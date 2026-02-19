Труды СПбХУ - с № 1 - 2008
Первый выпуск серии «Труды СПбХУ» адресован российским и иностранным читателям, библеистам, преподавателям и студентам богословских и светских учебных заведений, библейским переводчикам, проповедникам, руководителям христианских церквей. Издание включает материалы трех лучших магистерских богословских диссертаций, выполненных в последние пять лет магистрантами Санкт-Петербургского Христианского университета. Коллективный труд, предлагаемый вниманию читателя, содержит работы, отвечающие трем взаимодополняющим аспектам интерпретации Библии: интерпретация текста, перевод текста и восприятие текста. Хотя эта книга и построена как сборник диссертаций, между главами существует герменевтическая однородность, что позволяет назвать сборник коллективной монографией.
Со времени возникновения христианства и написания раннехристианских текстов сформировалась практика христианской экзегезы, которая не только стала частью христианской церковной истории и культуры, но и сама стала своего рода культурой. На основании совокупности теологических и теоретических основ были выработаны различные частные методики библейской экзегезы. В новейшей истории интерпретации Нового Завета (в течение XIX-XX вв.) научные гипотезы, апробированные библёистами в процессе экзегезы, выдвигаются в первую очередь с учетом исследований в области функциональных аспектов древней культуры, в которой возник текст, и особенностей восприятия текста современным читателем. Современная библейская экзегеза рассматривает сакральные тексты на фоне их религиозного феномена (Sitz im Glauben), а также на фоне их культурной, социальной и исторической целостности (Sitz im Leben).
Санкт-Петербургский христианский университет - ISBN 978-5-9901486-1 -1
- Негров А. И. Предисловие
- І. Дадочкин А. В. Богословская концепция предложной фразы kv Χριστώ в аутентичных посланиях апостола Павла и сравнительный анализ ее передачи в современных русских переводах Нового Завета
- II. Ермаков А. Ю. Древние притчи Иисуса и современная теория нарратива
- III. Ружина Н. В. Богословие 22 Псалма и опыт его осмысления русскими евангельскими христианами и баптистами в XX веке
- Об авторах
Труды СПбХУ - № 2 - 2009
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский христианский университет - ISBN 978-5-9901486-3-5
- Беляев А. Предисловие
- 1. Негров А. И. Основы христианского социально-правового сознания в Новом Завете
- 2. Савич И. М. Библейский подход в решении социальных проблем общества
- 3. Маргин Д. А. Социальная сторона судопроизводства в церковной жизни на основании 1кор. 6 :1-8
- 4. Беляев А. А. Церковь и общество в книге откровение: теологическое размышление
- 5. Негров А. И. К вопросу о богоустремленной аскезе и социальной активности в Первом Послании Иоанна Богослова
- 6. Посашкова А. Л. Взаимодействие религиозных и правовых норм в современной России: нормы христианства и нормы права
- 7. Лихачев А. Н. О взаимодействии общественных, религиозных и государственных организаций и вузов в реализации социально-значимого телепроекта «Спешите делать добро»
- 8. Халанский В. В. Самоидентификация личности: условие или результат богослужения?
