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Шафф - Церковное бремя

Филип Шафф - Церковное бремя
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History
В данном сборнике, составленном по тексту Шаффа, мы предприняли попытку проследить ход церковной истории, выбирая из обширнейшего повествования этого историка те части, которые так или иначе связаны с властью и традицией в церковной жизни.
Более того, при выборе материалов мы намеревались сосредоточить внимание прежде всего на тех обстоятельствах, при которых власть и традиция могут выступать как бремя или создавать определенные трудности для церковной жизни.

Филип Шафф - Церковное бремя - Власти и традиции

По материалам «Истории христианской церкви» Филипа Шаффа
Библия для всех. 2010 г. - 401 с.

Филип Шафф - Церковное бремя - Содержание

Том I АПОСТОЛЬСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (1 — 100 г. по Р. X.)
  • §15. Основатель христианства
  • §34. Иерусалимский собор и согласие между иудейским и языческим христианством
  • §35. Реакция консерваторов и победа либералов — Петр и Павел в Антиохии
  • §53. Составные части богослужения
  • §54. Крещение
  • §55. Вечеря Господня
  • §56. Святые места
  • §57. Святое время — день Господень
  • §59. Христианское служение и его взаимосвязь с христианской общиной
  • §61. Пресвитеры или епископы. Ангелы семи церквей. Иаков Иерусалимский
  • §63. Церковная дисциплина
  • §64. Иерусалимский собор
Том II ДОНИКБЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (100 — 325 г. по Р. X.)
  • §2. Общий характер доникейского христианства
  • §4. Препятствия и помощь .
  • §13. Общий обзор
  • §25. Эдикты о веротерпимости. 311 — 313 г. по Р. X 47
  • §27. Возникновение поклонения мученикам и реликвиям
  • §41. Постепенная консолидация
  • §42. Клир и миряне
  • §43. Новые церковные должности
  • §44. Происхождение епископата
  • §49. Возникновение епархий и патриархий
  • §55. Соборы в Эльвире, Арле и Анкире
  • §62. Споры о Пасхе
  • §69. Учение о евхаристии
  • §70. Совершение крещения
  • §71. Учение о крещении
  • §72. Обучение новообращенных и конфирмация
  • §77. Крест и распятие
  • §79. Исторические и аллегорические изображения
  • §80. Аллегорические изображения Христа
  • §81. Изображения Девы Марии
  • §85. Изображения и скульптуры
  • §104. Аскетическая добродетель и благочестие
  • §105. Еретический и католический
  • §106. Добровольная бедность
  • §107. Добровольное безбрачие
  • §108. Безбрачие священников
  • §112. Иудаизм и язычество внутри церкви
  • §116. Значение, происхождение и характер гностицизма
  • §118. Этика гностицизма
  • §139. Католическое предание
  • §185. Александрийская школа богословия
Том III НИКЕЙСКОЕ И ПОСЛЕНИКЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (311 — 590 г. по Р. X.)
  • §2. Константин Великий, 306 — 337 г. по Р. X
  • §13. Новое положение церкви в империи
  • §14. Права и привилегии церкви. Светские преимущества
  • §17. Официальное соблюдение воскресенья 1
  • §22. Отрицательные стороны, связанные с соединением церкви и государства. Обмирщение церкви
  • §24. Византийское придворное христианство
  • §25. Вмешательство политики в дела религии
  • §26. Император-папа и иерархия
  • §27. Ограничение религиозной свободы и начало гонений на еретиков
  • §32. Свет и тени монашеской жизни
  • §49. Священство и миряне. Избрание священников
  • §60. Папство 142
  • §69. Донатистский раскол. Внешняя история
  • §70. Августин и донатисты. Преследования и уничтожение донатистов
  • §76. Церковный год 1
  • §81. Превознесение Девы. Мариология
  • §82. Культ Марии
  • §83. Праздники в честь Марии
  • §84. Поклонение мученикам и святым
  • §85. Праздники в честь святых
  • §87. Поклонение реликвиям. Учение о воскресении. Чудотворные реликвии
  • §92. Крещение
  • §95. Таинство евхаристии
  • §96. Жертва евхаристии
  • §101. Литургические облачения
  • §109. Кресты и распятия
  • §117. Значение периода для формирования учения. Влияние древней философии
  • §120. Никейский собор, 325 г
  • §122. Окончательная победа ортодоксии и Константинопольский собор, 381 г
  • §123. Богословские принципы, связанные со спором. Его значение
Том IV СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (590 — 1073 г. по Р. X.)
  • §32. Обращение славян. Общий обзор
  • §37. Обращение Руси
  • §68. Сходства и различия между Греческой и Латинской церквями
  • §69. Причины разделения
  • §70. Патриарх и папа. Фотий и Николай .
  • §71. Развитие и завершение раскола. Керуларий
  • §72. Бесплодные попытки воссоединения
  • §88. Законодательство
  • §97. Семь таинств
  • §99. Поклонение святым
  • §100. Поклонение иконам. Разные теории
  • §101. Иконоборческая война и синод 754 г
  • §102. Восстановление поклонения иконам на Седьмом вселенском соборе, 787 г.
  • §103. Иконоборческая реакция и окончательный триумф поклонения иконам, 842 г
  • §107. Спор об исхождении Святого Духа
  • §108. Доводы за и против Filioque
Том V СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (1049 — 1294 г. по Р. X.)
  • §55. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. 1200 — 1204
  • §56. Фридрих II и пятый крестовый поход. 1229
  • §59. Последствия крестовых походов
  • §96. Источники и развитие схоластики
  • §97. Реализм и номинализм
  • §103. Мистицизм
  • §104. Святой Бернар как мистик
  • §113. Семь таинств
  • §115. Евхаристия
  • §116. Евхаристическая практика и суеверия
  • §118. Отпущение грехов и индульгенции
  • §120. Грех и благодать
  • §121. Будущее состояние
  • §130. Поклонение Марии
  • §131. Поклонение реликвиям 2
  • §136. Демонология и темные искусства
Том VI СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (1294 — 1517 г. по Р. X.)
  • §28. Новая мистика
  • §29. Мейстер Экхарт
  • §45. Гус в Констанце
  • §60. Испанская инквизиция
Том VII СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО (Реформация в Германии)
  • §5. Дух и цель Реформации
  • §7. Оправдание верой
  • §8. Священство мирян
  • §9. Реформация и рационализм '.
  • §10. Протестантизм и деноминационализм
  • §11. Протестантизм и религиозная свобода
  • §12. Религиозная нетерпимость и свобода в Англии и Америке
  • §73. Спор о свободе воли. 1524 — 1527
  • §87. Отношения церкви и государства
  • §102. Спор с анабаптистами. Лютер и Губмайер
  • §103. Спор о евхаристии
  • §111. Сравнение теорий о евхаристии. Лютер, Цвингли, Кальвин
Том VIII СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО (Реформация в Швейцарии)
  • §23. Церковь и государство в Цюрихе
  • §26. Гонения на апабаптистов
  • §51. Сравнение сил среди конфессий Швейцарии
  • §100. Видимая и невидимая церковь .
  • §103. Церковь и государство в Женеве
  • §113. Предопределение
  • §114. Исследование кальвинизма
  • §157. Кальвин выступает за смертную казнь еретиков
  • §159. Католический дух Кальвина
  • §160. Женева как убежище протестантов разных стран

