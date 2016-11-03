Филарет Московский - Меч духовный
Ежедневная молитва Господу Иисусу Христу
Господи: не знаю, чего мне просить у Тебя? Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему — чего сам я и просить не умею. Не дерзаю просить — ни креста, ни утешения!
Только предстою пред Тобою; сердце мое — отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри! — и сотвори со мною по милости Твоей: порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами.
Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания — исполнить волю Твою… Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь.
Филарет Московский - Меч духовный
Святитель Филарет, митрополит Московский. Меч духовный
Составление и комментарии доктора философских наук П. В. Калитина / Отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 720 с.
ISBN 978-5-902725-53-4
Филарет Московский - Меч духовный - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Богомудрие слова и жизни
- Ежедневная молитва Господу Иисусу Христу
- Слово в Великий пяток (1806)
- Слово во Святой и Великий пяток (1812)
- Слово в Великий пяток (1813)
- Беседа в Великий пяток (1815)
- Слово в Великий пяток (1816)
- Слово в Великий пяток (1817)
- Слово по освящении храма Господа нашего Иисуса Христа, в честь и память гефсиманского моления Его (1845)
- Слово в день Святой Пасхи (1811)
- Слово в день Пасхи (1845)
- Слово в день Пятидесятницы (1811)
- Слово в день Сошествия Святого Духа (1814)
- Слово в Неделю вторую по Пятидесятнице (1836)
- Слово на Рождество Христово (1811)
- Слово на второй день праздника Рождества Христова (1814)
- Беседа о благом иге Христовом (1828)
- Беседа о небесной награде (1826)
- Слово в Неделю Крестопоклонную (1822)
- Слово в Неделю Крестопоклонную (1835)
- Слово в Неделю по Воздвижении (1824)
- Слово в день Вознесения Господня (1824)
- Слово на Преображение Господне (1820)
- Слово в день Преображения Господня (1826)
- Беседа о нашем житии на небесах (1833)
- Слово в день Успения Пресвятой Богородицы (1832)
- Слово в день Успения Пресвятой Богородицы (1849)
- Беседа о прикосновении веры ко Христу (1825)
- Слово в день обретения мощей святителя Алексия (1822)
Антропологическое отличие креста
- Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы (1822)
- Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы (1835)
- Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы (1843)
- Беседа о нищете духовной (1824)
- Слово в день святителя Николая (1822)
- Слово на память преподобного Сергия, Радонежского чудотворца (1844)
- Беседа о благодарности к Богу (1842)
- Слово в день Собора святого Архистратига Михаила (1821)
- Слово в день святителя Алексия (1825)
- Слово по освящении храма Явления Божией Матери преподобному Сергию, устроенного над мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (1842)
- Слово по возвращении к своей пастве из Санкт-Петербурга (1823)
- Слово в Неделю всех Святых при посещении города Коломны (1822)
- Слово в Неделю о Фоме (1826)
- Слово в Неделю мытаря и фарисея и на память святителя Алексия (1850)
- Беседа в Неделю о блудном сыне и на память святителя Алексия (1856)
- Беседа по Крестном ходе (1843)
- Слово в день святого царевича Димитрия (1826)
- Слово в день святого мученика благоверного царевича Димитрия (1846)
- Слово в день святого мученика Димитрия царевича (1825)
- Слово в Неделю вторуюнадесять по Пятидесятнице (1831)
- Беседа о милосердии к бедным (1847)
- Слово на день памяти преподобного и Богоносного отца нашего Сергия игумена, Радонежского чудотворца (1824)
- Беседа о соблазнах (1840)
- Беседа из притчи о плевелах (1825)
- Беседа о благословенном рождении детей (1828)
- Слово на память святителя и чудотворца Алексия в среду второй недели Великого поста (1847)
- Слово по освящении храма Живоначальной Троицы в Московском Данилове монастыре (1838)
Вселенское Православие
- Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной греко-российской церкви (1815)
- Значение церковной молитвы о соединении Церквей (1860)
- Мнение и ответы Преосвященного Филарета на предложенные англичанином догматические и церковные вопросы по поводу соединения Англиканской церкви с Восточною (1867)
- Вопросы члена Англиканской церкви, по собственному его выражению, мирянина, и ответы на них Московского митрополита Филарета
Учение о российской государственности
- Молитва к 700-летию Москвы
- Молитва в день воспоминания тысячелетия России
- Слово на день торжества освобождения обители препообного Сергия от нашествия врагов (1806)
- Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1849)
- Слово в день рождения благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1848)
- Слово в день рождения благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича всея России (1830)
- Слово в день рождения благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1851)
- Слово в день тезоименитства благочестивейшей
- Государыни Императрицы Марии Александровны (1856)
- Слово в день тезоименитства благоверного Государя наследника Цесаревича Великого князя Александра Николаевича (1830)
- Слово в день тезоименитства благочестивейшего Государя Императора Александра Павловича (1824)
- Слово в пятую неделю Великого поста (1822)
- Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1837)
- Беседа в день тезоименитства благоверного Государя наследника Цесаревича Великого князя Николая Александровича (1858)
- Слово в день рождения Его Императорского Высочества, наследника престола, Государя Цесаревича Великого князя Александра Николаевича (1835)
