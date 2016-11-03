Ежедневная молитва Господу Иисусу Христу



Господи: не знаю, чего мне просить у Тебя? Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему — чего сам я и просить не умею. Не дерзаю просить — ни креста, ни утешения!

Только предстою пред Тобою; сердце мое — отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри! — и сотвори со мною по милости Твоей: порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами.

Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания — исполнить волю Твою… Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь.

Филарет Московский - Меч духовный

Святитель Филарет, митрополит Московский. Меч духовный

Составление и комментарии доктора философских наук П. В. Калитина / Отв. ред. О. А. Платонов.

М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 720 с.

ISBN 978-5-902725-53-4

Филарет Московский - Меч духовный - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Богомудрие слова и жизни

Ежедневная молитва Господу Иисусу Христу

Слово в Великий пяток (1806)

Слово во Святой и Великий пяток (1812)

Слово в Великий пяток (1813)

Беседа в Великий пяток (1815)

Слово в Великий пяток (1816)

Слово в Великий пяток (1817)

Слово по освящении храма Господа нашего Иисуса Христа, в честь и память гефсиманского моления Его (1845)

Слово в день Святой Пасхи (1811)

Слово в день Пасхи (1845)

Слово в день Пятидесятницы (1811)

Слово в день Сошествия Святого Духа (1814)

Слово в Неделю вторую по Пятидесятнице (1836)

Слово на Рождество Христово (1811)

Слово на второй день праздника Рождества Христова (1814)

Беседа о благом иге Христовом (1828)

Беседа о небесной награде (1826)

Слово в Неделю Крестопоклонную (1822)

Слово в Неделю Крестопоклонную (1835)

Слово в Неделю по Воздвижении (1824)

Слово в день Вознесения Господня (1824)

Слово на Преображение Господне (1820)

Слово в день Преображения Господня (1826)

Беседа о нашем житии на небесах (1833)

Слово в день Успения Пресвятой Богородицы (1832)

Слово в день Успения Пресвятой Богородицы (1849)

Беседа о прикосновении веры ко Христу (1825)

Слово в день обретения мощей святителя Алексия (1822)

Антропологическое отличие креста

Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы (1822)

Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы (1835)

Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы (1843)

Беседа о нищете духовной (1824)

Слово в день святителя Николая (1822)

Слово на память преподобного Сергия, Радонежского чудотворца (1844)

Беседа о благодарности к Богу (1842)

Слово в день Собора святого Архистратига Михаила (1821)

Слово в день святителя Алексия (1825)

Слово по освящении храма Явления Божией Матери преподобному Сергию, устроенного над мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (1842)

Слово по возвращении к своей пастве из Санкт-Петербурга (1823)

Слово в Неделю всех Святых при посещении города Коломны (1822)

Слово в Неделю о Фоме (1826)

Слово в Неделю мытаря и фарисея и на память святителя Алексия (1850)

Беседа в Неделю о блудном сыне и на память святителя Алексия (1856)

Беседа по Крестном ходе (1843)

Слово в день святого царевича Димитрия (1826)

Слово в день святого мученика благоверного царевича Димитрия (1846)

Слово в день святого мученика Димитрия царевича (1825)

Слово в Неделю вторуюнадесять по Пятидесятнице (1831)

Беседа о милосердии к бедным (1847)

Слово на день памяти преподобного и Богоносного отца нашего Сергия игумена, Радонежского чудотворца (1824)

Беседа о соблазнах (1840)

Беседа из притчи о плевелах (1825)

Беседа о благословенном рождении детей (1828)

Слово на память святителя и чудотворца Алексия в среду второй недели Великого поста (1847)

Слово по освящении храма Живоначальной Троицы в Московском Данилове монастыре (1838)

Вселенское Православие

Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной греко-российской церкви (1815)

Значение церковной молитвы о соединении Церквей (1860)

Мнение и ответы Преосвященного Филарета на предложенные англичанином догматические и церковные вопросы по поводу соединения Англиканской церкви с Восточною (1867)

Вопросы члена Англиканской церкви, по собственному его выражению, мирянина, и ответы на них Московского митрополита Филарета

Учение о российской государственности

Молитва к 700-летию Москвы

Молитва в день воспоминания тысячелетия России

Слово на день торжества освобождения обители препообного Сергия от нашествия врагов (1806)

Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1849)

Слово в день рождения благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1848)

Слово в день рождения благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича всея России (1830)

Слово в день рождения благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1851)

Слово в день тезоименитства благочестивейшей

Государыни Императрицы Марии Александровны (1856)

Слово в день тезоименитства благоверного Государя наследника Цесаревича Великого князя Александра Николаевича (1830)

Слово в день тезоименитства благочестивейшего Государя Императора Александра Павловича (1824)

Слово в пятую неделю Великого поста (1822)

Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1837)

Беседа в день тезоименитства благоверного Государя наследника Цесаревича Великого князя Николая Александровича (1858)

Слово в день рождения Его Императорского Высочества, наследника престола, Государя Цесаревича Великого князя Александра Николаевича (1835)

Рассуждение о нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне (1813)

Слово при гробе в Бозе почившего Государя Императора Александра Павловича (1826)

Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича (1848)

Слово в день восшествия на Всероссийский престол благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича, по первом лете царствования его (1826)

Слово по освящении храма Пресвятой Богородицы, Взыскательницы погибших, устроенного при замке

пересыльных арестантов (1843)

