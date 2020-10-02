В данном сборнике, составленном по тексту Шаффа, мы предприняли попытку проследить ход церковной истории, выбирая из обширнейшего повествования этого историка те части, которые так или иначе связаны с властью и традицией в церковной жизни.

Более того, при выборе материалов мы намеревались сосредоточить внимание прежде всего на тех обстоятельствах, при которых власть и традиция могут выступать как бремя или создавать определенные трудности для церковной жизни.

Филип Шафф - Церковное бремя - Власти и традиции

По материалам «Истории христианской церкви» Филипа Шаффа

Библия для всех. 2010 г. - 401 с.

Филип Шафф - Церковное бремя - Содержание

Том I АПОСТОЛЬСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (1 — 100 г. по Р. X.)

§15. Основатель христианства

§34. Иерусалимский собор и согласие между иудейским и языческим христианством

§35. Реакция консерваторов и победа либералов — Петр и Павел в Антиохии

§53. Составные части богослужения

§54. Крещение

§55. Вечеря Господня

§56. Святые места

§57. Святое время — день Господень

§59. Христианское служение и его взаимосвязь с христианской общиной

§61. Пресвитеры или епископы. Ангелы семи церквей. Иаков Иерусалимский

§63. Церковная дисциплина

§64. Иерусалимский собор

Том II ДОНИКБЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (100 — 325 г. по Р. X.)

§2. Общий характер доникейского христианства

§4. Препятствия и помощь .

§13. Общий обзор

§25. Эдикты о веротерпимости. 311 — 313 г. по Р. X 47

§27. Возникновение поклонения мученикам и реликвиям

§41. Постепенная консолидация

§42. Клир и миряне

§43. Новые церковные должности

§44. Происхождение епископата

§49. Возникновение епархий и патриархий

§55. Соборы в Эльвире, Арле и Анкире

§62. Споры о Пасхе

§69. Учение о евхаристии

§70. Совершение крещения

§71. Учение о крещении

§72. Обучение новообращенных и конфирмация

§77. Крест и распятие

§79. Исторические и аллегорические изображения

§80. Аллегорические изображения Христа

§81. Изображения Девы Марии

§85. Изображения и скульптуры

§104. Аскетическая добродетель и благочестие

§105. Еретический и католический

§106. Добровольная бедность

§107. Добровольное безбрачие

§108. Безбрачие священников

§112. Иудаизм и язычество внутри церкви

§116. Значение, происхождение и характер гностицизма

§118. Этика гностицизма

§139. Католическое предание

§185. Александрийская школа богословия

Том III НИКЕЙСКОЕ И ПОСЛЕНИКЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (311 — 590 г. по Р. X.)

§2. Константин Великий, 306 — 337 г. по Р. X

§13. Новое положение церкви в империи

§14. Права и привилегии церкви. Светские преимущества

§17. Официальное соблюдение воскресенья 1

§22. Отрицательные стороны, связанные с соединением церкви и государства. Обмирщение церкви

§24. Византийское придворное христианство

§25. Вмешательство политики в дела религии

§26. Император-папа и иерархия

§27. Ограничение религиозной свободы и начало гонений на еретиков

§32. Свет и тени монашеской жизни

§49. Священство и миряне. Избрание священников

§60. Папство 142

§69. Донатистский раскол. Внешняя история

§70. Августин и донатисты. Преследования и уничтожение донатистов

§76. Церковный год 1

§81. Превознесение Девы. Мариология

§82. Культ Марии

§83. Праздники в честь Марии

§84. Поклонение мученикам и святым

§85. Праздники в честь святых

§87. Поклонение реликвиям. Учение о воскресении. Чудотворные реликвии

§92. Крещение

§95. Таинство евхаристии

§96. Жертва евхаристии

§101. Литургические облачения

§109. Кресты и распятия

§117. Значение периода для формирования учения. Влияние древней философии

§120. Никейский собор, 325 г

§122. Окончательная победа ортодоксии и Константинопольский собор, 381 г

§123. Богословские принципы, связанные со спором. Его значение

Том IV СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (590 — 1073 г. по Р. X.)

§32. Обращение славян. Общий обзор

§37. Обращение Руси

§68. Сходства и различия между Греческой и Латинской церквями

§69. Причины разделения

§70. Патриарх и папа. Фотий и Николай .

