Первый выпуск серии «Труды СПбХУ» адресован российским и иностранным читателям, библеистам, преподавателям и студентам богословских и светских учебных заведений, библейским переводчикам, проповедникам, руководителям христианских церквей. Издание включает материалы трех лучших магистерских богословских диссертаций, выполненных в последние пять лет магистрантами Санкт-Петербургского Христианского университета. Коллективный труд, предлагаемый вниманию читателя, содержит работы, отвечающие трем взаимодополняющим аспектам интерпретации Библии: интерпретация текста, перевод текста и восприятие текста. Хотя эта книга и построена как сборник диссертаций, между главами существует герменевтическая однородность, что позволяет назвать сборник коллективной монографией.

Со времени возникновения христианства и написания раннехристианских текстов сформировалась практика христианской экзегезы, которая не только стала частью христианской церковной истории и культуры, но и сама стала своего рода культурой. На основании совокупности теологических и теоретических основ были выработаны различные частные методики библейской экзегезы. В новейшей истории интерпретации Нового Завета (в течение XIX-XX вв.) научные гипотезы, апробированные библёистами в процессе экзегезы, выдвигаются в первую очередь с учетом исследований в области функциональных аспектов древней культуры, в которой возник текст, и особенностей восприятия текста современным читателем. Современная библейская экзегеза рассматривает сакральные тексты на фоне их религиозного феномена (Sitz im Glauben), а также на фоне их культурной, социальной и исторической целостности (Sitz im Leben).