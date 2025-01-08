Фиалко - «Сен-Никез» и «Анти Сен-Никез»

Предлагаемые вниманию читателя произведения, а именно эпистолярный роман «Сен-Никез» (1785) и разоблачительный памфлет, направленный против него, «Анти Сен-Никез» (1786), являются важными памятниками для истории масонского устава Строгого Послушания. Для понимания контекста этих произведений необходимо хотя бы кратко коснуться истории тогдашнего масонства и временного укоренения в нем «тамплиерской легенды», которая легла в основу официальной доктрины Строгого Послушания. К тому времени уже минуло более полувека в развитии «спекулятивного» масонства (вольного каменщичества), которое традиционно противопоставляется «оперативному». История спекулятивного, связанного с символическим осмыслением базовых масонских ступеней (ученика, подмастерье и мастера)1, отсчитывается от создания Великой лондонской ложи (1717), тогда как оперативное, вслед за бенедиктинским аббатом Гран- дидье (1752-1787), впервые высказавшем такую догадку в конце 1770-х гг., принято связывать с историей средневековых собственно строительных братств «вольных каменщиков» (НЬеН тига1оп). Во французском масонстве в середине XVIII в. получили развитие «высшие» «рыцарские» градусы, наполняемые самым разнообразным эзотерическим, в том числе алхимическим, содержанием. Основой эзотерического насыщения спекулятивного масонства послужили легенды о связи вольного каменщичества со средневековыми «клерикально-военными» монашескими орденами времен Крестовых походов, созданными на рубеже Х1-ХП вв.: иоаннитами (госпитальерами) и храмовниками (тамплиерами). История обоих орденов (в том числе известный разгром тамплиеров Филиппом Красивым в начале XIV в.) выходит за рамки вводной статьи, которая посвящена позднему, масонскому переосмыслению тамплиерства. Обратимся к проблеме источников этого мифа, не вполне решенной до сих пор, хотя еще в позапрошлом веке были известны основные вехи его формирования.

В масоноведении (первоначально возникшем в недрах собственно масонства) уже в первой половине XIX в. утверждается общее понимание канвы этих событий, которое с рядом поправок бытует в науке и поныне [Кондаков 2013: 54; Киясов 2014: 45]. Развитие рыцарских градусов связывалось с французскими «якобитами», сторонниками изгнанной из Англии в результате «Славной революции» (1688) династии Стюартов, а основным их вдохновителем считался англо-французский масон шотландского происхождения Эндрю-Майкл Рэмзи (также Рамсей/Рамзай, 1686-1743), воспитатель претендента на английскую корону от Стюартов и предводителя Второго якобитского восстания (1745) Карла-Эдуарда Стюарта (1720-1788), сына Якова III Стюарта (1688-1766). С шотландскими якобитами и их попытками возвратить себе английскую корону связывалось утверждение во Франции «высших» рыцарских градусов уже в рукописной «Критической истории франкмасонства и франкмасонского братства с древнейших времен до 1812 года» (1812) немецкого масона Игнатия Фесслера (1756-1839), которая пользовалась признанием масоноведов. В 1743 г. во главе всех французских регулярных масонских лож после ранней кончины герцога Антеннского (1707-1743)1 становится Луи де Бурбон- Конде, граф Клермон(т)ский (1709-1771), который покровительствовал якобитскому «шотландству» и узаконил в тогдашнем французском масонстве «рыцарские» градусы в «клермонском капитуле», названном его именем [Финдель 18721: 185-188]. Развитие «рыцарских» градусов после выхода в 1738 г. буллы Папы Римского Климента XII [Финдель 1872 I: 180-183], запрещавшей католикам вступать в масонские ложи (из-за провоцируемого там религиозного разброда2 и клятвы хранить «тайну», даваемой при посвящении) встраивается в «якобитскую» гипотезу. В рамках такой интерпретации «шотландское» рыцарство служило для масонов-якобитов в изгнании подобием национального мифа, должного не противостоять католицизму, а поддерживать его, аналогом «увезенной на чужбину России» для «белой эмиграции», желающей сохранить силы для грядущего возвращения [Chevalier 1969: 394,399].

Фиалко М. М. - «Сен-Никез» и «Анти Сен-Никез» - Полемика вокруг «тамплиерского мифа» в масонстве второй половины XVIII в.

Калининград: Издательство БФУ им. И. Канта, 2024. — 168 с., ил. — (Производство будущего).

ISBN 978-5-9971-0892-2

Фиалко М. М. - «Сен-Никез» и «Анти Сен-Никез» - Содержание

Введение

«Тамплиерская легенда» в масонстве

Масонский устав Строгого Послушания барона фон Хунда

«Клерикат» Штарка и его философия масонства

Штарк и проблема авторства романа в письмах «Сен-Никез»

Библиография

Сен-Никез: сборник примечательных масонских писем для вольных каменщиков и не только

Анти Сен-Никез: Рыцарский поединок между двумя храмовниками в восемнадцатом столетии: кое-что для масонов и не только

Сен-Никез в Лейпциге: скорое разочарование в Строгом Послушании и опыты Шрёпфера (оригинал «Сен-Никеза», с. 152-189)

Иллюстрации

Список иллюстраций