§71. Развитие и завершение раскола. Керуларий

§72. Бесплодные попытки воссоединения

§88. Законодательство

§97. Семь таинств

§99. Поклонение святым

§100. Поклонение иконам. Разные теории

§101. Иконоборческая война и синод 754 г

§102. Восстановление поклонения иконам на Седьмом вселенском соборе, 787 г.

§103. Иконоборческая реакция и окончательный триумф поклонения иконам, 842 г

§107. Спор об исхождении Святого Духа

§108. Доводы за и против Filioque

Том V СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (1049 — 1294 г. по Р. X.)

§55. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. 1200 — 1204

§56. Фридрих II и пятый крестовый поход. 1229

§59. Последствия крестовых походов

§96. Источники и развитие схоластики

§97. Реализм и номинализм

§103. Мистицизм

§104. Святой Бернар как мистик

§113. Семь таинств

§115. Евхаристия

§116. Евхаристическая практика и суеверия

§118. Отпущение грехов и индульгенции

§120. Грех и благодать

§121. Будущее состояние

§130. Поклонение Марии

§131. Поклонение реликвиям 2

§136. Демонология и темные искусства

Том VI СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (1294 — 1517 г. по Р. X.)

§28. Новая мистика

§29. Мейстер Экхарт

§45. Гус в Констанце

§60. Испанская инквизиция

Том VII СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО (Реформация в Германии)

§5. Дух и цель Реформации

§7. Оправдание верой

§8. Священство мирян

§9. Реформация и рационализм '.

§10. Протестантизм и деноминационализм

§11. Протестантизм и религиозная свобода

§12. Религиозная нетерпимость и свобода в Англии и Америке

§73. Спор о свободе воли. 1524 — 1527

§87. Отношения церкви и государства

§102. Спор с анабаптистами. Лютер и Губмайер

§103. Спор о евхаристии

§111. Сравнение теорий о евхаристии. Лютер, Цвингли, Кальвин

Том VIII СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО (Реформация в Швейцарии)

§23. Церковь и государство в Цюрихе

§26. Гонения на апабаптистов

§51. Сравнение сил среди конфессий Швейцарии

§100. Видимая и невидимая церковь .

§103. Церковь и государство в Женеве

§113. Предопределение

§114. Исследование кальвинизма

§157. Кальвин выступает за смертную казнь еретиков

§159. Католический дух Кальвина

§160. Женева как убежище протестантов разных стран

Филип Шафф - Церковное бремя

Власть и традиция — понятия достаточно широкие. Власть — это власть Бога, власть земных правителей, власть, которая вверена Богом Его Церкви, и это власть людей, которые выступают в роли управителей, распоряжающихся Божьим имением до времени Его прихода. Не менее широко в церковной жизни представлена традиция. Это и устоявшиеся формы церковного поклонения и общения, и обычаи поведения верующих, и их мнения о каких-то связанных с христианством бытовых или даже мировоззренческих вопросах.

Кроме того, власть и традиция, конечно же, пересекаются между собой. Каждая сложившаяся традиция обладает своей собственной властью и в силу этой власти оказывается более предпочтительной, например, тогда, когда церковь или верующие становятся перед выбором. И наоборот, власть может выступать как традиция, побуждающая человека применить ее просто потому, что так делалось его предками, хотя и не было узаконено никакими юридическими постановлениями.

И власть, и традиция могут становиться бременем для церковной жизни, то есть сдерживать или угашать ее там, где они идут впереди живых отношений со Христом и между христианами. Это бремя церковь может принимать на себя добровольно, или оно может навязываться ей извне. Причем такое положение не ограничивается каким-либо одним исповеданием или деноминацией. Нет церквей без традиций, и нет церквей, никак не проявляющих свою власть. И хотя материалы Шаффа и предпосланный им текст в начале разделов держатся протестантского русла, мы вовсе не намеревались каждый раз, находя в истории какие-то не одобряемые протестантскими церквями факты или взгляды, пафосно восклицать: «Вот! Посмотрите! Тут бремя традиции! А вот тут, смотрите, какое бремя власти эта церковь сама себе навязала!»