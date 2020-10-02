Шафф - Церковное бремя
В данном сборнике, составленном по тексту Шаффа, мы предприняли попытку проследить ход церковной истории, выбирая из обширнейшего повествования этого историка те части, которые так или иначе связаны с властью и традицией в церковной жизни.
Более того, при выборе материалов мы намеревались сосредоточить внимание прежде всего на тех обстоятельствах, при которых власть и традиция могут выступать как бремя или создавать определенные трудности для церковной жизни.
Филип Шафф - Церковное бремя - Власти и традиции
По материалам «Истории христианской церкви» Филипа Шаффа
Библия для всех. 2010 г. - 401 с.
Филип Шафф - Церковное бремя - Содержание
Том I АПОСТОЛЬСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (1 — 100 г. по Р. X.)
- §15. Основатель христианства
- §34. Иерусалимский собор и согласие между иудейским и языческим христианством
- §35. Реакция консерваторов и победа либералов — Петр и Павел в Антиохии
- §53. Составные части богослужения
- §54. Крещение
- §55. Вечеря Господня
- §56. Святые места
- §57. Святое время — день Господень
- §59. Христианское служение и его взаимосвязь с христианской общиной
- §61. Пресвитеры или епископы. Ангелы семи церквей. Иаков Иерусалимский
- §63. Церковная дисциплина
- §64. Иерусалимский собор
Том II ДОНИКБЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (100 — 325 г. по Р. X.)
- §2. Общий характер доникейского христианства
- §4. Препятствия и помощь .
- §13. Общий обзор
- §25. Эдикты о веротерпимости. 311 — 313 г. по Р. X 47
- §27. Возникновение поклонения мученикам и реликвиям
- §41. Постепенная консолидация
- §42. Клир и миряне
- §43. Новые церковные должности
- §44. Происхождение епископата
- §49. Возникновение епархий и патриархий
- §55. Соборы в Эльвире, Арле и Анкире
- §62. Споры о Пасхе
- §69. Учение о евхаристии
- §70. Совершение крещения
- §71. Учение о крещении
- §72. Обучение новообращенных и конфирмация
- §77. Крест и распятие
- §79. Исторические и аллегорические изображения
- §80. Аллегорические изображения Христа
- §81. Изображения Девы Марии
- §85. Изображения и скульптуры
- §104. Аскетическая добродетель и благочестие
- §105. Еретический и католический
- §106. Добровольная бедность
- §107. Добровольное безбрачие
- §108. Безбрачие священников
- §112. Иудаизм и язычество внутри церкви
- §116. Значение, происхождение и характер гностицизма
- §118. Этика гностицизма
- §139. Католическое предание
- §185. Александрийская школа богословия
Том III НИКЕЙСКОЕ И ПОСЛЕНИКЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (311 — 590 г. по Р. X.)
- §2. Константин Великий, 306 — 337 г. по Р. X
- §13. Новое положение церкви в империи
- §14. Права и привилегии церкви. Светские преимущества
- §17. Официальное соблюдение воскресенья 1
- §22. Отрицательные стороны, связанные с соединением церкви и государства. Обмирщение церкви
- §24. Византийское придворное христианство
- §25. Вмешательство политики в дела религии
- §26. Император-папа и иерархия
- §27. Ограничение религиозной свободы и начало гонений на еретиков
- §32. Свет и тени монашеской жизни
- §49. Священство и миряне. Избрание священников
- §60. Папство 142
- §69. Донатистский раскол. Внешняя история
- §70. Августин и донатисты. Преследования и уничтожение донатистов
- §76. Церковный год 1
- §81. Превознесение Девы. Мариология
- §82. Культ Марии
- §83. Праздники в честь Марии
- §84. Поклонение мученикам и святым
- §85. Праздники в честь святых
- §87. Поклонение реликвиям. Учение о воскресении. Чудотворные реликвии
- §92. Крещение
- §95. Таинство евхаристии
- §96. Жертва евхаристии
- §101. Литургические облачения
- §109. Кресты и распятия
- §117. Значение периода для формирования учения. Влияние древней философии
- §120. Никейский собор, 325 г
- §122. Окончательная победа ортодоксии и Константинопольский собор, 381 г
- §123. Богословские принципы, связанные со спором. Его значение
Том IV СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (590 — 1073 г. по Р. X.)