Филип Шафф - Церковное бремя

Власть и традиция — понятия достаточно широкие. Власть — это власть Бога, власть земных правителей, власть, которая вверена Богом Его Церкви, и это власть людей, которые выступают в роли управителей, распоряжающихся Божьим имением до времени Его прихода. Не менее широко в церковной жизни представлена традиция. Это и устоявшиеся формы церковного поклонения и общения, и обычаи поведения верующих, и их мнения о каких-то связанных с христианством бытовых или даже мировоззренческих вопросах.
Кроме того, власть и традиция, конечно же, пересекаются между собой. Каждая сложившаяся традиция обладает своей собственной властью и в силу этой власти оказывается более предпочтительной, например, тогда, когда церковь или верующие становятся перед выбором. И наоборот, власть может выступать как традиция, побуждающая человека применить ее просто потому, что так делалось его предками, хотя и не было узаконено никакими юридическими постановлениями.
И власть, и традиция могут становиться бременем для церковной жизни, то есть сдерживать или угашать ее там, где они идут впереди живых отношений со Христом и между христианами. Это бремя церковь может принимать на себя добровольно, или оно может навязываться ей извне. Причем такое положение не ограничивается каким-либо одним исповеданием или деноминацией. Нет церквей без традиций, и нет церквей, никак не проявляющих свою власть. И хотя материалы Шаффа и предпосланный им текст в начале разделов держатся протестантского русла, мы вовсе не намеревались каждый раз, находя в истории какие-то не одобряемые протестантскими церквями факты или взгляды, пафосно восклицать: «Вот! Посмотрите! Тут бремя традиции! А вот тут, смотрите, какое бремя власти эта церковь сама себе навязала!»
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Rating 5.0 / 5
Added 02.10.2020
Author brat Vital
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