- 9. Александр А. Фон Шмидт Образы мужчины и женщины в книге Руфь
- 10. Балаева О. Е., Чекина Н. Б., Ефанова А. В., Ерохин В. А Социологический анализ феномена современной христианской семьи
- 11. Ганина М. В. Психологические условия формирования нравственной установки на целомудрие
- 12. Лучанская М. Н. Проблемы, факторы и условия социального развития и трансформации современного общества (включая перспективы сотрудничества между церковью и государством)
- 13. Тубянская И. А. Роль христианского образования в оздоровлении российской экономики
- 14. Павлов В. Л. Религия и церковь в современной Украине
- 15. Бачинин В. А. Экуменическая идея в современном мире
- 16. Дубровский А.В. Принципы формирования структуры социальной доктрины евангельской церкви
- 17. Баскакова Н. В. Проблема выбора социальной идентичности в постсоветской России (религиозный аспект)
- 18. Морохова Е. И. Роль русской православной церкви в духовно-нравственном воспитании современного общества
- 19. Белов А. Э. Соотношение понятий «церковь» и «общество» в социологическом контексте
- 20. Новицкий Е. Христос в больничной палате
- 21. Рыжов В. В. Информационная зависимость и духовное состояние личности
- 22. Солодова Г. С. Воспроизводство христианских взглядов в социально-экономических представлениях молодежи
- 23. Дмитриева М. Г. Традиции христианской концепции благотворительности в России и на Западе
- 24. Гленн Дж. Шварц Когда благотворительность разрушает достоинство: преодоление нездоровой финансовой зависимости в христианском движении
- 25. Телепов М. Н. Вич+ статус: создание семьи
- 26. Телепова Н. Н. Сопровождение человека в становлении его личности в доподростковый и подростковый период
Труды СПбХУ - № 3 - 2011
Санкт-Петербургский христианский университет, 2012 - Издательство «Древо жизни»
- Аликин В. А. Предисловие
Библеистика
- 1. Лагунов С. В. Основы христианского социально-правового сознания в Новом Завете. - 2. Битнер К. А. Метод верификации информации исторического источника (на примере библейских текстов) - 3. Ремезов А. А. Папианские «Логии» как ключ к разрешению Синоптической проблемы - 4. Roudkovski Viktor P. Last Supper as a Part of Jesus’ Temple Program in Mark - 5. Ермохин А. Н. Новые подходы к интерпретации роли Понтия Пилата в казни Иисуса Христа - 6. Аликин В. А. Вознесение Иисуса Христа в Евангелии от Луки и книге Деяний - 7. Шленкин В. В. Комплекс Диотрефа как вызов этикету ранней церкви
История Церкви
- 8. Бабий А. С. Приходы — форпосты внутрицерковной апологетической противосектантской миссии РПЦ конца XIX– начала XX - 9. Макаренко И. И. Методология И.В. Каргеля в интерпретации библейских текстов - 10. Богуш Е. З. Религиозная политика государства как детерминант развития религиозности в обществе: на примере белорусских протестантов в межвоенный период - 11. Александров А. П. Некоторые аспекты советской политики в отношении евангельских общин Башкирии в 40-е годы ХХ века - 12. Никольская Т. К. Протестантские катакомбы в СССР - 13. Молодов О. Б. Протестантские общины и группы верующих на Европейском Севере СССР в 1960–1980-е гг. - 14. Табунщикова Л. В. Религия и церковь в современной Украине
Практическое богословие
- 15. Гериг Джон Что такое практическое богословие? - 16. О’Берн Уильям Л. Путь духовного совершенствования лидеров церковного и миссионерского служения - 17. Самойленков С. Н. Проблемные вопросы пасторства: конфликт терминов в контексте всеобщего священства конгрегационального устройства церквей ЕХБ - 18. Баркарь Е. В. Ролло Мэй и христианские корни экзистенциальной психотерапии
Информация об авторах
Труды СПбХУ - № 4 - Вопросы эсхатологии
СПб.: Санкт-Петербургский Христианский Университет, 2013. - 190 стр. - ISBN 978-5-9901486-7-3
- Беляев А. А. Предисловие
- 1.Беляев А. А. - Эсхатология творения в Библии: теологическое осмысление нового неба иновой земли
- 2.Шленкин В.В. - «Сын погибели» как образ эсхатологической отсрочки во 2 Фес. 2:3
- 3.Тарасенко Н.В. - Предсказание Иисуса о "последних днях" в Евангелии от Марка 13:1-37
- 4.Макаренко И.И. - Книга Апокалипсис: литературные особенности и возможности истолкования
- 5.Ремезов А. А. - Исагогические аспекты к расшифровке криптограммы. «Звери» в Отк.13 как архетипы тирании и ее идеологической подоплеки
- 6.Аликин В.А. - «Гряди, Господи Иисусе»: эсхатологический характер ранне христианских собраний
- 7.Никольская Т.К. - Тема спасения Израиля в эсхатологии и служении русских протестантов
- 8.Власихина Н.В. - Осмысление страха смерти как одного из аспектов личной эсхатологии
- 9.Самойленков С.Н. - Проповедь в плену эсхатологии
Труды Санкт-Петербургского Христианского Университета - № 5 - 2013 - Исследование Евангелия от Марка
Редактор выпуска: Аликин В.А. - ISBN 978-5-9901486-8-0
- Предисловие
Часть I. Костин Б.С. - Оправдание полномасштабной миссии язычникам в Евангелии от Марка
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. ИУДЕИ И ЯЗЫЧНИКИ
- ГЛАВА 2. РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ И МИССИЯ ЯЗЫЧНИКАМ.
