Философия Андрэ Неера — Избранные Статьи

Библиотека Еврейской Философии

Этот сборник позволит нам познакомиться с проф. Андрэ Неером, одним из наиболее видных представителей философии религиозного экзистенциализма 20-го века. Философская мысль Неера соединяет в себе дух современного французского экзистенциализма с древним таинственным духом Танаха и Мидраша. Андрэ Неер родился в 1914 году в Эльзасе, с 1948 по 1968 год был профессором языка и литературы иврит Страсбургского университета имел многочисленных учеников-последователей написал немало книг и играл важную роль в еврейской культуре Франции, в 1968 году, после Шестидневной войны, Андрэ Неер репатриировался в Израиль и поселился в Иерусалиме. Сегодня он посвящает свое время публицистическому, научному и лекторскому труду. Ревнитель языка иврит, он получает особое удовольствие от возможности внести свой вклад в еврейскую культуру, обновляющуюся в государстве Израилъ. Приведенный здесь неполный список трудов Неера раскрывает разнообразие его интересов: "Трансцендентность и имманентность" (1946, в соавторстве с братом, Ришаром Неером), "Амос" (1950), "Размышления об Екклесиасте" (1951), "Сущность пророчества" (1955), "Моисей и миссия народа Израиля" (1956), "Иеремия" (1960), "Существование иудейское" (1962), "Библейская история народа Израиля" (1962, в соавторстве с супругой, д-р Ренэ Неер), "Беер а-гола". Теология Маарала из Праги") (1966), "С иврита на французский" (1969), "Изгнание слова — от безмолвия Библейского до безмолвия Освенцима" (1970), "Во вратах твоих, Иерусалим" (1972) , "Давид Ганз — ученик Маарала из Праги, ассистент Тихо Браэ и Кеплера" (1974), "Ключи к иудаизму" (1977), "Нелегкое счастье быть евреем" (1978), "Вопреки всему" (1977). Все эти книги были написаны на французском языке, за исключением последней, написанной на иврите. Отрывки из книг Неера, вошедшие в этот сборник, подобраны таким образом, чтобы дать читателю ознакомиться с главными аспектами его научной деятельности: человек, пророк, народ Израиля, катастрофа европейского еврейства, возрождение государства Израиль.

Философия Андрэ Неера — Избранные Статьи

Издательство — "Амана" — 161 с.

Иерусалим — 1984 г.

Философия Андрэ Неера — Избранные Статьи — Содержание

Д-р Зеев Харви. Предисловие к сборнику статей проф.

Андрэ Неера

Назначение диаспоры

О Книге Когелет Иеремия

Сущность пророчества

Безмолвие

Моисей и предназначение евреев

Иудейский, религиозный смысл катастрофы еврейства в период Второй мировой войны

Еврейское бытие

Мой Иерусалим

Философия Андрэ Неера — Избранные Статьи — Сущность Пророчества

Русский термин пророчество весьма приблизительно отражает смысл того понятия, анализу которого посвящена эта книга, в наше время почти невозможно провести грань между двумя понятиями: пророчество и предсказание. в общепринятом значении "пророк" —это человек, который предвидит, предсказывает. Мы переносим смысловое ударение на приставку, как бы отодвигая главную часть слова ("видеть" или "сказывать") на второй план, и создается впечатаете, что эта часть слова не главная, а служебная, в результате получается, что основное содержание пророчества состоит в том, чтобы предсказывать, предвидеть, провозвещать будущее. Меж тем то пророчество, смысл которого мы здесь хотим раскрыть, лишь косвенно связано с предвидением, с предвосхищением.

Ясновидение в таком пророчестве совсем не обязательно относится к будущему, оно имеет свое самостоятельное значение в каждый данный момент, и состоит оно не в том, чтобы предрекать, а в том, чтобы изрекать. В рамках такого пророчества ясновидение, как и слово, действительно направлены на поиск открытия, только не будущего, а абсолюта. Такое пророчество отзывается на жажду познания, только не будущего, а Бога. В этой книге пророчество рассматривается как категория откровения. Пророческий опыт занимает свое место в ряду всех других попыток — реальных или иллюзорных, исторических или уфологических — установить связь между божественным и человеческим началами. Какова бы ни была его форма, он касается зависимости между вечностью и временем, диалога между Богом и человеком.

Библейский диалог между Богом и человеком. В каждом пророческом откровении наличествует столкновение двух элементов: человеческого и сверхчеловеческого, естественного и сверхъестественного. Древние евреи тоже осознавали, что пребывают пред Богом, пред чем-то "инаким". Но объясняли они это чувство весьма своеобразно: они усматривали в этом факте отнюдь не столкновение, случайно повторяющееся в определенные моменты, а основной порядок вещей, неотъемлемых от того статуса, который присущ человеку в мире. Древние евреи воспринимали столкновение с божественным началом не как нарушение их статуса, а как его осуществление.

Тот аспект откровения, который касается внезапного проявления Божественного в сфере человеческого начала, представлялся им не только мыслимым, но и чуть ли не обязательным, ибо он находился в соответствии с определенным направлением их мышления и с некоторыми импликациями их опыта. И все же они терялись перед Богом, хоть Он их и не удивлял. Диалектика двух начал — божественного и человеческого — заключала в себе тайну и для них. Эта тайна в Библии обозначается термином "руах", который переводят на русский как "дух". Выдающиеся библейские личности, те, что выделялись либо своим умом, либо своей силой, были вдохновлены. Их энергия исходит из руаха, который в них заложил, или которым их вдохновил Бог.