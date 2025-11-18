Как дневной свет проникает на рассвете сквозь каждую щель и щель, говорит автор гомеровского гимна, так и Гермес бесшумно проскользнул в замочную скважину пещеры, давшей ему жизнь. Как пластична, подвижна и двусмысленна природа этого бога, женскими спутницами которого являются Гермиона, Гармония и прежде всего Ирис, идущая впереди него с легкими ногами и золотыми крыльями! В греческой мифологии Гермес предстает как привлекательная и сложная фигура, в формах как подвижных, так и определенных, так что нужно сначала знать эти мифы, чтобы проследить его следы на длинном пути западного воображения, от средневековья до наших дней. . Они являются важнейшим ориентиром, как вездесущий фон картины: настолько знакомый или, по крайней мере, настолько доступный для нас, что нет необходимости здесь пересказывать истории, в которых греческий Гермес, или латинский Меркурий, играет главного героя, героя. или проходная роль. Мы лишь напомним некоторые его характеристики, которые постоянно повторялись и подчеркивались от Античности до современности.

Две из этих черт выделяются среди запутанного подлеска: во-первых, его направляющая функция, связанная с его чрезвычайной подвижностью; во-вторых, его владение речью и интерпретацией является гарантией определенного типа знаний. Вергилий, хорошо знающий пластичность Меркурия, описывает, как бойкий посланник богов управляет ветром и облаками своей волшебной палочкой, пролетая сквозь них, как птица. Но этот путешественник не следует строгим или запланированным маршрутам: как предполагает Карл Кереньи, он скорее «путешественник», чем «путешественник». сплошное удовольствие от этого. Его маршрут — это не кратчайшее расстояние между двумя точками: это сам по себе мир, состоящий из извилистых троп, где могут случиться случайности и непредвиденные события.

Гермаион означает «упавший плод» или «непредвиденная удача». Получение прибыли от непредвиденных обстоятельств не исключает возможности слегка подтолкнуть судьбу с помощью уловок и уловок. Так, иногда Гермес раскапывает спрятанные сокровища; и оттуда до побега с ними всего лишь небольшой шаг! «Гермес [Гермаион] общий!» — говорили греки, сделав удачную находку, точно так же, как по-английски говорят: «Равные доли повсюду!» В том же духе оправдан эклектизм — и плагиат тоже; но слово «кража» не является хорошим переводом греческого слова kleptein, которое скорее предполагает идею хитрости в смысле «тайного действия». (Сравните немецкое слово Tauschung и очаровательный глагол verschalken. И разве герменевтика не занимается выявлением скрытых сокровищ?

Гермес, в отличие от Прометея, крадет вещи только для того, чтобы вернуть их в оборот. Таким образом, можно было бы говорить о его функции психопомпа, охватывающей «циркуляцию» душ. Эта функция двойственна, ибо Гермес не довольствуется лишь тем, что ведет души в царство мертвых: он также отправляется туда, чтобы найти их и вернуть в страну живых (ср. Энеида IV, 242 и многие примеры из Средневековья до современности). Через все его разнообразные изображения в фольклоре, искусстве и литературе западное воображение всегда подчеркивало этот реляционный аспект Гермеса, который является общим знаменателем атрибутов, варьирующихся от перехода душ до воровства, а также затрагивающих торговлю, магию, поэзию. и обучение.

Антуан Февр - Вечный Гермес - От греческого бога к алхимическому магу

Пер. с английского Джоселин Годвин. — «Подпольная Оккультная Лавка» Adeptus Novus (cxxr), 2024. — 119 с.

С тридцатью девятью изображениями.

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