- §32. Обращение славян. Общий обзор
- §37. Обращение Руси
- §68. Сходства и различия между Греческой и Латинской церквями
- §69. Причины разделения
- §70. Патриарх и папа. Фотий и Николай .
- §71. Развитие и завершение раскола. Керуларий
- §72. Бесплодные попытки воссоединения
- §88. Законодательство
- §97. Семь таинств
- §99. Поклонение святым
- §100. Поклонение иконам. Разные теории
- §101. Иконоборческая война и синод 754 г
- §102. Восстановление поклонения иконам на Седьмом вселенском соборе, 787 г.
- §103. Иконоборческая реакция и окончательный триумф поклонения иконам, 842 г
- §107. Спор об исхождении Святого Духа
- §108. Доводы за и против Filioque
Том V СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (1049 — 1294 г. по Р. X.)
- §55. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. 1200 — 1204
- §56. Фридрих II и пятый крестовый поход. 1229
- §59. Последствия крестовых походов
- §96. Источники и развитие схоластики
- §97. Реализм и номинализм
- §103. Мистицизм
- §104. Святой Бернар как мистик
- §113. Семь таинств
- §115. Евхаристия
- §116. Евхаристическая практика и суеверия
- §118. Отпущение грехов и индульгенции
- §120. Грех и благодать
- §121. Будущее состояние
- §130. Поклонение Марии
- §131. Поклонение реликвиям 2
- §136. Демонология и темные искусства
Том VI СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО (1294 — 1517 г. по Р. X.)
- §28. Новая мистика
- §29. Мейстер Экхарт
- §45. Гус в Констанце
- §60. Испанская инквизиция
Том VII СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО (Реформация в Германии)
- §5. Дух и цель Реформации
- §7. Оправдание верой
- §8. Священство мирян
- §9. Реформация и рационализм '.
- §10. Протестантизм и деноминационализм
- §11. Протестантизм и религиозная свобода
- §12. Религиозная нетерпимость и свобода в Англии и Америке
- §73. Спор о свободе воли. 1524 — 1527
- §87. Отношения церкви и государства
- §102. Спор с анабаптистами. Лютер и Губмайер
- §103. Спор о евхаристии
- §111. Сравнение теорий о евхаристии. Лютер, Цвингли, Кальвин
Том VIII СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО (Реформация в Швейцарии)
- §23. Церковь и государство в Цюрихе
- §26. Гонения на апабаптистов
- §51. Сравнение сил среди конфессий Швейцарии
- §100. Видимая и невидимая церковь .
- §103. Церковь и государство в Женеве
- §113. Предопределение
- §114. Исследование кальвинизма
- §157. Кальвин выступает за смертную казнь еретиков
- §159. Католический дух Кальвина
- §160. Женева как убежище протестантов разных стран
Филип Шафф - Церковное бремя
Власть и традиция — понятия достаточно широкие. Власть — это власть Бога, власть земных правителей, власть, которая вверена Богом Его Церкви, и это власть людей, которые выступают в роли управителей, распоряжающихся Божьим имением до времени Его прихода. Не менее широко в церковной жизни представлена традиция. Это и устоявшиеся формы церковного поклонения и общения, и обычаи поведения верующих, и их мнения о каких-то связанных с христианством бытовых или даже мировоззренческих вопросах.
Кроме того, власть и традиция, конечно же, пересекаются между собой. Каждая сложившаяся традиция обладает своей собственной властью и в силу этой власти оказывается более предпочтительной, например, тогда, когда церковь или верующие становятся перед выбором. И наоборот, власть может выступать как традиция, побуждающая человека применить ее просто потому, что так делалось его предками, хотя и не было узаконено никакими юридическими постановлениями.
И власть, и традиция могут становиться бременем для церковной жизни, то есть сдерживать или угашать ее там, где они идут впереди живых отношений со Христом и между христианами. Это бремя церковь может принимать на себя добровольно, или оно может навязываться ей извне. Причем такое положение не ограничивается каким-либо одним исповеданием или деноминацией. Нет церквей без традиций, и нет церквей, никак не проявляющих свою власть. И хотя материалы Шаффа и предпосланный им текст в начале разделов держатся протестантского русла, мы вовсе не намеревались каждый раз, находя в истории какие-то не одобряемые протестантскими церквями факты или взгляды, пафосно восклицать: «Вот! Посмотрите! Тут бремя традиции! А вот тут, смотрите, какое бремя власти эта церковь сама себе навязала!»
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