наследие александрийского герметизма: историко-библиографические вехи
    • 1. Средневековье
      • А. Упоминания отцов церкви
      • Б. Средневековые авторы, упоминающие Гермеса
      • C. Средневековые тексты, созданные под влиянием герметизма
    • 2. Новое открытие в эпоху Возрождения
      • А. Отправная точка
      • Б. Английское пуританство и ситуация в Германии
      • C. Издания и комментарии к Corpus Hermeticum
      • D. Авторы, чьи работы отмечены этим герметизмом
    • 3. «Откровение» Казобона и семнадцатый век
      • А. Исаак Казобон
      • Б. Авторы, чьи работы отмечены этим герметизмом
    • 4. В восемнадцатом и девятнадцатом веках
      • А. Общие замечания
      • Б. Немецкие произведения
      • C. Пробуждение в Англии и США
    • 5. Традиции и эрудиция в двадцатом веке
      • А. Устойчивость эзотерической экзегезы
      • Б. Corpus Hermeticum и академические исследования
    • 6. Исследования рецепции александрийского герметизма
      • А. Книги
      • Б. Избранные статьи
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Rating 4.5 / 5
Added 18.11.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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