- Рассуждение о нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне (1813)
- Слово при гробе в Бозе почившего Государя Императора Александра Павловича (1826)
- Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1848)
- Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича, по первом лете царствования его (1826)
- Слово по освящении храма Пресвятой Богородицы, Взыскательницы погибших, устроенного при замке
- пересыльных арестантов (1843)
- Слово пред присягой для избрания судей (1835)
- Мнение митрополита Филарета по вопросу: должно ли спрашивать священника о том, что открыто ему на исповеди подсудимым пред смертию (1849)
- Речь к Преосвященному Леониду, новорукоположенному епископу Дмитровскому (1859)
- Письмо Преосвященного Филарета графу Н. А. Протасову обер-прокурору Св. Синода, об увольнении из духовного звания студента Московской семинарии Василия Дроздова (1851)
- Записка о последствиях стеснения сект и снисхождения к ним (1858)
- Слово в день восшествия на Всероссийский престол Государя Императора Николая Павловича (1846)
- Слово по освящении храма Живоначальной Троицы, что на Покровке, на Грязях (1826)
- Слово в день святителя Алексия (1845)
- Слово в неделю двадесять вторую по Пятидесятнице при продолжении молитв о избавлении от губительной болезни (1830)
- Слово в день мученицы Татианы (1851)
- Ответ Обществу любителей духовного просвещения на избрание попечителем оного (1863)
- Речь по случаю совершившегося пятидесятилетия Московской Духовной академии (1864)
- Слово в день совершившегося столетия Императорского Московского университета (1855)
- Слово на освящении храма святой мученицы Татианы при Императорском Московском университете (1837)
- Мнение Преосвященного Филарета о драматическом сочинении Н. В. Сушкова «Начало Москвы» (1853)
- Мнение митрополита Филарета о предметах, которые не должны быть назначены на всемирную выставку в Париже (1866)
- Беседа в день Благовещения Пресвятой Богородицы, пред благодарственным молебствием о заключении мира (1856)
- Письмо митрополита Филарета графу Д. А. Толстому, обер-прокурору Св. Синода, с изъявлением верноподданнических чувств по случаю избавления Государя от опасности 4 апреля 1866 года (1866)
- Ответ митрополита Филарета на секретное письмо графа Д. А. Толстого о прекращении народных торжеств по поводу избавления Государя от опасности (1866)
Стихотворения св . Филарета
- Я и не вовремя кричу
- Любезнейшим родным
- Эпитафия на могиле семи студентов первого курса Санкт-Петербургской Духовной академии
- К Тебе, о Путь непреткновенный
- Ответ св. Филарета на стихотворение А. С. Пушкина
- «Дар напрасный, дар случайный...»
- Близок последний труд жизни
Приложения. Учитель и ученик: Платон (Левшин) — св . Филарет
Святитель Филарет, митрополит Московский - Меч духовный
Христиане! Воплощенное Слово умолкает токмо для того, чтобы сильнее и действеннее глаголать к нам, сокрывается для того, чтобы внутренне вселиться в нас (Ин. 1:14), умирает, чтобы даровать нам Свое наследие. Будучи собраны Церковью беседовать с умершим Иисусом, слышите живое слово (Евр. 4:12) Умершего; слышите данное от Него вам завещание: Аз завещеваю вам, якоже завеща Мне Отец Мой, Царство (Лк. 22:29).
Но дабы неблаговременные мечтания о величии сего наследия не уклонили взоров наших от предписанного пред нами в сии великие дни Распятого Иисуса, приметим тщательнее, христиане, что первые наследники Его не обрели по Его кончине иного сокровища, кроме древа креста, на котором Он пострадал и умер, и сей токмо крест, в подражательных образах, преподали всем желающим участвовать в наследии Царствия. Что сие значит? — То, как Христу подобаша пострадати, дабы потом внити в славу (Лк. 24:26), которую имел Он у Отца, так христианину многими скорбьми подобает внити в Царствие (Деян. 14:22), которое завещал ему Христос; что как крест Христов есть дверь Царствия для всех, так крест христиан есть ключ Царствия для каждого сына Царствия. Вот сокращение великого слова крестнаго (1 Кор. 1:18), столь необъятного уму, столь удобоприятного вере, столь сильного Богом. Принесем оное, как каплю мира, ко гробу Слова Животворящего.
Прежде нежели вочеловечившийся Сын Божий восприял и понес крест Свой, сей крест принадлежал человекам. В начале своем он был сделан из древа познания добра и зла. Первый человек думал испытать только плод его, но едва прикоснулся, как вся тяжесть запрещенного древа, со всеми ветвями его и отраслями, обрушилась на хребет нарушителя Господней заповеди. Тьма, ужас, труды, болезни, смерть, нищета, уничижение, вражда всей природы — словом, все разрушительные силы, как бы исторгшись из рокового древа, ополчились на него; и низринулся бы сын гнева навеки во ад, если бы Милосердие, по предвечному совету, не простерло к нему руки Своей и не удержало его в падении.Сын Божий перенес на Себя бремя, подавляющее человека, усвоил Себе крест его и предоставил ему токмо придерживаться сего креста, без сомнения, не для того, чтобы он вспомоществовал Всемогущему в отношении бремени, но дабы сам, и с малым оставшимся ему крестом собственным, носим был силой креста великого, подобно как ладья влечется движением корабля. Так крест гнева преображается в крест любви; крест, заграждавший рай, становится лестницей к небесам; крест, рожденный от страшного древа познания добра и зла, чрез орошение Божественной кровью, перерождается в древо жизни. Сын Божий приемлет естество наше и страданьми совершает в Себе начальника спасения нашего; искушается по всяческим и вспомоществует искушаемым; шествует со крестом и ведет в славу Своих последователей (Евр. 2:10, 18; 4:15).
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