- ГЛАВА 3. ИИСУС И МИССИЯ ЯЗЫЧНИКАМ
- ГЛАВА 4. МАРК И МИССИЯ ЯЗЫЧНИКАМ
- ГЛАВА 5. ЦЕЛЬ МАРКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Часть II. Тарасенко Н.В. - Значение литературного приема интеркаляций в структуре Евангелия от Марка
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. ИНТЕРКАЛЯЦИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРИЕМ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА
- Глава 2. ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРКАЛЯЦИЙ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА
- Глава 3. СТРУКТУРА ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА И МЕСТО ИНТЕРКАЛЯЦИЙ В ЭТОЙ СТРУКТУРЕ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- БИБЛИОГРАФИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
Исследования текста - Труды СПбХУ № 6, 2014
Санкт-Петербургский христианский университет, 366 с. - ISBN 978-5-9901486-8-0
- Предисловие
Библеистика
- Алексеев А.А. Ветхозаветный текст и археология - Аликин В.А. Вечеря Господня и Евхаристия согласно 1 Коринфянам 10-11 и Дидахе 9-10,14 - Беляев А.А. Обзор герменевтических подходов в изучении книги Откровение в XX веке - Витковский В.Е. Ян Хендрик Схолтен (1811-1885) и синоптическая проблема - Гурская Д.В. Языковая реализация прагматического потенциала дихотомии «добро-зло» в Библии - Кондаков А.П. Литературоведческий подход в изучении библейского текста - Сергиенко Г.А. Етгитхбтгоі хаі Siaxovoi в Филиппах (Флп. 1:1) - Сомов А.Б. Некоторые аспекты евангельских представлений о воскресении из мертвых в контексте когнитивной теории метафоры - Roukema Riemer The Value of Patristic Interpretation of the New Testament - Van der Meer Michael The Book of Joshua at the Crossroads of Pentateuch, Former Prophets and Deuteronomistic History
Герменевтика и история Церкви
- Демченко Д.В. Зарождение евангельско-баптистского движения на Северном Кавказе во второй половине XIX века - Запрометова О.М Герменевтика, практическое богословие и межконфессиональный диалог - Макеева С.Г. История геологических и философских исследований образа Иуды Искариота в литературе XX века - Негров А.И. Богодухновенность Библии: герменевтическая и методологическая проблематика - Никольская Т.К. История христианства в СССР: специфика изучения источников - Пузынин А.П. Традиция евангельских христиан: реконструкция практики библейского толкования - Ремезов А.А. Истолкование Библейского текста (Hermeneutica Sacra) опыт поиска христианской парадигмы (эпистемологический аспект)
Практическое богословие
- Гериг Джон Использование качественных методов исследования в практическом богословии - Рыжов В.В. Духовно-диалогический подход к воздействию на личность - Суховский А.В. Логический статус аналогии в религиозном дискурсе - Mitchell Jolyon Theology and Film - Mitchell Jolyon Preaching Pictures and the News
Информация об авторах
Труды СПбХУ - № 7 - Интерпретация Библии и проповедь
Редакторы выпуска: В.А. Аликин, С.В. Лагунов.
- Предисловие
- Аликин В.А. - Использование Писания в раннехристианской проповеди
- Запрометова О.М. - Церковь и синагога: толкование Писания в эпоху поздней античности
- Куди Джон. - Ученичество и лидерство в Евангелии от Марка
- Литвин Т.В. - Особенности интерпретации Писания в "Исповеди" Августина
- Никольская Т.К. - Проповедническая деятельность Ивана Федотова
- Родионов А.П. - Влияние традиции на интерпретацию текста на примере Евангелия от Луки 1:28-38
- Савин Г.А. - К проблеме метода истолкования текста: перевод библейских смыслов на естественный семантический метаязык (ЕСМ)
- Самойленков Д.С. - Морально-этическое учение в книге пророка Малахии
- Самойленков С.Н. - Проповедь в евангельском собрании: метод или наитие?