Слово пред присягой для избрания судей (1835)

Мнение митрополита Филарета по вопросу: должно ли спрашивать священника о том, что открыто ему на исповеди подсудимым пред смертию (1849)

Речь к Преосвященному Леониду, новорукоположенному епископу Дмитровскому (1859)

Письмо Преосвященного Филарета графу Н. А. Протасову обер-прокурору Св. Синода, об увольнении из духовного звания студента Московской семинарии Василия Дроздова (1851)

Записка о последствиях стеснения сект и снисхождения к ним (1858)

Слово в день восшествия на Всероссийский престол Государя Императора Николая Павловича (1846)

Слово по освящении храма Живоначальной Троицы, что на Покровке, на Грязях (1826)

Слово в день святителя Алексия (1845)

Слово в неделю двадесять вторую по Пятидесятнице при продолжении молитв о избавлении от губительной болезни (1830)

Слово в день мученицы Татианы (1851)

Ответ Обществу любителей духовного просвещения на избрание попечителем оного (1863)

Речь по случаю совершившегося пятидесятилетия Московской Духовной академии (1864)

Слово в день совершившегося столетия Императорского Московского университета (1855)

Слово на освящении храма святой мученицы Татианы при Императорском Московском университете (1837)

Мнение Преосвященного Филарета о драматическом сочинении Н. В. Сушкова «Начало Москвы» (1853)

Мнение митрополита Филарета о предметах, которые не должны быть назначены на всемирную выставку в Париже (1866)

Беседа в день Благовещения Пресвятой Богородицы, пред благодарственным молебствием о заключении мира (1856)

Письмо митрополита Филарета графу Д. А. Толстому, обер-прокурору Св. Синода, с изъявлением верноподданнических чувств по случаю избавления Государя от опасности 4 апреля 1866 года (1866)

Ответ митрополита Филарета на секретное письмо графа Д. А. Толстого о прекращении народных торжеств по поводу избавления Государя от опасности (1866)

Стихотворения св . Филарета

Я и не вовремя кричу

Любезнейшим родным

Эпитафия на могиле семи студентов первого курса Санкт-Петербургской Духовной академии

К Тебе, о Путь непреткновенный

Ответ св. Филарета на стихотворение А. С. Пушкина

«Дар напрасный, дар случайный...»

Близок последний труд жизни

Приложения. Учитель и ученик: Платон (Левшин) — св . Филарет

Святитель Филарет, митрополит Московский - Меч духовный

Христиане! Воплощенное Слово умолкает токмо для того, чтобы сильнее и действеннее глаголать к нам, сокрывается для того, чтобы внутренне вселиться в нас (Ин. 1:14), умирает, чтобы даровать нам Свое наследие. Будучи собраны Церковью беседовать с умершим Иисусом, слышите живое слово (Евр. 4:12) Умершего; слышите данное от Него вам завещание: Аз завещеваю вам, якоже завеща Мне Отец Мой, Царство (Лк. 22:29).

Но дабы неблаговременные мечтания о величии сего наследия не уклонили взоров наших от предписанного пред нами в сии великие дни Распятого Иисуса, приметим тщательнее, христиане, что первые наследники Его не обрели по Его кончине иного сокровища, кроме древа креста, на котором Он пострадал и умер, и сей токмо крест, в подражательных образах, преподали всем желающим участвовать в наследии Царствия. Что сие значит? — То, как Христу подобаша пострадати, дабы потом внити в славу (Лк. 24:26), которую имел Он у Отца, так христианину многими скорбьми подобает внити в Царствие (Деян. 14:22), которое завещал ему Христос; что как крест Христов есть дверь Царствия для всех, так крест христиан есть ключ Царствия для каждого сына Царствия. Вот сокращение великого слова крестнаго (1 Кор. 1:18), столь необъятного уму, столь удобоприятного вере, столь сильного Богом. Принесем оное, как каплю мира, ко гробу Слова Животворящего.

Прежде нежели вочеловечившийся Сын Божий восприял и понес крест Свой, сей крест принадлежал человекам. В начале своем он был сделан из древа познания добра и зла. Первый человек думал испытать только плод его, но едва прикоснулся, как вся тяжесть запрещенного древа, со всеми ветвями его и отраслями, обрушилась на хребет нарушителя Господней заповеди. Тьма, ужас, труды, болезни, смерть, нищета, уничижение, вражда всей природы — словом, все разрушительные силы, как бы исторгшись из рокового древа, ополчились на него; и низринулся бы сын гнева навеки во ад, если бы Милосердие, по предвечному совету, не простерло к нему руки Своей и не удержало его в падении.Сын Божий перенес на Себя бремя, подавляющее человека, усвоил Себе крест его и предоставил ему токмо придерживаться сего креста, без сомнения, не для того, чтобы он вспомоществовал Всемогущему в отношении бремени, но дабы сам, и с малым оставшимся ему крестом собственным, носим был силой креста великого, подобно как ладья влечется движением корабля. Так крест гнева преображается в крест любви; крест, заграждавший рай, становится лестницей к небесам; крест, рожденный от страшного древа познания добра и зла, чрез орошение Божественной кровью, перерождается в древо жизни. Сын Божий приемлет естество наше и страданьми совершает в Себе начальника спасения нашего; искушается по всяческим и вспомоществует искушаемым; шествует со крестом и ведет в славу Своих последователей (Евр. 2:10, 18; 4:15).