- Сергиенко Г.А. - Происхождение и значение термина политевма в Флп. 3:20
- Суховыми А.В. Волшебные существа в Библии: традиция интерпретации
Труды СПбХУ - № 8 - Дух Святой: история, богословие, практика
Ред. Аликин В.А., Карякина М.В. - СПб.: Санкт-Петербургский Христианский Университет, 2016. - 270 стр.
- Предисловие
Статьи
- Самойленков Д.С. Роль Духа Святого в ветхозаветном харизматическом лидерстве: история Саула и Давида - Сомов А.Б. «И Дух Святой нисгиел на Него в телесном виде, как голубь» (Ак 3:22): к вопросу об образе схождения Духа в рассказе о крещении Иисуса - Рабенс Ф. «Мы приняли Духа от Бога»: интерпретация раннехристианских свидетельств об опыте переживания Духа (пер. с англ. М.В. Карякиной) - Рабенс Ф. «Если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим 8:13): освящение и действие Духа Святого согласно an. Павлу (пер. с англ. М.В. Карякиной) - Негров А.И. Дух Святой в 1 Коринфянам: пневматологинеский аспект в разрешении проблем христианской общины - Аликин В. А. Дух Святой в Писаниях мужей апостольских - Тихомиров А.В. Дух Слова: учение о Святом Духе у Лютера и в лютеранстве - Зайцев Е.В. Учение о Святом Духе в истории церкви Адвентистов Седьмого Дня - Новокавец Василий Учение о Духе Святом в исповеданиях евангельских христиан и баптистов - Степанов А. В. Дух Святой в событиях Санкт-Петербургского Съезда евангельских верующих 1884 г - Макаренко И. И. Учение И. В. Каргеля о Святом Духе - Никольская Т.К. Духовные проявления в пятидесятнических собраниях: разнообразие интерпретаций - Запрометова О.М. Африканское пятидесятнинество - Ставнийчук А. «Если мы живем духом, то по духу поступать должны» (Тал 5:25): взаимосвязь систематического богословия и практики церковной жизни
Рецензии
- Фокин И. Л., Савинов Р.В. Рецензия на книгу Р. Соловия «Появляющаяся церковь. Евангелическое христианство перед вызовом постмодерна». Черкассы: «Коллоквиум», 2014
Труды СПбХУ - № 9 - Отступничество от веры: библейско-богословская, историческая и современная перспективы вопроса
Сборник статей. - Труды Санкт-Петербургского христианского университета. - Выпуск № 9: [Отв. ред. В. А. Аликин, С. В. Лагунов] - СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2017. - 254 с. - ISBN 978-5-906256-07-2
- Предисловие
Статьи
- Аликин В. А. Стратегия предотвращения отступничества в Послании к Евреям - Беляев А. А. Преклонение перед богопротивной властью как вид религиозного отступничества в книге Откровение - Добыкин Д. Г. Толкования Евр. 6:4-6 в православной традиции - Карякина М. В. «Вера евангельская» как знак погибели (Флп. 1:27-30) - Лебедев В. В. Святость и созерцание Господа в Послании к Евреям 12:14 и вопрос об отступничестве - Никольская Т. К. Образы вероотступников в советских антирелигиозных фильмах - Самойленков Д. С. Риторика осуждения вероотступничества у пророка Иезекииля, или Почему Слава Яхве покидает Иерусалимский Храм - Самойленков С. Н. Вопрос отступничества в евангельских церквях Санкт-Петербурга (церкви ЕХБ и Реформатская пресвитерианская церковь) - Сергиенко Г. А. Предпосылки для зарождения девиантных групп внутри ранней христианской общины - Степанов В. А. Случаи отступничества от веры в среде евангельских христиан (пашковцев) (1874—1905): историко-аналитическая справка - Тарасенко Н. В. Отступничество от веры на примере 2 Фес. 3:6-15 - Curtis Jeremy (Кёртис Джереми) Apostasy by Iconodulism and Iconoclasm
Эссе
- Неволин М.Т. Об отступничестве от веры
Сведения об авторах и редакторах
Труды СПбХУ - №10 – Женщина: христианские перспективы: история, богословие, практика
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2017. - 396 с.
ISBN 978-5-88930-114-1
- Предисловие
- Никольская Т. К. Марина Сергеевна Каретникова (1930-2016)
- Аликин В. А. «Учить жене не позволяю...» Служение женщин-учителей в ранней Церкви
- Беляев А. А. Осквернение от женщин в Откр. 14:4: поиск богословского значения
- Белоусова Ю. В. Женщина в служении. Краткий исторический экскурс: от древней истории до современности
- Гериг Дж. Роль женщины в церкви
- Запрометова О.М. «Хранящие таинство веры...» (1 Тим. 3:9). Миссия женщины и спасение мира
- Куди Дж. Женщины в Евангелии от Марка: сила личного примера в лидерстве и ученичестве раннехристианской церкви
- Лагунов С. В. Иудифь (Йехудит): малоизвестная еврейская героиня периода Второго храма (краткий экскурс в апокрифическую книгу)
- Макаренко И. И. Библейский и практический аспекты рукоположения женщин на пасторское и епископское служение
- Новаковец В. Женское служение в традиции ВСЕХБ
- Обровец Г. А. «Видишь ли ты эту женщину?» Патриархальный и библейский взгляды на женщину и женское служение
- Самойленков Д. С. Руфь как образец благочестивой женщины в традициях иудаизма и раннего христианства
- Сафина Э. Ф. Библейское основание женственности
- Сидорова Е. А. Драматический ритуал с горькой водой в книге Чисел 5:11-31: значение и функция
- Ставнийчук А. П. Вклад женщин-богословов в развитие богословского мышления
- Степанов В. А. Роль женщин в евангельском движении в Санкт-Петербурге: исторический обзор (1874 — по настоящее время)
- Шкаровский М.В. Монахини Иоанновского монастыря — духовные дочери святого Иоанна Кронштадтского
- Книги М.С. Каретниковой
- Сведения об авторах и редакторах
Труды СПбХУ - №11 - 2018 - Евангельские христиане баптисты
СПб.: «Санкт-Петербургский Христианский Университет», 2018. - 268 с. - ISBN 978-5-906256-11-9
- Предисловие
В.П. Бартов. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩИХ (1945-1991)
- Введение
- 1. Появление верующих ЕХБ в Тульской области и их отношения с государством
- 2. Повседневная жизнь верующих ЕХБ в Тульской области в 1945-1991 гг.
- Заключение
- Источники и библиография
А.С. Павлова. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ В ЧУВАШИИ в 1945-1991 гг.
- Введение
- Глава 1. Евангельские христиане-баптисты в ЧАССР в 1945-1991 гг.
- Глава 2. Внутренняя жизнь церкви ЕХБ в 1945-1991 гг.
- Заключение
- Источники и библиография
- Список сокращений
Информация об авторах
Труды СПбХУ - №12 - Образы Бога в Библии, истории, теологии и искусстве
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2021. - 272 с.
- Предисловие
- Запрометова О.М. Бог Святой: Тора как откровение святости Всевышнего
- Самойленков Д.С. Описание образа Бога в первом видении пророка Иезекииля: литературно-богословское измерение ....
- Никлас Тобиас. «История Иисуса» евангелиста Марка - история о Боге
- Сомов А.Б. Метафорический характер образов Бога в апокалиптике
- Цангенберг Юрген. Визуализация божественного: О происхождении раннехристианского искусства в мире образов
- Аликин В.А. Образы Бога и Христа в раннехристианской Евхаристии
- Роукема Ример. Дискуссии об образе ветхозаветного Бога в раннем христианстве на примере толкования книги пророка Михея
- Глазков К.В. Послание к Филиппийцам 2:9-10 в контексте иконоборческих споров
- Никольская Т.К. Образ «гонимой церкви» в катакомбном протестантизме (на примере баптистов-инициативников)
- Самойленков С.Н. Образ Бога как пастыря
- Кисскалып Михаэль. Значение образа Бога в миссии и обращении
- Лагунов С.В. Конфликт четырёх ментальных образов Бога, как формирующий элемент христианского религиозного сознания в современном христианском, постсекулярном обществе
- Ахметшина Ф.А. Образ Бога в эстетике музыки барокко
